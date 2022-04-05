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Наступною ключовою метою Росії стане місто Дніпро, - екскомандувач сил НАТО в Європі Кларк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишній командувач сил НАТО в Європі Уеслі Кларк припустив, що головна мета для російських окупантів - місто Дніпро.

Про це відставний генерал заявив в ефірі CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Що буде далі: росіяни на північ і на південь від Дніпра. Наступною ключовою метою стане Дніпро. Якщо вони зможуть дійти до Дніпра, вони відріжуть українські сили, які стримують сепаратистів на Донбасі. І це наступне російське завдання, це зробити охоплення цих сил. відрізати їх, знищити. Це значна частина української армії", - розповів він.

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Щоб рашисти не змогли захопити Дніпро, Кларк закликає надати Україні важке озброєння, а не лише ЗРК "Стінгер" і протитанкові "Джавеліни".

При цьому генерал відзначив, що США не мають такої техніки для України, і її мають надати країни-члени НАТО в Східній Європі.
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Топ коментарі
+40
Спасибо подбодрили, ракеты дайте а не прогнозы.
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05.04.2022 08:59
+26
Як би вони не прогнозували але мета пуйла тільки одна - це знищеня усієї України. Тож Захід може або заповадити цьому, або ні своєю безпорадністю. Нема рішучості. Без вступу НАТО до війни з кацапами ми можемо ще довго агоніювати в нерівній бойні незважаючи на надані нам системи озброєння. Потім буде сам Захід. Не зразу, трохи після передиху Москви. А світ же має таку слушну нагоду на знищення імперії зла. І не робить цього. Дуже дивно.
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05.04.2022 09:05
+25
Це звичайний ранок у комунальників. Харків. 5 квітня. 2022р. Сумно.

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05.04.2022 08:58
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Э такий гриб - отсосиновик. Слава Україні
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05.04.2022 08:57 Відповісти
Це звичайний ранок у комунальників. Харків. 5 квітня. 2022р. Сумно.

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05.04.2022 08:58 Відповісти
Спасибо подбодрили, ракеты дайте а не прогнозы.
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05.04.2022 08:59 Відповісти
А вони кажуть, відкопайте свої з-під асфальту.
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05.04.2022 09:26 Відповісти
Зеленими шмарклями по асфальту!
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05.04.2022 10:43 Відповісти
Зараз барці на передовій закуплені ще шоколадом, ось так "зельониє" докерувались.
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05.04.2022 11:02 Відповісти
Волонтеры налепили ракет и ПТРК?
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05.04.2022 12:24 Відповісти
не скажуть, бо інакше їх дупа буде наступною.
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05.04.2022 13:45 Відповісти
Вони це зрозуміють після першої мокшанської ракети в спальню.
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05.04.2022 14:05 Відповісти
Нехай "відставний генерал припускає" що завгодно, якщо це має на увазі "необхідно більше зброї, кращої зброї, швидше".
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05.04.2022 08:59 Відповісти
Єкс-командувач, можє й не дурний, але якщоб йго сюди завести, то може трохи набереться розуму
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05.04.2022 09:00 Відповісти
наступною? а до цього не був?...
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05.04.2022 09:05 Відповісти
Як би вони не прогнозували але мета пуйла тільки одна - це знищеня усієї України. Тож Захід може або заповадити цьому, або ні своєю безпорадністю. Нема рішучості. Без вступу НАТО до війни з кацапами ми можемо ще довго агоніювати в нерівній бойні незважаючи на надані нам системи озброєння. Потім буде сам Захід. Не зразу, трохи після передиху Москви. А світ же має таку слушну нагоду на знищення імперії зла. І не робить цього. Дуже дивно.
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05.04.2022 09:05 Відповісти
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05.04.2022 09:06 Відповісти
традиции дидов. те со стеклянными фляжками в бой шли )))
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05.04.2022 09:43 Відповісти
я Это реально как увидел так и офигел
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05.04.2022 09:49 Відповісти
а простерилізувати в домашніх умовах пет-упаковку з борщем як?
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05.04.2022 12:55 Відповісти
Пане генерале мабуть не знає яка площа України. Тоді б можливо він подумав як можна захопити таку площу маючи 100 тис років, котрім протистоять не меньше кількість наших хлопців
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05.04.2022 09:07 Відповісти
Зачем подсказывать путлеру, что делать?...
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05.04.2022 09:07 Відповісти
Дніпро лапатнікі можуть захопити лише ротом,про глибину рото-захоплення хай вирішують самі..
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05.04.2022 09:07 Відповісти
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/1936
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05.04.2022 09:08 Відповісти
До речі для всіх, подивіться і почитайте Чекалкіна, отримаєте багато віповідей чому це сталось. Відповідь буде конкретна- це наш поху%зм до нас самих
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05.04.2022 09:17 Відповісти
Его кто-то спонсирует. Его говно даже читать не стоит. У него везде "зрада".
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05.04.2022 10:13 Відповісти
Плохо что твой мозг никто не спонсирует, кроме бояры

