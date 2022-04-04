"Е#ал я эти медали! Я говорю: идите вы нах#й! Везите меня домой!", - російські солдати хочуть вирватися із війни в Україні. АУДIО
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Російські солдати так хочуть вирватися з війни в Україні, що відмовляються від медалей. Їм не потрібні нагороди "ветерана спецоперації", які нещодавно придумав Путін, але дуже хочеться зберегти власні життя.
Про це йдеться у нових розмовах російських окупантів, які вдалося перехопити СБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Ветеран? Е#ал я все эти медали! Нам тут медалей наобещали... "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги". - А я говорю: идите вы все, нах#й! Везите меня домой! Мне, нах#й нужны ваши медали…" – говорить загарбник своїм друзям з РФ.
Він каже, що втомився від життя "у підземеллі", бо під натиском українських захисників рашисти вимушені ховатися в укриттях: "Я приеду – могу на кладбище работать. Живу два метра под землей…"
Він уже не може чути звуків вибухів: "Я на каждый шорох реагую! Что-то пролетает – сразу прячусь. На новый год – никаких салютов! Я любого шороха боюсь!"
Будь ласка, зачекайте...
Bić Ruskich, póki nie opuszczą Ukrainy. A putina do więzienia.
Chwała Ukrainie! Zwyciężycie!
Морально они уже сдались.
Тебя достанут и сдохнешь ты как собака. Твоя жена сдохнет как шлюха. А твои дети сдохнут как ублюдки.
Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов.
Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью» (с)
А вы слышали, как разговаривают русские орки со своими самками?.. У них словарный запас состоит из десяти слов, половина из которых - матерные. Людоеды из племени «Мумбо-Юмбо» на их фоне - вершина цивилизации. Об уровне IQ можно не заикаться…
И это - 90% населения России. (Или, уже все 100%. Потому что, 10% мало-мальски мыслящих уже покинули Мордор)
Украина просто теоретически не может проиграть такой армии. А уж практически тем более…
И если после нашей скорой победы в России начнется парад суверенитетов, который приведет к повсеместным междоусобным войнам, - то пусть эти орки друг друга там перемесят и перемолят как можно больше. Мир только вздохнет с облегчением.
Там виживає тільки цілковите гавно.
Все людське або винищується, або втікає звідти.
Здається, хтось із розумних росіян (Чаадаєв, чЬто-лі) сказав, що призначення росії, - це показати всьому світу, як не треба жити...
Это же какой личностный рост !