Чернігівські селяни взяли як трофей броньований автомобіль окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські селяни з Чернігівщини отримали броньований автомобіль окупантів. Вони витягли його з мокрої землі де він застряг і окупанти його покинули.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Топ коментарі
+30 Шимус
показати весь коментар03.04.2022 23:21
+21 Paul Foxen
показати весь коментар03.04.2022 23:25
+16 Oleg Demchenko
показати весь коментар03.04.2022 23:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
шизо-фашисти.
Дикая дивизия в степях Украины 1919 года: Махно против горцев
ЗСУ знищили ворожий "Тайфун", його вартість стартує від 2 мільйонів доларів
Непогано так пацани приборкалися
Воно же солярки жре "як не в себе" да і запчастин не дістати.
Максимум, десь у куточку поставлять як броньований "сарай-сейф".