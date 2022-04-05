УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12461 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
6 664 77
війна (56913) Зеленський (17531)

Кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто із їхніх співгромадян убивав, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні є набагато більше інструментів, ніж у тих, хто притягав до відповідальності нацистів після Другої світової війни.

Про це він сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Росія проводить геноцид в Україні, бо впевнена, що Європа не відповість, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+24
Та їм насрати Зеля, позбудься вже совкових замашок
показати весь коментар
05.04.2022 00:14
+22
Я первый раз за 8 лет зашёл вк, посмотреть что реально думают расеяне, так они так и пишут сейчас. Там поддержка убийства украинцев на самом деле не 80%, а все 100.
показати весь коментар
05.04.2022 00:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Он так и не понял ,что для 85% /рашистов - это герои …
показати весь коментар
05.04.2022 00:35 Відповісти
ВСЕ СТАРАНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ РОСИЯН БЕСПОЛЕЗНЫ. НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ ЗЕ ПОЙМЕТ ЭТОГО? СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
05.04.2022 09:41 Відповісти
Я первый раз за 8 лет зашёл вк, посмотреть что реально думают расеяне, так они так и пишут сейчас. Там поддержка убийства украинцев на самом деле не 80%, а все 100.
показати весь коментар
05.04.2022 00:14 Відповісти
А разве в "вк" можно написать что-то другое? Там же сразу статья за это. И все сцыкливые рабы это прекрасно знают и понимают.
Нет и не может быть никакой реальной социологии в ГУЛАГе.
показати весь коментар
05.04.2022 09:17 Відповісти
Хм, и что? Только похвалят- ого ты нацистов- бЕндеровцев убивал- депутатом срочно сделать надо
показати весь коментар
05.04.2022 00:12 Відповісти
Кожний росіянин готовий повторити вбивства украінців і награбувати побільше! Пояснить вже хто-небуть це найвеличнішому! Він ніколи не порозумнішає, це безнадійно
показати весь коментар
05.04.2022 00:12 Відповісти
Каждый россиянин должен не просто узнать, а ответить за это.
показати весь коментар
05.04.2022 00:13 Відповісти
Россиянам правда не нужна. А нужна водка . Это исторически.
" Пъяным народом легко управлять" / Екатерина II /
показати весь коментар
05.04.2022 00:14 Відповісти
Та їм насрати Зеля, позбудься вже совкових замашок
показати весь коментар
05.04.2022 00:14 Відповісти
срать рашисти хотіли на правду. зеленський чому в телевізійному марафоні беруть участь такі в прямому смислі українофоббські канали як інтер, україна 24, натомість немає опозиційних як пятий. еспресо, прямий. ти подумав що з українофобами тобі по дорозі.
показати весь коментар
05.04.2022 00:14 Відповісти
Вони скажуть що погано приховували, а вбивати треба було більше, а потім нити будуть про санкції і "русофобію".
показати весь коментар
05.04.2022 00:14 Відповісти
Ну ты же, в отличии от куйла, умеешь интернетом пользоваться зайди на мало-мальски популярный рос.сайт и посмотри, что они пишут в комментариях. Они пишут МАЛО, МАЛО трупов. К кому ты обращаешься, я не понимаю.
показати весь коментар
05.04.2022 00:17 Відповісти
Схоже, він не зрозумів їхньої сутності. Це невиліковно.
показати весь коментар
05.04.2022 00:23 Відповісти
Вони мають бути знищені,і розвалитимь на 21 одну республіку тільки тоді все стане в світі на свої місця.Але якщо в нас будуть хломідії в переговорній групі які нарішають такого.... то ті невинноубієнні просто віддали життя ні за що,бо я не можу собі уявити про що можна говорити з нелюдами та катами Українців!!!Я не можу собі після цього всього це уявити і прийняти якісь засрані переговори!!!!
показати весь коментар
05.04.2022 00:20 Відповісти
І що? Будуть гордитись.
показати весь коментар
05.04.2022 00:21 Відповісти
У меня уже 3 дня сердце кровью обливается, т.к. понимаю что никто за это не ответит. Будет как с МН17. 8 лет пустого трёпа и найдут 4 лохов, которых не жалко. И то ничего с ними не смогут сделать, потому что парашка их не выдаст. На этом все и закончится.
Западная ценность оказалась просто картонкой, которую может разорвать любой обезумевшийся диктатор, а сам запад будет бояться против него что-то делать.
