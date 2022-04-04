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Окупанти в Бучі застрелили жінку, яка просто вийшла у двір: Мати більш ніж місяць не могла поховати свою доньку. ВIДЕО
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Російські окупанти в Бучі застрелили жінку, яка просто вийшла у двір подивитися на колону військової техніки, яка проїжджала повз.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Жителька Бучі Антоніна Помазанко показує тіло своєї доньки, яка більше ніж місяць лежить у неї на подвір'ї. Її донька вийшла за хвіртку подивитися на колону техніки, і її застрелили без жодної причини. Мати поховала її, як змогла, просто у дворі.
Топ коментарі
+66 Юрий Хорошунов
показати весь коментар03.04.2022 19:56
+26 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар03.04.2022 19:57
+25 Саша Пончик
показати весь коментар03.04.2022 19:57
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Теперь общаться с ****** стало ещё зазорнее
что украинцы - низшая раса , которая туалеты и жопы в Европе моет - ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ - ваньки и васьки из дремучих болот посчитали себя СВЕРХЧЕЛОВЕКАМИ
ПОТОМУ ВСЕХ ПРОПАГАНДИСТОВ КРЕМЛЯ НАДО ПОСАДИТЬ В ТЮРЬМУ НА 100 лет
А поки тільки Подоляк прийняв "співчуття" від зайве-хромосомного Мединського або вони просто обіймалися, бо так прийнято на таких перемовинах.