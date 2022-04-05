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Тіла мирних жителів Бучі лежали на вулицях тижнями під час російської окупації, - New York Times спростовує черговий фейк РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Аналіз супутникових знімків The New York Times спростовує твердження Росії про те, що вбивство мирних жителів у Бучі, передмісті Києва, сталося після того, як солдати РФ покинули місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал видання.

Відео демонструє, що багато мирних жителів були вбиті більше трьох тижнів тому, коли російські військові контролювали місто.

На одному відео, знятому членом місцевої ради 2 квітня, видно безліч тіл, розкиданих на вулиці Яблонській у Бучі. Супутникові знімки, надані New York Times компанією Maxar Technologies, показують, що принаймні 11 з них перебували на вулиці з 11 березня, коли Росія окупувала місто.

Щоб підтвердити, коли з'явилися тіла та коли жертви були вбиті, група візуальних розслідувань у NYT провела аналіз супутникових знімків до та після окупації.

На знімках зображені темні об’єкти, схожі за розміром на людське тіло. Вони з’явилися на вулиці Яблонській у період з 9 по 11 березня. Об’єкти з’являються в тих місцях, в яких були знайдені тіла після того, як українські війська звільнили Бучу, як свідчать кадри від 2 квітня. Подальший аналіз показує, що об’єкти залишалися в такому положенні більше трьох тижнів.

На іншому відео, знятому на вулиці Яблонській, видно ще три тіла. Одне лежить біля велосипеда, інше біля покинутого автомобіля. На супутникових знімках видно, що покинуті машини, що знаходяться поблизу, з’являються в період з 20 по 21 березня.

Також читайте: За звірства в Україні відповідатимуть всі, хто їх вчиняв і віддавав накази, - заява Держдепу США

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
Если есть снимки со спутника то любые фейки можно развеять. Шах и мат РИА новости.
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05.04.2022 00:23
+24
Американцы МОЛОДЦЫ , так как разоблачили рашистов в один миг !

Ну что русишшвайн , помогла вам ваша ложь ?
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05.04.2022 00:32
+21
Та ім хоть сци у очі
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05.04.2022 00:47
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Если есть снимки со спутника то любые фейки можно развеять. Шах и мат РИА новости.
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05.04.2022 00:23 Відповісти
Та ім хоть сци у очі
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05.04.2022 00:47 Відповісти
Річ не в фейках рашки. Міжнародні суди та трибунали - вони ж не емоціями керуються. А конкретними доказами: дати, місця, обставини, тіла, конкретні докази.

На реакцію мокшан на такі новини - начхати вже. Збираємо докази для себе, аби довше пам'ятати, та для міжнародних організацій - аби виробити значно довший імунітет від бажання "домовитися та зняти санкції".
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05.04.2022 12:18 Відповісти
абсолютне зло


@ADiomins

·
3 ч



Фото з Бучі. А це Антоша Геращенко робить селфі.

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05.04.2022 00:23 Відповісти
Ну те що він довбо@#б- давно відомий факт. А от чому в нього немає в руці тарілки?
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05.04.2022 00:27 Відповісти
Вот же е ба нь ко.
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05.04.2022 00:30 Відповісти
А може він фіксує злочини рашистів ?
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05.04.2022 00:34 Відповісти
для цього є слідчі, зарубіжні представники всякі
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05.04.2022 10:58 Відповісти
дебил
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05.04.2022 01:16 Відповісти
Ну, может и не селфи. Возможно он снимает видео, где рассказывает что вот он сейчас в Буче, а сзади него лежат мешки с трупами гражданских расстрелянных орками.
Если сделать просто фото или видео этих мешков, то вечерний мудазвон скажет, что это снято в Афганистане на американской базе.
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05.04.2022 11:10 Відповісти
Ну він гандон ще той, але може він відео для репортажу записує і хоче, щоб тіла були в кадрі?
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05.04.2022 11:13 Відповісти
Это "сизифов труд". Лучше тратить энергию на аннигиляцию засрашки любыми способами.
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05.04.2022 00:25 Відповісти
Ні. Такі заяви русні все ж треба спростовувати, тим більш такими міцними доказами як супутникові знімки. Це треба для світової спільноти, бо саме вона достатньо сильно впливає на рішення політиків у демократичних країнах.
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05.04.2022 00:35 Відповісти
росія ще й пише про якийсь неіснуючий режим неіснуючого міста. Що за Kiev такий? Це де?
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05.04.2022 00:30 Відповісти
Американцы МОЛОДЦЫ , так как разоблачили рашистов в один миг !

