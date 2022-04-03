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Чернігівщина (1314) техніка (1332)

Чернігівські селяни взяли як трофей броньований автомобіль окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські селяни з Чернігівщини отримали броньований автомобіль окупантів. Вони витягли його з мокрої землі де він застряг і окупанти його покинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Також дивіться: Воїни 30-ї бригади знищили ворожу техніку на Північному напрямку. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
ятрить ангедрить тайфун камазовский залутали
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03.04.2022 23:21
+21
Ну что Черниговская громада нагрелась на лям баксов, с чем мы и поздравляем селян
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03.04.2022 23:25
+16
Тайфун за мільйон доларів?
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03.04.2022 23:23
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ятрить ангедрить тайфун камазовский залутали
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03.04.2022 23:21 Відповісти
Просвітіть, що означає те слово, що тут так часто вживають?
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03.04.2022 23:52 Відповісти
Лут = трофей, это из компьютерных игр пошло.
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04.04.2022 01:43 Відповісти
Це англійською. Не все у всесвіті з комп'ютерних ігор бере початок...
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04.04.2022 02:01 Відповісти
Пригодится!
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03.04.2022 23:23 Відповісти
Тайфун за мільйон доларів?
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03.04.2022 23:23 Відповісти
да тот
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03.04.2022 23:32 Відповісти
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03.04.2022 23:24 Відповісти
ну че сказать чтоб ничего не сказать
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03.04.2022 23:24 Відповісти
Ну что Черниговская громада нагрелась на лям баксов, с чем мы и поздравляем селян
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03.04.2022 23:25 Відповісти
По 20 тис. начебто за транспортні машини обіцяли.
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03.04.2022 23:30 Відповісти
цей гiпотетичний лям нiщо в порiвняннi з бiдою та шкодою, що заподiяли кацапо-ординськi

шизо-фашисти.
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03.04.2022 23:34 Відповісти
Ви праві, але такий трофей - маленька радість
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03.04.2022 23:48 Відповісти
Теперь будут капусту на базар возить молодцы.
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03.04.2022 23:26 Відповісти
А на горючке не разорятся(капусту возить)?.
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03.04.2022 23:33 Відповісти
Так это ж камаз.
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03.04.2022 23:40 Відповісти
Камаз. Только обычный Камаз вроде как весит 7 тонн, а это чудо инженерной мысли 15. Разве что с военными обменяться на обычную машину, ну или доработать болгаркой)).
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04.04.2022 00:08 Відповісти
ніт, тілько напильником!
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04.04.2022 00:32 Відповісти
не факт, по закону треба віддати армії
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03.04.2022 23:49 Відповісти
Віддадуть армії - отримають $20 тисяч.
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04.04.2022 02:03 Відповісти
там орки еще красный крест намалевали. уроды.
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03.04.2022 23:28 Відповісти
то вже на іншій машині
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03.04.2022 23:46 Відповісти
Анало-говнєт.
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03.04.2022 23:28 Відповісти
Дві. Автомобілі..
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03.04.2022 23:29 Відповісти
то линза санитарная
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03.04.2022 23:34 Відповісти
Послє слов: Серьожа, давай, всьо стало понятно
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03.04.2022 23:33 Відповісти
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/


Дикая дивизия в степях Украины 1919 года: Махно против горцев
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03.04.2022 23:34 Відповісти
О до речi схоже на позначку ка-диркiвцiв.
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03.04.2022 23:35 Відповісти
Женіть люди нечисть з української землі, нещадно женіть.
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03.04.2022 23:36 Відповісти
Це два різних броньовика. Той другий з позначкою як медичний.
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03.04.2022 23:36 Відповісти
назва медички "Лінза"
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03.04.2022 23:51 Відповісти
Свидетели перегруппировки кацапни, объясните мне пожалуйста, как так вышло, что при перегруппировке оставляют такую ценную по меркам кацапов технику?
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03.04.2022 23:38 Відповісти
керівництво думає про перегрупування, а рядові орки про те, як би відкосити....немає техніки, немає чим воювати
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03.04.2022 23:41 Відповісти
Драпают,теряя портки с онучами, и ломая копыта в колдое......ну, быстро драпают, в общем.
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03.04.2022 23:42 Відповісти
подивіться будь-ласка скільки вивезли в білорусь, битої техніки на вагонах.скільки тягнули за собою по дорозі до кордону з білоруссю...і скільки техніки пішло по дорогах від кордону України в Гомель Брест..чи мені самому вам пошукати?
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03.04.2022 23:55 Відповісти
Смысл моего коммента в том, что кацапня бежала от ВСУ, оставляя технику и рыжий след за собой, а не перегруппировывалась по плану. Я просто иногда забываю ставить пометку сарказм и меня не правильно понимают.
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04.04.2022 00:00 Відповісти
зрозуміло
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04.04.2022 00:02 Відповісти
Дедка за репку, репка за ватку ...
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03.04.2022 23:44 Відповісти
КАМАЗ-63968 «Тайфун»
ЗСУ знищили ворожий "Тайфун", його вартість стартує від 2 мільйонів доларів

Непогано так пацани приборкалися
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03.04.2022 23:45 Відповісти
Украинский чернозем переможе!
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03.04.2022 23:51 Відповісти
Та, це тільки щоб похизуватися.
Воно же солярки жре "як не в себе" да і запчастин не дістати.
Максимум, десь у куточку поставлять як броньований "сарай-сейф".
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03.04.2022 23:58 Відповісти
Якась несуразна конструкція, все у гоблінському дизайні кацапів
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04.04.2022 00:18 Відповісти
Надо надпись сделать «ТРОФЕЙ»
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04.04.2022 00:30 Відповісти
а, земля какая у нас. из ее цепких лап не так уж и легко вырваться
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04.04.2022 00:40 Відповісти
Чернігівська область очищена від орків, нівроку.
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04.04.2022 02:07 Відповісти
що дадуть грошову премію, не факт, тому що цей закон так і не прийнят радою, це тільки проект закону, а коли це вони його підпишуть та ухвалять взагалі офіційно, оце питання)
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04.04.2022 13:10 Відповісти
 
 