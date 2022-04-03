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Мешканці Каховки вийшли на мітинг. Окупанти відкрили вогонь по мирних людях. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 3 квітня, мешканці окупованої Каховки вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

Щоб розігнати мітинг, окупанти відрили вогонь по мирних людях, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що є затримані та поранені.

Також читайте: У Каховці війська РФ захопили міськраду і призначили свого "мера" Філіпчука

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+79
Слава мешканцям Каховки! Рузьке бидло у мацкві не здатне вийти на протест під кулі
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03.04.2022 12:13
+77
кацапский скотомирок, их нужно уничтожить это абсолютное зло в чистом виде, не должно быть рабсеи а много много маленьких республик только тогда наступит мир у нас
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03.04.2022 12:11
+53
І з оцими вилупками Zе хоче підписати якийсь "мирний договір"?
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03.04.2022 12:15
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кацапский скотомирок, их нужно уничтожить это абсолютное зло в чистом виде, не должно быть рабсеи а много много маленьких республик только тогда наступит мир у нас
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03.04.2022 12:11 Відповісти
Уточню. Маленьких и опи.здинных🐔👊👍
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03.04.2022 12:17 Відповісти
ты- урод
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03.04.2022 12:21 Відповісти
Ты больна?
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03.04.2022 12:23 Відповісти
Сибір відійде Китаю, Куріли та Сахалін - Японії, Карелія - Фінляндії, Калінінград - Польщі. Расєя - це мацква і її область
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03.04.2022 12:23 Відповісти
ніякому Китаю, Сибірська народна Республіка, Республіка Зелений клин, та й інші
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03.04.2022 14:14 Відповісти
та отож - управдоми кемські волості роздають направо і наліво. Скільки українців полягло в тому Сибіру кістками! Якби не сталінський режим, що убив нашу народжуваність, то ще невідомо - кого б зараз на землі було б більше - китайців чи українців.
Китай ніколи не володів тими землями. Він навіть не був хазяїном Внутрішньої Монголії, Манжурії та Тібету. Все це - доволі свіжі завоювання.
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04.04.2022 02:41 Відповісти
Слава мешканцям Каховки! Рузьке бидло у мацкві не здатне вийти на протест під кулі
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03.04.2022 12:13 Відповісти
влучно сказано!
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03.04.2022 12:24 Відповісти
та да. рюська мамка всплакнет- мой сыночег героически погиб в борьбе с врагом.
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03.04.2022 12:55 Відповісти
К ним пришел "русский мир", а там низзя никаких митингов без разрешения пуйла.
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03.04.2022 12:15 Відповісти
І з оцими вилупками Zе хоче підписати якийсь "мирний договір"?
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03.04.2022 12:15 Відповісти
Кожна війна закінчується мирною угодою.
Готовий воювати зі 140ка мільйонною ордою до останнього Українця?
Наразі немає можливості перемогти атомного маніяка чисто військовими засобами.
Мирна угода НА НАШИХ умовах, єдиний шанс.
Нажаль!!!!
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03.04.2022 12:36 Відповісти
Ти з дуба впав? За такою логікою взагалі не можна боротися за незалежність. Треба зразу здаватися.
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03.04.2022 12:44 Відповісти
на наших условиях они не согласятся никогда. может надо было сразу сдаться в плен?
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03.04.2022 12:45 Відповісти
Як задовбали довбні з вашими висерами про мир. Мир обіцяв Зелох коли збирався на посаду. А коли прийшов, почав с відведення військ і заборони стріляти. Допомогло? Війна закінчується або капітуляцією, або перемогою.
Населення роzzії 145 млн, включаючи немовлят, жінок, та пенсіонерів. Вони не всі є в арміі, якщо ти не знав.
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03.04.2022 12:47 Відповісти
"Наразi нема можливостi перемогти.."
" Мирна угода на наших умовах.."