Всякие ООН это бесполезные организации, которые за налоги граждан сидят на огромнейших зарплатах и делают видимость работы и не могут реально решить ни одну проблему, т.к. не имеют никакой власти. А она им и не надо, им надо только получать денюжку за свою видимость работы, и ничего больше
показати весь коментар
05.04.2022 00:22 Відповісти
Израиль не ждал, что какой-то Запад за него выродков накажет. А создал Моссад. Украина чем хуже?
показати весь коментар
05.04.2022 00:23 Відповісти
Гиркина за 8 лет кто-то убил?
А тут после войны теперь будут за каждым украинцем по 2 сотрудника фсб наблюдать.
Моссад наказывал врагов не в полицейском государстве типа расеи, не надо путать.
показати весь коментар
05.04.2022 00:26 Відповісти
А де в нас західні цінності,на папері та язиках політиків,а в справжньому житті ті самі цінності,що й на московіїї-бабло та ще раз бабло,все купується та продається,так що нефіг європейців звинувачувати у своїх бідах.
показати весь коментар
05.04.2022 00:39 Відповісти
На жаль, він і далі шукає людей серед кацапів... І знову якісь переговори збирається проводити. З ким? З убивцями і гвалтівниками? Принаймні, так це виглядає...
показати весь коментар
05.04.2022 00:22 Відповісти
Все чим займається зараз «президент» воюючої України-називається ГУМАНІЗАЦІЯ ВОРОГА,яка врешті призводить до виникнення у більшості українських громадян СТОКҐОЛЬМСЬКОГО СИНДРОМУ. Ймовірно це і є основною метою цих «звернень»,бо кацапи про них навіть не знають. Це все для НАС.
показати весь коментар
05.04.2022 01:44 Відповісти
пора усвідомити, що до тварин немає сенсу звертатись. це зомбоване тупе кровожерливе стадо яке варте лише гострого ножа.
показати весь коментар
05.04.2022 00:22 Відповісти
Дядя Вова, ты дурак? (с) До сих пор кацапов людьми считаешь? Это уже не смешно.
показати весь коментар
05.04.2022 00:24 Відповісти
Шта?
показати весь коментар
05.04.2022 00:32 Відповісти
Рашисти брешуть, а ти росповсюджуєш їхню брехню. Карма до тебе ще зазирне, очікуй.
показати весь коментар
05.04.2022 00:33 Відповісти
Та це кацап і є. Ботва працює. Українську вивчають-вже плюс))
показати весь коментар
05.04.2022 00:36 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 00:42 Відповісти
Та їм до сраки. Кловану це незрозуміло? Тоді нам лише залишається дочекатися наступних виборів президента.🤷
показати весь коментар
05.04.2022 00:30 Відповісти
они не хотят знать правды, она им невыголна
кацапам посрать кто и сколько убил украинцев
это выродки, которые понимают только один язык - силы
показати весь коментар
05.04.2022 00:31 Відповісти
А ещё у нас в Николаеве сегодня остановку обстреляли, 10 погибших и 50 раненых. И тому кто это сделал тоже ничего не будет. Побомбят мирных украинцев и спокойно обратно вернутся, и ничего за это не будет. Ну максимум закроет Европа въезд военнослужащим оркам. Так там и так одни бомжи, которые никуда и не собирались.
Захотели - обстреляли и убили пачку мирных, а мы вот так сделать не можем. И от этого ещё больше угнетение идёт. Особенно после комментариев некоторых европолитиков, что им торговлю с расеей важнее убийства мирных украинцев.
показати весь коментар
05.04.2022 00:31 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 10:47 Відповісти
Яким ти був, таким і залишився.
показати весь коментар
05.04.2022 00:33 Відповісти
Зеля ты вообще адекват?Ищешь мир в глазах *****?
показати весь коментар
05.04.2022 00:35 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 00:36 Відповісти
Кацапы тысячами ставят лайки под этими жуткими фотографиями замученных украинцев ! Комменты свинособак почитай под этими фотографиями и видео ! Промокашка зеленая ...
показати весь коментар
05.04.2022 00:37 Відповісти
Да им насрать на твои заявления и обращения. Россияне понимают только одно- пулю в лоб.
показати весь коментар
05.04.2022 00:37 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 00:37 Відповісти
Ну, після Другої світової не було тирнету і то майже усіх знайшли. А зараз вже відомі кати із Бучі, їхні прізвища, самиці та ********.
Судити рашистів ніхто не буде і ми це вже зрозуміли після збиття малайзійського Боїнгу , а от вбивати будуть.
показати весь коментар
05.04.2022 00:40 Відповісти
Их искали разгромив Райх, а не подписав "мирный договор".
показати весь коментар
05.04.2022 02:07 Відповісти
Хто розгромив рейх? Євреї розгромили?

