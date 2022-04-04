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війна (56913) Кива (364) Буча (498)

"Історія в Бучі спланована британською розвідкою. Ця начебто трагедія - чистий фейк", - екснардеп Кива. ВIДЕО

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Екснардеп Кива заявив, що різанина в Бучі - фейк, спланований британською розвідкою

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це зрадник заявив у спеціальному відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+82
Як це - навіщо? Щоб більше з'явилось людей, які захочуть його вбити. Наприклад, я перша у черзі.
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04.04.2022 22:56
+79
навіщо взагалі цього дегенерата публікувати?
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04.04.2022 22:53
+56
как такое падло могло сидеть и дрочить в раде?
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04.04.2022 22:53
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Ілля з маленької
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04.04.2022 23:32 Відповісти
Але оце правда, ага?

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04.04.2022 23:33 Відповісти
Правда. Але не в той час, не в тому місці, не тими руками і не з тою метою.

А чому ви питаєте?
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05.04.2022 00:54 Відповісти
История Марианны Долинской и ее детей. Це душевнохвора жінка таке вчинила.
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05.04.2022 02:01 Відповісти
ілля
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04.04.2022 23:33 Відповісти
************* покидьок щось перднув із жомовой ями орків. Прощавай неповноцінний
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04.04.2022 23:38 Відповісти
От я цікава людина,все мені інтересно,ну от наприклад** ЯК ПОЧУВАЮТЬ СЕБЕ ТІ ВИБОРЦІ,ЩО ВІДДАЛИ СВІЙ ГОЛОС ЗА ТАКЕ ЧМО**? Ну можу спрогнозувати,що голосували не за нього особисто,а за його ЛИСУ БАШКУ,або щось подібне,по приколу,якби не Порох і так далі.
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04.04.2022 23:40 Відповісти
Зеленский, продолжив переговоры, как бы подтверждает слова этого *****.
Нужен был хотя бы формальный демарш, хотя бы из-за уважения к погибшим.
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04.04.2022 23:44 Відповісти
3/14дар открыл свой 3/14дарский рот и сказал что-то 3/14дарское...
Кто-то удивлён?
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04.04.2022 23:44 Відповісти
Як такі виродки могли бути депутатами українського парламенту на протязі багатьох років. Нікому до останього не було діла до таких партій в стінах Парламенту України та обласних та районних Радах України. Що робила Прокуратура, СБУ інші.
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04.04.2022 23:58 Відповісти
поэтому и война
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05.04.2022 00:07 Відповісти
поспешил уехать , а мог бы возглавить переговорную группу вместо хламидии
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04.04.2022 23:58 Відповісти
Ну как такому мудаку не дать пиз. дюлей! Встретил убил бы нах!
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05.04.2022 00:03 Відповісти
он реально ростом как школьник, его ни один нормальный человек тупо не видит, пока это чмо не подойдёт на расстояние вони из сего рта
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05.04.2022 00:24 Відповісти
то ше х..ня, я коли дивився його піз..ж про то як його зятя СБУ замучілі звернув увагу як на нього ********* і її жена попов дивилися. Вони повилуплялися , щелепи попадали і вони слюну глотали періодично і в голові напевно мисля "який талант, добре що він тільки зараз приїхав, бо весь хліб би відібрав" .
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05.04.2022 00:05 Відповісти
Вот лицо жопы ОПЖЗ, не ну нужно быть совсем дебилами, чтоб такое чмо принять в партия, даже в такую! ***, это просто даун нах!
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05.04.2022 00:11 Відповісти
Тупоголовое чмо должно быть утилизировано!
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05.04.2022 00:11 Відповісти
Новина з рубрики "Боже, яке воно кончене".
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05.04.2022 00:13 Відповісти
Шановні УКРАЇНЦІ які живуть за кордоном, якщо ви зустрінете десь цього упиря забудьте про всяку мораль и майте настанову українського народу вбити цю про кацапську погань ! Результати ліквідації демонстрація світлин вбитого ХЕРА !!!
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05.04.2022 00:18 Відповісти
этот полупокер полметровый дождётся своё лезвие
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05.04.2022 00:22 Відповісти
Кива , тварь ты безмозглая , приедь в Украину и поговорим по - мужски 😡
Стрёмно приехать в Украину и посмотреть , что на самом деле происходит , или от бабла рашистов совсем потерял рассудок , гоблин тупой 😠
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05.04.2022 00:23 Відповісти
Народ , может деньжат подсоберём для ликвидации врага Украины !!?
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05.04.2022 00:26 Відповісти
Хай ййого його друг прибирає - Корчинський.. А то лиш язиком...
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05.04.2022 00:30 Відповісти
- Но позвольте, как же он служил в очистке? - Я его туда не назначал. Ему господин Рабинович дал рекомендацию.
Если я не ошибаюсь. - Это он? - Он самый. Только, сволочь, опять оброс.
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05.04.2022 00:31 Відповісти
Ківу на кіл!
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05.04.2022 00:32 Відповісти
СБУ, когда ЖОПеЗешники будут на нарах?
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05.04.2022 00:36 Відповісти
Цей їбанат не втомлюється перевершувати самого себе.Давай ще,придурок.
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05.04.2022 00:39 Відповісти
Урод й сволота!!!
Здохне падло!!!
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05.04.2022 00:48 Відповісти
Гнида ты, тебя бы туда скотина, чтобы на своей шкуре пережил. Тварь.
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05.04.2022 00:48 Відповісти
Яка тупа та безмозгла тварюка!
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05.04.2022 07:56 Відповісти
Гнида конченая, тебя бы туда, чтобы пережил такое, то и не говорил бы сейчас такой бред.
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05.04.2022 00:50 Відповісти
Не много-ли этому обсосу внимания? Притырить втихаря идиота и забыть о нем.
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05.04.2022 00:52 Відповісти
Покажите мне его скальп, к черту слова!
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05.04.2022 00:55 Відповісти
Кива а если бы в Буче вся твоя семья также в подвалах была замордована тоже фейк?Вешайся сам пока тебя не нашли !От суда никто не уйдёт !
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05.04.2022 01:10 Відповісти
Ківа (лисий ******** у ватніку): История в Буче, все это спланировано британской разведкой. Эта вроде бы трагедия - чистый фейк!
Під час цієї промови Ківа ритмічно-зосереджено дрочить.
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05.04.2022 01:23 Відповісти
наркоман онанович отрабатывает бабло *****
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05.04.2022 01:28 Відповісти
Вот мне интересно, если после войны в Украине зарезать этого ********, какой срок за него даст система?
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05.04.2022 01:48 Відповісти
Надеюсь после войны уже дадут не сток, а вознаграждение.
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05.04.2022 05:41 Відповісти
З яким запалом я б трусила за петельки зараз стару дуру тетю Варю подругу моєї матері, яка голосувала за цього подонка Ківу. Скільки їх дебілів а Україні було і, не привиди Боже, ще й залишається. Та й залишається. Бо наівно думати що всі вони змінили думку за тиждні війни. Я живу закордоном. До теті Валі староі дури не дотянусь, бо не приїду до кінця війни. Мочіть путіністів. Як довго ми дивилися на них скрізь пальци, мирилися: бо сім'я, бо друзі зі школи, а ще тобто і непогана добра людина. Зараз це недопустимо!
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05.04.2022 01:59 Відповісти
А таких людей що за них голосовало багато дуже. Мене завжди дивував процент піддтримки жопоблока. Як кажуть: Получите - распишитесь.
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05.04.2022 02:20 Відповісти
Як у нас може бути все добре, якщо отаке депутат,недоторканий і в Раді??? А скільки ще зрадників кругом... А за політичну партію цього покидка голосовали реальні люди, от де вони зараз,в яких підвалах сидять? А може де - хто,хто вибирав таких зрадників, десь у братській могилі... А із за різних жопоблоківців і зрадників ми не в НАТО і не в Євросоюзі, хоча могли давно там бути. От і розплата нам прийшла, за "какая разница" , за "витю донецкого" ,за мацковский пархат, за "брацкий народ".
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05.04.2022 02:16 Відповісти
Чому він ще може щось базікати? Йому тоже , треба десь полежати, мож у якому парку, або ще деінде , тижня зо два- три ,оце булаб спецоперація!
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05.04.2022 05:18 Відповісти
Я задал вопрос себе:
Как держатся такие дебилы в политике?
И нашёл единственный ответ:
На каждом предприятии есть вакансии для инвалидов в том числе и в:
Верховна рада - анонист Кива, ОПЗЖ...