Ндас, в одном абзаце ...
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03.04.2022 12:49 Відповісти
Для мед. исследований нужны люди верящие в победу России над Украиной. Обращайтесь в ближайший псих. диспансер❗😁✌
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03.04.2022 12:58 Відповісти
Згідний..
Але діванним видніше, вони бажають воювати і далі.
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03.04.2022 13:03 Відповісти
воюваты должны военные, а не все подряд. поэтому не кизди
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03.04.2022 13:11 Відповісти
То розумію твої бажання убивати кацапа сидячи в теплі.
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03.04.2022 13:20 Відповісти
Коли там підписана мирна угода СеРеСеРе або ********** з Японією? А з Нікчемчиною? А коли була підписана мирна угода між членінською роZією і Україною?
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03.04.2022 13:06 Відповісти
Яка мирна угода може бути з терористом та світовим злочинцем?
Хтось планував мирну угоду з гітлером, пол потом, хусейном, бен ладеном та іншими?
Їх знищували!
Так, Україна сама не впорається, але це питання всіх притомних країн.
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03.04.2022 13:21 Відповісти
Не кажіть херні , якщо не розумієте чогось .

Цей "атомний ман"як" якимось чином сидить за столом в 10 метрів . Так не поводить себе схильний до суїциду суб"єкт . Так поводить той , кому йще добрих піздюлєй не відвисили .

Ось там й закінчується "рюзькій мір" -- де дають піздюлєй .

Країни з ядерною зброєю (ЯЗ) вже воюють десь так останні 60 років й не факт, що в того в кого є така зброя , той завдяки цій зброї й перемагає . В"єтнам не вдалося втримати а ні французам , а ні США .
Тай й Алжир французам не допомогла ЯЗ утримати .
Та й Афганістан - а ні софкоїди , а ні США не утримали . Йще можно згадати конфлікти в Кореї ,
на Близькому Сході -- де сторони мали ЯЗ , але вона жодної ролі не відіграла .
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03.04.2022 13:59 Відповісти
Последствия отсутствия закона о резервистах и их оружии, которое должно быть на дому.
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03.04.2022 12:16 Відповісти
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03.04.2022 12:25 Відповісти
Трололо під Гішпанським проксі: скажи - Путін ***** !!!!
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03.04.2022 12:39 Відповісти
А ти не забудь додати, що Zеля - фуфло.
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03.04.2022 13:08 Відповісти
фуфло это ты нечисть
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03.04.2022 14:35 Відповісти
Не встиг вилупитись, а вже Zебіл.
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03.04.2022 14:46 Відповісти
Вместе с тобой....по закону военного времени!
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03.04.2022 13:08 Відповісти
Та візьми вже з полиці періжечка,сосун подоляківський,ЗАРОБИВ.
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03.04.2022 14:05 Відповісти
Цієї ночі згоріли автомобілі, які належали співробітникам Центру спеціального призначення ФСБ (військова частина 35690, Балашиха Московської області).

Джерела наближені до української розвідки повідомили, що власниками автівок були представники керівництва ЦСП

