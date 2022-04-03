Чорнобиль і орки, рашисти, Рудий ліс, роги Путіна, Кадиров і... мох! #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Можна вічно дивитися на вогонь, воду і меми про росіян, які рили окопи в Рудому лісі. Богдан Буткевич і Наталка Соколенко у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ зібрали для вас найепічніші новини цього тижня про нерівні бої росіян зі здоровим глуздом.
Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом Цензор.НЕТ в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
На нашому каналі ви знайдете найцікавішу та найдотепнішу аналітику українського ютубу.
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У Тростянці, який звільнили від російських окупантів, рашисти обстрілювали житловий будинок мінометами, щоб спалити мешканців.
"П'ятиповерхівка навпроти залізничного вокзалу вигоріла повністю, адже, як розповів один із мешканців, російські окупанти прицільно били по цьому будинку з кулеметів. Їхня ціль була - спалити людей у будинку." ©