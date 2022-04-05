Зараз не можна стверджувати, що Білорусь не вступить у війну з Україною, - Зеленський. ВIДЕО
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Наразі не можна однозначно стверджувати, що Білорусь не вступить у війну з Україною, але Олександр Лукашенко повинен зважати на свій народ, адже білоруси проти цієї війни.
Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю українським журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми можемо дивитись на того самого Лукашенка. На жаль, така ситуація, яка нині є між нашими державами, коли ракети летіли з білоруської сторони. І він прекрасно це знає. Але ми бачимо, що він якісь кроки робив, щоб не вступити повністю у війну. Не факт, що не вступить, ми цього не знаємо до кінця, бо війна не закінчилась. Але тим не менш йому треба дивитись на реально на ситуацію. А народ білорусі проти, проти війни з Україною", - зазначив Зеленський.
До прикладу Президент навів результати опитувань, які свідчать, що ставлення білорусів до України значно краще, ніж ставлення росіян. "Це є правда, хоча всі ми сусіди", - сказав він.
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алесандрмихайлович - это хто? бульбофюрер шо ли?
и когда это оно учитывало мнение своего народа??
мало он тебе надурил с вагнеровцами? или то уже не актуально???
Ты, чмо, просто находка для роспропаганды. Их любимая тема про "унижения рускоязычных". Скриншотик не забудь своим кураторам в ФСБ отправить.
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
Поэтому рашка и начала войну.Киев за 3 дня.Только отвага людей и преданность родине сорвала планы русни
Які можуть бути відносини з цім раковим утворенням після війни?!
Ніяких!
Нехай разом з парашею виплачують репарації.
Заборона для кацапів та їх сателитів в'їзду на територію України на 100 років, ніякого зняття санкці поки все до копійки не відшкодують.
Вірмени відправили літаки, білоруси надали територію агресору: ніяких відносин з ціми покидьками не повинно бути.
СТАТТЯ 3 ДОГОВОРУ ПРО ДРУЖБУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА БІЛОРУССЮ:
Стаття 3
Кожна з Високих Договірних Сторін зобов'язується утримуватися від участі або підтримки будь-яких дій, спрямованих проти іншої Високої Договірної Сторони, і не допускати, щоб її територія була використана на шкоду інтересам безпеки іншої Високі Договірної Сторони.
БІЛОРУСЬ ВЖЕ ПОРУШИЛА ЦЕЙ ДОГОВІР. БІЛОРУСЬ ВЖЕ Є АГРЕСОРОМ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНИ!
АЛЕ ЗЕЛЯ РОБИТЬ ВИГЛЯД, ЩО НІЧОГО НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ...
Звинуватити можна і після: зараз найкращій варіант, це ситуація, коли армія бульбашів буде там де вона є.
Звинувачувати і виставляти претензії можна і після війни: ніхто не забув звідки летіли ракети, літаки, та рухались колони бронетехніки!
тоді приставили до буратіни Єрмака, повезли дурачка в Оман, там залякали - і все. того вони й планували війну за 3 дні закінчити, що, мабуть, домовленість була.
ну а шо. обороноздатність розвалили, економіку розвалили, зрадників на ключові пости поставили, кримську дорогу розмінували, народу лапші навішали, як тут не капітулювати.
Нейтралітет? При якому з його території здійсьнюються ракетні удари по Україні?
Братський-********* народєц?
Білорусь- сателіт агресора.
Такий самий як Фінляндія чи Угорщина для гітлера
Проте білоруси допомагають, чим можуть, і воюють деякі на нашій стороні, і колії пошкоджують, і інфу про ракету надають.
Абих тебе смага та й плута побила, зе-глиста!
Я уверен, что говорил он искренне.
Но почему оркам все таки удалось использовать территорию Беларуси для нападения это отдельный, многогранный вопрос.
вчера вечером 2 шт СУ-35 с аэродрома Беларуси обстреляли Украину.. почему не захерячить их аэродромы? Чего ждём?