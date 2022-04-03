Китайські музиканти заграли український танець "Аркан", надихнувшись його виконанням українським бійцем. ВIДЕО
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Франківець Мишко Адамчак грою на сопілці в окопах надихнув китайських музикантів.
Про це написав на своїй сторінці в мережі Facebook франківський музикант, лідер гурту "КораЛЛі" Мишко Адамчак, який нині служить у добровольчому батальйоні "Госпітальєри", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Репортер.
Я впевнений, що це гарний знак – нас підтримують представники найбільшого народу у світі! Гадаю, абсолютно не зайвим буде прийняти такий потужний батальйон до лав музичної армії України, – йдеться у його дописі.
Музикант так розповів історію про "Сопілку миру": Odarka Eryiğit-Ustenko виставила відео у китайських соцмережах, де він грає мелодію на сопілці.
Мелодія їм настільки сподобалася, що вони вирішили також її зіграти, але не мали нот. Одарка повідомила про це у Facebook, і їй відписала Лілія Кувалдіна, яка сказала, що знає солдата з відео й відмітила Мишка під постом.
"Через 10 хвилин у китайських музикантів вже були необхідні ноти, а ще через 30 хвилин вони відправили мені ось це відео з побажаннями миру. Дякую, друзі!", – пише Одарка.
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Сдохи раша и х#йло!
Китайський балалаєчнік наярює під захоплені вигуки русні.
https://www.youtube.com/watch?v=iX4noKy2zHc
ящикв чорний поліетиленовий пакет.
Бо все "руське" - це те, що пов'язано із країною наших пращурів - Русьсю.
А ще з Тюркських Мов "язык" перекладається "скорбота", "жаль", "жалоба". А розносить цю херню "дуракъ" - "стойбище", "стоянка", "зупинка".
Не секрет, що предки ******** людей були канібалами.
Ворога з'їдали, а потім з його кісток робили флейти. Можливо, це було якесь ритуальне дійство.