ГосДума - клоун Жирик, *****...

И вакансий инвалидных там (в политике) 50%

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05.04.2022 05:36 Відповісти
Це колишній депутат верховної ради України, думаю, те населення яке голосувало за опжд, відчуває гордість за себе.
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05.04.2022 06:15 Відповісти
Кто бы уже угомонил этого Шрека?
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05.04.2022 08:53 Відповісти
Убей этого ублюдка гвоздём прямо в мозх!
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05.04.2022 09:27 Відповісти
ГОРБАТОГО МОГИЛА ИСПРАВИТ (в самом прямом смысле)!
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05.04.2022 10:35 Відповісти
Знайдіть і загасіть вже цю курву назавжди
Ц е вже питання нацбезпеки.
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05.04.2022 10:52 Відповісти
Кто пускает этого мудака к свободному доступу.
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05.04.2022 11:04 Відповісти
Почему в оценках статей есть только пункт мне нравиться а если нет.Добавьте.
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05.04.2022 11:06 Відповісти
та закрой уже свою черную дырку,бешаная ******!
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05.04.2022 11:24 Відповісти
вопрос к билетеру 95 квартала с липовым званием баканову, почему мкРтвечку и это Дрочило не в Житомире на пожизняке???
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05.04.2022 12:12 Відповісти
Шариков, про Мариуполь ничего не сказал.
А в Мариуполе тоже МИ-6 устроило массовый геноцид населения?
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05.04.2022 13:48 Відповісти
При порохе таких гадів наши розвідники унічтожали, а при зеленському ні а їхньому начальнику чомусь дають генерала, а покидьки як вещали так і вещають. А генерала мабуть за те що він кореш гогі, а гога все таки муж подруги зеленського ну як так можно щоб не був генералом ще і хата в них обща.
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05.04.2022 15:18 Відповісти
найти и разорвать на куски ****** проблядь!!!!!
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05.04.2022 18:11 Відповісти
кива ты глист...спрятался в дупе пуйла...скоро привезут тебя в Бучу... и будут делать из тебя фейк или файк...хотя какая разница...ты уже погань удобрение...пишу на понятном тебе языке тварина.
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06.04.2022 19:32 Відповісти
Чорт голимый.
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18.04.2022 09:47 Відповісти
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