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війна (56882) Зеленський (17522) Буча (498)

На нашій землі побувало концентроване зло: вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, - Зеленський про трагедію у Бучі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кожен винний у військових злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів. Буде знайдений і покараний.

Про це заявив у відеозверненні преззидент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна все ще не отримала гарантій безпеки від США та інших країн, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
Якщо якась зелена уйобіна, після того що ці нелюди наробили у Бучі, хоч рота відкриє свого гнилого, про якісь там переговори з русньою, про нейтралітет і їх гарантії нашої безпеки, знайте, перед вами 100% зрадник і руснявий кріт. Арахамія, твій вихід мразь.
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03.04.2022 21:26
+28
Зеля, и с етими ты хочешь сесть за стол переговоров и подписать с ними сотрудничество или как там называется *мирный договор*?
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03.04.2022 21:27
+17
Ну так сворачивай эти «переговоры» с убийцами-маньяками
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03.04.2022 21:26
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Сделайте мне документы, и дайте адреса..... Остальное я сделаю сам
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03.04.2022 21:24 Відповісти
оружие есть?
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03.04.2022 21:35 Відповісти
оружие есть, только дурак его сейчас потянет через границы. В Буче стояли мотосрелки из хобаровска. Т.е сейчас нужны документы жителя рашистов, доберусь до Китая, там перейду границу. И уже там куплю что мне надо.
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03.04.2022 21:42 Відповісти
Шаболовка, 37
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03.04.2022 21:48 Відповісти
а это что еще за шифр??
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03.04.2022 21:56 Відповісти
Ніби адреса мордорського телецентра на мацквє.
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03.04.2022 22:20 Відповісти
ти ж адресу хотів
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03.04.2022 23:23 Відповісти
,,концентровано зло: вбивці, кати, ґвалтівники, мародери,,-це все має назву одне слово--кацапи
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03.04.2022 21:24 Відповісти
Перемовини з ними , перемовини.
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03.04.2022 21:58 Відповісти
Він це путіну заявив?
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03.04.2022 21:25 Відповісти
Не просто сам с собою, правою рукою ..
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03.04.2022 21:27 Відповісти
ему он скажет: тЁзка я так давно мечтал об этой романтической встрече, Только ТЫ и Я, и побережье Турции, Romantique
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03.04.2022 21:31 Відповісти
*******, что с ними не так????? С хера лезть на чужую землю??????????? Не по-ни-ма-ю!
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03.04.2022 21:25 Відповісти
Комплекс неповноцінності.
Вони вважають, що ними мають захоплюватись їх мають любити і боятись.
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03.04.2022 21:27 Відповісти
**** тут розуміти
1 цар сказав, холопи побігли
2 жага крові та наживи
3 мізків ноль
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03.04.2022 21:31 Відповісти
І досі нєпанімаєтє?! У них глобальна політика. Чорне море має стати внутрішнім морем (ця маячня у їхніх мізках уже не одне століття), а Україна цьому заважає. З українським населенням не треба особливо панькатися, бо це недонарод, і тому права на суверенітет не має. Отже, геноцид українців цілком виправданий, раз цього вимагають їхні глобалістичні плани. Вони планомірно розлюднювали українців перед своїми пацаками. З 2014-го тільки й чути було, за Україну воюють афро-амєріканци, індєйци, польскіє снайпєри, ... А українці такі недолугі, що самі ні на що не здатні. Недонарод. І взагалі, щоб краще тямити, що таке Україна, треба трохи пожити українцем. Спробуйте потроху перейти у спілкуванні на українську, і неодмінно почитайте літературу "розстріляного відродження". Раджу для початку Валер'яна Підмогильного (усе, що він написав) і Бориса Антоненка-Давидовича. Будучи окупантомовним, можна все життя прожити в Україні, і так і не знати, що таке Україна. Успіхів!
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03.04.2022 21:42 Відповісти
Недонарод украинцы? серьёзно?
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03.04.2022 21:53 Відповісти
Вони в цьому переконані.
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03.04.2022 22:06 Відповісти
Пардон не " перейти у спілкуванні на українську" а " перейти у спілкуванні українською ", і не " на протязі тижня " а " протягом тижня" . Тому що " на протязі тижня " російською - " на сквозняке "..) це я так, на загал
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03.04.2022 22:19 Відповісти
Ви перевчилися. "перейти у спілкуванні на українську", але "перейти на спілкування українською". І там, і там - "на". Мову я не те, що знаю, я її відчуваю.
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04.04.2022 00:31 Відповісти
Саме так! Я дуже хотів бути навченим..) Ви праві
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04.04.2022 08:08 Відповісти
Або - перестарався, -хотів пукнуть та всрався..) Просто мені колись на цей момент вказали і я запам'ятав, тому "на" вже муляло очі скрізь. Але про ймовірність й інших формулювань якось не подумав
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04.04.2022 08:10 Відповісти
Дурню, вони ще й досі на нашій землі.
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03.04.2022 21:25 Відповісти
Ми віруєм Боже Твоїй силі
І Духу живому.
Встане правда! встане воля!
І тобі одному
Помоляться всі язики
Вовіки і віки.
А поки що течуть ріки,
Кривавії ріки!
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03.04.2022 21:26 Відповісти
Це орда. Вона не міняється вже 1000 років.
До речі орки з'їли алабая.
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03.04.2022 21:26 Відповісти
Ну так сворачивай эти «переговоры» с убийцами-маньяками
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03.04.2022 21:26 Відповісти
Якщо якась зелена уйобіна, після того що ці нелюди наробили у Бучі, хоч рота відкриє свого гнилого, про якісь там переговори з русньою, про нейтралітет і їх гарантії нашої безпеки, знайте, перед вами 100% зрадник і руснявий кріт. Арахамія, твій вихід мразь.
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03.04.2022 21:26 Відповісти
Да ці переговори простий піздьож, там склад - квншики
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03.04.2022 21:30 Відповісти
Ну, нехай собі в КВН граються, і не виносять цю маячню в публічний простір.
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03.04.2022 21:44 Відповісти
Я вважаю, що це всі тіж байти від наших, тип ми хочему миру ще й через переговори, але після тих звірств всьо
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03.04.2022 21:55 Відповісти
Агрохімія як і Зе хочуть укласти мир з кацапами, це не таємниця.
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03.04.2022 22:01 Відповісти
Навіть брити радять не поспішати щодо підписання мирної угоди з Мордором, а цьому поцу швидше б підставити дупу рашкованам. Миротворєць ****... Там все його оточення вже давно треба під суд.
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03.04.2022 21:57 Відповісти
Зеля, и с етими ты хочешь сесть за стол переговоров и подписать с ними сотрудничество или как там называется *мирный договор*?
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03.04.2022 21:27 Відповісти
Бери вище! Гарантії безпеки!
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03.04.2022 21:32 Відповісти
Артист, блін...
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03.04.2022 21:27 Відповісти
Бачили очі що вибирали ....
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03.04.2022 21:31 Відповісти
То мені?
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03.04.2022 21:36 Відповісти
Ні . 73 процентним .
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03.04.2022 21:46 Відповісти
Все это можно выразить одним словом - кацап.
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03.04.2022 21:29 Відповісти
На нашій землі побувало концентровано зло: вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, - Зеленський про трагедію у Бучі Джерело: https://censor.net/ua/v3331065

