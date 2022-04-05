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Зараз не можна стверджувати, що Білорусь не вступить у війну з Україною, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наразі не можна однозначно стверджувати, що Білорусь не вступить у війну з Україною, але Олександр Лукашенко повинен зважати на свій народ, адже білоруси проти цієї війни.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю українським журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо дивитись на того самого Лукашенка. На жаль, така ситуація, яка нині є між нашими державами, коли ракети летіли з білоруської сторони. І він прекрасно це знає. Але ми бачимо, що він якісь кроки робив, щоб не вступити повністю у війну. Не факт, що не вступить, ми цього не знаємо до кінця, бо війна не закінчилась. Але тим не менш йому треба дивитись на реально на ситуацію. А народ білорусі проти, проти війни з Україною", - зазначив Зеленський.

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До прикладу Президент навів результати опитувань, які свідчать, що ставлення білорусів до України значно краще, ніж ставлення росіян. "Це є правда, хоча всі ми сусіди", - сказав він.
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Топ коментарі
+35
якщо країна надає свою територію для сдійснення війскьвой агресії то вона автоматично становиться співучастником зброїної агресії
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05.04.2022 12:06
+25
Що Вова, не дали таки тобі УКРАЇНЦІ здати Україну *****? Ти ж цього і не очікував.
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05.04.2022 12:08
+20
если бы ты,падла,три года вооружал бы армию,то сейчас бы не было войны.
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05.04.2022 12:08
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якщо країна надає свою територію для сдійснення війскьвой агресії то вона автоматично становиться співучастником зброїної агресії
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05.04.2022 12:06 Відповісти
мне кстати это тоже не понятно. почему все говорят, что это война Украины с россией, если это война Украины с россией и беларусией. Нужно постоянно об говорить, чтоб аж в башке у лукашенка это осело.
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05.04.2022 12:22 Відповісти
опять двадцать пять...
алесандрмихайлович - это хто? бульбофюрер шо ли?
и когда это оно учитывало мнение своего народа??
мало он тебе надурил с вагнеровцами? или то уже не актуально???
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05.04.2022 12:08 Відповісти
З вагнеравцями це він нас дурив а не бульбаша
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05.04.2022 12:15 Відповісти
та там обое рябое...
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05.04.2022 12:33 Відповісти
Що Вова, не дали таки тобі УКРАЇНЦІ здати Україну *****? Ти ж цього і не очікував.
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05.04.2022 12:08 Відповісти
Саша,щось забагато цього вови на Цензорі. Я б краще Азов і Залужного почитала. Там інфа, а тут і надалі 95 з поганим сценарієм. Бережіть себе і Україну
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05.04.2022 12:28 Відповісти
А що ви хочете від Залужного почути? Щоб він розказав які і як буде проводити військові операції? Ваша пропозиція недоречна.
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05.04.2022 16:27 Відповісти
А как именно "украинцы не дали президенту сдать Украину Путлеру"?
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05.04.2022 12:31 Відповісти
Чуєш ти бичара малороська писати ізиком орків на засрашкі будеш. ти мене зрозуміло фуфло кацапське?
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05.04.2022 12:37 Відповісти
Шо, упоротое, вопросик не удобный? Решило стрелки перевести? Забейся под лавку и не гавкай, дворняга.
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05.04.2022 13:02 Відповісти
********, в мого кота більше прав чим у тебе фуфєл ти кацапський.
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05.04.2022 13:05 Відповісти
Слив зачетный. Чисто кацапский: когда аргументами загоняют под лавку - перевод стрелок, оскорбления и переход на личности. Вы - кацапы все такие одинаковые и тупые, что даже скучно.
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05.04.2022 13:16 Відповісти
Ось дивись, росіянська мова налічує на декілька сотень тисяч слів менше чим Українська, вона була створена для тупорилого населення росії, то хто з нас кацап та тупориле чмо, га, ********-ти полудурок
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05.04.2022 13:26 Відповісти
Тебя бы, дворняга упоротая, свозить бы на передок под Кривым Рогом, где наша 72-я ****** рашистов. А там 90% наших воинов на русском разговаривают. Тебе бы там объяснили разницу между "русским" и "российским" языками. Я бы на тебя, имбицила диванного, посмотрел как ты за язык кого-то кацапом назовешь.