Расскажи, что ты такое нюхаешь, что у тебя везде "перемога"? Может асфальт? Или все таки кокс?
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05.04.2022 12:28 Відповісти
де наші контр-удари
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05.04.2022 09:08 Відповісти
В асфальті.
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05.04.2022 09:16 Відповісти
асфальт тут ні до чого. Трофейних танків сотня.
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05.04.2022 09:33 Відповісти
а на бутылку кто тебя будет насаживать если все по окопам разбегутся?

тебе ******** наверное у подоляка не рассказали что у нас маневренная война? в ней нет окопов
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05.04.2022 12:29 Відповісти
Мені просто цікаво, оця навала зе-ботів з меседжами: лізь в окоп, не гавкай з дивану, у всьому винне нато і порошенко, нам ніхто не помогає, і так далі і тому подібне зелене лайно - це місцеві зебіли стараються, чи "орли" медінського вкидають зза порєбріка?
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05.04.2022 10:54 Відповісти
Це всі наші, манкурти коломойського.
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05.04.2022 12:29 Відповісти
это одни и те же люди - шо "орлы" шо зебилы делают общее дело
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05.04.2022 12:30 Відповісти
Брехливий CNN.
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05.04.2022 09:08 Відповісти
вполне возможно
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05.04.2022 09:09 Відповісти
ну дак давайте зброю, країни-члени НАТО, що ви щемитесь
прямо сил ніяких немає, якісь довбні, їй-богу
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05.04.2022 09:11 Відповісти
Зруйнують Донеччині до стану, щоб нашим ніде було закріплюватись і звідки відстрілюватись, і увійдуть на Дніпропетровщину...
Єдиний варіант не допустити цього - переносити бойові дії на територію росії .
Можливості на це є, два прикордонні обласні центри вже повністю наші, звідси можно нормально бити по тилах рашистів. Шкода, що тільки не далі 150 км
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05.04.2022 09:11 Відповісти
а раніше на Донеччині наші "закріплювались" за будинки по вашому? чи шо вони там таке зруйнують?
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05.04.2022 12:33 Відповісти
Хорошо им там в безопасности стрелки рисовать, трусливые мудаки. И СNN смотреть с репортажами не ближе, чем из Польши. Очередная типа развлекуха информационная...
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05.04.2022 09:13 Відповісти
Та кончені вони всі, якби Америка хотіла вона легко могла запобігти повномасштабній війні, все що треба було зробити залишити посольство в Києві, і кілька своїх Боїнгів з озброєнням в Борисполі, і перестати панічно кричати кожні 5 хвилин що США і НАТО не буде воювати в Україні, просто заткнутися!
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05.04.2022 09:23 Відповісти
Та цей натівський пенсіонер справжній капітан Америка, в чому полягає його військовий аналіз? Подивитися на гугл мепс, знайти найбільше місто найближче до лінії фронту і визначити його як головну ціль?!
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05.04.2022 09:13 Відповісти
Ну приблизно так. Задовбує подібна "аналітика" з-за бугра.
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05.04.2022 09:26 Відповісти
А га хєра ці "розумності" тут передруковувати? Щоб ще у Дніпрі, переповненому біженцями, посіяти паніку?
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05.04.2022 09:16 Відповісти
Дніпро це таке місто, що для кацапів Київ здасться квіточками. Це для них дуже погана ідея наступати на це місто, уся москалька армія тут і ляже.
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05.04.2022 09:23 Відповісти
Слава Уеслі Кларку, мудрому військовикові, і, виходить, справжньому патріотові України ! Черства, маловірна, чванлива Америко (США)! Впади на коліна перед Україною і власним Мудрецем!
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05.04.2022 09:24 Відповісти
та ну...ща каломойша как поднатужится,как наобещает 100500 награды за каждого кацапа...
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05.04.2022 09:25 Відповісти
Це про що і до чого?
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05.04.2022 09:29 Відповісти
та тогда их будущие вдовы и боевые поддруги сами поубивают и бене возле его бункера поскладывают ))
