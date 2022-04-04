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"Дивись, мерзото, що ти наробив за 20 років своєї пропаганди": Геращенко звернувся до Соловйова. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник глави МВС Антон Геращенко, який перебуває у звільненому Мотижині, звернувся до російського пропагандиста Володимира Соловйова.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу з села Мотижин Київської області звернутись до покидька, російського пропагандиста Володимира Соловйова. Позаду мене - масове поховання, в якому поховано Ольгу Сухненко, очільниця сільради села Мотижин, її син, її чоловік. Дивись, мерзото, що ти наробив за 20 років своєї пропаганди. Змушуючи росіян ненавидіти українців. Ти, мерзота, відповідатимеш за те, що ти налаштовував мільйони росіян проти українців. Зрозумів, сволото?" - сказав Геращенко.
Топ коментарі
+32 ladyar
показати весь коментар04.04.2022 22:18
+30 Максим Мороз 1ada3982
показати весь коментар04.04.2022 22:18
+29 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар04.04.2022 22:22
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Голым, босым и нищим пусть живет
Это для таких как он хуже смерти
возле посольства стенд с фотграфиями , свечи и цветы
ПРЕЗИДЕНТ ЧАПУТОВА ПРИВЕЗЛА СВЕЧУ.
А то говорит : « Смотри мразь …» и в кадре его фейс .
Как-то стрёмно получилось…
Погибшей семье , царствие небесное !
😢
"над Сирией ясная погода, благоприятная для бомбардировок ВКС России"
не забуду, був легкий шок, хоча... до цього був вже Грозний
До речі, киву теж вб'ють, він сьогодні вже зробив вкид, що всі закатовані та вбиті мирні жителі Бучі - це постанова, що тіла привезли та покидали британська розвідка MI-6 разом з нашими.
"прорубіл окно в Європу" та ...«Різанина в Батурині» - московські війська вирізали всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі.[7] За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.
Тогочасні європейські газети так описували події у Батурині - «Страшна різанина», «Вся Україна в крові», «Жінки і діти на вістріях шабель». Такими назвами виходили провідні газети Франції - «Gazette de France», «Paris Gazette», «Lettres Historique», «Mercure historique», «Clef du Cabinet». Вони писали, що «страшний цар жадібний до крові в Україні… Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів»; «Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства»[11][1
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13 ч
Нам пишут что Соловьев подготовил план Б на случай бегства из России: он уже обговорил с хирургом все детали пластической операции по изменению внешности и отпечаткам пальцев. Готовы фальшивые документы одной из латиноамериканских стран на это лицо, и там прикуплена собственность.
Подчеркиваю - не ***** самый влиятельный и не другие там чиновники рашки - русня своих главарей видит раз в месяц, а вот пропагандистов русня видит и слышит 24/7. Даже те кто кричит - я телевизор не смотрю; херня это все - общество пропитано пропагандой и не обязательно смотреть телевизор чтобы быть до костей промытым этим вирусом.
Который пиз-дел что украинцам нельзя давать оружие....
Конченая тварь....
Иди на передовую... Твоя туша явно защитит 2-3 солдата от пуль и осколков....
Похудеешь....