Мешканці Каховки вийшли на мітинг. Окупанти відкрили вогонь по мирних людях. ВIДЕО

Сьогодні, 3 квітня, мешканці окупованої Каховки вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

Щоб розігнати мітинг, окупанти відрили вогонь по мирних людях, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що є затримані та поранені.

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