УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9529 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
80 664 71
війна (56882) поезія (36)

"Ти, сука, здохнеш в цім краю!", - авторка знаменитої поезії "Никогда мы не будем братьями" Анастасія Дмитрук опублікувала новий вірш. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українська поетеса Анастасія Дмитрук, авторка знаменитого вірша "Никогда мы не будем братьями", написаного після анексії Криму у 2014 році, опублікувала новий вірш "За Харків, Марік, за Ірпінь".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поетеса опублікувала відеоверсію нового вірша на своєму ютуб-каналі.

"Присвячується українській армії, територіальній обороні, волонтерам, лікарям і кожному, хто сьогодні бореться за Україну", - пише Анастасія в коментарі до відео.

Дивіться також: "Никогда мы не станем братьями!" - литовцы записали песню на стихи украинки Анастасии Дмитрук. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+162
І так воно і буде. Амінь.
показати весь коментар
04.04.2022 13:10
+153
Анастасії Дмитрук-респект...
показати весь коментар
04.04.2022 13:11
+114
золота дівчина

і шикарний зразок зміни мишлення українців:

у 2014

НИКОГДА МЬІ НЕ БУДЕМ БРАТЬЯМИ

теперка вже

ТИ, **** ЗДОХНЕШ В ЦІМ КРАЮ

думаю, це також буде пісня
і також стане народною, як її перший вірш
показати весь коментар
04.04.2022 13:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І так воно і буде. Амінь.
показати весь коментар
04.04.2022 13:10 Відповісти
Анастасії Дмитрук-респект...
показати весь коментар
04.04.2022 13:11 Відповісти
Она сказала,что за этот , стих ее блокируют во всех мерёжах ! Якобы, за разжигание ненависти !А , то ,что РАШИСТЫ-НЕЛЮДИ ,каждый день терроризируют ,убивают детей ,людей не хотят замечать
показати весь коментар
04.04.2022 13:29 Відповісти
👍👍👍👍👍✊🇺🇦
показати весь коментар
04.04.2022 13:12 Відповісти
Респект!
показати весь коментар
04.04.2022 13:13 Відповісти
золота дівчина

і шикарний зразок зміни мишлення українців:

у 2014

НИКОГДА МЬІ НЕ БУДЕМ БРАТЬЯМИ

теперка вже

ТИ, **** ЗДОХНЕШ В ЦІМ КРАЮ

думаю, це також буде пісня
і також стане народною, як її перший вірш
показати весь коментар
04.04.2022 13:13 Відповісти
Чекаємо на вірш:

ОСЬ І ВСЕ, ПИ%ДЕЦЬ ТОБІ, ЗГОРІВ ТИ В СРАНОМУ КРЕМЛІ
показати весь коментар
04.04.2022 14:07 Відповісти
Коротко та зрозуміло!
показати весь коментар
04.04.2022 13:14 Відповісти
Воплі Відоплясова - Країна Мрій (Live in Minsk 2016) - YouTube
показати весь коментар
04.04.2022 13:14 Відповісти
Воістину так!!!
показати весь коментар
04.04.2022 13:14 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!

Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
показати весь коментар
04.04.2022 13:15 Відповісти
Ця дівчина говорить пророчі слова. Слава Україні, Героям Слава
показати весь коментар
04.04.2022 13:16 Відповісти
Я прошу, забери меня мама,
С Украины обратно домой,
Скоро я удобрением стану,
Я хочу домой, а здесь я чужой.

"Оккупант"
показати весь коментар
04.04.2022 13:17 Відповісти
Не хер цацкаться в Гааге
С биомусором русни
Мы права свинособаке
В перелеске разъясним.

Там, щоб клопоту не мати,
Нам потрібно, без жалю
Та вагання, надсилати
Кулю в скроню москалю.

