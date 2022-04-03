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Хотіли розстріляти Пам’ять про Воїнів, - Сюмар. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти розстріляли в Ірпені портрет кожного українського героя на Алеї Героїв АТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці народна депутатка Вікторія Сюмар.

"Знаєте, їх дратують не лише живі українці. Але й мертві… Вірніше наша Пам’ять.

В Ірпені була одна з кращих в Україні Алея Героїв АТО. Так от, рашисти розстріляли портрет кожного українського Героя. Ще раз - розстріляли портрети.

Хотіли розстріляти Пам’ять про Воїнів. Не розуміють, що ця пам’ять завжди буде з нами і буде далі нами рухати… Герої не вмирають. Слава ЗСУ", - зазначила Сюмар.

Сюмар зазначила, що відео зняв її чоловік Дмитро Христюк, який серед інших ще в 2015 році створював цю Алею як перший заступник мера Ірпеня.
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Твари руснявые хотят не просто уничтожить украинцев, но и память! Ублюдки русские гореть вам всем в аду, победа будет за нами, а все зло, которое вы олицетворяете, уничтожено!
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03.04.2022 21:54 Відповісти
Сцыкливая вторая армия мира может только убивать гражданских мародерить воровать и стрелять по портретам и памятникам.
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03.04.2022 21:54 Відповісти
Так московити самотужки можуть воювати лише з фанерним Рейхстагом, книжками, портретами героїв чи лідерів інших країн, прапорами, старими, жінками та дітьми.

Решту купляють, як кадирку та луку.
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03.04.2022 21:58 Відповісти
Не пам'ятаю точно, але у психіатрії такі вчинки пояснюються тваринним страхом на підсвідомому рівні.
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03.04.2022 22:03 Відповісти
По истории что с национальными памятниками и культурой происходило во время оккупации Балтийских страи посло второй мировой, если русня возмёт вверх, они тут не только плакатов пострелит. Будет старатся уничтожить ваще всё украинское. Мочите их.
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03.04.2022 22:07 Відповісти
Сцикливі кацапи
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03.04.2022 23:04 Відповісти
Свобода стоит дорого, потому, что рядом - огромная страна рабов!
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04.04.2022 11:32 Відповісти
Хто такі расєянє - люди без минулого, без історії і без майбутнього, звичанйі бомжі.
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04.04.2022 17:52 Відповісти
 
 