Зеленський виступив на церемонії нагородження "Греммі": Говоріть правду про війну. Підтримайте нас, чим можете. Але не мовчіть!. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський звернувся до гостей і глядачів 64-ї щорічної церемонії вручення премії "Греммі". Він закликав громадськість не мовчати, і при кожній можливості говорити правду про війну в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наші діти малюють ракети, а не зірки. Понад 400 дітей отримали поранення і 153 дитини загинули за час війни. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють" , — сказав він у зверненні.
Зеленський закликав усіх присутніх у залі говорити правду про війну і підтримати Україну, хто чим може. Він додав, що музика все одно прорветься, і розповів про міста у стані війни та їхні головні проблеми.
"Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші міста України – вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живими. І вільними. Вільними, як ви на сцені "Греммі", - звернувся президент до всіх присутніх.
"Говоріть правду про війну. У своїх соцмережах. По телевізору. Підтримайте нас, чим можете. Будь-чим. Але не мовчіть", - закликав він.
Будь ласка, зачекайте...
Жидков з 95 кварталу на концерті в Польщі каже- Як вам наш президент?...всі кричать у захваті... так, каже, дісталося бідному важка каденція. Порошенко б спився ще на коронавірусі.... Всі іржуть ... Отак, а ви кажете не на часі...
https://twitter.com/KozakTaras2/status/1510705127409299466
жаль що він не розповів про размінований чонгар, про розвідку штатів та інформацію про вторгнення. жаль шо він не розповів про "шашликі на травневи" та "істеріку західних смі". про "якшо ми будемо будувати армію то нам не вистачить на дороги а це нас не влаштовує"
а армія Порошенка сьогодні захищає всю Укоаіну !
не спим стоїм їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
Чи
Список МВФ (Октябрь 2021) - страны с самым большим ВВП в мире
№
1 Люксембург 131 301
2 Ирландия 102 394
3 Швейцария 93 515
4 Норвегия 82 244
а там смотришь, и на нептун, и на грач, и на еще что-ьо появятся деньги...
Шоб ты подавился!
Тебя вывезти раскапывать замученных и шашлыками в глотку при этом - заталкивать.
Еще и ..... НАТО виноват мол что вы твари его сперва обсерали и с важным видом советовали "не нагнетать". какие же гниды то!
Это специально сделано?(невозможно же быть настолько тупыми подонками!!)
Звідки зеля свої цифри бере?
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
Від Арахамії з Єрмаком.
-на дорогі витрачено178млрд грн, втричі більше, ніж планували
-на оборону 128млрд,
блазень з коміка перетворився на трагіка, але дрібною гідотою залишився - війна не перетворює лайно на набої!