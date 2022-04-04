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Маленький Давид розповів, як їхня родина під обстрілами виїжджала із Бучі: Я відчував, що можуть бути неприємності, деякі машини з дітками розстріляли. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сім'я із Бучі, якій вдалося виїхати із окупованого міста у переповненому авто безпосередньо під обстрілами, розповіла про свій порятунок.
Ця історія з'явилася у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Маленький хлопчик Давид із Бучі - член цієї родини. Попри свій вік, він із майже дорослою серйозністю розповів, як вони з батьками під обстріли виїжджали з міста. Дитина після пережитих жахіть, ледь стримуючи сльози, згадує, як вони їхали повз розбиті обстріляні автівки.
"Коли ми їхали, там були згорілі машини, деякі машини з дітками розстріляли", - розповідає Давид.
"Я відчував, що можуть бути неприємності", - додає він.
Топ коментарі
+16 olele
показати весь коментар03.04.2022 14:51
+16 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар03.04.2022 15:17
+14 Igor Kalyuzhny
показати весь коментар03.04.2022 15:07
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Усі світові видання вже написали про злочини росіян під Києвом. У фокусі журналістів опинилася Буча, де була знайдена величезна братська могила з цивільними.
🇧🇭 Сотні похованих у братській могилі в Бучі під Києвом - Aljazeera.
🇬🇧 Після відступу росіян у Бучі залишилися мертві тіла мирних жителів - Reuters.
🇩🇪 Під час відступу російська армія масово вбивала мирних жителів, вчиняла військові злочини. Ніякі німецькі гроші не повинні більше надходити до Росії - головний редактор BILD Йоханес Бойе.
🇺🇸 Сцени відчаю та смерті, коли росіяни відступають із передмість Києва - New York Times
Світу потрібно пам'ятати, що російські злочинці залишили свій слід не тільки у Бучі: Гостомель, Мотижин, Ірпінь, Іванків. І це тільки Київська область. А скільки спаплюжених життів, міст та сіл лишилися по всій Україні - десятки, сотні, та тисячі.
Не забудемо та не пробачимо. https://t.me/spravdi/4354
🤍Служба «телефону довіри» Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству працює цілодобово:
📱 044-272-15-00 (з мобільного)
☎️ 15-00 (зі стаціонарного)
❕Усі дзвінки є безкоштовними та анонімними!
Украинцьі знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
За зти знания нас уничтожают уже 300 лет, когда Гетманщину присоединили к Московии, начиная с Батурина 1708 года, когда за один день московитьі убили 15000 людей (за один день! порубали, *****! женщин, детей, стариков и лучших козаков, лучшие геньі), через Голодомор, через репрессии, и до наших дней !!!!!
Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !
Надо везде об зтом кричать, что зто ГЕНОЦИД!
Путина срочно нужно заочно посадить, что бьі он ни в одну страну не смог поехать ! А потом и реально арестовать !
(Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
поэтому видео часто удаляются
а в телеге все вроде остается
(хотя как анонимная вещь ооочень сомнительно)
Йшов 39-й день війни... Парк імені Горького! Харків, альо! Хто для вас Горькій? Він народився в Харкові? Чи працював? Ви пару років ******* із проспектом Жукова? Може ще пару років із парком імені Горького?
"Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.
Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площадях, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.
Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
он служил в русской армии и знал что там происходит
война на кавказе
больше 150 лет прошло, ничего не изменилось
Війна в Україні робить усіх нас біднішими, наприклад, тому що ми повинні платити більше за імпортні енергоносії.» - заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер
Это петух который Украине давал несколько часов, когда говорил с Мельником (нашим послом) ********!
...Після "звітування" 4 Березня на фоні місцевої ради, що Буча українська, по місту почали їздити колони техніки з "V".
Сказати, що це виглядало дивно - не сказати нічого.
Пропав зв'язок, електрика, газ, вода.
Евакуювалися чудом, бо жили біля БМР.
Йшли і їхали під дулами то снайперів, то танків.
Питань багато.
Настане час, я їх додам до загалу місцевій владі (хоч меру дали Героя) і центральній.