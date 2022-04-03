Російські окупанти розстрілювали жінок в Ірпені, а потім їздили по їхніх тілах на танках, - мер Маркушин. ВIДЕО

Війська РФ влаштували страшну розправу над мирними мешканцями під час окупації Ірпеня. Людей не лише катували та вбивали, а й глумилися над тілами вбитих.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські фашисти розстрілювали жінок та дівчат в Ірпені, а потім їздили по їхніх тілах на танках.

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