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"Дивись, мерзото, що ти наробив за 20 років своєї пропаганди": Геращенко звернувся до Соловйова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник глави МВС Антон Геращенко, який перебуває у звільненому Мотижині, звернувся до російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу з села Мотижин Київської області звернутись до покидька, російського пропагандиста Володимира Соловйова. Позаду мене - масове поховання, в якому поховано Ольгу Сухненко, очільниця сільради села Мотижин, її син, її чоловік. Дивись, мерзото, що ти наробив за 20 років своєї пропаганди. Змушуючи росіян ненавидіти українців. Ти, мерзота, відповідатимеш за те, що ти налаштовував мільйони росіян проти українців. Зрозумів, сволото?" - сказав Геращенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Соловьев уже смертник...
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04.04.2022 22:18
+30
Геращенко блогером вирішив стати в російськомовному сегменті вільні місця? 🤷🏻Не тільки їхня пропаганда винна, але і всі хто не готовувався до війни з кацапами.
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04.04.2022 22:18
+29
СЕГОДНЯ в словацких новостях ВСЕ ПРО БУЧУ . это результат поездки иностранных журналистов с Зеленским

возле посольства стенд с фотграфиями , свечи и цветы
ПРЕЗИДЕНТ ЧАПУТОВА ПРИВЕЗЛА СВЕЧУ.
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04.04.2022 22:22
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Геращенко блогером вирішив стати в російськомовному сегменті вільні місця? 🤷🏻Не тільки їхня пропаганда винна, але і всі хто не готовувався до війни з кацапами.
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04.04.2022 22:18 Відповісти
Геращенко постійно відосики і фоточки викладає на білоруському ресурсі і напевно не тільки...слава блогера захмарна
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04.04.2022 22:22 Відповісти
Ну реально)) куди не плюнь новини із його каналів) і все на кацапській)
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04.04.2022 22:24 Відповісти
так ..я знаю..аж бісить вже..нема чим зайнятись Геращенку..хоть медаль давай"кращий блогер війни"
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04.04.2022 22:28 Відповісти
Критикуйте по суті, а не похер за шо.
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04.04.2022 22:52 Відповісти
Це не є зайвим. Їхнім зазомбованим людям треба бачити альтернативну інформацію
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04.04.2022 23:33 Відповісти
Соловьев уже смертник...
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04.04.2022 22:18 Відповісти
в нас немає Мосада
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04.04.2022 22:26 Відповісти
Буде!
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04.04.2022 22:30 Відповісти
Так надо создать! Прощать такие изуверства - недопустимо.
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04.04.2022 22:37 Відповісти
какой Мосад ?любой Украинец уже мосад, встретил соловьева и решил с ним или с другим вопрос ,пусть живут и боятся мрази !
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04.04.2022 22:56 Відповісти
Его не нужно убивать. У него нужно отобрать ВСЕ.
Голым, босым и нищим пусть живет
Это для таких как он хуже смерти
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04.04.2022 22:39 Відповісти
нет нужно !
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04.04.2022 22:59 Відповісти
Саме так. У таких тварюк треба забирате те, на підставі чого вони так себе поводять. Це і к олігархам відноситься. Уявіть собі каламойського чи ахметова с двома торбами у трамваї.
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04.04.2022 23:31 Відповісти
З однiею торбою краще...
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05.04.2022 00:00 Відповісти
краще з одiнею на двох..
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05.04.2022 00:01 Відповісти
було б НЕ погано...
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04.04.2022 23:12 Відповісти
Дивно, що він ще живий... вже пора підсмажувати дупи цих мерзот в прямому сенсі
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05.04.2022 07:40 Відповісти
Верно, уж очень он глубоко в теме. Загадочная смерть Жириновского видимо сигнал что будет с пропагандистами.
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27.04.2022 22:44 Відповісти
Знайшов до кого звертатись
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04.04.2022 22:19 Відповісти
З-поміж інших новин. Сатана теж негідник і сволота
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04.04.2022 22:19 Відповісти
Навіть Сатана нервово курить у сторонці…
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04.04.2022 22:32 Відповісти
Соловьиный помет, все говорил с благословения ***** ********** который и есть главная кацапская тварь, что не оправдывает других кацапских ублюдков.
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04.04.2022 22:22 Відповісти
Як і самих кацапів у своїй масі не виправдовує.
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04.04.2022 22:32 Відповісти
СЕГОДНЯ в словацких новостях ВСЕ ПРО БУЧУ . это результат поездки иностранных журналистов с Зеленским

