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Українка "віджала" у окупантів ящик боєприпасів для ЗСУ та сховала їх у кролячій клітці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жителька села Перемога на Київщині "віджала" у російських окупантів цинк з боєприпасами та передала українським військовослужбовцям.

Про це український воїн Денис Попов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жінка відібрала в окупантів ВОГ-25 – осколковий боєприпас для підствольного гранатомета. Вона сховала ящик у кролячій клітці, дочекалася, коли населений пункт звільнять та передала трофей ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині партизани знищують окупантів, які відступають. ВIДЕО

"Ця смілива жінка вилучила у окупантів цілий мішок боєприпасів і сховала його в кролячій клітці. Передала для ЗСУ", – написав Попов.

Він наголосив, що партизанський рух в Україні перемогти неможливо, адже всі українці - партизани.

"Кого ви, ідіоти, хотіли перемогти? Проти вас тут всі. І природа теж", - написав Попов.

Також дивіться: Чернігівські партизани взяли чергові трофеї в російських окупантів. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+35
Дай Бог здоровля Бабусi
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04.04.2022 10:31
+32
Заслуговуватиме на нагороду.
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04.04.2022 10:29
+30
не "віджала" а провела демілітаризацію рузького лайна, може ще й бурята десь прикопала, але "поскромнічала" не призналась))
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04.04.2022 10:35
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Заслуговуватиме на нагороду.
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04.04.2022 10:29 Відповісти
Дай Бог здоровля Бабусi
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04.04.2022 10:31 Відповісти
чому бабусi, вона завсiм ще не стара
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04.04.2022 10:36 Відповісти
Справді, але для онуків такі бабуся)
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04.04.2022 10:42 Відповісти
А почему многие пишут здоровля потому что в раскладке апстрофа ?
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04.04.2022 11:42 Відповісти
Бо велика Україна, багато всяких варіацій слів існує від Ужгорода до Щастя
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04.04.2022 12:05 Відповісти
пишуть як кажуть,багато так говорять на заході
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04.04.2022 12:06 Відповісти
Жінці респект,українську незламну націю ніколи не перемогти...
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04.04.2022 10:33 Відповісти
Молодец!!! Приклад для арахамии.Кстати,мог бы уехать из Украины и начать бороться за свою Осетию.
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04.04.2022 10:34 Відповісти
Так стрьомно, ***... А не дай Бог "стріляют" ?
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04.04.2022 10:44 Відповісти
МО пора узаконить новые рода войск Украины:
ТВУ - тракторные войска Украины
ПВУ - партизанские войска Украины
ФВУ - фермерские войска Украины
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04.04.2022 10:34 Відповісти
ДВУ - диванні війська України.
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04.04.2022 10:40 Відповісти
👍
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04.04.2022 11:20 Відповісти
А ти ч"їх будєш?
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04.04.2022 11:37 Відповісти
моя повага цiй жiночцi, не злякалась кацапiв
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04.04.2022 10:35 Відповісти
не "віджала" а провела демілітаризацію рузького лайна, може ще й бурята десь прикопала, але "поскромнічала" не призналась))
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04.04.2022 10:35 Відповісти
ага розриють город, добриво вивезуть... нє.. нє.. то не по господарськи...
А набої віддала, бо напевно немає того гранатомета під стволом. То чого добру пропадати) добрива ж потрібні..
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04.04.2022 10:38 Відповісти
1/4 вартості ВОГів жінці до дня матері презентувати!
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04.04.2022 10:37 Відповісти
Там в садку под деревьями покопать еще и орков прикопанных для удобрения можно найти
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04.04.2022 10:38 Відповісти
А ми знову вІДроджувались.
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04.04.2022 10:45 Відповісти
Виправив.

Цей народ не здолати! Запам'ятайте кати-каци цей твіт.
Сторіччями нас гнули - не нагнули, пробували на коліна ставили, та ми стояли стовпами, нас нищили, а ми знову відроджувались.
Запам'ятайте Орки, вам ***** тут і далі. Ви вже небізчики, мреці, НІЩО...
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04.04.2022 19:12 Відповісти
кожен свідомий громадянин допомагає як може .
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04.04.2022 10:39 Відповісти
Макар співав -" Кого ты хотел удивить ? ". тепер, думаю, заспіває - Кого ты, *******, решил победить ?
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04.04.2022 10:41 Відповісти
Оце я розумію, це не в польщу про рівні права втекла кричати, це реально справжня українська жінка! Ця людина ризикувала життям не маючи зброї, і все одно допомогла своїй країні, своїм солдатам і людям, тому що ці гранати для підствольника могли вбити десятки наших хлопців та дівчат, а тепер будуть вбивати окупантів!
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04.04.2022 10:43 Відповісти
нє, про права - то це мужчинам треба кричати, - бо тамті не про права... вони ниють, що мало їм привілеїв та квот роздали! але ж мужчини не кричать, навпаки - погоджуються зі своїм гарматномясним становищем... погоджуються з принизливою кличкою " мужик",... їм навіть соромно самих себе поважати!
а ті дирчаті - чи повтікали, чи які тут ще полишались - то своїми накрашенними пазурями строчать на дивані, купленому не за їхні кровні, коменти, як їм, привілейованим, важко на світі жити, народжувати(хоча їх ніхто не заставляє), - коли за них вмирають та калічаться мужчини,
а тих - мужчин - хто має такий самий страх природній, як вони - то поливають своїми бабськими помиями, напару з опущнцями чоловічої статті, котрі не мають чим самоствердитись, лише як тим, що їх похвалять мізандрички ....
Процитую приклад "доброзичливої мізандрії" від кончіти Хіларі Клінтон: "жінки завжди були головними жервами війни. жінки втрачають своїх чоловіків, своїх татів,своїх синів на війні". Зрозуміли, так? -
жертви не ті, - мужчини -, хто скалічений чи вбитий, в кого життя перевернудось, чи хто замучений .... виявляється жертви ті, - жінки- хто вижив і ситий!
ну то що, - щоб жінки не були жертвами війни.. - то мені, як джентльмену, ну просто приходиться уступити своє місце жінкам на передовій, в окопі! - а я вже так вжей і бути - побуду жертвою, я готовий пожертвувати своїм теплим місцем під корою дерев, і зайняти її холодний диванчик....!
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04.04.2022 18:14 Відповісти
До слёз ...
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04.04.2022 10:43 Відповісти
Звичайна, українська, хазяйновита жіночка, дай їй Бог здоров'я.
Героям слава !!!
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04.04.2022 10:44 Відповісти
Ще б прізвище вказав ...
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04.04.2022 11:15 Відповісти
теж подумалося....
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04.04.2022 12:37 Відповісти
Мне в такие моменты грустно, что я не в Украине, хотелось бы почувствовать себя на месте этой женщины. Это лучше чем почувствовать себя здоровым,после тяжелой болезни.
Это наверное патология, все пытаются убежать, а я хотела бы вернуться .
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04.04.2022 11:38 Відповісти
ответить тебе фразой "кто ищет отмазки, а кто ищет возможности"????
без обид но по факту...
это к тому, что это лишь слова. инстинкт самосохранения тебе не даст этого сделать. разве что будет ситупция "безввходная"... то можно так и поразвлекаться над кацапами..
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04.04.2022 18:26 Відповісти
"Патологія" - це послуговуватися мовою окупанта навіть під час війни.
/Зігмунд Фройд/
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04.04.2022 11:49 Відповісти
если б она догадалась предложить им своё ношеное исподнее бельё, эти рашисты-фетишисты подарили бы ей БТР
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04.04.2022 12:21 Відповісти
 
 