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Знімальна група CNN потрапила під артилерійський обстріл окупантів поблизу Миколаєва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Знімальна група CNN потрапила під артилерійський обстріл військ РФ поблизу Миколаєва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поблизу журналістів упало щонайменше три боєприпаси. Вийти із зони обстрілу знімальній групі допомогли українські військові.

"Снаряд попадає дуже близько до нас. Ми втекли, а потім впали ще два снаряди, один з яких за 10 ярдів від однієї з наших машин", - розповідає один із журналістів.

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Топ коментарі
+16
зная CNN щас напишут что их Батальон Азов обстрелял, крылатыми балистическими вертолётами Смерч
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05.04.2022 12:09
+15
Дякую за справжню роботу справжнім журналістам!!! А не цих вилупків за столом у зеленського сьогодні і всяких там мосійчучек ...
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05.04.2022 12:13
+8
Яка нахр... "civil war"?!.
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05.04.2022 12:15
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зная CNN щас напишут что их Батальон Азов обстрелял, крылатыми балистическими вертолётами Смерч
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05.04.2022 12:09 Відповісти
Синие джинсы аж сверкают.
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05.04.2022 12:13 Відповісти
Дякую за справжню роботу справжнім журналістам!!! А не цих вилупків за столом у зеленського сьогодні і всяких там мосійчучек ...
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05.04.2022 12:13 Відповісти
Війна скінчиться, хлопці прийдуть дуже злі. Я би на місці єрмаків і мосейчучок вже зараз би валив нахер.
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05.04.2022 12:33 Відповісти
Я боюсь, що нинішня влада зробить, як порошенко, зроблять усе, щоб вони не "прийшли". Здається в Маріуполі вже це роблять, особливо після листів з погрозами.
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05.04.2022 20:58 Відповісти
CNN - це американський аналог кацап-тб, смердюча пропагандонська клоака.
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05.04.2022 13:43 Відповісти
З чого ти так вирішив? Ти хоч був на їх сайті? Які має докази?
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05.04.2022 20:56 Відповісти
Яка нахр... "civil war"?!.
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05.04.2022 12:15 Відповісти
Як можна було повязати "рашин рокет страйк" і "цивіл вар"???
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05.04.2022 12:18 Відповісти
помоему там было several а не civil.
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05.04.2022 12:26 Відповісти
3-50?..
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05.04.2022 12:30 Відповісти
several war
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05.04.2022 12:32 Відповісти
а не "severe"?
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05.04.2022 13:11 Відповісти
там четко слышно *al* вконце слова перед wars, ну по крайней мере мне
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05.04.2022 13:16 Відповісти
Он сказал You covered several wars over the years
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05.04.2022 12:38 Відповісти
Вуха помийте - Several wars.
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05.04.2022 12:41 Відповісти
Нет, вот шо он сказал.
"А truly horrible, horrible experience, and you've covered several wars over these years here at CNN so great for you're OK and your whole team is OK."
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05.04.2022 13:24 Відповісти
Немного адреналину старому пердуну не помешает (потенцию улучшит), а если серьезно, не вижу информационного повода, они же не в детском садике снимают "утренник", а реальные боевые действия (а на войне стреляют и убивают)!
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05.04.2022 12:25 Відповісти
ну если с 24 февраля смотреть RT, и прочий мусор кацапский, то у них там спецобосрация, потерь нет, по мирным не стреляют, хохлы с цветами с хлебом солью встречают, так что может дед и прихуел...
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05.04.2022 12:27 Відповісти
что они там в степи собирались высмотреть
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05.04.2022 12:32 Відповісти
В степи, куда они приехали, позиции ЗСУ. Говорят, что там было «относительно тихо», поэтому поехали.
Ребята приехали на фронт поговорить с украинскими военными. Они молодцы, по отелям не отсиживаются.
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05.04.2022 13:31 Відповісти
Здається вони єдині, хто з закордонних представників хоч як задокументовав факти злочінів в Бучі. За це їм повага. А влада, як завжди, зробила все, щоб докази як скоріше зничтожит.
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05.04.2022 21:04 Відповісти
Нєхер шастать..хотіли відосіки познімати,думали шо то компьютерна гра
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05.04.2022 13:03 Відповісти
а чому сіенен не в Бучі? і шо вони показують якісь подерті котом шпалери???
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05.04.2022 13:51 Відповісти
CNN також присутні у Бучі, ось наприклад:
https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-05-22/h_798231e93dc9fae067f4d4ac8fccd008?tab=all
«Ця команда є однією з кількох, які діють на околиці Києва»
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05.04.2022 16:04 Відповісти
а, то свої сраки, таки, ближче до тєла))) згвалтовані цілими підрозділами та спалені орками десятирічні дівчатка не викликають такого потрясіння як покоцана осколками тачка
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05.04.2022 16:13 Відповісти
Это случайно журналисты не того CNN, который любит цапские нарративы повторять в своих репортажах и публикациях?
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05.04.2022 14:02 Відповісти
 
 