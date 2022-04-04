Українські воїни знищили велике скупчення автомобілів окупантів. ВIДЕО
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Українські воїни знищили велике скупчення автомобільної техніки російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці у фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Учора наші воїни виявили велике скупчення автомобільної техніки, яку російські фашисти вирішили сховати на фермі. Однак, довго залишатися непомітними для пильних очей українських захисників не вийшло.
Влучним вогнем наші артилеристи накрили ангар із технікою. Після чого відбулась детонація машин з пальним.
Російські окупаційні війська втратили понад 40 одиниць автомобільної техніки. Це своєю чергою значно зменшує потенціал ворога на одному з напрямків району бойових дій".
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
А ось доброї техніки та палива у Рашки не вистачае.
юща провтик, точно!
А в України, до початку кацапського вторгнення - 65 літаків.
Хоча мало би бути у 5 разів більше.
Отака підготовка до оборони, *****...
І хто нам винен? Все на асфальт перевели, на хіханьки-хаханьки!
Але навіть і так, - все одно дуже мало!
У кацапо-агресора бойових літаків у 12 разів більше.
"Ростовский завод резинотехнических изделий" готовий освоїти оборонний бюджет кацапії у широкому асортименті: від гумових зелених кацапчиків до космічних кораблів
Руслан Половинка - Национальный герой Азербайджана, уроженец города Змиев, Харьковской области, погибший в Первой Карабахской войне
Героям слава!!!!!!!!!
на самом интересном . . .
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"
...
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Singing :
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw