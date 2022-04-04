Солістка українського гурту Go_A Павленко разом із італійською співачкою Гаєю виконали пісню "Imagine" перед матчем між "Ювентусом" та "Інтером". ВIДЕО
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Солістка групи Go_A Катерина Павленко разом із італійською співачкою Гаєю приголомшливо виступили перед центральним матчем 31-го туру чемпіонату Італії з футболу в Серії А між "Ювентусом" та "Інтером".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, співачки виконали пісню Джона Леннона "Imagine".
Топ коментарі
+19 Anton Sinelnyk 40c9e186
показати весь коментар04.04.2022 14:27
+15 Саша Пончик
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+15 Dust
показати весь коментар04.04.2022 14:54
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Будь ласка, зачекайте...
Представьте, что нет рая
Это легко - просто попробуйте
Никакого ада под землей
Только небо над нами
Представьте, что все люди живут одним днем
Представьте, что нет стран
Это не так уж сложно
Никто не убивает и не умирает за что-то
И религий тоже нет
Представьте, что все люди живут мирно
Вы…
Вы можете сказать, что я мечтатель
Но я не единственный такой
Надеюсь, что однажды вы присоединитесь к нам
И мир будет единым
Представьте, что нет собственности
Интересно, сможете ли вы это сделать
Нет понятий «жадность» или «голод»
Все люди - братья
Представьте, что этот мир принадлежит нам всем
Вы можете сказать, что я мечтатель
Но я не единственный такой
Надеюсь, что однажды вы присоединитесь к нам
И мир будет единым
Понравился перевод песни?
Читать на сайте: https://text-pesni.com/gwsm
Представьте, что нет рая
Это легко - просто попробуйте
Никакого ада под землей
Только небо над нами
Представьте, что все люди живут одним днем
Представьте, что нет стран
Это не так уж сложно
Никто не убивает и не умирает за что-то
И религий тоже нет
Представьте, что все люди живут мирно
Вы…
Вы можете сказать, что я мечтатель
Но я не единственный такой
Надеюсь, что однажды вы присоединитесь к нам
И мир будет единым
Представьте, что нет собственности
Интересно, сможете ли вы это сделать
Нет понятий «жадность» или «голод»
Все люди - братья
Представьте, что этот мир принадлежит нам всем
Вы можете сказать, что я мечтатель
Но я не единственный такой
Надеюсь, что однажды вы присоединитесь к нам
И мир будет единым
Понравился перевод песни?
Читать на сайте: https://text-pesni.com/gwsm
Представьте, что нет рая
Это легко - просто попробуйте
Никакого ада под землей
Только небо над нами
Представьте, что все люди живут одним днем
Представьте, что нет стран
Это не так уж сложно
Никто не убивает и не умирает за что-то
И религий тоже нет
Представьте, что все люди живут мирно
Вы…
Вы можете сказать, что я мечтатель
Но я не единственный такой
Надеюсь, что однажды вы присоединитесь к нам
И мир будет единым
Представьте, что нет собственности
Интересно, сможете ли вы это сделать
Нет понятий «жадность» или «голод»
Все люди - братья
Представьте, что этот мир принадлежит нам всем
Вы можете сказать, что я мечтатель
Но я не единственный такой
Надеюсь, что однажды вы присоединитесь к нам
И мир будет единым
Понравился перевод песни?
А нигде вне религий нет Святых людей, Наука так и не открыла как людям стать святым!
Религия должна быть вне политики.
Я вырос в Восточном Культурном центре - где практиковали очень разное - Буддизм, Индуизм, Теософия, Йога, ещё много разновидностей - никаких войн не было. Не понимаю.
Люди готовы сами верить в любую теорию которая даёт результат - Святых и Добрых людей и избавляет мир от Злых и Испорченных. Там может быть написано любое, если вы видете что то даёт результат - а ваше испорченное мнение - не даёт Святой жизни - то вы должны быть готовы поменять свои взгляды, во имя лучшего мира. Я Буддист, я тоже не верю многим Христианским вещам, но я не мешаю другим верить, если это помогает им жить.
Я тут сразу вижу - почему Атеисты никак не могут стать Святыми.
Святой - это Характер и Дисциплина и Аура - Святые, это не значит делай- не делай.
Святой - который Не Способен на злое, насильство, войну - по характеру
Гундяев - КГБшник и политик-карерист, т.е. непрактикующий.
С практикующими Буддистами никакой связы не вижу.
Те, що ви написали - це під'*****..
Цьом, цьом, цьом, у-тю-тю...
Фу, ***...
ці "цьом цьом" перед аудіторією в десятки та сотні міліонів продавлюють зброю для України та санкції для рашки
Господи, спаси та помилуй від таких йолопів !
Куди з такими пісеньками і співаваками Україна може дойти! До перемоги?