"Історія в Бучі спланована британською розвідкою. Ця начебто трагедія - чистий фейк", - екснардеп Кива. ВIДЕО
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Екснардеп Кива заявив, що різанина в Бучі - фейк, спланований британською розвідкою
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зрадник заявив у спеціальному відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в соцмережі.
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Топ коментарі
+82 irenka ko
показати весь коментар04.04.2022 22:56
+79 Serhii P.
показати весь коментар04.04.2022 22:53
+56 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар04.04.2022 22:53
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Будь ласка, зачекайте...
А чому ви питаєте?
Нужен был хотя бы формальный демарш, хотя бы из-за уважения к погибшим.
Кто-то удивлён?
Стрёмно приехать в Украину и посмотреть , что на самом деле происходит , или от бабла рашистов совсем потерял рассудок , гоблин тупой 😠
Если я не ошибаюсь. - Это он? - Он самый. Только, сволочь, опять оброс.
Здохне падло!!!
Під час цієї промови Ківа ритмічно-зосереджено дрочить.
Как держатся такие дебилы в политике?
И нашёл единственный ответ:
На каждом предприятии есть вакансии для инвалидов в том числе и в:
Верховна рада - анонист Кива, ОПЗЖ...
ГосДума - клоун Жирик, *****...
И вакансий инвалидных там (в политике) 50%
Ц е вже питання нацбезпеки.
А в Мариуполе тоже МИ-6 устроило массовый геноцид населения?