Моссад шукав вбивць та катів свого народу, тому що для них життя кожного єврея - це найцінніше за усе на світі. Саме єдність нації тоді довела, що покарати катів можливо. Те ж саме зараз у нас - справжня єдність української нації , усі ці недолугі вкиди ботів розраховані на розкол України вже не працюють, ми єдині, як ніколи.

А хто що підписав?
показати весь коментар
05.04.2022 02:34 Відповісти
И евреи в том числе. Далее, преступники не могли спрятаться в Гнрмании, а Германия не могла их прикрывать. И первое, и второе - отсутствует в наших условиях. Допустим, ты узнаешь что нелюдь виновный в изнасилованиях или убийствах, чеченец или бурят. Проживают они там же. Какие наши действия? Не забудь, что кроме убийств членов организации «Чёрный сентябрь», они еще и вывозили и судили нациков.
Пока только согласуют где будет новая граница Украины. Подробности у Зе.
показати весь коментар
05.04.2022 02:45 Відповісти
Чеченця або бурята вб'ють у Чечні або у Бурятії. Цим буду займатися не я, а спеціальна служба. Наша розвідка при Пороху працювала на відмінно, ватажків динирівських всіх прибрали, тому досвід у нас є.

Кордон України де був там і залишається, наша ЗСУ над цим працює.
За подробицями до Зе йти зарано, у нього їх немає, є лише розмови та бажання.
показати весь коментар
05.04.2022 03:03 Відповісти
Мы работали, условно, на своей территории. И то, с потерями - Цемах к примеру. Мочкануть десяток одиозных тел - возможно. В массе своей, даже беркутовцев не достанем. Параша становится сев. Кореей, закрытой наглухо. Собственно, я вас понимаю, но давайте будем реалистами.
Зеля уже свои бажання озвучил, устами шестёрок.
Давайте по пунктам.
Крым нам не вернут. ОРДЛО и проход к Крыму тоже. И то, и другое - крах РФ.
Давайте ваши варианты. Только с условием - реальные.
показати весь коментар
05.04.2022 03:22 Відповісти
Пуля-в-лоб всем предателям. И это реально.
показати весь коментар
05.04.2022 08:13 Відповісти
Идея прекрасна. Как вечный двигатель. И так же нереализуема.
показати весь коментар
05.04.2022 14:52 Відповісти
Угу. І скаже "ай маладца, братух, по красоте мочил хахлов!"
показати весь коментар
05.04.2022 00:50 Відповісти
Кожен росіянин має дізнатися, що він відповість за те, що робив його родич. Ось правильне формулювання! А Клован продовжує грати сцену... Ідіот.
показати весь коментар
05.04.2022 00:51 Відповісти
Наївний
показати весь коментар
05.04.2022 01:05 Відповісти
Він не наївний...
показати весь коментар
05.04.2022 01:40 Відповісти
Та вони і так це знають .Вони всі це схвалюють і підтримують.
показати весь коментар
05.04.2022 01:13 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 01:19 Відповісти
Поясніть хтось президенту ,що до москалів нема ніякого сенсу звертатися і щось їм пояснювати.Їм пох.
показати весь коментар
05.04.2022 01:21 Відповісти
