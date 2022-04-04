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"Е#ал я эти медали! Я говорю: идите вы нах#й! Везите меня домой!", - російські солдати хочуть вирватися із війни в Україні. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські солдати так хочуть вирватися з війни в Україні, що відмовляються від медалей. Їм не потрібні нагороди "ветерана спецоперації", які нещодавно придумав Путін, але дуже хочеться зберегти власні життя.

Про це йдеться у нових розмовах російських окупантів, які вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Ветеран? Е#ал я все эти медали! Нам тут медалей наобещали... "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги". - А я говорю: идите вы все, нах#й! Везите меня домой! Мне, нах#й нужны ваши медали…" – говорить загарбник своїм друзям з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перехоплення розмови окупанта: Кадирівці в Маріуполі задля розваги стріляють по українських дітях, а рашисти їдять собак. АУДIО

Він каже, що втомився від життя "у підземеллі", бо під натиском українських захисників рашисти вимушені ховатися в укриттях: "Я приеду – могу на кладбище работать. Живу два метра под землей…"

Він уже не може чути звуків вибухів: "Я на каждый шорох реагую! Что-то пролетает – сразу прячусь. На новый год – никаких салютов! Я любого шороха боюсь!"

Також читайте: "Давай лупи, лупи везде, бл#дь. По западу, нах#й, по населенным пунктам, ху#рь, бл#дь, сравняй эти 2 села", - окупанти безжалісно віддають накази вбивати мирних українців. АУДIО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти розстрілювали жінок в Ірпені, а потім їздили по їхніх тілах на танках, - мер Маркушин. ВIДЕО
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Топ коментарі
+41
Орк: "На новый год - никаких салютов". Ты еще доживи до нового года, мразь
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04.04.2022 12:51
+40
"Служи отлично дурачок, мы дадим тебе значок"( старая армейская мудрость)
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04.04.2022 12:49
+37
Місце кожного кацапського вбивці- дохлого на 2 метри у землі...
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04.04.2022 12:49
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Місце кожного кацапського вбивці- дохлого на 2 метри у землі...
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04.04.2022 12:49 Відповісти
"Служи отлично дурачок, мы дадим тебе значок"( старая армейская мудрость)
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04.04.2022 12:49 Відповісти
Домой? Только через ваши трупы,кацапы.
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04.04.2022 12:50 Відповісти
...йлу пох, будешь брошен в топку войны
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04.04.2022 12:50 Відповісти
Morale rosyjskiej armii, to najsilniejsza broń Ukrainy. Musicie wygrać na południu i wygracie!
Bić Ruskich, póki nie opuszczą Ukrainy. A putina do więzienia.
Chwała Ukrainie! Zwyciężycie!
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04.04.2022 12:51 Відповісти
Ты еще доживи до нового года. Потом будешь бояться, тварюка....
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04.04.2022 12:51 Відповісти
Орк: "На новый год - никаких салютов". Ты еще доживи до нового года, мразь
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04.04.2022 12:51 Відповісти
Оптимист! Фельдмаршал овечий сказал, что отвод войск- неправильно, а оленевод должен слушать.
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04.04.2022 13:47 Відповісти
Это начало конца ихнего грёбанного русского мира.Все будут жить в подземельях десятки лет сволочи.
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04.04.2022 12:53 Відповісти
Кацапи, дослухайтеся порад цього розумного окупанта та звикайте до землі...)))
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04.04.2022 12:55 Відповісти
Та вы послушайте ту жену или девушку говорит Путин приказ подписал, ей похер что он говорит
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04.04.2022 15:17 Відповісти
То о чем я и говорю, ***** *переговорами* только подбадривает свою армию орков, а так же инвесторов, росийский рупий и росийские акции, что Украина вот-вот сдастся и все наладится. Иначе уже все разбежались бы. Неужели вы думаете если бы ***** не выгодны были переговоры он бы их проводил
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04.04.2022 12:55 Відповісти
Лучшая медаль для русни.
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04.04.2022 12:56 Відповісти
Основна медаль РФ-ії. Бажано кожному москалю таку.
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04.04.2022 13:16 Відповісти
Ты, *****, тут и останешься, червей развлекать и пользу в качестве перегноя приносить...
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04.04.2022 12:57 Відповісти
Курва, йому медальку - а він всіх нах.й ...
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04.04.2022 12:57 Відповісти
Скоро тебя повезут... в большом мусорном мешке.
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04.04.2022 12:57 Відповісти
Це якщо повезе позбирати.
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04.04.2022 13:02 Відповісти
Может в мусорном мешке, а может пройдёт через желудочно-кишечный тракт голодной одичалой собаки и станет кучей говна где-нибудь на обочине дороги.
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04.04.2022 13:04 Відповісти
Е ні парніша, навіть коли оттрахаєш сам себе, то шансів у тебе ніяких.
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04.04.2022 12:59 Відповісти
Целофановий кульок тобі дістанеться для твоїх ріг та копит, а не медалька, падлюка!
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04.04.2022 13:01 Відповісти
Похоже "военной операции" кацапы уже наелись и надеются только на идиотские арахамейские переговоры.
Морально они уже сдались.
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04.04.2022 13:03 Відповісти
за арахамією і його шайкою треба пильно стежить. це ж путлерівський план Б.
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04.04.2022 13:15 Відповісти
это тело надеется до нового года дожить
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04.04.2022 13:06 Відповісти
Даже 200-ым домой вряд ли попадёшь, ****.
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04.04.2022 13:09 Відповісти
Придурочні вояки, думали це вам, гниди, прогулянк в парку, будете гнити в Українській землі, бо це єдине місце де вам раді.
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04.04.2022 13:12 Відповісти
Правильно.... Прибарахлились.... Больше тут делать нечего.
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04.04.2022 13:13 Відповісти
а хто тебе питає. кого цікавить твоє бажання, кусок гімна ти собачого.
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04.04.2022 13:14 Відповісти
On jeshcho o novom gode mechtajet svinarus , ne ne , nikakoi damoi ...toka 2m pod zemljoi , na udobrenije !!
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04.04.2022 13:17 Відповісти
Забудь про медали, е*бище.
Тебя достанут и сдохнешь ты как собака. Твоя жена сдохнет как шлюха. А твои дети сдохнут как ублюдки.
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04.04.2022 13:31 Відповісти
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04.04.2022 13:32 Відповісти
Бійся, падлюко, всього бійся. Шелесту листя, подиху вітру, грому, кроків поруч, спати, їсти, жити - бійся. Краще здохни.
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04.04.2022 13:34 Відповісти
«Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 000 слов.
Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов.
Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью» (с)

