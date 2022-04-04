28 616 18
"От що прилетіло, щоб повністю знищити 9-поверховий будинок": Бородянка після "русского мира". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі опублікували кадри зі звільненої від російських військ Бородянки під Києвом.
Відео з Бородянки опублікувала нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.
"Трохи далі від Ірпеня і Бучі - Бородянка після "русского міра"… Там нема жодного стратегічного і військового об’єкта… Георгій Цагареішвілі добрався туди вчора з допомогою", - розповіла вона.
Топ коментарі
+28 Руслан Вовчук 22efa89a
показати весь коментар04.04.2022 10:40
+21 andant 1000
показати весь коментар04.04.2022 10:38
+19 Константин См
показати весь коментар04.04.2022 10:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
тому що психічно хвора людина тільки могла такого натворити, така як путін.
людина з здоровою психікою такого б не натворила.
Адже не він зруйнував цю багатоповерхівку...
Дмитро Гурін
13 год ·
Люди, з того, що я чув від батьків та інших людей з Маріку, там все сильно гірше, ніж в Бучі, в набагато більших масштабах і вже тиждень там їдять домашніх тварин. Ми всі знаємо якою буде наступна новина після «їдять домашніх тварин».
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY