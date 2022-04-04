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У ритуальній службі Бучі нарахували 340 тіл, але це ще не все: "20 адрес ще є на завтра. Багато людей поховані на подвір'ях". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У звільненій від окупантів Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних.

Про це розповіли керівник і працівників ритуальної служби в Бучі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Зібрали 15 тіл були на вулиці Яблунській, із зав'язаними руками та застрелені в голову. Знайдено тіл сьогодні (3 квітняю - ред.) 30",- розповів керівник ритуальної служби в Бучі.

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Працівник ритуальної служби уточнив, що у Бучі уже знайшли 330-340 тіл, але це ще не все.

"Ми не встигаємо. Ще як мінімум 20 адрес ще є на завтра. Багато людей поховані в городах на подвір'ях. Точної кількості ми не можемо визначити. Ще нема списків усіх. Принаймні, ми поховали приблизно 350 осіб", - розповів працівник Сергій.
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Топ коментарі
+27
а сколько еще "пропавших без вести". И это только в в одном городке. Что же будет выявлено в Донецке и Луганске???
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04.04.2022 09:27
+23
Уявіть собі, що ці скоти творили у ОРДЛО у 2014, просто їх звідти не змогли вибити і вони змогли заховати сліди своїх злочинів...
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04.04.2022 09:28
+23
Теперь есть понимание почему борци за свободу Ичкерии отрезали головы окупантам
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04.04.2022 09:35
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Каждый зверь должен быть публично назван.



У каждого преступления есть имя. Массовые убийства гражданского населения, пытки и изнасилования - все это военные преступления российских войск. И каждый нелюдь который это совершал имеет ФИО, звание и командира, который покрывал или приказывал совершать это зверство.

Поэтому военные преступления рашистов должны быть расследованы, все виновные и участники названы, а затем приложены все усилия, чтоб их настигла кара. Израиль доказал, что военных преступников Второй мировой войны можно находить по всему миру и утилизировать. Украина обязана пойти тем же путем. А родственники преступников должны знать, что совершили их сыновья, мужья, отцы и братья. Каждый зверь должен быть публично назван. Пусть их близкие знают, что возле них или с ним живут уроды похлеще Чикатило.

А пока необходимо срочно все документировать, снимать на фото и видео, у так же везти в Бучу, Гостомель и на Житомирскую трассу дипломатов со всего мира. Они должны увидеть этот кошмар и рассказать о нем дома. К моему огромному сожалению, у нас теперь есть своя Сребреница. И это дело рук Путина и его солдатни. Но то, что совершили рашисты - выходит за рамки человеческого понимания. Маньяки в форме российской армии. Они должны быть названы, найдены и наказаны. Этим должна заняться новая секретная служба Украины. Я точно знаю, кто может нам помочь в ее создании и обучении. И я готов помогать в этом всеми своими силами и знаниями.

Борислав Береза, «Фейсбук»
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04.04.2022 09:23 Відповісти
100%%! Каждый зверь должен быть публично назван....:

путін, шойгу, руSSкій мір, путін, мураєв, медведчуки, шуфричі, рабіновичі, глаз`єви, гундяєви, путіни, кабаєви, піськови, дубінські, бойки, лаврови, шрьодери, орбани, оланди, азірови.... .... .... ... ...
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04.04.2022 09:32 Відповісти
старуха Шапокляк -Шммаркель.
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04.04.2022 19:39 Відповісти
а сколько еще "пропавших без вести". И это только в в одном городке. Что же будет выявлено в Донецке и Луганске???
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04.04.2022 09:27 Відповісти
Уявіть собі, що ці скоти творили у ОРДЛО у 2014, просто їх звідти не змогли вибити і вони змогли заховати сліди своїх злочинів...
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04.04.2022 09:28 Відповісти
Их спасе тильки показова страта и прохання до ЗСУ не берить их а полон це одноклитини потвори ,Орки вони заслуховуют на смерть сразу !!
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04.04.2022 09:28 Відповісти
В масштабах страны цифры будут ужасающие. Дай Бог чтобы это быстрее закончилось.
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04.04.2022 09:29 Відповісти
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
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04.04.2022 09:30 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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04.04.2022 09:33 Відповісти
щоб перемогти, треба знати свого ворога, вони вбивають не тільки кулями і бомбами, вони вбивають нас інформацією, і ми навіть не здогадуючись стаємо їх трансляторами. Не ведіться, нам своє робити.
не спим стоїм їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 09:35 Відповісти
Це тільки в самій Бучі.
Такі ж самі справи в навколішних селах райцентру.
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04.04.2022 09:35 Відповісти
Теперь есть понимание почему борци за свободу Ичкерии отрезали головы окупантам
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04.04.2022 09:35 Відповісти
Зараз є кращий варіант - кутер називається , перемелює за 2 сек на пасту , яку потім можна фасувати як консерви і імпортозаміщенням через бульбашів відправляти у парашку , жертимуть орки і облизуватимуться , а нам компенсація за витрачені на них ********** ((
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04.04.2022 15:19 Відповісти
Цьому немає калькуляції. Рєпарації не годні. Кров за кров
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04.04.2022 09:48 Відповісти
Всю пленную ********* на поиск погибших украинцев, на омовение тел перед погребением, на копание могил для наших погибших граждан. И потом арбайтен над завалами и постройкой нового жилья. Оплата похлебкой из кислой капусты.
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04.04.2022 09:50 Відповісти
Це було б справедливо.
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04.04.2022 10:10 Відповісти
40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:10 Відповісти
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04.04.2022 10:26 Відповісти
Теперь понимаю для чего резали оркам головы в Чечне!!!! Они реально только на это и заслуживают!!!! Никакой пощады мразоте мордовской!!!
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04.04.2022 11:07 Відповісти
А де Прокурори з Міжнародного суду ?
Ней дивляться , ох..вають та фіксують !!!
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04.04.2022 11:11 Відповісти
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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04.04.2022 23:34 Відповісти
 
 