Хотіли розстріляти Пам’ять про Воїнів, - Сюмар. ВIДЕО

Рашисти розстріляли в Ірпені портрет кожного українського героя на Алеї Героїв АТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці народна депутатка Вікторія Сюмар.

"Знаєте, їх дратують не лише живі українці. Але й мертві… Вірніше наша Пам’ять.

В Ірпені була одна з кращих в Україні Алея Героїв АТО. Так от, рашисти розстріляли портрет кожного українського Героя. Ще раз - розстріляли портрети.

Хотіли розстріляти Пам’ять про Воїнів. Не розуміють, що ця пам’ять завжди буде з нами і буде далі нами рухати… Герої не вмирають. Слава ЗСУ", - зазначила Сюмар.

Сюмар зазначила, що відео зняв її чоловік Дмитро Христюк, який серед інших ще в 2015 році створював цю Алею як перший заступник мера Ірпеня.