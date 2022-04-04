Під час вчорашнього обстрілу Миколаєва російські окупанти зруйнували гінекологічне відділення лікарні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Під час вчорашнього обстрілу Миколаєва російські окупанти "демілітаризували" гінекологічне відділення лікарні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією мера міста Олександра Сєнкевича ані медики, ані пацієнти не постраждали.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": З самого ранку окупанти завдали декілька ракетних ударів по Миколаєву, - Сенкевич
Топ коментарі
+6 Roman Rjevskiy
показати весь коментар04.04.2022 12:13
+5 NCG
показати весь коментар04.04.2022 12:21
+4 дератизатор
показати весь коментар04.04.2022 12:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
4.04.2022, 12:06
Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48−72 часа начнут процесс полной транспортной изоляции от России и Беларуси..... любое автомобильное сообщение с РФ и Республикой Беларусь.
Их триперные свиноматки в кучу говна высырают, пучком гнилой соломы и блеваниной обтирают и в ниразу не стиранные за 50 лет пробега онучи укутывают...
сколько воя было
"воо, с женщинами воюет"
так они там не убивали их, а захватив выдвинули требования остановить войну в чечне
(где так же бомбили все подряд, расстреливали людей российские оккупанты)
а вот снаружи русские доблесные вояки стреляли
пусть народ поинтересуется сколько за время удержания заложников погибло людей там
а тут снаряды летят в больницы, школы
и ничего, раша тв скажет
"это не мы"
"это они сами"
"там азов"
варианты можно комбинировать