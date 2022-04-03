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Китайські музиканти заграли український танець "Аркан", надихнувшись його виконанням українським бійцем. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Франківець Мишко Адамчак грою на сопілці в окопах надихнув китайських музикантів.

Про це написав на своїй сторінці в мережі Facebook франківський музикант, лідер гурту "КораЛЛі" Мишко Адамчак, який нині служить у добровольчому батальйоні "Госпітальєри", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Репортер.

Я впевнений, що це гарний знак – нас підтримують представники найбільшого народу у світі! Гадаю, абсолютно не зайвим буде прийняти такий потужний батальйон до лав музичної армії України, – йдеться у його дописі.

Музикант так розповів історію про "Сопілку миру": Odarka Eryiğit-Ustenko виставила відео у китайських соцмережах, де він грає мелодію на сопілці.

Мелодія їм настільки сподобалася, що вони вирішили також її зіграти, але не мали нот. Одарка повідомила про це у Facebook, і їй відписала Лілія Кувалдіна, яка сказала, що знає солдата з відео й відмітила Мишка під постом.

"Через 10 хвилин у китайських музикантів вже були необхідні ноти, а ще через 30 хвилин вони відправили мені ось це відео з побажаннями миру. Дякую, друзі!", – пише Одарка.

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Топ коментарі
+48
Я люблю Украину. Я люблю украинцев.
Сдохи раша и х#йло!
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03.04.2022 18:19
+34
Мелодія дійсно гарна
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03.04.2022 18:19
+32
Супер!Браво!
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03.04.2022 18:15
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Супер!Браво!
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03.04.2022 18:15 Відповісти
Походу глаза начали по тихоньку открываться.
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03.04.2022 18:17 Відповісти
Я люблю Украину. Я люблю украинцев.
Сдохи раша и х#йло!
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03.04.2022 18:19 Відповісти
Мелодія дійсно гарна
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03.04.2022 18:19 Відповісти
"Аркан" бойовий танець. При сраліні він був заборонений.
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03.04.2022 20:57 Відповісти
А москалі відразу б стирили мелодію, а потім стверджували би, що то "ісконно руzкая музика".
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03.04.2022 18:21 Відповісти
На балалайке это сыграть не возможно.
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03.04.2022 18:23 Відповісти
Зато можна зіграти "Валєнкі".
Китайський балалаєчнік наярює під захоплені вигуки русні.

https://www.youtube.com/watch?v=iX4noKy2zHc
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03.04.2022 18:31 Відповісти
кацапи гарно грають тільки в ящик в чорний поліетиленовий пакет.
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03.04.2022 19:05 Відповісти
😬😁😂
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03.04.2022 21:18 Відповісти
Хых... А я думал, аркан только молдавский, а он, оказывается, наш общий)
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03.04.2022 18:23 Відповісти
Ааркан наш😉😂
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03.04.2022 18:25 Відповісти
Наш Аркан (укр. и русин. аркан, рум. arcan, arcanul, реже укр. и русин. арґан). "Древнейшее изображение данного танца встречается на фресках в румынском монастыре Хумор, датируемых началом XVI века. Румынский аркан исполнялся жителями села Фунду-Молдовей (ныне в составе жудеца ******) в Вене в 1908 году, а затем, в 1937 г. во время международного фольклорного фестиваля, проходившего в Лондоне. Сейчас в селе действует ансамбль народной музыки «Arcanul din Fundu Moldovei», исполняющий в том числе и упомянутый в статье танец"
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03.04.2022 18:31 Відповісти
Ну а то! У гуцулов аркан издавна.
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03.04.2022 18:30 Відповісти
красивая музыка и красивый танец) За столько лет соседства уже все обычаи перемешались)
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03.04.2022 18:32 Відповісти
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03.04.2022 18:24 Відповісти
А тим часом китайська компанія DJI надала руській армії доступ для відсліжування по координатам квадрокоптерів свого виробництва. Через сервер компанії надається інфа, про місцезнаходження коптера, та оператора, і навіть відео картинки в режимі онлайн при наявності зв"язку 3g і вище. Вже є випадки ,коли прилітало саме в оператора. Тому в телефонах які працюють з програмним забезпеченням DJI під час польоту потрібно вимикати мобільний інтерент та вай фай мережі. А те, що пара китайців побринькало щось там на своїй китайщині, то я так скажу, пішли ті суки нахер.
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03.04.2022 18:26 Відповісти
Не "руській" , а російській !!! Русский = росіянин (див . словник української мови) , ніякий не руський !!!
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03.04.2022 19:15 Відповісти
не розбираюсь в сортах гімна
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03.04.2022 19:28 Відповісти
Не треба з гівном змішувати слово "Русь". Русь - то Україна !!!
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03.04.2022 19:32 Відповісти
добре, більш не буду
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03.04.2022 19:45 Відповісти
Ти не розбираєшся в українській мові, а не в сортах гімна.
Бо все "руське" - це те, що пов'язано із країною наших пращурів - Русьсю.
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03.04.2022 19:54 Відповісти
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03.04.2022 18:26 Відповісти
Після Гаазького трибуналу свмнособаки на зубариках на нарах бутуть тренуватися
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03.04.2022 18:27 Відповісти
Гарно звучить ПОХОРОН МОСКОВІЇ
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03.04.2022 18:27 Відповісти
Эта мелодия лучше звучит на сопилке сделанной из берцовой кости москаля...
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03.04.2022 18:28 Відповісти
Фуйню не шкробай, танець належить НОРМАЛЬНИМ Українцям й частково - румунам. А з тотої кістки треба робити затикач тим, хто Мову всравси використовувати, а урюцькій ізік смердючий розкидає "нє пріхадя в сазнаніє".

А ще з Тюркських Мов "язык" перекладається "скорбота", "жаль", "жалоба". А розносить цю херню "дуракъ" - "стойбище", "стоянка", "зупинка".
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03.04.2022 18:47 Відповісти
Найперші музичні інструменти були якраз зроблені з кісток, дуже часто з людських.
Не секрет, що предки ******** людей були канібалами.
Ворога з'їдали, а потім з його кісток робили флейти. Можливо, це було якесь ритуальне дійство.

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03.04.2022 19:11 Відповісти
надруковано в паРаші й на урюцькам ізікє для бидла. ПНХ, алєнь
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04.04.2022 22:22 Відповісти
КРАСИВО…
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03.04.2022 18:36 Відповісти
https://youtu.be/xIHSiRMygpQ
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03.04.2022 19:09 Відповісти
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03.04.2022 19:25 Відповісти
ДАЙ ПОРАДУ, удь-ласка, як вставляти фоти. Я за компом, не з мобілою. ДЯКУЮ.
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04.04.2022 22:25 Відповісти
Если китаец за кем-то что-то повторяет или копирует он оказывает дань уважения, у них так принято
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03.04.2022 19:33 Відповісти
100500... В дитинстві жили на ДВ, служив на Камчатці, на Флоті - спілкувався. Перепитають, хто я, почують, що Українець - кивок головою вперед, рука до грудей. Хоча й бандити...
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04.04.2022 22:24 Відповісти
А как они увидели то видео, если у них узкоглазый чебурнет?
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04.04.2022 00:49 Відповісти
 
 