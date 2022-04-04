"Історія в Бучі спланована британською розвідкою. Ця начебто трагедія - чистий фейк", - екснардеп Кива. ВIДЕО

Екснардеп Кива заявив, що різанина в Бучі - фейк, спланований британською розвідкою

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зрадник заявив у спеціальному відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

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