Харківсько-Донецька битва проти рашистів. День 40. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
40-й день Народної війни України.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
Актуальні та духопідйомні новини – як ЗСУ нищать окупантів та множать на нуль "другу найбільшу армію світу".
Буде гаряче, вмикайтеся!
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саша паламарчук
показати весь коментар04.04.2022 20:48 Відповісти Мені подобається 4
A rt fb16bfd9
показати весь коментар04.04.2022 20:49 Відповісти Мені подобається 4
Bob Fayn
показати весь коментар04.04.2022 20:54 Відповісти Мені подобається 0
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