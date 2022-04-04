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окупація (5862) Чернігівщина (1314)

Російські окупанти чотири рази виводили на розстріл мешканця села Лукашівки на Чернігівщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Село Лукашівка Чернігівської області 21 день перебувало в окупації. За цей час одного з мешканців села чотири рази виводили на розстріл, а боєприпаси окупанти тримали в будівлі храму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті "UA: Чернігів" (Суспільне Чернігів) та "Новий Чернігів".

"Це село на південь від Чернігова. Російські військові розставили свою техніку у дворах місцевих жителів, склад зброї розмістили у місцевій церкві. Далі покажемо, як змінилася Лукашівка за ці 3 тижні", - говорится у сюжеті. 

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Автор: Роман Свиридович
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КАЦАПЫ, ГОРИТЕ ВСЕ В АДУ! ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!
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04.04.2022 22:26 Відповісти
тільки одне - смерть кацапським 3.14дарам!!!
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04.04.2022 22:28 Відповісти
Прекрасні люди. Прекрасний східнополіський український діалект з "аканням" білоруського типу. Любо-дорого на них дивитися.
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04.04.2022 22:31 Відповісти
и этих падл надо тоже выводить, только один раз - он же и последний
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04.04.2022 22:32 Відповісти
Згорять падли заживо в якомусь смердючому камазі.Дохнуть ці покидьки не як у кіно .Без довгих передсмертних клятв. А по россійськи.В купі гівна народились в купі власного гівна і здихають.
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04.04.2022 22:40 Відповісти
Всю россию поят путинской мочой
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04.04.2022 22:51 Відповісти
ці дні закарбуються в пам'яті назавжди,важко осягнути той біль та страждання українців який їм принесли російські окупанти.
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04.04.2022 22:55 Відповісти
 
 