Ну что русишшвайн , помогла вам ваша ложь ?
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05.04.2022 00:32 Відповісти
Беларускі Гаюн начинает публиковать данные солдат-мародёров ВС РФ, которые причастны к преступлениям на территории Украины
Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.
▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515
▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731
▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934
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05.04.2022 00:33 Відповісти
Які на Алтаї люди домовиті…. Жаль тільки шо уйобки
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05.04.2022 00:48 Відповісти
Хто бажає , може за цими номерами по Whatsapp відправити їм повідомлення, чи побажання
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05.04.2022 01:03 Відповісти
Ох і мразь кацапська , намарадьорила , людей знищила і буде жити з цим ?
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05.04.2022 01:05 Відповісти
Лукашенка скаже, що ці товари вони купили в білійрашці.
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05.04.2022 04:21 Відповісти
все соц сети уже опубликованы 100500 раз разными пользователями и даже раш ВК
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05.04.2022 08:36 Відповісти
та зрозуміло,військових злочинців всіх знайдуть та покарають ,навіть якщо підуть роки на це!
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05.04.2022 10:15 Відповісти
▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
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05.04.2022 08:48 Відповісти
для Администрации всё взято из источников официальных и блочить не надо, там большинство уже в базе Миротворца(с их данными), гугл в помощь
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05.04.2022 09:04 Відповісти
яка дегенеративна харя...
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05.04.2022 11:14 Відповісти
На многих телах были следы побоев. Видно же, что этих людей пытали. Многих находили брошенных в канализационных коллекторах, чтобы скрыть следы зверских преступлений.
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05.04.2022 00:36 Відповісти
Мені тішить те що, коли будуть створенні ці списки зі всіма данними, тоді можна шукати їх у соцмережах, ламати сторінки дізнаватись куди вони їдуть. А далі буде весела програма для всієї сім'ї "в гостях у психопата", all inclusive: катування, згвалтування та смерть.
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05.04.2022 00:40 Відповісти
Рассказывают люди что пытались, многих расстреливали на улице и за это(((( кого то удавалось хоронить во дворе...
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05.04.2022 00:44 Відповісти
Я не собираюсь доказывать вам то или другое! Я вам говорю тотчто сейчас видела как местные с Бучи рассказывают что у них происходило!
Или вы думаете они туда вошли что бымороженое раздавать
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05.04.2022 00:51 Відповісти
Вы русский??? Думаю да, только этой особи не возможно что то доказывать!
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05.04.2022 01:00 Відповісти
Та це бот, бо зареєстрований декілька днів тому. Чи зомбований раша тб
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05.04.2022 01:10 Відповісти
Кацапа,бред це твоє існування.
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05.04.2022 00:51 Відповісти
за те, що попав їм на очі
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05.04.2022 00:53 Відповісти
https://twitter.com/prm_ua/status/1510952996120801283?t=p1qNs664lzBabKJ_hCHPaQ&s=19
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05.04.2022 00:54 Відповісти
уйобок, иди нах"й. так ты нормально понимаешь, пи6ор? решил тут "поостроумить"? думаешь, если срёшь за деньги в каментах, то тебе ничего не будет? И что эта кровь на тебя никак не ляжет? Увидишь, ****.
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05.04.2022 00:57 Відповісти
Дюк, не неси чепуху. Застреливали всех кто попадался на глаза. Мимо проходишь или труп убираешь - им нет никакой разницы. Или за то что ты с дороги труп убираешь, тебе скидку должны были дать? Сидя в Молдове, думать можно все что хочешь. Приедь посмотри, и в Бучу, и в Мариуполь и т д, не прийдется думать, своими глазами все увидишь и все вопросы отпадут.
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05.04.2022 01:16 Відповісти
Такий вумний, троляка? Місцевих рашисти рострілювали, коли ті тільки з'являлися на вулиці. Як гадаєш - звідки ці трупи з'явилися?
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05.04.2022 00:53 Відповісти
Местных снимали снайперы с многоэтажек, такое себе сафари. Первые, кто пытался выйти, ложились там же, поэтому многие боялись из дома выходить. Где было возможно, некоторые хоронили. Некоторые боялись подходить. Да и многих ты похоронишь, когда все усеяно, то там то здесь выстрелы, на улице находиться страшно.
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05.04.2022 00:56 Відповісти
Те, кто пытался похоронить - лежат рядом, ибо российские фашисты стреляли по всем.
Выжили только те, кто сидел по подвалам и не высовывался.
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05.04.2022 01:50 Відповісти
Смерть цапам!
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05.04.2022 00:41 Відповісти
Так надо было съездить и похоронить! Люди с подвалов не вылазили.
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05.04.2022 00:50 Відповісти
В Москве волна самоубийств еще не пошла?..
Скоро начнется.
Кто первый?..
Лавров, Шойгу, Соловьев?..
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05.04.2022 00:41 Відповісти
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05.04.2022 00:44 Відповісти
По виду трупа , несложно определить сколько ему дней и от чего погиб. Даже на видео видно, что часть тел лежит давно - по состоянию кожи.
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05.04.2022 00:56 Відповісти
Поедь. Посмотри.
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05.04.2022 02:17 Відповісти
йдинах за руZZкім корабльом разом зі своїм фотомотажем зимно, ще деніде сніг лежить а ти, дебіло, на фотку дядька у літньому одязі вставив обок дороги
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05.04.2022 02:31 Відповісти
Кацапському скотобидлу ніхто і ніде у всьому світі ніколи вже не повірить.
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05.04.2022 01:44 Відповісти
 
 