Російські окупанти чотири рази виводили на розстріл мешканця села Лукашівки на Чернігівщині. ВIДЕО

Село Лукашівка Чернігівської області 21 день перебувало в окупації. За цей час одного з мешканців села чотири рази виводили на розстріл, а боєприпаси окупанти тримали в будівлі храму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті "UA: Чернігів" (Суспільне Чернігів) та "Новий Чернігів".

"Це село на південь від Чернігова. Російські військові розставили свою техніку у дворах місцевих жителів, склад зброї розмістили у місцевій церкві. Далі покажемо, як змінилася Лукашівка за ці 3 тижні", - говорится у сюжеті.

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