А вы слышали, как разговаривают русские орки со своими самками?.. У них словарный запас состоит из десяти слов, половина из которых - матерные. Людоеды из племени «Мумбо-Юмбо» на их фоне - вершина цивилизации. Об уровне IQ можно не заикаться…

И это - 90% населения России. (Или, уже все 100%. Потому что, 10% мало-мальски мыслящих уже покинули Мордор)

Украина просто теоретически не может проиграть такой армии. А уж практически тем более…

И если после нашей скорой победы в России начнется парад суверенитетов, который приведет к повсеместным междоусобным войнам, - то пусть эти орки друг друга там перемесят и перемолят как можно больше. Мир только вздохнет с облегчением.
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04.04.2022 14:07 Відповісти
Отріцітєльная сєлєкція, сер.
Там виживає тільки цілковите гавно.
Все людське або винищується, або втікає звідти.
Здається, хтось із розумних росіян (Чаадаєв, чЬто-лі) сказав, що призначення росії, - це показати всьому світу, як не треба жити...
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04.04.2022 21:04 Відповісти
Щось у мене дуже великі сумніви, що в тебе буде ''новий год,'' братішка...
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04.04.2022 14:17 Відповісти
Новый год ты ушлепок конечно встретиш,но уже в гостях у Аида.
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04.04.2022 14:38 Відповісти
Человек прогресссирует: уже не хочет медаль от путина, не хочет никого демилитаризировать - просто хочет отсюда *********.
Это же какой личностный рост !
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04.04.2022 15:23 Відповісти
Они кадырова упоминают. А кто этот кадыров там, вообще, кто это?
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05.04.2022 01:14 Відповісти
 
 