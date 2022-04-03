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Ліквідовано пожежу на промисловому об'єкті біля Шепетівки, що виникла внаслідок ракетного удару РФ, - ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ліквідовано пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару по промисловому об'єкту на Шепетівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому він подякував рятувальникам.

"У героїв без зброї свій фронт. Впродовж 13 годин вони самовіддано боролися з полум'ям, відвойовуючи від пекла сантиметр за сантиметром нашої подільської землі! Пожежа ліквідована!", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія завдала ракетного удару по Шепетівці. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Унаслідок бойових дій в Україні зруйнували 23 тис. км доріг і 273 штучні споруди. Загальна сума збитків нині становить 874 млрд грн, повідомив на брифінгу в Ukraine Media Center перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Завдяки Національній програмі «Велике будівництво» за два роки в Україні вдалося оновити й побудувати понад 14 тис. км автомобільних доріг. Наступного року програма розшириться проектами модернізації міжнародних пунктів пропуску. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму «Велике будівництво: дороги і мости». Голова уряду Шмігаль заявив, що в межах «Великого будівництва» Укравтодор відновив понад 350 штучних споруд. Загалом за весь час разом з місцевою владою відбудовано понад 600 мостів. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що у лише 2021 році на дороги державного значення було виділено 106 млрд грн,

На 2021 рік військовий бюджет запланували в розмірі 119 млрд грн або 2,6% ВВП, але всім відомо про системне недофінансування армії і зрив оборонних замовлень. Іншими словами саботаж досяг величезних масштабів і «прєзітдєнт ЗЕ» нахабно заявляв що він не може «одночасно будувати дороги і фінансувати армію»

Результат «великого крадійництва» повністю знищені дороги і 8500 будинків. Інфраструктурні збитки ще ніхто навіть не рахував. Втрати населення - кількість загиблих, примусово переміщених в рабство і біженців - понад 10 мільйонів. Але … вони вже планують "мир з агресором" і «нове велике будівництво» замість армії… Після нього України не стане…
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03.04.2022 16:31
+10
Не встигли виколупати з-під асфальту, великий шар блд.
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03.04.2022 16:38
+4
Щоб вони їм вибухнули ще прямо в ящиках.
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03.04.2022 17:41
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Унаслідок бойових дій в Україні зруйнували 23 тис. км доріг і 273 штучні споруди. Загальна сума збитків нині становить 874 млрд грн, повідомив на брифінгу в Ukraine Media Center перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Завдяки Національній програмі «Велике будівництво» за два роки в Україні вдалося оновити й побудувати понад 14 тис. км автомобільних доріг. Наступного року програма розшириться проектами модернізації міжнародних пунктів пропуску. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму «Велике будівництво: дороги і мости». Голова уряду Шмігаль заявив, що в межах «Великого будівництва» Укравтодор відновив понад 350 штучних споруд. Загалом за весь час разом з місцевою владою відбудовано понад 600 мостів. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що у лише 2021 році на дороги державного значення було виділено 106 млрд грн,

На 2021 рік військовий бюджет запланували в розмірі 119 млрд грн або 2,6% ВВП, але всім відомо про системне недофінансування армії і зрив оборонних замовлень. Іншими словами саботаж досяг величезних масштабів і «прєзітдєнт ЗЕ» нахабно заявляв що він не може «одночасно будувати дороги і фінансувати армію»

Результат «великого крадійництва» повністю знищені дороги і 8500 будинків. Інфраструктурні збитки ще ніхто навіть не рахував. Втрати населення - кількість загиблих, примусово переміщених в рабство і біженців - понад 10 мільйонів. Але … вони вже планують "мир з агресором" і «нове велике будівництво» замість армії… Після нього України не стане…
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03.04.2022 16:31 Відповісти
Україна була до зе й буде після нього , ще сильнішою !
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03.04.2022 16:34 Відповісти
дивує настирність, з якою хмельницька влада намагається землі північної частини області ототожнювати з поділлям..
від вибухів і ракет з страждають волинські міста старокостянтинів, шепетівка, а з області чути - багатостраждальне поділля...
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03.04.2022 17:26 Відповісти
То таке... Зараз немає Поділля, Волині чи Галиччини окремо. Зараз є лише Україна
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03.04.2022 17:40 Відповісти
Найшов час. Це зараз просто піпець як актуально.

