На нашій землі побувало концентроване зло: вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, - Зеленський про трагедію у Бучі. ВIДЕО

Кожен винний у військових злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів. Буде знайдений і покараний.

Про це заявив у відеозверненні преззидент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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