Тож, готуємо набої,
Та не вірим в каяття -
Пусть - хоть зверем, *****, воют,
Най хоч путіна з'їдять.
показати весь коментар
04.04.2022 13:17 Відповісти
Умничка Україночка
показати весь коментар
04.04.2022 13:19 Відповісти
Ти, ****, здохнеш в цім краю
показати весь коментар
04.04.2022 13:21 Відповісти
Красуня, справжній талант. Коротко і зрозуміло!
показати весь коментар
04.04.2022 13:23 Відповісти
БРАВО 👏👏👏👏👏🇺🇦😎👍 РЕСПЕКТ
показати весь коментар
04.04.2022 13:26 Відповісти
Я в ****, Это пять
показати весь коментар
04.04.2022 13:28 Відповісти
Попередній вірш 2014 року мені теж зайшов . Цього разу коротко і лаконічно . Всі слова прямо в ціль .
показати весь коментар
04.04.2022 13:29 Відповісти
поезія відомсти
показати весь коментар
04.04.2022 13:31 Відповісти
Пробирає до мурах...
показати весь коментар
04.04.2022 13:34 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
показати весь коментар
04.04.2022 13:35 Відповісти
...
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Singing:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
показати весь коментар
04.04.2022 13:37 Відповісти
Еше раз прослушал. Извиняю, почти кончил
показати весь коментар
04.04.2022 13:37 Відповісти
Я хочу щоб моя куля
Поцілила в серце ворога
Щоб не рахувала йому зозуля
Щоб він заплатив - дорого

Я хочу щоб мої гармати
Його розривали на клапті
Щоб тільки шматки і шмати
Щоб тільки шмарклі й лапті

Я хочу щоби моя Стугна
Спалила його до вугілля
Щоб сльози стогін і туга
Стали платою за свавілля

Я хочу щоб ніж мій гострий
Проникнув у грішну душу
Я його не кликав у гості
Тепер убивати мушу

Я хочу щоб мої діти
Не плакали й не жахались
Щоб завжди могли радіти
Щоб завжди могли і сміялись

Я хочу щоб моя Країна
Звільнилась від клятих обіймів
Щоб минула війна і руїна
Щоб минули жахи та війни

Я хочу пожити в мирі
(Й за тих...що на іншім світі )
Щоб люди лиш привітні й щирі
А злі й підступні… всі вбиті

Сашко Положинський
показати весь коментар
04.04.2022 13:39 Відповісти
Вітаю!💛💙💛💙💛👏👏👏👏👏🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💪💪✌️✌️✌️✌️💛💙💛💙💛
показати весь коментар
04.04.2022 13:43 Відповісти
Ми любимо Вас молоді наші УКРАЇНОЧКИ і УКРАЇНЦІ - дівчата і хлопці. Нове покоління справжніх УКРАЇНЦІВ. Ви наше майбутнє. Зрадникам, колаборантам, псевдоукраїнцям, злодіям в законі, тим, хто хоче русифікувати УКРАЇНУ, хто хоче відкинути розвиток нашої країни на 30 років назад в СРСР (ОДКБ,ТаежньІй союз) - горіти вам в пеклі.
показати весь коментар
04.04.2022 13:44 Відповісти
''Rest in pain'' мрази
показати весь коментар
04.04.2022 14:06 Відповісти
Rest in pieces
показати весь коментар
04.04.2022 14:28 Відповісти
Я не желаю им упокоиться с миром!
показати весь коментар
04.04.2022 14:40 Відповісти
ты спутал с Rest in peace
показати весь коментар
04.04.2022 14:54 Відповісти
це шедевр,на всі часи,ніколи не забути що таке русня
показати весь коментар
04.04.2022 14:06 Відповісти
Первое понравилось больше..
показати весь коментар
04.04.2022 14:16 Відповісти
Кого іпе що тєбє понравілось?
показати весь коментар
04.04.2022 22:56 Відповісти
іпє ні єпє але перше ситльнишє
показати весь коментар
26.04.2022 18:59 Відповісти
Мені здається, такі вірші все ж треба писати російською. Бо типовий пацієнт половину мессенджа не зрозуміє
показати весь коментар
04.04.2022 14:17 Відповісти
Типовий не зрозуміє,якою б мовою не писав...Не в мові справа...
показати весь коментар
05.04.2022 09:43 Відповісти
Амінь!
показати весь коментар
04.04.2022 14:20 Відповісти
Умниця)))
показати весь коментар
04.04.2022 14:37 Відповісти
Гарний віршик .для школи згодився б.
показати весь коментар
04.04.2022 14:38 Відповісти
Вірш хватає за душу
Респект
показати весь коментар
04.04.2022 14:57 Відповісти
Сдохнути це замало.. вони будуть вічно горіти в пеклі та й усі іх близкі Прокляті навіки Да буде так!
показати весь коментар
04.04.2022 14:58 Відповісти
Амінь. Все правильно сказала.
показати весь коментар
04.04.2022 15:28 Відповісти
Вся боль украинцев и ненависть к путинским нацистам в одном коротком стихотворении.
Горите в аду, мокшанские ********!
показати весь коментар
04.04.2022 15:34 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2022 15:57 Відповісти
Арахамія.... Вчи цей віршик.... Будеш на нарадах у Зе виступати.
показати весь коментар
04.04.2022 16:01 Відповісти
уви ... він не може таке сказати ... парламентер ...
показати весь коментар
04.04.2022 16:59 Відповісти
поклон... низкий поклон!
показати весь коментар
04.04.2022 16:10 Відповісти
показати весь коментар
04.04.2022 16:41 Відповісти
👍
показати весь коментар
04.04.2022 16:42 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
04.04.2022 16:43 Відповісти
Ні, тобі мене не здужати , Росіє...

