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Мешканці Каховки вийшли на мітинг. Окупанти відкрили вогонь по мирних людях. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 3 квітня, мешканці окупованої Каховки вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.
Щоб розігнати мітинг, окупанти відрили вогонь по мирних людях, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що є затримані та поранені.
Топ коментарі
+79 Яукр
показати весь коментар03.04.2022 12:13
+77 Шпилли Вилли 12d74af3
показати весь коментар03.04.2022 12:11
+53 Said_
показати весь коментар03.04.2022 12:15
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Будь ласка, зачекайте...
Китай ніколи не володів тими землями. Він навіть не був хазяїном Внутрішньої Монголії, Манжурії та Тібету. Все це - доволі свіжі завоювання.
Готовий воювати зі 140ка мільйонною ордою до останнього Українця?
Наразі немає можливості перемогти атомного маніяка чисто військовими засобами.
Мирна угода НА НАШИХ умовах, єдиний шанс.
Нажаль!!!!
Населення роzzії 145 млн, включаючи немовлят, жінок, та пенсіонерів. Вони не всі є в арміі, якщо ти не знав.
" Мирна угода на наших умовах.."
Ндас, в одном абзаце ...
Але діванним видніше, вони бажають воювати і далі.
Хтось планував мирну угоду з гітлером, пол потом, хусейном, бен ладеном та іншими?
Їх знищували!
Так, Україна сама не впорається, але це питання всіх притомних країн.
Цей "атомний ман"як" якимось чином сидить за столом в 10 метрів . Так не поводить себе схильний до суїциду суб"єкт . Так поводить той , кому йще добрих піздюлєй не відвисили .
Ось там й закінчується "рюзькій мір" -- де дають піздюлєй .
Країни з ядерною зброєю (ЯЗ) вже воюють десь так останні 60 років й не факт, що в того в кого є така зброя , той завдяки цій зброї й перемагає . В"єтнам не вдалося втримати а ні французам , а ні США .
Тай й Алжир французам не допомогла ЯЗ утримати .
Та й Афганістан - а ні софкоїди , а ні США не утримали . Йще можно згадати конфлікти в Кореї ,
на Близькому Сході -- де сторони мали ЯЗ , але вона жодної ролі не відіграла .
Джерела наближені до української розвідки повідомили, що власниками автівок були представники керівництва ЦСП
Нещодавно загорілись і автомобілі військовослужбовців 95 бригади управління ЗС РФ (Горєлово, Ленінградська область) та 82 радіотехнічної бригади ЗС РФ (Вязьма, Смоленська область).
https://t.me/Tsaplienko/5112
43-летняя женщина, скрываясь от вражеских обстрелов вместе с другими мариупольцами в здании Мариупольской камерной филармонии, оправдывала и прославляла оккупантов.
Первое наверное вернее, а поэтому их проще и дешевле усыплять, чем лечить и продлевать агонию.
Подлый, брехливый абсурд. А кто же тогда те кто стреляет по мирным митингам с автоматов.
Скільки ти сам вбив окупантів, скільки танків спалив.
ЯК ЩО У ВСЬОМУ СВІТІ МАНІЯКІВ ПРИГОВОРЮЮТЬ ДО АБО СТРАТИ,
ТО НАЩО КАЦАПІВ ВЗАГАЛІ БРАТИ У ПОЛОН В УКРАЇНІ?