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05.04.2022 09:41 Відповісти
смысл в том что он и тогда не заплатил ни копейки, и сейчас не заплатит
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05.04.2022 12:35 Відповісти
...стримують сепаратистів😧на Донбасі...
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05.04.2022 09:25 Відповісти
А может всё таки хабаровск..
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05.04.2022 09:32 Відповісти
Це все що треба знати про командувачів в Європі. Вони не розглядають можливість знищення або випровадження РФ з України.
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05.04.2022 09:34 Відповісти
Прошу, якщо ви це знаєте, допоможіть озброїти мобілізованих у Дніпрі. Вони без шоломів. Будь ласка, швидше.
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05.04.2022 09:38 Відповісти
Ви з Дніпра?
у Вас точна інформація що вони без шоломів???
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05.04.2022 10:26 Відповісти
а может обойдётся и без боёв. там скоро арахамиё-зеленчукский мир подпишут. то есть очень большой шанс опасаться, шо по нему, индустриальную часть Украины, по линии харьков-днепр- одесса, ***** мирно отпишут. ну и там может ещё какие города из северной половины, как репарации ***** за причинённый моральный ущерб. после подписания может текст опубликуют и будет видно, что и как. без секретного протокола, само собой.
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05.04.2022 09:38 Відповісти
А що свинособакі спромоглись якоїсь цілі?
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05.04.2022 09:48 Відповісти
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05.04.2022 10:02 Відповісти
Їм потрібно підійти на відстань дії РСЗВ. Їх мета знищити промисловість Дніпра.
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05.04.2022 10:04 Відповісти
им нужны заводы днепра, запорожья, николаева,.... потому пока их и не разрушают. надеются их использовать для клепания своего вооружения. когда отчаятся их заполучить - тогда и будут уничтожать.
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05.04.2022 10:11 Відповісти
А огромные комбинаты Мариуполя не были нужны?
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05.04.2022 10:20 Відповісти
Вони не могли в інший спосіб там воювати. Тільки шляхом тотального знищення.
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05.04.2022 10:22 Відповісти
их по любому нужно было модернизировать. что и собирался делать ахмешка. они и без мариупольских сегодня обойтись могут. а вот без ракетостроения днепра, верфей николаева, "мотор-сичи",.. у них реальные проблемы.
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05.04.2022 10:25 Відповісти
Азовсталь и Ильича в комплексе с ЖРК Кривбасса и коксом Авдеевки давали реальные миллиарды долларов. И были вполне себе ничего. ЮМЗ и верфи скорее мертвы, чем живы.
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05.04.2022 10:43 Відповісти
миллиарды долларов прибыли химической и тяжёлой промышленности, в Украине приносит практически бесплатная рабочая сила, а не современные по технологиям производства. после победы, отстроенная на современном уровне азовсталь, может приносить больше прибыли чем до войны. и с меньшими энергозатратами. понятно, если запад позволит её отстроить, как своего конкурента.
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05.04.2022 11:51 Відповісти
Угу, ну ясно...
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05.04.2022 12:03 Відповісти
Вони вже чудово розуміють, що їм не взяти жодне із цих міст. Тому їх мета - знищення.
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05.04.2022 10:21 Відповісти
не думаю. похоже они ещё надеются. если не сейчас прямо, так после подписания мира, получив передышку, восстановившись и попытаясь захватить их в следующей агрессии. иначе они всё для них интересное уже бы разрушать начали.
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05.04.2022 10:27 Відповісти
Та ну, будьте реалістами. Навіть провівши мобілізацію і відновивши кількість станом на 24.02, вони якість вже не відновлять. Техніка з баз зберігання та мобілізовані/призвані, це зовсім інша армія, а такі речі як відновити 150 літаків та вертольотів потребуватимуть десятиліть. Окрім заліза, це ж поміж іншим приблизно 300 пілотів...
