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Чернігівщина (1314) 30 окрема механізована бригада (130) ЗСУ (5772)

Воїни 30-ї бригади знищили ворожу техніку на Північному напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативне командування "Північ" опублікувало кадри нищення російських окупантів на Північному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці Командування.

"Чергові прихильники Кобзона зіграли головну роль в новій серії "Пункт призначення" і "розлетілися" до нього на концерт.

Авторський колектив блискавичного сценарію - військові 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького" - зазначається у повідомленні.

Автор: Роман Свиридович
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Дякую, рідненькі. Бережи вас Господь. Героям слава !!!
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03.04.2022 19:31 Відповісти
30-й-респект...
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03.04.2022 19:31 Відповісти
как говорил известный парикмахер - это очень и очень.
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03.04.2022 19:32 Відповісти
но расплавився 1х 1нвентар -Байрактар!!!
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03.04.2022 19:33 Відповісти
Молодцы хлопцы! Вы хоть Йосе привет передали?
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03.04.2022 19:49 Відповісти
Зарились як таракани
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03.04.2022 19:54 Відповісти
Бийте цих нелюдей на смерть!
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03.04.2022 20:36 Відповісти
 
 