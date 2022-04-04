"Дивись, мерзото, що ти наробив за 20 років своєї пропаганди": Геращенко звернувся до Соловйова. ВIДЕО

Радник глави МВС Антон Геращенко, який перебуває у звільненому Мотижині, звернувся до російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу з села Мотижин Київської області звернутись до покидька, російського пропагандиста Володимира Соловйова. Позаду мене - масове поховання, в якому поховано Ольгу Сухненко, очільниця сільради села Мотижин, її син, її чоловік. Дивись, мерзото, що ти наробив за 20 років своєї пропаганди. Змушуючи росіян ненавидіти українців. Ти, мерзота, відповідатимеш за те, що ти налаштовував мільйони росіян проти українців. Зрозумів, сволото?" - сказав Геращенко.

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