Наступною ключовою метою Росії стане місто Дніпро, - екскомандувач сил НАТО в Європі Кларк. ВIДЕО
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Колишній командувач сил НАТО в Європі Уеслі Кларк припустив, що головна мета для російських окупантів - місто Дніпро.
Про це відставний генерал заявив в ефірі CNN, передає Цензор.НЕТ.
"Що буде далі: росіяни на північ і на південь від Дніпра. Наступною ключовою метою стане Дніпро. Якщо вони зможуть дійти до Дніпра, вони відріжуть українські сили, які стримують сепаратистів на Донбасі. І це наступне російське завдання, це зробити охоплення цих сил. відрізати їх, знищити. Це значна частина української армії", - розповів він.
Щоб рашисти не змогли захопити Дніпро, Кларк закликає надати Україні важке озброєння, а не лише ЗРК "Стінгер" і протитанкові "Джавеліни".
При цьому генерал відзначив, що США не мають такої техніки для України, і її мають надати країни-члени НАТО в Східній Європі.
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Расскажи, что ты такое нюхаешь, что у тебя везде "перемога"? Может асфальт? Или все таки кокс?
тебе ******** наверное у подоляка не рассказали что у нас маневренная война? в ней нет окопов
прямо сил ніяких немає, якісь довбні, їй-богу
Єдиний варіант не допустити цього - переносити бойові дії на територію росії .
Можливості на це є, два прикордонні обласні центри вже повністю наші, звідси можно нормально бити по тилах рашистів. Шкода, що тільки не далі 150 км
у Вас точна інформація що вони без шоломів???
Ніхто із ними мир на таких як вони планують умовах (сухопутний коридор, залишення собі захоплених територій і т.п.) підписувати не буде. Зеля і Ко звісно не подарунок, але ж не повні довб.би, що би собі смертний вирок підписати.
спостерігаю свідомі намагання розкхитати суспільство прихильниками однієї конкретної персони.
дуже прикро
бомбить конечно могут...крылатые ****-ракеты тоже напряг... как и в любом другом мирном уголке нашей дорогой и единственной Украины...так что...Днепр прифронтовой уже 8 лет и кое-что такие стОит...и стоИт !! (наша каламойша не зря здесь...))))
Всі курва, як вийдуть у відставку, так тут же починають вангувати.
Куди підуть кацапи? Можу сказати, тільки туди куди їх пустять. Як це було на Херсонщині і в Запорізькій області.
Коли мери міст і голови ОДА, замість організації оборони, писали пости, типу "...а-а-а, москалі вже зайняли місто таке-то". І на цьому вважали свою місію виконаною.