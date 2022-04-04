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Маріуполь (2822) Азов (674)

У Маріуполі знищено 2 танки, 1 МТЛБ із "зушкою" та багато ворожої піхоти, - полк "Азов". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

4 квітня полк "Азов" опублікував чергове звернення з Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у звернені полку "Азов", розміщеному у твіттері.

"За добу бійці полку "Азов" знищили 2 танки, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти. Ми віримо в кожного з нас – в кожного захисника Маріуполя! Ми віримо в Україну, ми віримо у військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу Батьківщину!", - зазначається у зверненні.

Також читайте: Зеленський про Маріуполь: "Про реальні плани я не можу вам говорити. Підтримуємо хлопців. У найближчі дні чи, може навіть години, з'явиться відповідь на це питання". ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полк "Азов" узяв у полон окупантів у Маріуполі та знищив 6 одиниць ворожої техніки

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+42
Азову-респект.Легенда продовжує ставати ще легендарнішою...
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04.04.2022 19:40
+30
"Хоч ворог лютує, хоч нищить мордує,

Хоч п'є нашу кров,

Мета в нас єдина, - Державна Вкраїна

Ми встанем з оков,

Ми прагнемо волі, не терпим неволі

За волю йдем в бій,

Мета в нас єдина, - це вільна Вкраїна"

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04.04.2022 19:41
+29
Дух 300 спартанцев. Новая легенда. Только в отличии от спартанцев азовцы выживут!!! Дай Вам Бог ещё многих лет жизни в свободной Украине
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04.04.2022 19:49
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Азову-респект.Легенда продовжує ставати ще легендарнішою...
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04.04.2022 19:40 Відповісти
"Хоч ворог лютує, хоч нищить мордує,

Хоч п'є нашу кров,

Мета в нас єдина, - Державна Вкраїна

Ми встанем з оков,

Ми прагнемо волі, не терпим неволі

За волю йдем в бій,

Мета в нас єдина, - це вільна Вкраїна"

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04.04.2022 19:41 Відповісти
Тримайтеся воїни. Сьогодні през сказав, що має щось вирішитися в часи чи пару днів. Хочеться вірити, що він не самогубця.
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04.04.2022 19:42 Відповісти
Це не просто люди, це - вищі сили нашої країни!
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04.04.2022 19:42 Відповісти
Держитесь парни мы молимся за вас. Ваш подвиг видит весь мир . Вы Герои Украины.
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04.04.2022 19:42 Відповісти
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04.04.2022 19:47 Відповісти
Дух 300 спартанцев. Новая легенда. Только в отличии от спартанцев азовцы выживут!!! Дай Вам Бог ещё многих лет жизни в свободной Украине
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04.04.2022 19:49 Відповісти
Слава полку АЗОВ!!!!
Нехай вороги захлинуться в своi кровi.
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04.04.2022 19:54 Відповісти
Тільки до перемоги. Слава Україні.
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04.04.2022 19:55 Відповісти
Азовсталь ******** переплавлять весь этот металлолом...
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04.04.2022 19:56 Відповісти
Вся влада Азову!
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04.04.2022 19:58 Відповісти
Все эти приятные слова поддержки и в тот же момент на этом этапе эти красивые слова звучат и как бы не хотелось от этого отторгнуться для наших в Мариуполе как "пафос" .Им.Нам .нужно реально.конкретно что то делать. Единственное что могу сказать.БОРИТЕСЬ!!! конечно. никто никого не бросил и не забыл!
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04.04.2022 19:58 Відповісти
Не забывайте что в Мариуполе морпехи и ВСУ Украины. Почему о них никто не говорит? Это по Кремль ТВ говорят что Мариуполь держит только Азов.
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04.04.2022 20:09 Відповісти
Tak.Vsi Zaxisniki Mariupolya-Geroi !!!
Slava Ukraini !
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04.04.2022 20:22 Відповісти
Героям Слава!
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04.04.2022 20:23 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!Украина любит и восхищается вами…Вы выстоите и победите!
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04.04.2022 20:27 Відповісти
Азов молодці
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04.04.2022 21:05 Відповісти
Этот парень - живой памятник славы!
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04.04.2022 21:21 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.04.2022 21:35 Відповісти
Ви наші ангели- охоронці, вклоняюсь Вам до землі
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04.04.2022 22:12 Відповісти
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04.04.2022 22:14 Відповісти
Азов! Є щось язичницьке, що нас об'єднує. Я поруч.
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04.04.2022 22:16 Відповісти
Держитесь. Вы не просто герои. Вы легенды.

сегодня враги выкинули на ютуб видео где взяли пленных морпехов в мариуполе. Около 270 человек. Я очень надеюсь что это ложь.
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05.04.2022 01:33 Відповісти
 
 