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Окупанти в Бучі застрелили жінку, яка просто вийшла у двір: Мати більш ніж місяць не могла поховати свою доньку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти в Бучі застрелили жінку, яка просто вийшла у двір подивитися на колону військової техніки, яка проїжджала повз.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Жителька Бучі Антоніна Помазанко показує тіло своєї доньки, яка більше ніж  місяць лежить у неї на подвір'ї. Її донька вийшла за хвіртку подивитися на колону техніки, і її застрелили без жодної причини. Мати поховала її, як змогла, просто у дворі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+66
Вони - демони. Потвора у людської оболонки без душі. Мене аж трусить від ненависті. Створити на кшталт МОСАДу і вбивати їх по всьому світу без жалю. Немає їхньому злочину ні яких виправдування
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03.04.2022 19:56
+26
По хорошому, то у Бучу негайно відразу після звільнення мали би запросити все міжнародне товариство для фіксації злочинів, але я так зрозумів, що їх не те що не запросили, а навіть і пускають. Чи не так?
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03.04.2022 19:57
+25
Тихий ужас. Как можно жить с этим целый месяц. Можно сойти с ума.
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03.04.2022 19:57
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Вони - демони. Потвора у людської оболонки без душі. Мене аж трусить від ненависті. Створити на кшталт МОСАДу і вбивати їх по всьому світу без жалю. Немає їхньому злочину ні яких виправдування
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03.04.2022 19:56 Відповісти
Поименный список зверей, которые издевались и убивали наших людей в Буче, Ирпене, Гостомеле. https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/oni-dolzhnyi-zhit-v-strahe-a-umirat-v-mukah-spisok-zverej-kotoryie-izdevalis-i-ubivali-nashih-lyudej.htm?_gl=1*ppuuzf*_ga*MTgyMzA0NDU1Ny4xNjM3NjYxNjEw*_ga_JBX3X27G7H*MTY0OTAwNTQ4NS41MTUuMS4xNjQ5MDA1NTkwLjA.&_ga=2.109232327.370391846.1644055876-1823044557.1637661610
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03.04.2022 20:14 Відповісти
Кацапоиды всегда были демонами и всегда воевали только с гражданскими и беззащитными людьми. Они уже обезумели вместе со своим ****** от безнаказанности и безпомощности всего мира. В Афганистане то же самое творили. В основном бомбили кишлаки с мирными жителями и детьми, и расстреливали автобусы и гражданские машины забитые людьми ехавшие на рынок или по делам. Молчали что кацапоиды творили в Сирии, промолчали когда кацапоиды сбили два гражданских самолета. Промолчали что кацапоиды взовали самолет со всем польским правительством. Весь мир в етом виноват что все ужасы которые творил ***** ему сходили с рук и даже наоборот, к ***** ездили на поклон друж перед дружкой, что очень диктатору нравилось и возбуждало. ***** уже как маньяк, он не может не убивать. У него начнется ломка. Поетому я мягко говоря не понимаю тех кто считает что с ****** можно договориться. Ето как ребенок с педофилом и маньяком хочет договориться. Как не договаривайся а маньяку нужна кровь. Его только уничтожить можно
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03.04.2022 20:39 Відповісти
По хорошому, то у Бучу негайно відразу після звільнення мали би запросити все міжнародне товариство для фіксації злочинів, але я так зрозумів, що їх не те що не запросили, а навіть і пускають. Чи не так?
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03.04.2022 19:57 Відповісти
Так там все заминировано, пока не обезопасят все мiсто, никого и не пустят.
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03.04.2022 19:58 Відповісти
Ну, Шольц " требует" допустить туда спецов для фиксации. Как-то это странно звучит.
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03.04.2022 20:01 Відповісти
У Шольца карьера рухнет от фотокадров из Украины . Вот они и засуетились
Теперь общаться с ****** стало ещё зазорнее
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03.04.2022 20:15 Відповісти
я теж не розумію, чому Гончаренко і Комаров уже там, а міжнародних журналістів досі немає
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03.04.2022 20:05 Відповісти
Да они там только два метра прошли и все.
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03.04.2022 20:16 Відповісти
ну Дебору зі skynews в Гостомелі бачив. ще здивувався, чому не в Бучі
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03.04.2022 20:22 Відповісти
BBC там точно есть. Как в Буче так и в аэропорту Антонова
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03.04.2022 20:40 Відповісти
Зеля не пускав (не акредитував іноземних журналістів) на Донбас. Тільки один раз особисто повіз їх туди, щоб очолити таку акцію.
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03.04.2022 21:11 Відповісти
Тихий ужас. Как можно жить с этим целый месяц. Можно сойти с ума.
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03.04.2022 19:57 Відповісти
Влада може хоч трохи почекати, не прибирати докази звірств, доки повноважна комісія з міжнародного суду зафіксує факти? Чи вони спеціально прибирають докази? Шольц проінформував, що українська влада де дала доступу Міжнародним організаціям на звільнені території для фіксації злочинів російських окупантів https://censor.net/ua/news/3331035/mijnarodni_organizatsiyi_mayut_otrymaty_dostup_na_zvilneni_terytoriyi_dlya_fiksatsiyi_zlochyniv_rosiyiskyh
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03.04.2022 20:02 Відповісти
...і у цих міжнародних організаціях у зв'язку з цим можуть виникнути не дуже приємні питання до влади...
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03.04.2022 20:22 Відповісти
Це так , в мене в Бучі товарищ , я весь час намагався дозвонитись , коли приходило оповіщення що він знову на зв'язку але не виходило... три дні тому дозвонився , каже що хто виходив за огорожу зразу стріляли (сусіда вбили, захоронили в городі) ... каже що у рашистів були глушилки , а також сканували , звідки була радіопередача зразу прилітало(він займався електронікою, був свій коротковолновий передатчик - знає що каже), треш був ще той...
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03.04.2022 20:04 Відповісти
"радіопередача" за смартфона? при вимкнених мережах стільникового зв'язку?
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06.04.2022 03:48 Відповісти
Розумник , читай уважніше !
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06.04.2022 09:06 Відповісти
Земляки, ви розумієте, для кого вони приганяли мобільні крематорії?
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03.04.2022 20:05 Відповісти
Після Бучанської різні у нас Генеральний прокурор нацистка Венедиктова робить заяву що проти Путіна та Лаврова не можна порушувати кримінальну справу, що ще повині зробити ці виродки з Українцями?
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03.04.2022 20:06 Відповісти
зеленський, які можуть бути перемовини та кампраміси з потворами. у тебе є розум? війна почалася з Криму, вона повинна закінчитись в Криму. Парад Перемоги має бути в Українському Севастополі. Роби все можливе та не можливе для цього.
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03.04.2022 20:08 Відповісти
Шоб вам в аду не переворачиваться,********...
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03.04.2022 20:13 Відповісти
Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятье. Отныне слово «кацап» разряжает ружьё. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьёт твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьёт тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоём участке затишье, если ты ждёшь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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03.04.2022 20:15 Відповісти
привезіть туди віслюка,бо він дуже хоче подивитись "в очі" в пошуках миру
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03.04.2022 20:17 Відповісти
Рашкина пропаганда так долго вбивала в головы плебса,
что украинцы - низшая раса , которая туалеты и жопы в Европе моет - ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ - ваньки и васьки из дремучих болот посчитали себя СВЕРХЧЕЛОВЕКАМИ

ПОТОМУ ВСЕХ ПРОПАГАНДИСТОВ КРЕМЛЯ НАДО ПОСАДИТЬ В ТЮРЬМУ НА 100 лет
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03.04.2022 20:20 Відповісти
Хтось десь чув, чи звернувся Зеленський з приводу злочину російських військ у Бучі до путіна?
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03.04.2022 20:25 Відповісти
Це певне може бути при їх зустрічі.
А поки тільки Подоляк прийняв "співчуття" від зайве-хромосомного Мединського або вони просто обіймалися, бо так прийнято на таких перемовинах.
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03.04.2022 20:46 Відповісти
Підар в очках з мо рахи звіздєл шо руских там нет 4 дня ета правакация и постановка. Для тих хто не в темі: усі трупи як мирних так і покинутих орків вже трохи всохлі, муміфіковані, не роздуті. Значить пройшло більше тижня, точно залежить від температури, вологості, місця знаходження (закопані, на повітрі, в приміщенні, пісок, глина, вода). Експерти швидко визначать дату і причину смерті, тип кулі і відстань.
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03.04.2022 20:26 Відповісти
Буча и Ирпень - это второй Бабин яр. Ох блин будьте вы ж кацапы прокляты навсегда
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03.04.2022 20:30 Відповісти
Козломордые ублюдки, горите в Аду.
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03.04.2022 20:30 Відповісти
Очевидно, що ні у *********** ні у інших, що вбивають невинних в угоду собі чи своєму хазяїну, душі немає. Вони, самі цього не розуміючи, реально є демонами.
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03.04.2022 20:56 Відповісти
Śmierć kacapom śmierć bez litości!
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03.04.2022 22:46 Відповісти
 
 