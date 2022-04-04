"От що прилетіло, щоб повністю знищити 9-поверховий будинок": Бородянка після "русского мира". ВIДЕО

В мережі опублікували кадри зі звільненої від російських військ Бородянки під Києвом.

Відео з Бородянки опублікувала нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.

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"Трохи далі від Ірпеня і Бучі - Бородянка після "русского міра"… Там нема жодного стратегічного і військового об’єкта… Георгій Цагареішвілі добрався туди вчора з допомогою", - розповіла вона.

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