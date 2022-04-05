Знімальна група CNN потрапила під артилерійський обстріл окупантів поблизу Миколаєва. ВIДЕО

Знімальна група CNN потрапила під артилерійський обстріл військ РФ поблизу Миколаєва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поблизу журналістів упало щонайменше три боєприпаси. Вийти із зони обстрілу знімальній групі допомогли українські військові.

"Снаряд попадає дуже близько до нас. Ми втекли, а потім впали ще два снаряди, один з яких за 10 ярдів від однієї з наших машин", - розповідає один із журналістів.

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