Харківсько-Донецька битва проти рашистів. День 40. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

40-й день Народної війни України.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Актуальні та духопідйомні новини – як ЗСУ нищать окупантів та множать на нуль "другу найбільшу армію світу".

Буде гаряче, вмикайтеся!

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