Російські загарбники відправляють до РФ речі, вкрадені в українців. 3 ГОДИНИ ВIДЕО

Мародери з армії окупантів масово відправляють поштою в білоруському Мозирі награбовані в українців речі.

Запис з камери спостереження у відділенні служби експрес-доставки опублікував в ютубі Антон Мотолко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Блогер Роман Шрайк пише, що запис триває три години, бо після цього служба доставки вимкнула камеру відеоспостереження на своєму сайті.

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Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що окупанти відкрили в білоруській Наровлі цілий базар, на якому російськи грабіжники продають речі, поцуплені з будинків українців.