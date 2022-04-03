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Російські загарбники відправляють до РФ речі, вкрадені в українців. 3 ГОДИНИ ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Мародери з армії окупантів масово відправляють поштою в білоруському Мозирі награбовані в українців речі.

Запис з камери спостереження у відділенні служби експрес-доставки опублікував в ютубі Антон Мотолко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Блогер Роман Шрайк пише, що запис триває три години, бо після цього служба доставки вимкнула камеру відеоспостереження на своєму сайті.

Дивіться: "Вісточка від мародера": російські окупанти поштою надсилають награбовані в Україні речі. ВIДЕО

Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що окупанти відкрили в білоруській Наровлі цілий базар, на якому російськи грабіжники продають речі, поцуплені з будинків українців.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+90
От і не кажіть, що лише хутін винний.
Ні, всі москалі підраси..
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03.04.2022 12:40
+78
99.9% русни агресивный мусор, который нужно удалять, как раковуюопухоль планеты земля
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03.04.2022 12:42
+66
взламати базу данних почти з якої шлють награбоване і там будуть всі номера ФІО і адрес куди висилають награбоване, діємо !!!!!!!!!!!!
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03.04.2022 12:42
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От і не кажіть, що лише хутін винний.
Ні, всі москалі підраси..
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03.04.2022 12:40 Відповісти
99.9% русни агресивный мусор, который нужно удалять, как раковуюопухоль планеты земля
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03.04.2022 12:42 Відповісти
⚡️​Українські військові взяли під контроль район міста Прип'ять та ділянку держкордону України з білоруссю - Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
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03.04.2022 12:47 Відповісти
...ми землею і водою вмієм битися з ордою!

Генерал Дмитро Марченко:

виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ

Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві. Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.

Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали. А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо. Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.

За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ. У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.

👉🏼Які уроки битви за Київ?

1. Ми були не готові. Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони.
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові комплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами. Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда. Хитрий, вмілий, впертий, незламний. На ньому трималася вся армія Совєцького союзу. Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами, робить ЗСУ непереможними.

Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
https://t.me/irpininteresting/4673
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03.04.2022 12:48 Відповісти
"Ми були не готові. Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність." (с.) Ні, то плада за плата за ЗРАДУ! В першу чергу, за зраду "мудрого наріду", який ту всю зелену коломойшу привів у владу!
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03.04.2022 12:57 Відповісти
++++++💯 відсотків
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03.04.2022 13:09 Відповісти
А я , як громадянин УКРАЇНИ , ХОЧУ СПИТАТИ - яка ********* відправила Марченка під арешт ??? ЗЕля ! Ціна тобі - пів-копи... У базарний день.
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03.04.2022 13:07 Відповісти
Ціна байдужості цього пи*дюка - це без перебільшення згвалтована Київщина, зруйновані Харків, Чернігів.., швидко злитий кацапам захоплений кацапами південь України і смертельно поранений, але не скорений Маріуполь.
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03.04.2022 16:32 Відповісти
Ми були не готові. Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
-----
Розвідка США попереджала Зеленського про план РФ наступати на Київ через зону відчуження з території Білорусі, - The Wall Street Journal
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03.04.2022 13:45 Відповісти
і білорашка - пособниця крадіїв і мародерів - раз, і вбивць і гвалтівників (надаючи свої аєродроми і військові об"єкти для рашки) - два, та лікуючи нелюдей і сберігаючи мерців по моргах... -три...
(рахунок не закінчено!!!)
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03.04.2022 12:45 Відповісти
Гомельчане и жители области продолжают массово фиксировать передвижение российской военной техники и скопления российских военных.

Житель Гомеля:

«Военных все больные. Они выезжают на броне в такую погоду. Сейчас заполнили станцию Белица. Скупают бухло, в том числе и дорогое.
При этом страшно кашляют. Люди боятся к ним приближаться».

Житель Брагина:

«Сегодня, 02.04.2022, в 01:30 в городе Брагин в местном баре "Забель" была толпа вояк. Напились и начали драку между собой и с брагинскими ребятами, при этом крича "Если бы не мы, вас бы не было".

Также про проживание: многим открыли "двери" жительницы Брагина, живут некоторые вояки вместе с такими "жительницами"».

Житель Хойников:

«Они гривны пробуют менять, пусть и реже чем доллары и российские рубли. Страшно подумать откуда они украинскую валюту берут».

t.me/flagshtok
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03.04.2022 13:15 Відповісти
А білоруси в цій ситуації тоді хто?
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03.04.2022 12:53 Відповісти
Пособники полицаи.
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03.04.2022 13:08 Відповісти
Підераси, які затаїлися, але можуть все таки вдарити в якийсь момент по Україні(
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03.04.2022 16:34 Відповісти
⚡️⚡️⚡️Разом із головою Інвестиційної ради Ірпеня Володимиром Карплюком та керівником ірпінської поліції Олександром Малоголовим обговорили питання мародерства в місті.

❗️ Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки.
До речі, уже маємо адрес у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організували склад награбоваваного. Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників.
https://t.me/irpininteresting/4674
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03.04.2022 12:56 Відповісти
взламати базу данних почти з якої шлють награбоване і там будуть всі номера ФІО і адрес куди висилають награбоване, діємо !!!!!!!!!!!!
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03.04.2022 12:42 Відповісти
Там вже розвідка оприлюднила дані цих вояк.



🦉 ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 56-ї десантно-штурмової бригади в/ч 74507 м. Камишин, Волгоградської області (Феодосія, Крим), що скоюють воєнні злочини проти народу України.



🔗 Посилання на список: https://gur.gov.ua/content/******************-56-desantnoshturmovoi-bryhady.html
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03.04.2022 12:57 Відповісти
и разослать потом на те же адресе сибирскую язву или еще что пострашнее
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03.04.2022 14:11 Відповісти
Поштову службу CDEK під санкції, як спів-злочинця по перевозці вкраденого і награбованого!
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03.04.2022 20:15 Відповісти
почему у них на форме не видно нормально шевронов
флага, ничего не видно
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03.04.2022 12:42 Відповісти
ихтамнеты без флага, родины, чести, совести, мозгов... никто... твари
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03.04.2022 12:47 Відповісти
А нам доводять, що вони під захистом Женевської Конвенції.
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03.04.2022 12:56 Відповісти
канешна ...канешна під захистом... тільки нехай спочатку визначаться хто вони... бо мародери, вбивці, гвалтівники, оккупанти ніяк не ********** в поняття асвабадителі....
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03.04.2022 13:01 Відповісти
Ну и рожи,гоблены какие то.
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03.04.2022 12:43 Відповісти
У цієї тварини, оператора відділення, не виникло питання, звідки все це? Її руки також у крові українських людей.
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03.04.2022 12:44 Відповісти
Надо сказать спасибо этой службе доставке за их тупость- поздно спохватились и выключили веб камеру камеру на своем сайте аж через 3 часа. Но уже поздно было-слили. Доказательства железобетнонные: и лица, и документы. Безмозглые орки повсюду: от окапывающихся в радиоактивном Рыжем лесу в Чернобыле и до дебилов в службе доставки.
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03.04.2022 12:58 Відповісти
Кацапи вже народжуються крадіями алкашами гвалтівниками вбивцями покидьками-це бидломаса ублюдків...
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03.04.2022 12:45 Відповісти
Прирожденные убийцы и мародёры. Свиньи и подонки. Все,буквально все на той проклятой кацапской территории- это генетический мусор и шлак.
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03.04.2022 12:46 Відповісти
а всі їхні морди чітко видно на відео... віднайти цю погань і відстежити до їхніх лігов з їхніми лічинками - раз плюнуть для фахівців
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03.04.2022 12:48 Відповісти
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03.04.2022 12:48 Відповісти
..и белорусам всё пох - заходят, смотрят, принимают-отправляют,.... эти кацапские питары должны быть вырезаны до третьего колена или хотя бы покалечены...
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03.04.2022 12:52 Відповісти
На УП є інтервью військового психолога Покальчука, він дослідив їх поведінку з більшовицького перевороту і вважає, що вони не зовсім люди.н
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03.04.2022 12:53 Відповісти
...і відповідно "мова" їх нелюдська, що я вже замахався доводити тутешнім захисникам русскаязичія.
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03.04.2022 12:59 Відповісти
потом плачуться шо нічіво ні зналі. а нам впарюють шо війна з путіним ні !!!!! це війна з москалями!!! Шевченко був правий - історія повторюється!!!!
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03.04.2022 12:55 Відповісти
Я помню, я горжусь
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03.04.2022 13:02 Відповісти
А білоруська влада просто спостерігає за цими мародерами, бо населена такою самою худобою як і московщина.
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03.04.2022 13:04 Відповісти
Не просто наблюдает, а активно способствует. И не только власть, но и большая часть народца.
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03.04.2022 13:11 Відповісти
Я в шоці від мародерства. Але не можу зрозуміти як можна красти білизну нижню. Ви б носили крадену білизну?
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03.04.2022 13:07 Відповісти
Когда ты рузьгэ солдат и твоя любимая-зайченок где то на саранщине саратовщине казанщине всю жизнь носила розовые трусы с начесом на резинках чуть выше колен, а тут ты у праклятых нищих бандэр в квартире увидел вживую трусики и колготки которые мог видеть только в западной порнухе и недоступных тебе московских бутиках в витрине, то уже не задаешься вопросом ношенные они или нет. Хачу!
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03.04.2022 13:29 Відповісти
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03.04.2022 13:15 Відповісти
Прокляття!Щоб вони тільки оце і мали,що вкрали!
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03.04.2022 13:15 Відповісти
Обязательно сохранить это видео для дальнейшего привлечения всех засветившихся мародёров. По этому видео даже по законам Рашки, следственный комитет РФ должен начать производство уголовных дел по мародёрству. Хотя их С.К. только в художественных фильмах крутой борец за справедливость, а на деле их следователи такие же крысы как и армия.
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03.04.2022 13:17 Відповісти
это быдло, даже, упаковать нормально не может.....электросамокаты и мониторы, в пищевую пленку, это нечто....реально, орда, тупая, жадная, неадекватная и просто невменяемая быдломасса. Ну, что, господа, Пушкин, Достоевский, Булгаков, Тютчев, Бунин, Толстой, и другие.... Ваши, произведения давно, в топке, теперь, главная ценность, оскотинившегося, вашего, народа, это грабежи, изнасилования и убийства.
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03.04.2022 13:18 Відповісти
хай на ціх речах буде прокляття, на страшні хвороби, та смерть для усіх кто буде їми користуватися ....
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03.04.2022 13:21 Відповісти
Всесвітнє ПОЗОРІЩЄ....
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03.04.2022 13:25 Відповісти
Це добре, цей запис потрібно зберегти та відправити у відповідні служби, адже там ,як то кажуть, фас профіль все. Там по всіх хто відправляє відразу ж відкривати справу про вбивство, мародерство, згвалтування...
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03.04.2022 13:25 Відповісти
Бажаю щоб до кожної сім"ї москаля-упиря щоночі навідувались душі вбитих, закатованих та згвалтованих людей. Прокляття вбивцям на цьому світі і не тому, не буде їм покою.
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03.04.2022 13:27 Відповісти
интересно через что они отправляют?долбонуть по этой системе санкции чтобы в Европу не могли отправлять, типа как Нова Пошта и УкрПошта, первая с рашкой работала ча нз.
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03.04.2022 13:34 Відповісти
В місті Мозир (Білорусь) скупчуються російські військові КАМАЗи, з яких солдати вивантажують пакунки з речами, здобутими шляхом мародерства. Награбоване відправляється до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК", - додали в ГУР. Джерело: https://censor.net/ua/n3330787
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03.04.2022 14:51 Відповісти
СДЕК почтовый сервис, базу которую выложили в паблик)
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03.04.2022 15:33 Відповісти
Білоруські ЗМУ повідомляють, що росіяни, які повернулися з України після вбивств та мародества, почали замовляти таксі для того, щоб відвезти награбовані речі в Росію.
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03.04.2022 13:43 Відповісти
****** підарня! Вас ******* в п'ятак будемо в любому куточку світу поколіннями! Просто за те, що ви кацапи! Винен не тільки *****, винні всі кацапи, і свиноматки і ваші ********! Бо хароший кацап, це дохлий кацап!
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03.04.2022 13:53 Відповісти
ЗНАЧИТ И СЛУЖБА ДОСТАВКИ И ТЕ КТО ПОКУПАЮТ ЭТИ ВЕЩИ - ПРЕСТУПНИКИ !!!
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03.04.2022 14:48 Відповісти
Нехай білоруси подивляться на "асвабадітєлєй"-мародерів.
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03.04.2022 14:48 Відповісти
"Захватчики отправляют в РФ вещи, украденные у украинцев".

