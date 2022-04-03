Чернігівські селяни взяли як трофей броньований автомобіль окупантів. ВIДЕО

Українські селяни з Чернігівщини отримали броньований автомобіль окупантів. Вони витягли його з мокрої землі де він застряг і окупанти його покинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

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