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Кадиров та його бойовики воюють у ТікТок, а роблять вигляд, що в Україні, - Слідство.info. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Журналісти дослідили, яким саме чином Рамзан Кадиров дурить підписників, намагаючись переконати їх у своїх перемогах в війні з Україною.

Діяльність лідера Чечні та його посіпак у соцмережах дослідили журналісти проєкту "Слідство.info", повідомляє Цензор.НЕТ.

Кадирова та його бойовиків називають "ТікТок-воїнами", і не дарма. Від початку війни він регулярно публікує відео про "подвиги" своїх бойовиків на території України. За березень кількість підписників каналу зросла від 60 тисяч до півтора мільйона.

Останні кілька тижнів Кадиров публікує відео з Маріуполя та Сходу України. Головний герой його роликів - Адам Делімханов, депутат російської Держдуми, "права рука" Кадирова, якого вважають причетним до смерті російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Також на відео фігурують Султан Рашаєв, якого називають кілером Кадирова, а ще Руслан Геремєєв – фігурант справи про вбивство Нємцова.

Дивіться: Два кадирівця отримали поранення під час зйомки ролика. ВIДЕО

Чи не з перших опублікованих відеозаписів з Маріуполя Кадиров стверджував, що місто вже під їхнім контролем. Але направду ці кадри були зняті на околиці міста.

В мережі також висміюють відео, опубліковане Кадировим 26 березня. Дехто помітив, що "кадирівці" обстрілюють з автоматів та ручних кулеметів уже знищену бомбардуванням багатоповерхівку, у якій, імовірно, вже немає нікого живого. Інші ж зауважують, що поки бойовики демонстративно ховаються за броньованим транспортом, оператор стоїть на відкритій місцевості.

Також дивіться: Чорнобиль і орки, рашисти, Рудий ліс, роги Путіна, Кадиров і... мох! #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО

13 березня з’явилася інформація, що Кадиров нібито перебуває під Києвом. В мережі виклали відео, на якому ватажок Чечні спілкується з бойовиками. Але насправді в цей день він перебував у столиці Чечні Грозному.

Вершиною шоу Кадирова став його "приїзд" до Маріуполя 28 березня. Опубліковані ним відео не дозволяють на 100 відсотків стверджувати, що він був у Маріуполі. Втім на одному із записів можна помітити придорожній знак із назвою населеного пункту "Безіменне". Як ми встановили, йдеться про село за 20 кілометрів від Маріуполя.

На момент публікації відеороликів Кадирова, імовірно, вже не було в Україні. Про це може свідчити фото, яке з’явилося у мережі в той же день, коли чеченський ватажок нібито був у Маріуполі. На цьому фото Кадиров молиться на фоні російської заправки, яка не має станцій в Україні.

"За останній місяць Рамзан Кадиров та його вояки прославилися як відважні інтернет-воїни. Мабуть, за це Путін присвоїв Кадирову звання генерал-лейтенанта. А як ви гадаєте, можливо йому краще підходить звання командир ТікТоку?" - кажуть автори розслідування.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Всім пофіг на життя цих дегенератів! Напишете про них коли буде фото їх трупів!
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04.04.2022 13:51
+22
Канашенков уже два раза уничтожил авиацию Украины и 2,5 раза все наши танки
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04.04.2022 13:53
+21
Не задохера уваги тупорилому вівцейобу

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04.04.2022 13:53
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Чи не з перших опублікованих відеозаписів з Маріуполя Кадиров стверджував, що місто вже під їхнім контролем. Джерело: https://censor.net/ua/v3331226
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******** генерал Канашенков с 18 марта ведет бои в центре Мариуполя. На его фоне дыров лох последний
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04.04.2022 13:50 Відповісти
Канашенков уже два раза уничтожил авиацию Украины и 2,5 раза все наши танки
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04.04.2022 13:53 Відповісти
Авиацию ВСУ по Гавнюшенкову уже 5 раз помножили на ноль,включая даже то что только номинально числилось
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04.04.2022 14:21 Відповісти
У них в первые дни были отчеты для рашабыдла, что в день они уничтожали по 300+ укр танков, сейчас а конце марта этот даун выступил с цифрой об уничтожении 1800 (!) укр танков за месяц....
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04.04.2022 17:26 Відповісти
Та насрать шо оно там ведет. Интересен только труп в асортименте.
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04.04.2022 13:54 Відповісти
Пофіг, хай собі і надалі воює у ТікТок, краще там. ніж реально. Мене це влаштовує, а його віртуальні бої, мене не дратують. Можливо ДирДиров таким чином намагається і рибку з'їсти і і у Гаагу не сісти. З одного боку показує ***** якій він активний, з іншого боку коли всіх рашистів потягнуть на лаву підсудних злочинців, ДирДир, покаже повну версію своїх відосиків, реальні місця де були зняті відосики, і що це була постановка.
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04.04.2022 18:25 Відповісти
Всім пофіг на життя цих дегенератів! Напишете про них коли буде фото їх трупів!
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04.04.2022 13:51 Відповісти
Бордата дуже серлива інстасамка,як і все його серливе шакаляче оточення не можуть воювати по справжноьму-бо всі вони дуже дуже дуже... серливі...
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04.04.2022 13:52 Відповісти
Не задохера уваги тупорилому вівцейобу

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04.04.2022 13:53 Відповісти
а шо ви хотіли?
кадиров для внутріщньорашанського вживання таблетка
це рашанський жах
варто було ЗСУ накромсати його перший загін файними шматочками кадиров зрозумів, що блогером бути безпечніше

тим більше, що його ******* до нестями і рашанська армія і фсб

варто йому втратити частину власного тіктоквійська його просто тупо зачистити можуть
бо кадиров для раші дуже недешеве задоволення у фінансовому плані
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04.04.2022 13:54 Відповісти
Найкраще що можна зробити це не звертати на кадирова уваги.
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04.04.2022 13:56 Відповісти
Под шумок рекламирует Prada...
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04.04.2022 13:55 Відповісти
В мене нік в телеграмі Рамзан Кадиров підар.
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04.04.2022 13:55 Відповісти
шайтан дон
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04.04.2022 13:56 Відповісти
кількість зросла з 60тис до 1,5 млн...
молодим мацкалям дуже довподоби..
увесь фуйлостан дебили
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04.04.2022 13:57 Відповісти
Хотели напугать, а лишь рассмешили
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04.04.2022 13:59 Відповісти
нормальний хтось буде підписуватися на це?
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04.04.2022 13:59 Відповісти
Бородатые писюны.
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04.04.2022 13:59 Відповісти
Они с окном воевали но не без потерь там ролик около минуты идёт ,куда они стреляли за что это окну
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04.04.2022 13:59 Відповісти
Конченные ******* *****
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04.04.2022 14:00 Відповісти
Не до сміху *****. Якби ці макаки воювали тільки в тіктокі. Зі слів біженців, вони заходять другим ешелоном та терроризують населення, найгірші злочини над мирними роблять саме ці гандони
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04.04.2022 14:03 Відповісти
Боевые барашки..
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04.04.2022 14:06 Відповісти
Треба вже якісь мультики чи пародії знімати після їх епічних боїв зі світлофором та з тканевими вертикальними жалюзі. Сюжетів можна вигадати десятки: кадирівці проти унітаза, кадирівці проти карусельки на дитячому майданчику, кадирівці проти дерева...
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04.04.2022 14:06 Відповісти
Баранчик Шон, а не Дон
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04.04.2022 14:07 Відповісти
Не баранчик а ішак. Колись чув, що там назвати ішаком - це найбільша образа.
Мабуть тому, що у XVI столітті на території ******** Росії стали вживати тюркське слово «ішак» для позначення самки осла. У класичному позначенні самку осла називали - ослиця.
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04.04.2022 14:23 Відповісти
Ложим сайты орков, заходим на сайт ban-dera.com - и оставляем включенным в браузере, желательно через впн
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04.04.2022 14:09 Відповісти
Как это работает?
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04.04.2022 14:12 Відповісти
курка канделаки написала, що кадировський пес бено - воїн стрінгер
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04.04.2022 14:09 Відповісти
На Чернігівщині не вступаючи в бій першими дали драпака кадирівці.

https://www.youtube.com/watch?v=BMF5atKcyOo

Трактори з Мелітополя перегнали аж у Чечню: кадирівці накрали агротехніки на мільйон євро.

https://www.youtube.com/watch?v=5kocMF77puM
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04.04.2022 14:15 Відповісти
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04.04.2022 14:17 Відповісти
ТУХЛЫЙ гонДОН.
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04.04.2022 14:20 Відповісти
ссык-тиктоковцы
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04.04.2022 14:26 Відповісти
Инстасамка Как Дыров
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04.04.2022 14:28 Відповісти
Смоктун свінячого прутня сціт.
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04.04.2022 15:17 Відповісти
интересно... это слидство обращает внимание на ничто... на какдырова, на всякую херню... но не прославляет героизма воинов ВСУ... бихус, ты кто, что, как или пук?
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04.04.2022 16:13 Відповісти
Псина пуйловская,чтоб ты сдух ****.
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04.04.2022 18:06 Відповісти
Так, усі диванні стратеги та воіни обісрали кадирку, надругались над ним у сраку і рота... але...

Якщо це чмо зі своїми ублюдками з'являється на окупованій території, там розпочинається пекло.
Для чоловічого населення у тому числі. Тому треба, або тікати, або воювати.

Хотів написати більше, але я думаю і так зрозуміло...
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04.04.2022 19:16 Відповісти
 
 