Ніхто із ними мир на таких як вони планують умовах (сухопутний коридор, залишення собі захоплених територій і т.п.) підписувати не буде. Зеля і Ко звісно не подарунок, але ж не повні довб.би, що би собі смертний вирок підписати.
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05.04.2022 10:37 Відповісти
є один ньоанс. у ***** є Море безкоштоіного утилізаційного м'яса, на яке вже сьогодні потрібно море оборонного спорядження та патронів для його перемолотіння. та й позиція заходу. якщо нададуть наступальне озброєння, то це буде одне. а коли не нададуть - то це інше. те як вони їараз чухаються, спостерігаючи за Україною, стікаючою кров'ю, одночасно уважно враховуючи позицію німеччини, франції, австрії, мадьярів,.... ********* на цікаві думки. плюс зеля & K° з мутною позицією, коли бажання зустрітися особисто і хоч шось підписати, поки шо переважає над розумом. звичайно, ми не знаємо всих тонкощів того, що маємо в дійсності, в тому числі й по реальних поставках заходу, тому вірогідність наших любих допусків досить низька.
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05.04.2022 11:44 Відповісти
Для подібних дискусій потрібно знати що у нас реально є. Комплекси ППО з Британії, почали збивати російські літаки на десять днів скоріше, ніж нам їх дали. Це так, для прикладу.
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05.04.2022 13:43 Відповісти
такі поставки існують і зараз без зайвого базару й не тільки з британії. але про це масам краще буде дізнатись після війни.
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05.04.2022 18:04 Відповісти
Так вони і почали руйнувати усе їм цікаве. Не усе можуть, це вже інше питання. Добре що ти маєш координати цеху заводу, але ще ж потрібно знати чи у ньому реально зараз щось є? Витратити ракету вартістю десятки лямів баксів на пошкодження пустої будівлі? Саме тому їм і потрібно РСЗО, щоби за відносно невелику вартість знищити цілі корпуси (площі).
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05.04.2022 10:42 Відповісти
Эти Си ЭНэН уже не знают, как им воевать за их Путина)) леваки(( Больше "прогнозов" в поддержку РФии, а то у нее самой ничего не получается. Хоть так "победят" - на СиЭНэН... Их генералы будто не видели, что происходило минувшие 40 дней - и будет происходить. Верю в Бога и в ЗСУ!
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05.04.2022 10:16 Відповісти
як своєчасно. а ще треба "развернуть вАйска против прИдателей и наркАмАнАв в Киеве"
спостерігаю свідомі намагання розкхитати суспільство прихильниками однієї конкретної персони.
дуже прикро
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05.04.2022 10:55 Відповісти
Ото вже експерт. Можливо я щось пропустив? Вони що вже Запоріжжя взяли чи Харків з Полтавою? Чи можливо Слов'янськ? Звідки вони мають піти на Дніпро?
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05.04.2022 10:26 Відповісти
начнем с того что русня не раз уже "намагалась" подойти... особенно со стороны Апостолово, Кр.Рога... там и так каждый день не спокойно... не спокойно! но !!!!
бомбить конечно могут...крылатые ****-ракеты тоже напряг... как и в любом другом мирном уголке нашей дорогой и единственной Украины...так что...Днепр прифронтовой уже 8 лет и кое-что такие стОит...и стоИт !! (наша каламойша не зря здесь...))))
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05.04.2022 10:33 Відповісти
Як уже дістали ці "коментатори"!!!
Всі курва, як вийдуть у відставку, так тут же починають вангувати.
Куди підуть кацапи? Можу сказати, тільки туди куди їх пустять. Як це було на Херсонщині і в Запорізькій області.
Коли мери міст і голови ОДА, замість організації оборони, писали пости, типу "...а-а-а, москалі вже зайняли місто таке-то". І на цьому вважали свою місію виконаною.
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05.04.2022 10:35 Відповісти
Бесконечные константации фактов уже достали. Никчемная и никому не нужная военная организация НАТО, так же, как ООН показали себя в тяжёлую минуту просто трусливыми перед международным маньяком, сидящем в бункере и никак не сдохнувшим.
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05.04.2022 10:57 Відповісти
Це зрада якась, антисеміт відверто пропагує хазарську змову глобальної еліти.
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05.04.2022 12:01 Відповісти
шо вони мелять ці тупі експерти ноль розуміння ситуації і подій
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05.04.2022 12:40 Відповісти
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 13:46 Відповісти
 
 