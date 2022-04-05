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Знімальна група CNN потрапила під артилерійський обстріл окупантів поблизу Миколаєва. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Знімальна група CNN потрапила під артилерійський обстріл військ РФ поблизу Миколаєва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поблизу журналістів упало щонайменше три боєприпаси. Вийти із зони обстрілу знімальній групі допомогли українські військові.
"Снаряд попадає дуже близько до нас. Ми втекли, а потім впали ще два снаряди, один з яких за 10 ярдів від однієї з наших машин", - розповідає один із журналістів.
Топ коментарі
+16 Paul Foxen
показати весь коментар05.04.2022 12:09
+15 Катерина b65b6460
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+8 best best
показати весь коментар05.04.2022 12:15
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"А truly horrible, horrible experience, and you've covered several wars over these years here at CNN so great for you're OK and your whole team is OK."
Ребята приехали на фронт поговорить с украинскими военными. Они молодцы, по отелям не отсиживаются.
https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-05-22/h_798231e93dc9fae067f4d4ac8fccd008?tab=all
«Ця команда є однією з кількох, які діють на околиці Києва»