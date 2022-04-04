Маленький Давид розповів, як їхня родина під обстрілами виїжджала із Бучі: Я відчував, що можуть бути неприємності, деякі машини з дітками розстріляли. ВIДЕО

Сім'я із Бучі, якій вдалося виїхати із окупованого міста у переповненому авто безпосередньо під обстрілами, розповіла про свій порятунок.

Ця історія з'явилася у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Маленький хлопчик Давид із Бучі - член цієї родини. Попри свій вік, він із майже дорослою серйозністю розповів, як вони з батьками під обстріли виїжджали з міста. Дитина після пережитих жахіть, ледь стримуючи сльози, згадує, як вони їхали повз розбиті обстріляні автівки.

"Коли ми їхали, там були згорілі машини, деякі машини з дітками розстріляли", - розповідає Давид.

"Я відчував, що можуть бути неприємності", - додає він.

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