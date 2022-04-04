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Українські воїни знищили велике скупчення автомобілів окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни знищили велике скупчення автомобільної техніки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Учора наші воїни виявили велике скупчення автомобільної техніки, яку російські фашисти вирішили сховати на фермі. Однак, довго залишатися непомітними для пильних очей українських захисників не вийшло.

 Влучним вогнем наші артилеристи накрили ангар із технікою. Після чого відбулась детонація машин з пальним.

 Російські окупаційні війська втратили понад 40 одиниць автомобільної техніки. Це своєю чергою значно зменшує потенціал ворога на одному з напрямків району бойових дій".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Пофиг автомобили... сколько скальпов??
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04.04.2022 20:03
+22
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04.04.2022 20:12
+19
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04.04.2022 20:04
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Пофиг автомобили... сколько скальпов??
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04.04.2022 20:03 Відповісти
Спасибо, ваш запрос сохранен.
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04.04.2022 20:27 Відповісти
Чим більше, тим краще!
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04.04.2022 21:38 Відповісти
Пофіг на скальпи - вони криворукий, демарилізовани та у Рашки їх багато.
А ось доброї техніки та палива у Рашки не вистачае.
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04.04.2022 22:45 Відповісти
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04.04.2022 20:04 Відповісти
Слишком жирно. Вот -
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04.04.2022 20:59 Відповісти
С аганьком...
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04.04.2022 20:06 Відповісти
знову бджіл не нагодували то вони бензину насмокталися і теперка мед в них при попадінні на рашанську техніку сам займається...
юща провтик, точно!
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04.04.2022 20:10 Відповісти
Оце діло, вибивайте їх хлопці якомога більше і бережіть себе.
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04.04.2022 20:10 Відповісти
Что сказать! Молодцы !!!! Желаю ВСУ и всем всем кто сейчас воет за нашу страну, чтобы через них кара Божья упала на российские войска в том или ином виде!
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04.04.2022 20:11 Відповісти
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04.04.2022 20:12 Відповісти
Фух, а мне сначала показалось, что это список гарантов нашей безопасности, по версии Арахамии.
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04.04.2022 20:32 Відповісти
как можно было перепутать, когда известно, что по версии арахамии там на первых местах стоят Абхазия, Северная Осетия и Чечня.
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04.04.2022 21:24 Відповісти
М-да... У Казахстану - 120 бойових літаків, у Бєларусі - 105.
А в України, до початку кацапського вторгнення - 65 літаків.
Хоча мало би бути у 5 разів більше.
Отака підготовка до оборони, *****...
І хто нам винен? Все на асфальт перевели, на хіханьки-хаханьки!
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05.04.2022 00:25 Відповісти
не совсем так. На декабрь месяц у нас было 43 МиГ-29, 26 Су-27, 12 Су-24 и 17 Су-25.
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05.04.2022 02:00 Відповісти
Можливо. Я чув цю інформацію (про 65 літаків) у якомусь із наших українських ЗМІ приблизно місяць тому.
Але навіть і так, - все одно дуже мало!
У кацапо-агресора бойових літаків у 12 разів більше.
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05.04.2022 02:20 Відповісти
нашим смям ******** - не дорого взять. Зато все наши 98 бортов выполняют боевую задачу в отличие от 993-х минус полторы сотни уже утилизированных кацапских. Итого 800 с небольшим, из которых процентов 30 находятся в состоянии не способном выполнять боевую задачу. Итого 550 бортов. Вычтите отсюда часть бортов, которые надо держать на северном фланге НАТО и на Камчатке с Дальним Востоком, и еще немного ближе к северу Китая (для демонстрации). Получается, что всё выглядит не так уж катастрофично, глядя на скорость утилизации кацолётов за одни сутки.
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05.04.2022 02:36 Відповісти
то что много потеряли впечатляет....но еще больше впечатляет,что новых ,современных наделать-шансы практически нулевые
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04.04.2022 20:16 Відповісти
Ну чому не можна нових наробити?
"Ростовский завод резинотехнических изделий" готовий освоїти оборонний бюджет кацапії у широкому асортименті: від гумових зелених кацапчиків до космічних кораблів
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04.04.2022 20:24 Відповісти
краще б вони нацюцюрниками кацапню забезпечили
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05.04.2022 09:21 Відповісти
и это есть не гут
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04.04.2022 21:40 Відповісти
Там же сбоку что-то справа ещё рвануло, а ролик обывается -
на самом интересном . . .
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04.04.2022 20:21 Відповісти
...
Отвержен ржавый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Победы светлой ключ!
Отвержен лживый "Русский Мир".
Свободы ярок луч,
Куют Украины сыны,
Большой Победы ключ!"
...

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Singing :

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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04.04.2022 20:28 Відповісти
дивлюсь по кадрово...насолоджуюсь
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04.04.2022 20:33 Відповісти
Шо ссуки свинособачі, дійшли до ГастАмЄля?!
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04.04.2022 20:49 Відповісти
Долетіли... Частинами😜
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04.04.2022 21:02 Відповісти
Гарно горить, шкварчить.
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04.04.2022 20:52 Відповісти
Сподіваюсь, тварин зберегли. А скотиняк не жалко.
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04.04.2022 21:11 Відповісти
 
 