Наразі є ТРИ поняття Поділля - історичне, географічне і адміністративне. В перших двох Шепетівка - Волинь, в останньому - Поділля. Старкон географічно і адміністативно - Поділля, історично - був і Волинню і Поділлям.
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03.04.2022 18:36 Відповісти
актуально все...це історична справедливість, якою не варто маніпулювати на жодному рівні
адміністративно старокостянтинів і шепетівка протягом лише 17 років були в складі області, яка у своїй назві мала слово подільська і це ніяк не робить даний регіон поділлям...потім область перейменували.
-------------
історично, окрім цього періоду, землі адміністративно входили до складу волинської губернії..
на карті подільської губернії, коли ще не маніпулювали межами, чітко видно, що межа поділля-волині на півночі проходить по м.пилява та м.стар синява на річці іква басейну пд.бугу
старокостянтинів уже на річці случ, басейн горині-припяті..
----------------
отже і історично і географічно і остаточно:
поділля - басейн пд.бугу і ще там трохи/подільська височина і лівих приток дністра/
волинь - басейн правих притоків припяті/без полісся/ і трохи басейну верхнього тетереву/річка/...
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03.04.2022 21:27 Відповісти
А чому ППО не спрацювало? На Хмельниччині вони 100% є
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03.04.2022 16:32 Відповісти
Не встигли виколупати з-під асфальту, великий шар блд.
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03.04.2022 16:38 Відповісти
Чому ви всі до тих доріг так причепилися? В хороших дорогах для війни є свої немаленькі плюси - якісна та швидка логістика, наприклад. Гуманітарка доїжджає швидше, переселенцям їхати легше та безпечніше
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03.04.2022 17:42 Відповісти
І москальских танкістів не трасе в танку
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03.04.2022 18:00 Відповісти
ясне, але робити дороги коштом оборонкі маючи мало не по всьому периметру армію орків на кордонах?
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03.04.2022 23:46 Відповісти
Не Хмельниччині немає доріг... За рідким виключенням
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03.04.2022 17:50 Відповісти
То були ракети.
А ракети маленька і дуже важка ціль.
І ППО потрібно бути не "так сяк на швидкоручь злеплено", а дуже щільним та багаторівневим.
Ось, наприклад, Ізраїль:
Маленька територія, десятки років будують ППО і то, буває долітає і вибухає.
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03.04.2022 17:00 Відповісти
Тре "дякувати" бульбофюреру. Ракета з Білорусі заходить надто швидко, щоб її якісно могло зустріти ППО у Хмельницькій області. Шепетівка на самій півночі області.
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03.04.2022 18:39 Відповісти
Российские войска не только отступают, но и подвозят новые ракеты

Сегодня на Речицком проспекте в Гомеле читателем Флагштока была замечена колонна автомобилей МО РФ, двигавшаяся в направлении Речицы.

На одном из автомобилей были ящики со знаками опасного груза "UN 0180". В соответствии с кодом международной классификации - это "ракеты с разрывным зарядом". https://t.me/flagshtok/8107
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03.04.2022 16:34 Відповісти
Щоб вони їм вибухнули ще прямо в ящиках.
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03.04.2022 17:41 Відповісти
Смерть московським окупантам в полон свинособак не брати.
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03.04.2022 17:30 Відповісти
Шепетівка, завод по ремонту й відновленню РСЗВ, рашистські свинособаки цілили, впевнений, що туди.
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03.04.2022 20:28 Відповісти
 
 