У Маріуполі знищено 2 танки, 1 МТЛБ із "зушкою" та багато ворожої піхоти, - полк "Азов". ВIДЕО
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4 квітня полк "Азов" опублікував чергове звернення з Маріуполя.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у звернені полку "Азов", розміщеному у твіттері.
"За добу бійці полку "Азов" знищили 2 танки, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти. Ми віримо в кожного з нас – в кожного захисника Маріуполя! Ми віримо в Україну, ми віримо у військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу Батьківщину!", - зазначається у зверненні.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Хоч п'є нашу кров,
Мета в нас єдина, - Державна Вкраїна
Ми встанем з оков,
Ми прагнемо волі, не терпим неволі
За волю йдем в бій,
Мета в нас єдина, - це вільна Вкраїна"
Нехай вороги захлинуться в своi кровi.
Slava Ukraini !
сегодня враги выкинули на ютуб видео где взяли пленных морпехов в мариуполе. Около 270 человек. Я очень надеюсь что это ложь.