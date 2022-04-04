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Під час вчорашнього обстрілу Миколаєва російські окупанти зруйнували гінекологічне відділення лікарні. ВIДЕО

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Під час вчорашнього обстрілу Миколаєва російські окупанти "демілітаризували" гінекологічне відділення лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією мера міста Олександра Сєнкевича ані медики, ані пацієнти не постраждали.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+6


4.04.2022, 12:06

Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48−72 часа начнут процесс полной транспортной изоляции от России и Беларуси..... любое автомобильное сообщение с РФ и Республикой Беларусь.
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04.04.2022 12:13
+5
когда отряд басаева больницу захватывал в буденевске
сколько воя было
"воо, с женщинами воюет"
так они там не убивали их, а захватив выдвинули требования остановить войну в чечне
(где так же бомбили все подряд, расстреливали людей российские оккупанты)
а вот снаружи русские доблесные вояки стреляли
пусть народ поинтересуется сколько за время удержания заложников погибло людей там

а тут снаряды летят в больницы, школы
и ничего, раша тв скажет
"это не мы"
"это они сами"
"там азов"
варианты можно комбинировать
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04.04.2022 12:21
+4
Они просто не понимают, зачем нужны "Гинекологические отделения"...
Их триперные свиноматки в кучу говна высырают, пучком гнилой соломы и блеваниной обтирают и в ниразу не стиранные за 50 лет пробега онучи укутывают...
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04.04.2022 12:19
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Женщины дети для них в приоритете
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04.04.2022 12:05 Відповісти
Кожну жінку парашинского в опу. Щоб знала. ****.
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04.04.2022 12:05 Відповісти
В таких новинах має йти СПОЧАТКУ чим стріляли і звідки, потім назва частини і прізвища з фото командування і солдатів РФ , а вже потім що там ще зруйнували в цій війні!
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04.04.2022 12:07 Відповісти
для прикізденого Фуйла це добра новина
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04.04.2022 12:10 Відповісти


4.04.2022, 12:06

Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48−72 часа начнут процесс полной транспортной изоляции от России и Беларуси..... любое автомобильное сообщение с РФ и Республикой Беларусь.
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04.04.2022 12:13 Відповісти
Було б добре якби б ще всіх цапів і білоцапів відправили додому примусово
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04.04.2022 12:16 Відповісти
надеюсь что это правда, КАЦАПЫ ВЫ РАК планеты вы будете вырезаны
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04.04.2022 12:19 Відповісти
Об этом сообщил в «Фейсбуке» заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем
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04.04.2022 12:21 Відповісти
Они просто не понимают, зачем нужны "Гинекологические отделения"...
Их триперные свиноматки в кучу говна высырают, пучком гнилой соломы и блеваниной обтирают и в ниразу не стиранные за 50 лет пробега онучи укутывают...
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04.04.2022 12:19 Відповісти
когда отряд басаева больницу захватывал в буденевске
сколько воя было
"воо, с женщинами воюет"
так они там не убивали их, а захватив выдвинули требования остановить войну в чечне
(где так же бомбили все подряд, расстреливали людей российские оккупанты)
а вот снаружи русские доблесные вояки стреляли
пусть народ поинтересуется сколько за время удержания заложников погибло людей там

а тут снаряды летят в больницы, школы
и ничего, раша тв скажет
"это не мы"
"это они сами"
"там азов"
варианты можно комбинировать
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04.04.2022 12:21 Відповісти
Це ж місце де народжуються багдерівці!
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04.04.2022 13:36 Відповісти
Геноцид украінського народу - вбивають дітей, жінок, викрадають і вивозять дітей та жінок, руйнують роддоми, гінекологіі, медзаклади. Кароч москалі свідомо і навмисне знищують репродуктивний потенціал і генофонд нашого народу. Оон як завжди стурбоване, європа засмучена
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08.05.2022 21:22 Відповісти
 
 