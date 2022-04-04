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Зеленський виступив на церемонії нагородження "Греммі": Говоріть правду про війну. Підтримайте нас, чим можете. Але не мовчіть!. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до гостей і глядачів 64-ї щорічної церемонії вручення премії "Греммі". Він закликав громадськість не мовчати, і при кожній можливості говорити правду про війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наші діти малюють ракети, а не зірки. Понад 400 дітей отримали поранення і 153 дитини загинули за час війни. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють" , — сказав він у зверненні.

Зеленський закликав усіх присутніх у залі говорити правду про війну і підтримати Україну, хто чим може. Він додав, що музика все одно прорветься, і розповів про міста у стані війни та їхні головні проблеми.

"Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші міста України – вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живими. І вільними. Вільними, як ви на сцені "Греммі", - звернувся президент до всіх присутніх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі зараз перебуває близько 150 тис. осіб, там гуманітарна катастрофа, - Зеленський

"Говоріть правду про війну. У своїх соцмережах. По телевізору. Підтримайте нас, чим можете. Будь-чим. Але не мовчіть", - закликав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
Вова, ПРАВДУ про війну тобі ще в середині січня директор ЦРУ розповів спеціально прилетівши в Україну зі США. Але ти гундосив - не нагнітайте, скоро шашлики.
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04.04.2022 07:28
+21
Тим часом
Жидков з 95 кварталу на концерті в Польщі каже- Як вам наш президент?...всі кричать у захваті... так, каже, дісталося бідному важка каденція. Порошенко б спився ще на коронавірусі.... Всі іржуть ... Отак, а ви кажете не на часі...

https://twitter.com/KozakTaras2/status/1510705127409299466
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04.04.2022 07:21
+20
так зеленодупий баран. все так
жаль що він не розповів про размінований чонгар, про розвідку штатів та інформацію про вторгнення. жаль шо він не розповів про "шашликі на травневи" та "істеріку західних смі". про "якшо ми будемо будувати армію то нам не вистачить на дороги а це нас не влаштовує"
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04.04.2022 08:09
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Тим часом
Жидков з 95 кварталу на концерті в Польщі каже- Як вам наш президент?...всі кричать у захваті... так, каже, дісталося бідному важка каденція. Порошенко б спився ще на коронавірусі.... Всі іржуть ... Отак, а ви кажете не на часі...

https://twitter.com/KozakTaras2/status/1510705127409299466
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04.04.2022 07:21 Відповісти
А що не так сказав ? Я і багато моїх родичів та знайомих саме так і думають. У Львові, до речі.
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04.04.2022 07:58 Відповісти
так зеленодупий баран. все так
жаль що він не розповів про размінований чонгар, про розвідку штатів та інформацію про вторгнення. жаль шо він не розповів про "шашликі на травневи" та "істеріку західних смі". про "якшо ми будемо будувати армію то нам не вистачить на дороги а це нас не влаштовує"
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04.04.2022 08:09 Відповісти
Дороги , які він ремонтував , а не будував , орки роздовбали вщент
а армія Порошенка сьогодні захищає всю Укоаіну !
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04.04.2022 08:12 Відповісти
армія України захищає всю Україну. може досить сра...ся?
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04.04.2022 08:46 Відповісти
так не срися сидячі в Польщі, а приїжджай боронити Україну, зєлєбобік!
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09.04.2022 01:22 Відповісти
"Я і багато моїх родичів та знайомих саме так і думають" дарвін такі був правий. гінетику не обдуришь. яке коріння таке и яблуко
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04.04.2022 08:12 Відповісти
Ну, за Львів би ви не розписувалися. А те, що ви і ваші родичі розумово недорозвинені люди, ми вже зрозуміли, прочитавши цю вашу писанину. До речі, ви не підкажете, чому від вашої писанини так смердить рязанськими портками та саранчими онучами з тамбовськими щами?
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04.04.2022 08:34 Відповісти
Ти хоча б знаєш де той Львів,рило кацапське?
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04.04.2022 08:54 Відповісти
ясєн хєр шо у Львові! якби були у Маріуполі - думали б як нормальні, а не як зєлєбобікі
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09.04.2022 01:23 Відповісти
Жидков із 95- го кварталу сволота і бидло , а бидло і в Польщі бидло 😡
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04.04.2022 08:10 Відповісти
Він просто кацап,якому Україна "до лампочки".
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04.04.2022 08:55 Відповісти
до кожного з наших президентів є питання і до Порошенка в тому числі, жоден з них не робив всього що міг для України вчасно принаймні, не можемо позволити собі сратися під час війни як останні довбойоби. Ну протролили Порошенка, наступного разу протролять Зеленського, фігня, нам своє робити. Не спим, стоїм, їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 08:57 Відповісти
то ворог працює, а ми того не знаємо і на емоціях розносимо, живі ж люди
не спим стоїм їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 09:24 Відповісти
зараз ви зеленодупи порушили мараторій на крітику и цькування. мабуть вже випрали всрати штані та вийришили що можна знову пірья розпускати? так ми вам їх вміг підпалимо
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04.04.2022 10:20 Відповісти
не витрачайте час марно, краще допоможить ЗСУ, підпалюючи одне одному сраки, ми країну свою спалимо, як в минулому сторіччі.
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04.04.2022 10:28 Відповісти
ти з'їбався в Польщу шоб нам поради давати як нам ******* зелене шобло тут?
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09.04.2022 01:24 Відповісти
загальновідоме,але наразі треба утилізувати ворога,якщо цього не зробити ніякого політичного вибору взагалі небуде!
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04.04.2022 09:08 Відповісти
політичного вибору не буде, чкшо все шо тиутилізуєш вовочка з шоблою зіллють на "мирних перемовинах"
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09.04.2022 01:25 Відповісти
не думаю, що українці будуть терпіти вождизм
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09.04.2022 12:07 Відповісти
піар продовжується..люди гинуть..а може пора на коня та визволяти окуповані міста а не триндіти в своїх відосіках
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04.04.2022 07:23 Відповісти
Що заважає підійти до військкомату.. та взяти зброю до рук !?
Чи
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04.04.2022 07:28 Відповісти
Ти вже взяв, Діма?
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04.04.2022 07:30 Відповісти
ну як шо заважає? треба комусь тебе на бутилку насажувать?
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09.04.2022 01:26 Відповісти
най запалює публіку за кордоном, у нього то явно краще вийде ніж визволяти окуповані міста.
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04.04.2022 10:29 Відповісти
Вова, ПРАВДУ про війну тобі ще в середині січня директор ЦРУ розповів спеціально прилетівши в Україну зі США. Але ти гундосив - не нагнітайте, скоро шашлики.
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04.04.2022 07:28 Відповісти
наверняка, после выступления "наивеличайшемудрейшего" Украина будет располагаться на первом месте... а в ожидании чуда -