Нещодавно загорілись і автомобілі військовослужбовців 95 бригади управління ЗС РФ (Горєлово, Ленінградська область) та 82 радіотехнічної бригади ЗС РФ (Вязьма, Смоленська область).
https://t.me/Tsaplienko/5112
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03.04.2022 12:19 Відповісти
потрібен пластид(т) С;4 та детонатори..... - і все піде ще веселішше ...
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03.04.2022 12:42 Відповісти
А вонючая русня, и ********* не выходят, ведь их ПОБИТЬ могут...
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03.04.2022 12:20 Відповісти
Раболепие это их всё❗😁
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03.04.2022 12:26 Відповісти
У нас 80% за бункерного и его войну. Зачем выходить? Рейх должен быть уничтожен. Пусть даже вместе с теми, кто его ненавидит. Эта недострана лечится только полным уничтожением, а не сменой власти. Допустим выйдет 20 миллионов, и что? Поменяют власть допустим. Но твари никуда не денутся. Они будут жить и растить таких же как они сами тварей до новой войны. Так что только уничтожение РФ вместе со всем населением..
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03.04.2022 12:42 Відповісти
Зелені коридори необхідно робити, говорити про них з Херсона, Каховки та інших захоплених міст. На кожній прессконференції доповідати ось кацапи не дали зробити коридор з Херсону.
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03.04.2022 12:24 Відповісти
Реальний нацизм росії
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03.04.2022 12:25 Відповісти
Вперше в історії людства під час війни за існування державності і народу, українською владоюЗАБОРОНЕНО знищувати шпигунів,диверсантів,мародерів,,колаборантів і зрадників,які видають окупантам на розстріл проукраїнських активістів,ветеранів-інвалідів та членів їхніх сімей. ЦЕ ВЗАГАЛІ ЩО??? ВЛАДА ТОЧНО УКРАЇНСЬКА??? Як на неї вплинути???
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03.04.2022 12:27 Відповісти
хто тобі перешкоджае - знищуй ....
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03.04.2022 12:40 Відповісти
Ти ідіот? Мені перешкоджає відсутність відповідного закону і повноважень! Якщо я буду самочинно нищити зрадників-на мене карну справу заведуть!
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03.04.2022 13:00 Відповісти
Чому не хочеш знищувати окупантів?Навіть закон прийняли що кожен українець має право вбивати окупанта.Та де гарантія що та людина яку ти обізвеш зрадником, насправді в шкільні роки тебе побила, а ти зараз просто хочеш помститися? Якщо є конкретні факти зради заявляй в поліцію, тер оборону .Йди "военрук" краще путлер югенд тренуй , знищувач.
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03.04.2022 15:44 Відповісти
2019 рік ЗЕ,2022 рік Z?
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03.04.2022 12:29 Відповісти
Этих на исследования❗👍. Тут нужно разобраться.
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03.04.2022 12:34 Відповісти
Пациенты с синдромом "руцкомирности" неизлечимы. Даже не знаю, это к счастью, или к сожалению.
Первое наверное вернее, а поэтому их проще и дешевле усыплять, чем лечить и продлевать агонию.
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03.04.2022 12:47 Відповісти
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03.04.2022 12:29 Відповісти
Кто там еще хочет мирно с орками дагаварицца? Когда вы уже поймете что рузкие нацисты ето не люди и они не понимают что такое демократия.
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03.04.2022 12:33 Відповісти
Свиноцапы гнилой и ссыкливый народец, умеющий воевать только с женщинами и детьми...
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03.04.2022 12:33 Відповісти
треба завершувати з цими мітингами. звичайно що патріотично і піднесено але свинособаки вже стріляють. Це тільки ризик для життя беззбройних людей.
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03.04.2022 12:34 Відповісти
Так, людям потрібна зброя,але і мітинги, саботаж, диверсії, спротив також відіграють велуку роль.
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03.04.2022 12:41 Відповісти
С одной стороны ты прав. С другой если каждый будет сидеть дома, то свинособакам будет казаться, что они полностью контролируют ситуацию, они должны знать где находятся всегда. Кроме того экономики никакой в городах Херсонской обл. Разве хлебозаводы и еще некоторые .Рынки будут конечно работать . И ВСЕ????? . Кацапы будут адекватно снабжать херсонские магазины??? Ну-ну... Тем более качество у них , все признают, более низкое. Людей по-любому будет гнать на улицы. После лугандона уже все знают прекрасно, что такое их подачки... Смерть оркам!!!