В корне не согласен! Это не кража, а разбой.
Этих "асвабадителей" нужно судить не только за военные преступления, но ещё и по статье 187 п. 4 УК Украины:
- Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
А покупателей по статье 198 - приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем.
- карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Кстати, по УК РБ предусмотрен такой же срок.
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03.04.2022 14:56 Відповісти
кацапов не судить нужно...-єто биомусор, их нужно уничтожать !!!!!
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03.04.2022 15:10 Відповісти
Надеюсь что их лично посадят за мародерство. Если раньше не одвухсотится.
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03.04.2022 15:48 Відповісти
Друга армія світу
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03.04.2022 15:53 Відповісти
ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ,

Большой заблеванный сортир,

Рабы с душонками босыми,

Возненавидившие мир.

.

Прощай, орда убогих смердов,

Вам видно больше не прозреть,

Абортов вынужденных жертвы,

Повсюду сеющие смерть.

.

Мы не хотим, как вы, плебеи,

Дрожать под властью короля...

Уж лучше из Европы геи,

Чем ********* из Кремля.

.

Вы сеете вокруг несчастья,

Но только... Круглая Земля.

Когда нибудь все в одночасье

Вернется на круги своя.

.

И как бы ты не голосила,

Тебе воздастся все сполна...

Гореть тебе в аду, Россия,

Слепая дикая страна.
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03.04.2022 15:57 Відповісти
Це ті скоти що вбивали мирних людей під Київом, добре що всі ***** зафільмовані
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03.04.2022 17:01 Відповісти
За сутки 2 апреля российские оккупанты сдали примерно 2 тонны награбленной техники, личных вещей, одежды и ценных металлов в отделении российской службы доставки "СДЭК" в Мозыре.

Авторы проекта "Беларускі Гаюн" из полученных данных обнародуют перечень тех военных оккупационных войск РФ, которые сдали 2 апреля наибольшее по весу количество награбленного имущества в Украине:

Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515
Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731
Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934
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04.04.2022 20:35 Відповісти
 
 