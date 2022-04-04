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Солістка українського гурту Go_A Павленко разом із італійською співачкою Гаєю виконали пісню "Imagine" перед матчем між "Ювентусом" та "Інтером". ВIДЕО

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Солістка групи Go_A Катерина Павленко разом із італійською співачкою Гаєю приголомшливо виступили перед центральним матчем 31-го туру чемпіонату Італії з футболу в Серії А між "Ювентусом" та "Інтером".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, співачки виконали пісню Джона Леннона "Imagine".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+19
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04.04.2022 14:27
+15
До слез!
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04.04.2022 14:32
+15
дурний ти.

ці "цьом цьом" перед аудіторією в десятки та сотні міліонів продавлюють зброю для України та санкції для рашки
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04.04.2022 14:54
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04.04.2022 14:27 Відповісти
До слез!
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04.04.2022 14:32 Відповісти
Дуже гарно і добре для підтримки України.
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04.04.2022 14:34 Відповісти
Песня так себе, с одной стороны хорошая, а сдругой - часто понимается как пропаганда атеизма.
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04.04.2022 14:38 Відповісти
І комунізму. Пісня дійсно не дуже.
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04.04.2022 14:41 Відповісти
та да, а ще пропаганда пацифізма, рівності та братерства....

Представьте, что нет рая
Это легко - просто попробуйте
Никакого ада под землей
Только небо над нами
Представьте, что все люди живут одним днем
Представьте, что нет стран
Это не так уж сложно
Никто не убивает и не умирает за что-то
И религий тоже нет
Представьте, что все люди живут мирно
Вы…

Вы можете сказать, что я мечтатель
Но я не единственный такой
Надеюсь, что однажды вы присоединитесь к нам
И мир будет единым

Представьте, что нет собственности
Интересно, сможете ли вы это сделать
Нет понятий «жадность» или «голод»
Все люди - братья
Представьте, что этот мир принадлежит нам всем

Вы можете сказать, что я мечтатель
Но я не единственный такой
Надеюсь, что однажды вы присоединитесь к нам
И мир будет единым

Понравился перевод песни?
Читать на сайте: https://text-pesni.com/gwsm

Представьте, что нет рая
Это легко - просто попробуйте
Никакого ада под землей
Только небо над нами
Представьте, что все люди живут одним днем
Представьте, что нет стран
Это не так уж сложно
Никто не убивает и не умирает за что-то
И религий тоже нет
Представьте, что все люди живут мирно
Вы…

Вы можете сказать, что я мечтатель
Но я не единственный такой
Надеюсь, что однажды вы присоединитесь к нам
И мир будет единым

Представьте, что нет собственности
Интересно, сможете ли вы это сделать
Нет понятий «жадность» или «голод»
Все люди - братья
Представьте, что этот мир принадлежит нам всем

Вы можете сказать, что я мечтатель
Но я не единственный такой
Надеюсь, что однажды вы присоединитесь к нам
И мир будет единым

Понравился перевод песни?
Читать на сайте: https://text-pesni.com/gwsm

Представьте, что нет рая
Это легко - просто попробуйте
Никакого ада под землей
Только небо над нами
Представьте, что все люди живут одним днем
Представьте, что нет стран
Это не так уж сложно
Никто не убивает и не умирает за что-то
И религий тоже нет
Представьте, что все люди живут мирно
Вы…

Вы можете сказать, что я мечтатель
Но я не единственный такой
Надеюсь, что однажды вы присоединитесь к нам
И мир будет единым

Представьте, что нет собственности
Интересно, сможете ли вы это сделать
Нет понятий «жадность» или «голод»
Все люди - братья
Представьте, что этот мир принадлежит нам всем

Вы можете сказать, что я мечтатель
Но я не единственный такой
Надеюсь, что однажды вы присоединитесь к нам
И мир будет единым