Список МВФ (Октябрь 2021) - страны с самым большим ВВП в мире



1 Люксембург 131 301

2 Ирландия 102 394

3 Швейцария 93 515

4 Норвегия 82 244
а там смотришь, и на нептун, и на грач, и на еще что-ьо появятся деньги...
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04.04.2022 07:29 Відповісти
Тебе дебилу Байден и Джонсов 28 раз, или сколько там - не молчали! И что? были выставлены старыми дурачками, да еще и немцев обосрал, едко заявив шо будем опять бесноваться так как когда то один усатый посрался с другим и дидываивале - похавать шашлычков хотел.
Шоб ты подавился!
Тебя вывезти раскапывать замученных и шашлыками в глотку при этом - заталкивать.
Еще и ..... НАТО виноват мол что вы твари его сперва обсерали и с важным видом советовали "не нагнетать". какие же гниды то!
Это специально сделано?(невозможно же быть настолько тупыми подонками!!)
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04.04.2022 07:36 Відповісти
"...в Україні загинуло 158 дітей, понад 258 - поранено, - Офіс Генпрокурора"
Звідки зеля свої цифри бере?
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04.04.2022 07:43 Відповісти
мучаюсь вопросом а порошенко порох или порошек?
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04.04.2022 07:56 Відповісти
не мучайся...просрись!
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04.04.2022 15:25 Відповісти
почему ты ему этот вопрос не задал когда он тебя на бутылку насаживал?
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09.04.2022 01:28 Відповісти
Коли вже бубочка навиступається, тільки те і робить...
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04.04.2022 07:59 Відповісти
Актёр погорелого театра.🤷
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04.04.2022 09:02 Відповісти
а в асфальті десятки мільярдів доларів... а повага через бикування?
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04.04.2022 09:25 Відповісти
Не мучайся - просто выпей яду и попустит.
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04.04.2022 08:00 Відповісти
ты прав, насекомые они всегда правы
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04.04.2022 08:46 Відповісти
ты прав. насекомые всегда правы
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04.04.2022 08:48 Відповісти
Зеля💥👍😁. Мир нужно консолидировать в борьбе рос фашистами.
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04.04.2022 08:09 Відповісти
Кловану в 2019 треба було робити все що можливо але не дороги асфальтувати.
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04.04.2022 08:58 Відповісти
як проти нас воює ворог нашими же руками і без нашого відома.
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 10:32 Відповісти
Велика подяка адмінам що видалили мій коментар. Ну просто величезна.
Від Арахамії з Єрмаком.
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04.04.2022 09:30 Відповісти
Друзи ,а для чего сейчас ругаться ? Давайте отложим это до победы. Мой дед говорил /не кажи гоп,пока не перескочешь/.
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04.04.2022 10:12 Відповісти
за 2021:
-на дорогі витрачено178млрд грн, втричі більше, ніж планували
-на оборону 128млрд,
блазень з коміка перетворився на трагіка, але дрібною гідотою залишився - війна не перетворює лайно на набої!
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04.04.2022 10:13 Відповісти
подайте Христа ради, хто чим може, а якщо й і на колінах попросити, точно дадуть, бо у цих світових зірок дуже багато грошей, тому треба ділитися, буржуї), а насправді, це дуже жальогідно виглядає від пана президента, але йому звісно видніше як правильно треба робити
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04.04.2022 11:57 Відповісти
Неужели не ясно ,что если бы Зеленский делал что-то неправильно Украину взяли бы за 3 дня ,как и предполагала западной разведка?Если бы Запад был такой хороший и так любил Украину, вам бы давно закрыли небо и дали все что возможно, Зеленский рискует жизнью своей и своей семьи, а вы как обычно ничего не цените.Украинцы самый неблагодарный народ,таких зрадофиловфобов я нигде не встречала.
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04.04.2022 12:14 Відповісти
а как он рисковал жизнью когда с коломойским вместе грабил вкладчиков привата на 5,5 миллиардов долларов, прикинь? давай ты его заберешь к себе в Израиль - а украинцы как то сами у себя в Украине разберутся, ок?
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09.04.2022 01:30 Відповісти
молодець.
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05.04.2022 03:17 Відповісти
 
 