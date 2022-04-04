Солістка українського гурту Go_A Павленко разом із італійською співачкою Гаєю виконали пісню "Imagine" перед матчем між "Ювентусом" та "Інтером". ВIДЕО

Солістка групи Go_A Катерина Павленко разом із італійською співачкою Гаєю приголомшливо виступили перед центральним матчем 31-го туру чемпіонату Італії з футболу в Серії А між "Ювентусом" та "Інтером".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, співачки виконали пісню Джона Леннона "Imagine".

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