Тіла мирних жителів Бучі лежали на вулицях тижнями під час російської окупації, - New York Times спростовує черговий фейк РФ. ВIДЕО
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Аналіз супутникових знімків The New York Times спростовує твердження Росії про те, що вбивство мирних жителів у Бучі, передмісті Києва, сталося після того, як солдати РФ покинули місто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал видання.
Відео демонструє, що багато мирних жителів були вбиті більше трьох тижнів тому, коли російські військові контролювали місто.
На одному відео, знятому членом місцевої ради 2 квітня, видно безліч тіл, розкиданих на вулиці Яблонській у Бучі. Супутникові знімки, надані New York Times компанією Maxar Technologies, показують, що принаймні 11 з них перебували на вулиці з 11 березня, коли Росія окупувала місто.
Щоб підтвердити, коли з'явилися тіла та коли жертви були вбиті, група візуальних розслідувань у NYT провела аналіз супутникових знімків до та після окупації.
На знімках зображені темні об’єкти, схожі за розміром на людське тіло. Вони з’явилися на вулиці Яблонській у період з 9 по 11 березня. Об’єкти з’являються в тих місцях, в яких були знайдені тіла після того, як українські війська звільнили Бучу, як свідчать кадри від 2 квітня. Подальший аналіз показує, що об’єкти залишалися в такому положенні більше трьох тижнів.
На іншому відео, знятому на вулиці Яблонській, видно ще три тіла. Одне лежить біля велосипеда, інше біля покинутого автомобіля. На супутникових знімках видно, що покинуті машини, що знаходяться поблизу, з’являються в період з 20 по 21 березня.
Будь ласка, зачекайте...
На реакцію мокшан на такі новини - начхати вже. Збираємо докази для себе, аби довше пам'ятати, та для міжнародних організацій - аби виробити значно довший імунітет від бажання "домовитися та зняти санкції".
@ADiomins
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3 ч
Фото з Бучі. А це Антоша Геращенко робить селфі.
Если сделать просто фото или видео этих мешков, то вечерний мудазвон скажет, что это снято в Афганистане на американской базе.
Ну что русишшвайн , помогла вам ваша ложь ?
Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.
▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515
▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731
▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934
Или вы думаете они туда вошли что бымороженое раздавать
Выжили только те, кто сидел по подвалам и не высовывался.
Скоро начнется.
Кто первый?..
Лавров, Шойгу, Соловьев?..