Помста це страва яку подають холодною! Усі ми розумієм, що покарати ********* буде важко, але ми у 21 сторіччі і вже зараз можна дізнатись багато інформації про злочинців, а потім почати скажемо потроху підштовхувати цих виродків, у фашистів і так самогубців багато а ємоційний стан після військових дій дуже напружений і нестабільний, якщо вас божа кара не влаштовує і ви бажаєте земної сатисфакції, могу нагадати, що в нас є багато талантів по тюрьмах яки б могли допомогти z@їбати каців до кровавого проносу
А якщо ж вам до душі прискорити процесс та додати яскравих кольорів, то в росії є дуже багато наркоманів, які за дозу (яку зараз можна купити онлайн за кріптовалюту) готові будуть оказати послуги навіть інтимного характеру та задоволити вашого клієна "по-повній", а за дві-три дози для вас ще й кіно знімуть на телефон як доказ готової роботи та бальзам на душу для вечірнього перегляду - уживайте!
показати весь коментар
05.04.2022 01:27 Відповісти
Неймовірно суттєвий ляп. Ну,й рівень дєрьма ків
показати весь коментар
05.04.2022 01:30 Відповісти
Як би ти, гаранте, не блокував тб канали, українці узнають правду набагато швидше, ніж ти можеш уявити.
показати весь коментар
05.04.2022 01:30 Відповісти
Всіх дивує,чого це він так опікується долею расєян... Проте,в контексті переговорів,все логічно.
Все чим займається зараз «президент» воюючої України-називається ГУМАНІЗАЦІЯ ВОРОГА,яка врешті призводить до виникнення у більшості українських громадян СТОКҐОЛЬМСЬКОГО СИНДРОМУ. Ймовірно це і є основною метою цих «звернень»,бо кацапи про них навіть не знають. Це все для НАС.
показати весь коментар
05.04.2022 01:39 Відповісти
Упорные переговоры Зелебобика с нашим смертельным идеологическим врагом - акт предательства Украины. Все переговоры с заклятым врагом длятся не дольше автоматной очереди.
показати весь коментар
05.04.2022 08:17 Відповісти
Зачем им это? Чтоб знать кому награды вручать???
показати весь коментар
05.04.2022 02:13 Відповісти


Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое ?

Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины. Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.

Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!

Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?

Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?

В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?

«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.

Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!

Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!

Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.

Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!

И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?

Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!

Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!

Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.

Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, продолжая финансировать агрессию России, покупая у нее нефть и одновременно отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.

Вы пособники и трусы, господа…!