возле посольства стенд с фотграфиями , свечи и цветы
ПРЕЗИДЕНТ ЧАПУТОВА ПРИВЕЗЛА СВЕЧУ.
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04.04.2022 22:22 Відповісти
так це повинні бачити Європейці..і чим більше фото і відео ,тим краще -шоб не повторилось таке мордерство
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04.04.2022 22:30 Відповісти
в німецьких також.....
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04.04.2022 23:20 Відповісти
"соловЙОв", звісно виродок, але Геращенко має вигляд наївного ідіота.
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04.04.2022 22:22 Відповісти
Тільки вигляд?
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04.04.2022 22:32 Відповісти
Действительно…, он пиарил свою моську или показывал зверства кацапов ?
А то говорит : « Смотри мразь …» и в кадре его фейс .
Как-то стрёмно получилось…
Погибшей семье , царствие небесное !
😢
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04.04.2022 22:59 Відповісти
Там не только соловьев там всё ******** телевидение даже их ****** прогноз погоды.
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04.04.2022 22:22 Відповісти
таки да, старого підара-метереолога с рожевим галстуком метеликом та
"над Сирией ясная погода, благоприятная для бомбардировок ВКС России"
не забуду, був легкий шок, хоча... до цього був вже Грозний
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04.04.2022 22:31 Відповісти
Сам был в шоке.и так работают там все утюги. там и так то общество ******* а с такой пропагандай победобесия 24/7 .365 дней и последние 30 лет и с удвоением после каждой войны что проводил тиран ху*ло начиная с Чечни .Грузия .Сирия. ......
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04.04.2022 23:07 Відповісти
Це стадо порозумнішає тільки тоді коли на їхні міста і села бомби посипляться..
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05.04.2022 00:53 Відповісти
вах вах...такой хароший бил русскій а салавйов єво іспортіл...Геращенко не в курсі, що русскіє були такими завжди?
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04.04.2022 22:23 Відповісти
Соловьйва вб'ють, обов'язково.

До речі, киву теж вб'ють, він сьогодні вже зробив вкид, що всі закатовані та вбиті мирні жителі Бучі - це постанова, що тіла привезли та покидали британська розвідка MI-6 разом з нашими.
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04.04.2022 22:23 Відповісти
а де эта мразь такое говорила ?
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04.04.2022 22:58 Відповісти
Да кива уже давно больной на голову.Его слушать это,что слушать Наполеона из 6-ой палаты
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04.04.2022 22:59 Відповісти
пройшло вже більше 300 років "братської любові" українського та російського народів

"прорубіл окно в Європу" та ...«Різанина в Батурині» - московські війська вирізали всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі.[7] За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.

Тогочасні європейські газети так описували події у Батурині - «Страшна різанина», «Вся Україна в крові», «Жінки і діти на вістріях шабель». Такими назвами виходили провідні газети Франції - «Gazette de France», «Paris Gazette», «Lettres Historique», «Mercure historique», «Clef du Cabinet». Вони писали, що «страшний цар жадібний до крові в Україні… Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів»; «Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства»[11][1
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04.04.2022 22:25 Відповісти
ви цілком праві..через тиждень забудуть..
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04.04.2022 22:32 Відповісти
Зачем вы вообще к ним обращаетесь. Да эти мрази только рады, что с нами такое сделали. Или вы хотите от них лично услышать, что они рады? Лишний раз убедиться , что они неотъемлемая часть тех людей, которые это делали?
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04.04.2022 22:27 Відповісти
Пропагандистів треба вішати першими .
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04.04.2022 22:28 Відповісти
Абдаллаза Свободу Украины@turkmendagz

·
13 ч



Нам пишут что Соловьев подготовил план Б на случай бегства из России: он уже обговорил с хирургом все детали пластической операции по изменению внешности и отпечаткам пальцев. Готовы фальшивые документы одной из латиноамериканских стран на это лицо, и там прикуплена собственность.
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04.04.2022 22:29 Відповісти
по смене пола тоже
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04.04.2022 22:33 Відповісти
Причем вопрос с сиськами уже решил
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04.04.2022 22:38 Відповісти
Спасибо блеванул
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05.04.2022 00:09 Відповісти
росияне не виноваты , это их вовасоловьёв настроил... да да и простые руские мальчики не виноваты , это их путин послал убивать , насиловать и мародёрить , гера , шо ты несёшь ?
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04.04.2022 22:29 Відповісти
Я уже давно говорю - главные виновники этой трагедии, пропагандисты. Самые влиятельные твари в Рашке это пропагандисты. Именно эти мерзкие нелюди, определяют кого будет русня возвышать, а кого будет ненавидеть и убивать.

