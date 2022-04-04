Під час вчорашнього обстрілу Миколаєва російські окупанти зруйнували гінекологічне відділення лікарні. ВIДЕО

Під час вчорашнього обстрілу Миколаєва російські окупанти "демілітаризували" гінекологічне відділення лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією мера міста Олександра Сєнкевича ані медики, ані пацієнти не постраждали.

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