Коли палає пам"яті свіча,

А в Серце моє врізується криця ,

Я проклинаю лису наволоч з Кремля-

Мерзотну силу, підлу, сатанинську!

Ні, тобі мене не здужати , Росіє,

Я, виплекана в борні лихоліть!

Я - Русь прадавня з попелу повстала,

Щоб доню- Україну боронить !

Моєї сили досі ти не знала -

Свята Покрова наші береже полки

І віра нас, як крицю гартувала,

Тому потрощиш тут свої кістки!

Гордися, Україно - доню мила!

Народ твій міцно взяв свої щити,

І меч , що Мати вам Благословила,

Уже почав проклятим голови сікти!

Ні, тобі мене не здужати,

проклята Сатанія !

(присвячую загиблим жителям Маріуполя

від рук російських терористів. 24.01.2015р.)
показати весь коментар
04.04.2022 16:45 Відповісти
Ці два її вірші НЕОБХІДно включити в шкільну програму (може 1 слово змінивши у другому вірші) І ще. Навіть якщо вона вже в житті ВЗАГАЛІ нічого не напише, її ім"я має бути у Пантеоні безсмертних поетів України! Чорт мені 65 а ридаю як дитина
показати весь коментар
04.04.2022 17:15 Відповісти
Амінь.
Московія КАПУТ
показати весь коментар
04.04.2022 17:42 Відповісти
Последние слова - Ти сдохнешь ****,це кінець.Шедеврально!
показати весь коментар
04.04.2022 18:18 Відповісти
Умничка, спасибо
показати весь коментар
04.04.2022 19:56 Відповісти
Хто відчув енергію цих віршів???Реально слово може вбити!!!
показати весь коментар
04.04.2022 20:27 Відповісти
Амінь
показати весь коментар
04.04.2022 20:37 Відповісти
Браво!!!
показати весь коментар
04.04.2022 22:25 Відповісти
Краще і не скажеш.
показати весь коментар
04.04.2022 22:55 Відповісти
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
показати весь коментар
04.04.2022 23:43 Відповісти
Цю Націю не подолати нікому, ані ***** ані самому Чорту
показати весь коментар
05.04.2022 00:14 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 05:33 Відповісти
Собакам собача смерть! Вперед до ПЕРЕМОГИ!!!
показати весь коментар
05.04.2022 09:59 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 11:42 Відповісти
 
 