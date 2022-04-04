УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7339 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
15 021 3
Донецьк (862) Харків (3918) Данилюк-Ярмолаєва (359) Буткевич Богдан (428)

Харківсько-Донецька битва проти рашистів. День 40. Підсумки. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

40-й день Народної війни України.

 Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Актуальні та духопідйомні новини – як ЗСУ нищать окупантів та множать на нуль "другу найбільшу армію світу".

Буде гаряче, вмикайтеся!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти геноцидять Україну. День 38. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.04.2022 20:48 Відповісти
Победа будет за Украиной!
показати весь коментар
04.04.2022 20:49 Відповісти
не дивлюсь..мене забанили..
показати весь коментар
04.04.2022 20:54 Відповісти
 
 