Кавказ-Центр
показати весь коментар
05.04.2022 04:34 Відповісти
Та вони їм пам'ятники поставлять за це
показати весь коментар
05.04.2022 06:01 Відповісти
кожний українець уже ********** про тебе.який ти брехун..починаючи з первих днів президенства.тиі вся твоя зешобла зелена.
показати весь коментар
05.04.2022 07:28 Відповісти
Яке ж воно кончене.... Вони і так знають правду... Їм пох... Вони хочуть смертей українців!
показати весь коментар
05.04.2022 07:32 Відповісти
а смысл? дело в не конкретном Иванове, который нажал на курок. Все эти ублюдки, которые поддерживают путина, которые фоткаются на фоне Z, которые устраивают флешмобы на улицах, в школах и т.д., все кто молчаливо поддерживает или которым просто плевать, без поддержки но и без протеста, все они нажали на курок. Так что не вижу смысла вешать всех собак на конкретного Иванова
показати весь коментар
05.04.2022 08:59 Відповісти
Если кратко, то - коллективное *****...
показати весь коментар
05.04.2022 10:52 Відповісти
козломордому правда не нужна! что он будет делать с этой правдой? когда узнает что он лишнехромасомный садист-дегенерат! правда нужна миру что бы мир мог осознать что у него нет другого выхода только избавится от этой раковой опухоли иначе ...
показати весь коментар
05.04.2022 09:02 Відповісти
Це він хоче підвести до думки що расіянє хороші,то тільки путкін бяка?
показати весь коментар
05.04.2022 09:39 Відповісти
РОСИЯН НЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ. НЕВОЗМОЖНО. ПЕРЕДЕЛАТЬ МОЖНО НАВЕРНОЕ ,ТОЛЬКО НЕ СЛОВАМИ. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ РОСИЯ ХОЧЕТ ОККУПАЦИИ И УБИЙСТВА УКРАИНЦЕВ.
ЗЕЛЕНСКОМУ НАДО ЭТО ПОНЯТЬ.НАДО ПОНЯТЬ.
У НИХ ЗАВИСТЬ ЧТО ВЫ ЛУЧШЕ ИХ И ЛУЧШЕ ИХ ЖИВЕТЕ. ПОЭТОМУ У НИХ И ЗАВИСТЬ И НЕНАВИСТЬ К УКРАИНЦАМ. ЕСЛИ БЫ В АФРИКЕ ЛЮДИ ЖИЛИ БЫ ЛУЧШЕ ИХ ,У НИХ НЕ БЫЛО БЫ ЗАВИСТИ. 100 ПРОЦЕНТОВ. ОНИ ВСЕ ВРЕМЯ СТАВИЛИ ВЫШЕ СЕБЯ НАД ВАМИ И ДРУГИМИ В ССРЕ.
ТЕПЕРЬ ОНИ НЕНАВИДЯТ ТЕХ КТО СТАРАЕТСЯ ЛУЧШЕ ЖИТЬ. ПРОСТО Я В ГОВНЕ И ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ГОВНЕ. НЕ БЫТЬ ПО ИХНЕМУ . ПОБЕДА ЗА УКРАИНОЙ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
05.04.2022 09:58 Відповісти
О ЧЕМ ЭТО ОН?
Физиолог Павлов давно уже сделал вывод: "[...]до чего русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует.

[...]русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни.

Мы глухи к возражениям не только со стороны иначе думающих, но и со стороны действительности"
показати весь коментар
05.04.2022 10:23 Відповісти
гидранту без шланга можно было бы и побриться... какую же неприязнь оно вызывает... во всем... а когда сегодня назначена делегация во главе с хламидией куда-то ехать вести какие-то переговоры о гарантиях расии - сам по себе возник вопрос - кто оно, чьи интересы отстаивает? пора украинцам просыпаться! потому что УКРАИНА - не зеленьськай... а зеленьський - абсолютно не УКРАИНА...
показати весь коментар
05.04.2022 10:29 Відповісти
Це правда - УКРАЇНА ЦЕ НЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ТИМ ПАЧЕ НЕ ЄРМАК.
показати весь коментар
05.04.2022 11:52 Відповісти
Кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто із їхніх співгромадян убивав, - Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/v3331399

ТІ ЇМ ПО Х..
Вже давно не полишає бажання викликати Зе санітарів для контакту з реальністю

Чи почву готує до здачі інтересів України ?
показати весь коментар
05.04.2022 11:51 Відповісти
 
 