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03.04.2022 12:50 Відповісти
Треба шукати інші форми спротиву . Мітинги дуже небезпечно. Орки готові вбивати мирних мешканців.
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03.04.2022 13:10 Відповісти
Зе! Тобі не соромно, що люди виходять проти фашистів з голими руками?
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03.04.2022 12:35 Відповісти
ЗЕ і сором ніяк не співвідносяться. Там нічого крім голімої хуцпи - лише тваринний страх відплати. Якби не спротив народу та тиск Заходу "зелені" дегенерати вже б приймали парад на Хрещатику і клялися в вірності *****. Вони зробили для цього все можливе! Від припинення фінансування армії до розмінування перешийку. Але зараз змушені мімікрувати бо розуміють що ********* під санкціями перетвориться на ізольовану країну-помийку а вони як зрадники втратять все що накрали на "великому крадійництві". Та й ЗСУ їх з країни не випустить! А якщо і вдасться втекти то за кордоном кожний українець матиме законне право вбити падло де тільки не знайде. От і "маються" дегенерати як би так і ***** вдовольнити та наїбати народ України і Захід разом. Та ще й отримати індульгенцію як "рятівники" та "міротворці". Угу... Ми ж не рибки гупі! Ми все памятаємо - від Юрмали до Стамбулу... Якщо з цієї війни ми вийдемо без репарацій та зафіксованої поразки *********у то фізичне знищення зрадників стане священним обовязком кожного українця. А зараз нехай, суки, знімають відосіки і не лізуть в військові справи. А то коли доведеться вводити хунту то їх розстріляють відразу. Без продажного суду і корумпованого ними ж слідства.
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03.04.2022 13:15 Відповісти
із 100 чоловічого - 2-3 завжди візьме в руки зброю та піде вохвати за СВОЕ : Країну ...- Родину.......- зброю потрібно людям - зброю...
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03.04.2022 12:38 Відповісти
Дякую людям за сміливість. Цей героїзм яж ніяк не менший ніж на передовій. Вийти з голими руками проти нелюдей дуже і дуже непросто.
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03.04.2022 12:39 Відповісти
против окупантов лучше не митинги с флажками, а фугасы с калашами
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03.04.2022 12:45 Відповісти
Да поймите же вы наконец, они пришли не оккупировать Украину, а уничтожить её и всех украинцев! Их карлик об этом говорит постоянно.
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03.04.2022 12:48 Відповісти
почему гражданским оружие не раздали чтобы они сопротивлялись?!
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03.04.2022 12:50 Відповісти
Да поймите же вы наконец, орки пришли не оккупировать Украину, а уничтожить её и всех украинцев! Их вождь об этом постоянно об этом говорят.
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03.04.2022 12:52 Відповісти
Орки называют тех украинцев кто выходит на мирные митинги против них экстремистами.
Подлый, брехливый абсурд. А кто же тогда те кто стреляет по мирным митингам с автоматов.
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03.04.2022 13:00 Відповісти
Видно до херсонщини до тепер не дійщло, що мирні демонстрації до задниці. Орду треба вбивати і вдень і вночі. Їх треба протикати вилами, труїти самогоном, топити в Дніпрі. Де можна там убивати.
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03.04.2022 13:00 Відповісти
Мене обурює, коли диванні бійці вказують кому як боротись з окупантами.

Скільки ти сам вбив окупантів, скільки танків спалив.
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03.04.2022 13:41 Відповісти
у кожній хаті притомного Українця має бути "безгеморойна" зброя, щоб не було ні Буч ні Каховок, щоб окупант сцявся і срався і вдень і вночі..
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03.04.2022 13:12 Відповісти
Я восхищаюсь этими людьми. Они настоящие патриоты.
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03.04.2022 13:43 Відповісти
Слава громадянам України! Героям Слава! Каховка, тримайтеся вже скоро наші будуть!!! Слава ЗСУ!!💛💙
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03.04.2022 14:48 Відповісти
Питання -
ЯК ЩО У ВСЬОМУ СВІТІ МАНІЯКІВ ПРИГОВОРЮЮТЬ ДО АБО СТРАТИ,
ТО НАЩО КАЦАПІВ ВЗАГАЛІ БРАТИ У ПОЛОН В УКРАЇНІ?
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03.04.2022 18:49 Відповісти
 
 