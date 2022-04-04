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"От що прилетіло, щоб повністю знищити 9-поверховий будинок": Бородянка після "русского мира". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі опублікували кадри зі звільненої від російських військ Бородянки під Києвом.

Відео з Бородянки опублікувала нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

"Трохи далі від Ірпеня і Бучі - Бородянка після "русского міра"… Там нема жодного стратегічного і військового об’єкта… Георгій Цагареішвілі добрався туди вчора з допомогою", - розповіла вона.

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Топ коментарі
+28
Колективний там у них пуйло, колективний. Бо це все не особисто бункерне робило.
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04.04.2022 10:40
+21
зараз ми живемо ніби у сні.
тому що психічно хвора людина тільки могла такого натворити, така як путін.
людина з здоровою психікою такого б не натворила.
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04.04.2022 10:38
+19
70-80% за різними даними, які 50?
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04.04.2022 10:44
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зараз ми живемо ніби у сні.
тому що психічно хвора людина тільки могла такого натворити, така як путін.
людина з здоровою психікою такого б не натворила.
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04.04.2022 10:38 Відповісти
Колективний там у них пуйло, колективний. Бо це все не особисто бункерне робило.
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04.04.2022 10:40 Відповісти
51% кацапських людожерів підтримують війну в України.
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04.04.2022 10:41 Відповісти
70-80% за різними даними, які 50?
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04.04.2022 10:44 Відповісти
70-80 то серед старих мудаків з проссяних диванів, які хочуть срср в первозданним вигляді, яким скоро подихати, так щоб повеселитися на останок і яким не прийдеться йти на війну і там здохнути.
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04.04.2022 10:48 Відповісти
"51% россиян "гордятся" войной РФ против Украины" Цензор, з посиланням на леваду.
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04.04.2022 11:02 Відповісти
А 49 % это "какая разница"!!!
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04.04.2022 10:44 Відповісти
1% залишимо на Ахіджакову, Фатеєву, Макаревича, Галкіна і ще трошки.
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04.04.2022 11:00 Відповісти
Плюс ще 140 мільонів психічно хворих рашкованів, уособленням яких є *****...
Адже не він зруйнував цю багатоповерхівку...
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04.04.2022 10:42 Відповісти
дехто сподівається з ним домовитись, підписати якісь угоди і запевнити українців що ***** буде ті угоди виконувати. *******
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04.04.2022 10:42 Відповісти
не ***** а роzzиянцы все вместе твари
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04.04.2022 10:56 Відповісти
пуйло - не психічно хвора людина. Він - нелюд, потвора в людському тілі. Таке у нього нутро
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04.04.2022 12:47 Відповісти
це тим скептикам, хто сумнівався в тому, що росіяни зможуть принести в Україну Голодомор і канібалізм у 21-му столітті👇

Дмитро Гурін

13 год ·



Люди, з того, що я чув від батьків та інших людей з Маріку, там все сильно гірше, ніж в Бучі, в набагато більших масштабах і вже тиждень там їдять домашніх тварин. Ми всі знаємо якою буде наступна новина після «їдять домашніх тварин».
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04.04.2022 10:42 Відповісти
Про страхіття Маріуполя ще дізнається весь світ! І це буде жах!
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04.04.2022 11:53 Відповісти
Śmierć za śmierć nie miejcie litości dla kacapa
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04.04.2022 10:44 Відповісти
40-й день війни, стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:49 Відповісти
3/14дарасы...
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04.04.2022 11:37 Відповісти
Усіх причетних до злочинів повісити при всему миру у Гаазі.Остальних за камьяну стіну на сотні років.
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04.04.2022 13:22 Відповісти
 
 