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04.04.2022 14:50 Відповісти
Религия - это главный гарант истинного Пацифизма и ненасилия и святого жития!
А нигде вне религий нет Святых людей, Наука так и не открыла как людям стать святым!
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04.04.2022 14:54 Відповісти
Чому ж тоді міжрелігійні конфлікти - найкривавіші?
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04.04.2022 15:05 Відповісти
Из за Политики.
Религия должна быть вне политики.
Я вырос в Восточном Культурном центре - где практиковали очень разное - Буддизм, Индуизм, Теософия, Йога, ещё много разновидностей - никаких войн не было. Не понимаю.
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04.04.2022 15:11 Відповісти
краще б ти Богу молився і в церкву ходив по неділях
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04.04.2022 15:20 Відповісти
Скажи это бабахам-бармалеям
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04.04.2022 17:00 Відповісти
Религия (любая) - как сообщество Добрых и Святых людей противостоит Испорченным и Злым, т.е. Неверующим, Атеистам и всем кто не исполняют Религиозный долг. Да, противостояние есть - Добрые против Испорченных. Но войн нет.
Люди готовы сами верить в любую теорию которая даёт результат - Святых и Добрых людей и избавляет мир от Злых и Испорченных. Там может быть написано любое, если вы видете что то даёт результат - а ваше испорченное мнение - не даёт Святой жизни - то вы должны быть готовы поменять свои взгляды, во имя лучшего мира. Я Буддист, я тоже не верю многим Христианским вещам, но я не мешаю другим верить, если это помогает им жить.
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05.04.2022 10:00 Відповісти
Почему ваш Атеистический текст содержит столько ругательств и злобы?!
Я тут сразу вижу - почему Атеисты никак не могут стать Святыми.
Святой - это Характер и Дисциплина и Аура - Святые, это не значит делай- не делай.
Святой - который Не Способен на злое, насильство, войну - по характеру
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08.04.2022 03:20 Відповісти
Що поганого в атеїзмі? Якоїсь кореляції між релігійністю та моральністю не існує.
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04.04.2022 18:22 Відповісти
Существует корреляция между Практикующими Религию, ежедневно культивирующим доброту и нерелигиозными, т.е. Атеистам, Не Практикующим. Святые исключительно в Религиях.
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04.04.2022 19:09 Відповісти
Гундяев самая яркая иллюстрация твоего бреда
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09.04.2022 01:17 Відповісти
А причём тут Гундяев?!
Гундяев - КГБшник и политик-карерист, т.е. непрактикующий.
С практикующими Буддистами никакой связы не вижу.
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09.04.2022 19:15 Відповісти
Справжні українські співаки і співачки мають зараз співати на майданах на руїнах Чернігова та Сум, Харкова та Бучі, Миколаїва та Тростянця. Поряд з нами
Те, що ви написали - це під'*****..
Цьом, цьом, цьом, у-тю-тю...
Фу, ***...
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04.04.2022 14:41 Відповісти
дурний ти.

ці "цьом цьом" перед аудіторією в десятки та сотні міліонів продавлюють зброю для України та санкції для рашки
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04.04.2022 14:54 Відповісти
Те що ти тут написав - оце справжнє *** , бо прочитають його від сили чоловік двадцять , із них половина матюкнеться а інші десять забудуть , а от цей виступ мільйони побачать , а тисячі допоможуть - різницю відчуваєш ? (( Чомусь думаю що ні ......Спів на майдані Бучі (( ти на могилах своїх предків співаєш ?
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04.04.2022 15:06 Відповісти
тай щей Імажіне !!!

Господи, спаси та помилуй від таких йолопів !
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04.04.2022 15:22 Відповісти
Респект дівчатам !Войцех Щесни всплакнув , дякуємо всім хто підтримує Україну і Мир !Слава Україні !!!
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04.04.2022 15:17 Відповісти
Немає раю, немає пекла, немає Бога
Куди з такими пісеньками і співаваками Україна може дойти! До перемоги?
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04.04.2022 17:12 Відповісти
Ale ta piosenka to wybitnie lewicowa pieśń antyreligijna i antypaństwową
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04.04.2022 18:04 Відповісти
В якого лисого англійською, а не італійською чи українською? Комплекс меншовартости..
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04.04.2022 19:59 Відповісти
Якщо чесно мене не вразило, бо я щирості не побачив. До того ж Леннон був зятятим комунякою! Пісні його були з виду добрі, але підтекст був нігілістичним, у дусі Шарікова "взять і подєліть"! На 100000% впевнений, доживи він до наших днів зі штанів би вискакував, підтримуючи РФ! Тому підбір пісні невдалий. Також було відчуття що італійка тужилась переспівати Катю, наче змагання відчувала якесь... Італія ще довго мусить вибачатись перед Україною та українцями. І мені таких штучних нещирих перформансів замало!
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04.04.2022 23:37 Відповісти
УКРАИНЦЫ ЛУЧШИЕ !!!
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05.04.2022 05:31 Відповісти
Війна спланована за кулісами. Ця пісня це підтверджує. Ці чорні плановики: Ватикан на чолі з Єзуїтами!!! Ці сатаністи століттями творять свій морок, прячучись за кулісами, щоб потім вийти як миротворці. Путін то їхня потвора, "лідери" Європи, Америки, Китаю також їхні прихвосні, нажаль наші лідери також. Тільки звичайні воїни ЗСУ, звичайні Українці борються за волю і життя, не усвідомлюючи, що на Банковій та у Москві сидять Єзуїтськи потвори, які чинять злочини проти людства. Їх лозун: з хаосу до порядку. І на чолі цього порядку буде папа римський - т.є. самий головний сатаніст, вівк в овечій шкурі... Арестович це може підтвердити. І це не теорія змови, таке пророцтво Біблії...
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05.04.2022 10:31 Відповісти
Арєстович, який нахвалює всю дорогу ієзуітів і ставить їх у приклад - може підтвердити шо вони мудаки і сатаністи?
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09.04.2022 01:20 Відповісти
В белом венчике из роз впереди - Исус Христос.
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05.04.2022 12:19 Відповісти
 
 