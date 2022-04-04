Російські окупанти чотири рази виводили на розстріл мешканця села Лукашівки на Чернігівщині. ВIДЕО
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Село Лукашівка Чернігівської області 21 день перебувало в окупації. За цей час одного з мешканців села чотири рази виводили на розстріл, а боєприпаси окупанти тримали в будівлі храму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті "UA: Чернігів" (Суспільне Чернігів) та "Новий Чернігів".
"Це село на південь від Чернігова. Російські військові розставили свою техніку у дворах місцевих жителів, склад зброї розмістили у місцевій церкві. Далі покажемо, як змінилася Лукашівка за ці 3 тижні", - говорится у сюжеті.
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