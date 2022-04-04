"Ти, сука, здохнеш в цім краю!", - авторка знаменитої поезії "Никогда мы не будем братьями" Анастасія Дмитрук опублікувала новий вірш. ВIДЕО

Українська поетеса Анастасія Дмитрук, авторка знаменитого вірша "Никогда мы не будем братьями", написаного після анексії Криму у 2014 році, опублікувала новий вірш "За Харків, Марік, за Ірпінь".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поетеса опублікувала відеоверсію нового вірша на своєму ютуб-каналі.

"Присвячується українській армії, територіальній обороні, волонтерам, лікарям і кожному, хто сьогодні бореться за Україну", - пише Анастасія в коментарі до відео.

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