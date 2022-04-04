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Сотні одиниць техніки РФ їдуть Білоруссю в бік Москви, - журналіст Мотолько. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сто одиниць російської техніки в Білорусі виїхали у бік Росії.

Про це повідомляє білоруський журналіст Антон Мотолько, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

"Велика колона зі 100 одиниць військової техніки з відмітками "V" була помічена поблизу Борисова, яка рухалася трасою М1 з Мінська в бік Смоленська (Москва). У комплектацію входять вантажівки Урал і КамАЗ, УАЗ Патріот, КУНГи, бензовози та автобуси ПАЗ. Примітно, що раніше техніку перевозили залізницею, а тепер на власних колесах вона рухається до Росії", - повідомив він.

Дивіться: Російські окупанти вивозять свою пошкоджену техніку з Білорусі у закритих вагонах. ФОТО

Мотолько додав, що транспортні засоби помітили пізніше під Оршею.

Також поблизу села Абухава (Оршанський район Вітебської області) була помічена велика колона у супроводі ДАІ, яка рухалася трасою М1 у бік Росії.

Сотні одиниць техніки РФ їдуть Білоруссю в бік Москви, - журналіст Мотолько 01
Сотні одиниць техніки РФ їдуть Білоруссю в бік Москви, - журналіст Мотолько 02
Сотні одиниць техніки РФ їдуть Білоруссю в бік Москви, - журналіст Мотолько 03
Сотні одиниць техніки РФ їдуть Білоруссю в бік Москви, - журналіст Мотолько 04
Сотні одиниць техніки РФ їдуть Білоруссю в бік Москви, - журналіст Мотолько 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+77
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04.04.2022 13:05
+68
Надійшла інформація, що кордон на Сумщині під контролем УКРАЇНИ. Слава ЗСУ! Слава НАЦІЇ!, смерть рашистській підірації.
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04.04.2022 13:07
+56
в бік москви ? гкчп ?
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04.04.2022 13:05
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неужели поступил приказ бомбить мацкву и брать ее? было бы неплохо...
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04.04.2022 16:15 Відповісти
А не можна там же їх і роз)(уярить по дорозі....???
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04.04.2022 21:20 Відповісти
був би бунт, вони б і на інших напрямках відступили
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04.04.2022 21:43 Відповісти
На Мацкву!
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05.04.2022 06:45 Відповісти
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