І ПРО ЯКИЙ МИР ТИ З НИМИ ХОЧЕШ ДОМОВЛЯТИСЬ ??
Це неприродно як мінімум.
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03.04.2022 21:29 Відповісти
https://t.me/aschotamupp/9471

Американское топовое издание "Wall Street Journal" представило сенсационную новину. Щетка у середині січня 2022 р. Владимира Зеленского було попереджено на наилучшем уровне про агресию Росії, с відкриттям детальних планов нападу. Зробила эту особу, не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленского приїхав особисто (!!) директор Центрального розвідувного управління США Вільям Бьорнс.

Тут требуется зупинитися. Вильям Бьорнс за основним свой фахом не розвідник. Він дипломат с багаторским стажем. Билл Бьорнс був дотичний до операции "Буря в пустыни", до процесов розпаду Югославии и серії балканских війн. У 2005-2008 гг. Білл Бьорнс був послом США в Росії.

Така людина попередженнями не раскрывается и дуже гарно знает їм ціну. Одного факта, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особо директор ЦРУ, достатньо, аби збагнути - жарти в сторону.

Что мала тоди робити украинское керівництво? Я веду один факт. В Финляндии в 1939 г. р. коли вірогідність загрози нападу стала высокою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Население на добровильной основе, под керівництвом військових инженеров и спільно з армейскими саперами кілька місяців рило траншеї, бувало ДЗОТи, обыкновенно артиллерійські и минометні позіції, робило завали на дорогах, тощо й В цю мережу укріпь були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".

Просто уявить собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгнення на рубеже ріки Тетерів, наприклад. Что тогда було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубеже Тетерев, саме там йому завдали б відчутних втраті примусили б до відступу. Але цього не стало. Тому ворогу довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучи, Ирпені, Гостомелі, тощо.