Подчеркиваю - не ***** самый влиятельный и не другие там чиновники рашки - русня своих главарей видит раз в месяц, а вот пропагандистов русня видит и слышит 24/7. Даже те кто кричит - я телевизор не смотрю; херня это все - общество пропитано пропагандой и не обязательно смотреть телевизор чтобы быть до костей промытым этим вирусом.
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04.04.2022 22:34 Відповісти
Народ ставит на царствование - царя. царь, назначает - пропагандистов и дает задание что говорить. народ - слушает пропагандистов и переизбирает царя . Круг замыкается. Все они одинаковы.
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04.04.2022 22:48 Відповісти
Соловьёв это по сути Геббельс рашистской пропагандистской машины которая много-много лет накачивала ненавистью ко всему Украинскому. Эта сволочь должна здохнуть за все свои деяния. И совершенно не имеет значения, что он проживает на территории раши. Такие преступления над человечеством не имеют срока давности. Дотянется и к нему рука возмездия. Не будет у этой сволочи спокойной старости.
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04.04.2022 22:40 Відповісти
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04.04.2022 22:42 Відповісти
так він того соловйова тільки обрадує
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04.04.2022 22:42 Відповісти
Как сказала когда-то Голда-"Посылайте мальчиков"
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04.04.2022 22:42 Відповісти
Якщо кацап хоче публічно звернутися до кацапа, хай їде до Рязані, бо в Україні це справляє жалюгідно-меншовартісне враження.
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04.04.2022 22:48 Відповісти
ZолоVей рахує нароблені гроші та нерухомість, а єта просто работа па каардінатам...
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04.04.2022 22:48 Відповісти
Напад Росії на Україну об'єднав людей в одне ціле, громадян, які мають одну спільну мету - перемогти у війні.
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04.04.2022 22:48 Відповісти
Действительно,Соловьев это конченный подонок.
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04.04.2022 22:54 Відповісти
Цей красень-радник що за кілька років не схуднув так і не вивчив державну мову працюючи на державній службі, прямо порушуючи закон про мову. Жодного разу не чув навіть намагання говорити українською, і схоже йому начхати на це, як і його колишньому патрону Авакову. Коментарі тут взагалі зайві на жаль...
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04.04.2022 22:55 Відповісти
Это говорит толстый урод, который оправдывал посадку атошников....
Который пиз-дел что украинцам нельзя давать оружие....
Конченая тварь....
Иди на передовую... Твоя туша явно защитит 2-3 солдата от пуль и осколков....
Похудеешь....
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05.04.2022 00:13 Відповісти
Соловьёв, ты уже - ходячий труп. И это без вариантов.
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05.04.2022 00:19 Відповісти
Весь кацапський контент НАВІЧНО заборонити ! Натомість включити польський, литовський, британський та американський ! Країни як КАЦАПСТАН більше не буде існувати
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05.04.2022 00:24 Відповісти
Просто надо официально установить награду и гарантировать убежище за его бошку. 1 "лимон" зелени, к примеру. Как вы думаете, долго оно проживёт?
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05.04.2022 00:37 Відповісти
Це не його пропаганда. Це держ.замовлення. А за такі гроші завжди знайдеться солов'йов...
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05.04.2022 01:04 Відповісти
а Соловьев еще жив? странно...
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05.04.2022 02:28 Відповісти
М-да... Читаю коменти і дивуюся... Про який мосад в Україні ви мрієте якщо навіть чепушило шарій досі живий, хоча всі знають де він живе. І не в рашці
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05.04.2022 06:18 Відповісти
Соловьев заржал в лицо Антошке.
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05.04.2022 11:37 Відповісти
 
 