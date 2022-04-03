Воїни 30-ї бригади знищили ворожу техніку на Північному напрямку. ВIДЕО
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Оперативне командування "Північ" опублікувало кадри нищення російських окупантів на Північному напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування.
"Чергові прихильники Кобзона зіграли головну роль в новій серії "Пункт призначення" і "розлетілися" до нього на концерт.
Авторський колектив блискавичного сценарію - військові 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького" - зазначається у повідомленні.
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