Що президента робив Зеленский, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову с Зеленским мав "у середині січня", всего між 10 и 20 січня. А 19 сентября Зеленский виступив из своей знаменитой промо-акции.

Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорожский міст. За рік - збудуймо найбильшу трасу в Україні от Ужгорода до Луганська.
Будем строить дороги, мосты, школы, стадионы, вагоны, литаки и танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В целом - заметно Великий. В травні як завжди - сонце, відні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо".

І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворогa довелося зупиняти у міській забудові замість заздалегідь укріплених позицій. Тоди Зеленский звонит во втраты серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили миллионы ехніх власних долларов, аби закрити небо над Україною. Знайте, після всього, що вичудив керівник держави, обраний 73% українців, я дивуюся, що країни НАТО взагалі нам допомагаюь. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія и Франція в 1919 р.

І наостанок. Щодо самої цієї публикации. Я от просто нагадаю що WSJ - це те же видання яке повидомило що зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Писля Абрамович почав кружка навколо переговоров творюючи имитацію бурної діяльности, хоча у Заходу щодо його долі участі існуть дуже великі сумніви.

Ще тогда заявилась информация, що WSJ информация про Абрамовича злого сам Белого дома, аби нагадати нашему ОПУ, де їхнє справжнє місце. Информацію про те, що директор ЦРУ попереджав Зеленського, видання сдобути образовалась из єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - это не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленского попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запить.

У першу чергу - люди, які втратили все.

Автор:Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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03.04.2022 21:29 Відповісти
як це нічого не зробили? а розмінування переходу з Криму?
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03.04.2022 21:58 Відповісти
"Побувало"? В пошедшем времени?
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03.04.2022 21:30 Відповісти
Ну таки да. Эти города ОСВОБОЖДЕНЫ!
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03.04.2022 21:35 Відповісти
А "наша земля" это только Гостомель-Буча-Ирпень?
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03.04.2022 21:55 Відповісти
Все эти преступления объединяются под словом война. При чем всегда.
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03.04.2022 21:32 Відповісти
Воно ще і до цього часу хоче подивитись в очиці Путіна і знайти там мир!?
Знайти гарантії і підписати договір?
Тоді ви зелені уйо...ки!!!
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03.04.2022 21:32 Відповісти
Вільям Бьорнс брехун?
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03.04.2022 21:42 Відповісти
А відмова від членства у НАТО це не зрада? (Союзники по Альянсу визнають Україну як потенційного кандидата на вступ до НАТО та надають їй практичну допомогу у здійсненні реформ для наближення до стандартів НАТО, досягнення яких є передумовою для набуття членства в організації.)
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03.04.2022 21:45 Відповісти
Декорации для видосиков чем дальше тем кровавее .
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03.04.2022 21:33 Відповісти
Это наемники. Для них эаконы не писаны, превоспитывать их - гиблое дело, их нужно унчожать, что и предписывает Конвенция о наёмничестве.
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03.04.2022 21:33 Відповісти
З ким там домовлятися? З катами, вбивцями, мерзотниками.
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03.04.2022 21:35 Відповісти
...і ось цім "концентрованим ЗЛОМ" він все ще хоче вести перемовини "про мір"...
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03.04.2022 21:35 Відповісти
читайте "поміж строчок"... зрозумієте більше.
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03.04.2022 21:37 Відповісти
Так-так, я пам'ятаю:
У його передвиборчої "програмі" ви теж "між рядками прочитали" БЕЗЛІЧ обіцянок!
Навіть тоді, коли він прямою мовою сказав:
"Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!"
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03.04.2022 22:08 Відповісти
През своїми заявами вїдкидає можливості діалогу з раша-фашистськими свинособаками взагалі... завтра з цього приводу будуть воплі із мордору....
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03.04.2022 22:23 Відповісти
Просто возьмут дороже
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03.04.2022 21:48 Відповісти
кацапські свинособаки і їх фашистський режим і є концентроване зло, світове зло....
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03.04.2022 21:36 Відповісти
Просыпается мафия...
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03.04.2022 21:38 Відповісти
Як звільняють Чернігівщину. Ворога заскочили зненацька. Навіть не вступаючи в бій першими дали драпака кадирівці.

https://www.youtube.com/watch?v=BMF5atKcyOo
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03.04.2022 21:39 Відповісти
Святитель Игнатий Брянчанинов - Россия может стать орудием Антихриста на Земле. Профессор Осипов - Пророчества о России (Видео)