Ты, чмо, просто находка для роспропаганды. Их любимая тема про "унижения рускоязычных". Скриншотик не забудь своим кураторам в ФСБ отправить.
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05.04.2022 13:59 Відповісти
Не палай дівчинко, мене нікуди везти не потрібно, можеш сам просто приїхати до мене, обіцяю , що щелепа твоя різко поміняє мовну структуру та заграє новими підсинькуватими барвами
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05.04.2022 14:21 Відповісти
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 13:15 Відповісти
если бы ты,падла,три года вооружал бы армию,то сейчас бы не было войны.
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05.04.2022 12:08 Відповісти
Ти глибоко помиляєшся.
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05.04.2022 12:11 Відповісти
Верно говорит.Оборонзаказы провалены,перешеек и мосты разминированы,игнорирование разведдокладов,уничтоженеи разведки.
Поэтому рашка и начала войну.Киев за 3 дня.Только отвага людей и преданность родине сорвала планы русни
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05.04.2022 12:17 Відповісти
теж так вважаю
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05.04.2022 12:36 Відповісти
Так попитай свого депутата(СН) Шевченка, він з лукашенком товаришує і все про його плани знає...
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05.04.2022 12:10 Відповісти
Лишь бы не молча?
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05.04.2022 12:10 Відповісти
І знову якась галімотья від заглядача в очі. Та вони вже давно воюють проти украіни обстрілючи її зі своеї територіі і надаючи всю логистику для війні в Ураїні. Краще розкажи нахрена ти закриваеш канали патріотів і по всім каналам рекламуеш ворога Дермака
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05.04.2022 12:13 Відповісти
З території білорусі обстрілюють Україну!
Які можуть бути відносини з цім раковим утворенням після війни?!
Ніяких!
Нехай разом з парашею виплачують репарації.
Заборона для кацапів та їх сателитів в'їзду на територію України на 100 років, ніякого зняття санкці поки все до копійки не відшкодують.
Вірмени відправили літаки, білоруси надали територію агресору: ніяких відносин з ціми покидьками не повинно бути.
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05.04.2022 12:13 Відповісти
ЗЕЛЯ ПРОДОВЖУЄ ЗАЙМАТИСЬ ДЕМАГОГІЄЮ.
СТАТТЯ 3 ДОГОВОРУ ПРО ДРУЖБУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА БІЛОРУССЮ:

Стаття 3

Кожна з Високих Договірних Сторін зобов'язується утримуватися від участі або підтримки будь-яких дій, спрямованих проти іншої Високої Договірної Сторони, і не допускати, щоб її територія була використана на шкоду інтересам безпеки іншої Високі Договірної Сторони.

БІЛОРУСЬ ВЖЕ ПОРУШИЛА ЦЕЙ ДОГОВІР. БІЛОРУСЬ ВЖЕ Є АГРЕСОРОМ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНИ!
АЛЕ ЗЕЛЯ РОБИТЬ ВИГЛЯД, ЩО НІЧОГО НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ...
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05.04.2022 12:13 Відповісти
Погодьтеся, зараз не найкращій час плюнути в морду бульбофюреру!
Звинуватити можна і після: зараз найкращій варіант, це ситуація, коли армія бульбашів буде там де вона є.
Звинувачувати і виставляти претензії можна і після війни: ніхто не забув звідки летіли ракети, літаки, та рухались колони бронетехніки!
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05.04.2022 12:21 Відповісти
Не вступит. Орки сбежали. А на Донбасс они не пойдут.
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05.04.2022 12:13 Відповісти
Чого у України доля така важка? Чого Україні приходиться воювати з росією саме з Янелохом?
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05.04.2022 12:13 Відповісти
они наверно в день оглашения результатов выборов уже стали готовить свою спецобосрацию, только они не учил что украинцы не сдадуться...
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05.04.2022 12:16 Відповісти
я думаю, спецоперація почалася, коли вони (коломойський і фсб) стали порочити Порошенка і нав'язувати Україні янелоха. і успішно нав'язали. Дмитро Чекалкін прямо всі методи їх розкрив. Операція "Буратіно", все за підручниками КГБ.

тоді приставили до буратіни Єрмака, повезли дурачка в Оман, там залякали - і все. того вони й планували війну за 3 дні закінчити, що, мабуть, домовленість була.

ну а шо. обороноздатність розвалили, економіку розвалили, зрадників на ключові пости поставили, кримську дорогу розмінували, народу лапші навішали, як тут не капітулювати.
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05.04.2022 12:35 Відповісти
*Не провокуте, а то Лукашенко нападэ, Стамбул-1* вова ну *** твою мидь...
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05.04.2022 12:15 Відповісти
Скільки "не", "не" - за цими хитромудрими формулюваннями намагються приховати справжній зміст? Насправді це речення мало б виглядати так: Ще з 24 лютого цього року можна було стверджувати, що Білорусь вступила у війну з Україною.
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05.04.2022 12:15 Відповісти
Чому не можна? Можна. Маю з'вязок з полковником. Він не піде і своїм заборонить
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05.04.2022 12:20 Відповісти
Короче лукашисти, ми вам 3.14зди будемо насипати ще більше чим кацапам, повірте.

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05.04.2022 12:21 Відповісти
Білорашка вступила у війну з Україною 24.02.22року! І все що трапилося в Бучі і інших містечках і селах північного регіону- це так само вина білорусів!!!!А що збирається, де і коли робити їх армія ми, українське суспільство, будемо слухати лише нормальні розвідки цього світу....британську і США, а не дібіла '1травневошашличного'. Крапка.
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05.04.2022 12:21 Відповісти
Бульбофюрер вже вступив. По самі гланди.

Нейтралітет? При якому з його території здійсьнюються ракетні удари по Україні?

Братський-********* народєц?
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05.04.2022 12:25 Відповісти
Так Білорусь давно воює з нами. Просто це позиційна війна бо в них нема сил для наземної операції.
Білорусь- сателіт агресора.
Такий самий як Фінляндія чи Угорщина для гітлера
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05.04.2022 12:28 Відповісти
А шо такоє Владімєр Алєксандравіч?Нєужєлі вас подвьол єтот бульбонфюрер???
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05.04.2022 12:29 Відповісти
А ти ж так любив Лукашенка, в очі заглядав йому, приклад з нього брав в усьому. тьху.

Проте білоруси допомагають, чим можуть, і воюють деякі на нашій стороні, і колії пошкоджують, і інфу про ракету надають.
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05.04.2022 12:30 Відповісти
Просто слуги вперто не хочуть визнавати свої помилки, адже півроку тому їх арахамії, шевченки, геруси... обнімались з владою диктатора і наживались на торгівлі білоруської електрики і бензину. Ну і Вагнергейт...
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05.04.2022 12:31 Відповісти
Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес, - они бы атаковали наши войска Белоруссии и России... Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали»
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05.04.2022 12:44 Відповісти
тра' бути повністю готовим до вторгнення бульбашів і не сподіватись на брацькі чуйства - ці сябри гвалтуватимуть та вбиватимуть нарівні з якутами та заліщанами
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05.04.2022 12:44 Відповісти
ЗЕ-біл якийсь... Територію надали - ВЖЕ! В сраці був - гімно видів пистючиско! ДВА з фуєм роки, не може військових почитати "книжок", які ми школярами листали... "Сере, співає, ще й тріски збирає…"© А шось Порошенко&СПРАВЖНІ керівники й Воїни підкажуть - "On ma dzisiaj muchy w nosie - grymasi, zmienia zdanie, obraża się o byle co." істерика... "Повбивав би..."©
Абих тебе смага та й плута побила, зе-глиста!
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05.04.2022 12:51 Відповісти
Сразу после захвата Крыма Лукашенко говорил, что с территории Беларуси никогда не будет опасности Украине.
Я уверен, что говорил он искренне.
Но почему оркам все таки удалось использовать территорию Беларуси для нападения это отдельный, многогранный вопрос.
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05.04.2022 12:58 Відповісти
зЄвоно досі не знає що білорусь воює з Україною! ганий у нього кокс!
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05.04.2022 13:04 Відповісти
что значит летили с белоруской стороны? они и сейчас летают
вчера вечером 2 шт СУ-35 с аэродрома Беларуси обстреляли Украину.. почему не захерячить их аэродромы? Чего ждём?
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05.04.2022 13:13 Відповісти
вони вже воюють....бульбогниди не відмоються.....
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05.04.2022 13:39 Відповісти
Вислів президента про Лукашенка"...Він якісь кроки робив, щоб не вступити повністю у війну..." - це те саме, що бути "трішки вагітним"! Білорусія веде агресивну війну проти України і повинна відповідати за свої дії як агресор! Крапка!
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05.04.2022 13:45 Відповісти
Белоруский правитель войска в Украину введет и займет все западные области, потому что против него нет превентивного удара.
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05.04.2022 16:57 Відповісти
 
 