Читать подробнее... https://giperboloid.info/osipov-a-i-prorochestva-o-rossii/ .
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03.04.2022 21:39 Відповісти
1. Слово путін не прозвучало. 2. Кінцівка спічу, що не відповідала темі, фактично зруйнувала весь спіч, бо як відомо, головну тезу виголошують саме у кінці промови, яка більш всього запам'ятовується.
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03.04.2022 21:41 Відповісти
Посмотрите.
https://www.youtube.com/watch?v=hC2YdqKuYeo
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03.04.2022 21:42 Відповісти
эти возгласы зеленского немного надоедают
смысл? ты не артист
займись делами которые реально помогут
переговоры про поставку оружия, не чисто оборонительного
потому что сейчас рашен армия засядет в луганской донецкой области по полной и херсоне
и их надо будет оттуда выбивать
а это значит всу надо будет идти в атаку, когда будут большие потери

хотя если в его планы не входит освобождать земли
тогда эти речи подходят для готовности народу предъявить
"нам не помогают, нам придется идти на компромиссы"
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03.04.2022 21:43 Відповісти
Чому не ВСУ охороняло кордон з Білорусью, а нац. гвардія Авакова? Чому так швидко орки підійшли до Києва? Чому жителі Бучі, Гостомеля, Ірпеня , Макарова не булу завчасно попереджені що близько орки?
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03.04.2022 21:44 Відповісти
От уявіть собі, що Ви будуєте дім і Вам негайно треба збудувати дах, бо завтра буде дощ, а Ваша жінка тим часом виносить Вам мізки, що це все треба було зробити ще тиждень тому та ще й іншим чином. Яка буде Ваша реакція?
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03.04.2022 22:48 Відповісти
Якщо закрити очі на ці прорахунки, завтра можуть бути інші. На Доньасі вже попередили людей щоб евакуювались зачасно.
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04.04.2022 00:21 Відповісти
Зеля особисто терпить повний розгром. Як армія пацаків під Києвом. А треба було Україною жити, якщо мав намір пертися в президенти "етой страни". Нещастя.
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03.04.2022 21:45 Відповісти
А как же "пасматреть в глаза путину"?Как же встреча ?
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03.04.2022 21:46 Відповісти
За путіна мови у промові не було.
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03.04.2022 21:49 Відповісти
Можно узнать автора текста, который вовочка читает по телесуфлеру (глазки из стороны в сторону так и ходят)?
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03.04.2022 21:59 Відповісти
ПРОШУ роздайте людям зброю, хай вони свої домівки (дітей, жінок, рідних )захищатимуть - це також допоможе нашим військовим.
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03.04.2022 22:12 Відповісти
Цей жах є наслідком не проведення в свій час міжнародного судового процесу з засудження комуно-кагебізму, породженням якого є путіно-рашизм.
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03.04.2022 22:12 Відповісти
НЕ МОЖУ і НЕ ЗМОЖУ ПОВІРИТИ У ЩИРІСТЬ цього Президента, оскільки ВІН ТАК І НЕ ВІДМОВИВСЯ ЗАГЛЯДАТИ В ОЧІ САТАНІ ТА УКЛАДАТИ З НИМ ЯКІСЬ УГОДИ!
Повір'я стверджує, що сатана вимагає від людини підписуватись під угодою власною кров'ю...
А ЧИЄЮ КРОВ'Ю ПІДПИСУВАТИМЕТЬСЯ ПІД УГОДОЮ ІЗ САТАНОЮ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ?
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03.04.2022 22:14 Відповісти
пленных больше не брать!!! кончать сук на месте!
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03.04.2022 22:37 Відповісти
Вийти з ООН, доки коZломорді мають право вето
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03.04.2022 23:03 Відповісти
Украина - как тот ТРАМП-лин высокогорный, самый высокий, длинный, крутой и, конечно же, небезопасный. Для тех, кто взлетает с него - либо лавры победителя, либо плачевный Крентец. Не путать с батутом местного значения - это намного серьезнее, особенно для десятков тыс. телесов в милитари, завшивленной и просранной неоднократно от бздежа праведного - в форме с белыми повязочками напперед поминальными - которые гниют да засоряют экологически чистое пространство нашей мирной державы. В общем, сполошной КРЕНТЕЦ. Все вас нах..!
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04.04.2022 00:17 Відповісти
А що особисто зробив ти та твоя команда, щоб запобігти цьому? це все на твоїй совісті, якщо вона в тебе є.
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04.04.2022 06:38 Відповісти
 
 