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Відео Війна в Україні
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армія РФ (11886) війна (48146) Миколаївська область (1602) техніка (1221) паніка (30) Кім Віталій (428)

"Команда захопити Миколаїв за три дні - тупий розгон для паніки. Окупантів навіть на підступах немає", - Кім. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Миколаївщині намагаються запустити хвилю паніки. В соцмережах активно поширюється відео з главою ОВА Кімом, який нібито стверджує, що в регіоні перебуває багато російської техніки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"У мережі розганяється ролик зі мною про якісь танки (сотні одиниць російських танків на Миколаївщині. - Ред.). Це відео із мого кабінету, якого вже не існує, місячної давності. Ми контролюємо захід-вихід (російської техники. - Ред.), ми розуміємо скільки одиниць техніки. Їх там 15-20. Ведуться бої, ні про які сотні не йдеться", - зауважив Кім.

"Команда "захопити Миколаїв за три дні" – це нагнітання паніки. І обстріл – це для паніки. Якщо маєте можливість виїжджати, то виїжджайте. Але паніка – це те, чого добивається ворог. Дивіться на речі реально, аналізуйте. Не вірте фейкам, аналізуйте. І бережіть себе", - звернувся він до мешканців регіону.

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Топ коментарі
+28
Кім молодець, але є один нюанс- це генерал Марченко, який і захищає Миколаїв.
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05.04.2022 12:24
+25
І знову так. Вісякий Кім спокійний поки такий Генерал рядом
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05.04.2022 12:30
+19
Доброго дня, ми з України!

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05.04.2022 12:25
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Кім молодець, але є один нюанс- це генерал Марченко, який і захищає Миколаїв.
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05.04.2022 12:24 Відповісти
І знову так. Вісякий Кім спокійний поки такий Генерал рядом
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05.04.2022 12:30 Відповісти
кожен на своєму місці пан Кім як мер, пан Марченко як генерал.
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05.04.2022 12:44 Відповісти
Та нема питань. Кім-це медійна особистість,яка потрібна поки "Марчелло" спокійно керує знищенням орочні.
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05.04.2022 12:50 Відповісти
так повинно бути в кожному місці .я ще з початку говорив--військова адміністрація
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05.04.2022 13:07 Відповісти
Помимо боевых действий на фронте рашисты ведут информационно-психологическую войну на инфофронте направленную на деморализацию общества, подрыв экономики и т.д. У Марченко нет времени на коммуникацию с населением, для этого и нужен Ким, чтобы успокаивать перепуганных домохозяек, которые ведутся на каждый кацапский фейк.
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05.04.2022 14:23 Відповісти
Київ за три дні вже захопили.
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05.04.2022 12:25 Відповісти
Доброго дня, ми з України!

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05.04.2022 12:25 Відповісти
Кім- Марченко, потрібно звільняти Херсонщину! Що вам для цього потрібно? Не мовчить!
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05.04.2022 12:26 Відповісти
Напевно ваза команда потрібна.
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05.04.2022 12:28 Відповісти
Наверное мешает превосходство орков в технике, авиации и корабли парашки в море? И то что атакующая сторона теряет в 3 раза больше пехоты, чем обороняющаяся?
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05.04.2022 12:33 Відповісти
Да, но дэбилы (пусть и патриотические) этого не понимают. У них логика такая: что угодно сделать - очень просто: нада взять и сделать!
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06.04.2022 08:52 Відповісти
При наступі кількість загиблих три до одного. Мінімум. І нема ніяких гарантій успіху. А ось оголити оборону цілком можливо. І наступати треба не з Миколаєва, а з Кр. Рогу, щоб відразати орків від Криму
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05.04.2022 12:36 Відповісти
Спросите зеледента, а он ответит губами кремлевской крысы - Дерьмака.
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05.04.2022 12:40 Відповісти
Все буде , але не так швидко . . Щоб контратакувати успішно , треба багато що зробити , в першу чергу - виснажити ворога , накопичити і підтягнути свої резерви , а головне - отримати від союзників наступальну зброю . Все це вже робиться , але не афішується .
Не потрібно гарячкувати . Кацапи он вже полізли , з - шашками наголо , і отримали 18 тис трупів .
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05.04.2022 12:44 Відповісти
100 відсотків потрібна зброя
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05.04.2022 13:08 Відповісти
В лоб атакують тільки кацапи. Як Жуков заповідав.
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06.04.2022 03:08 Відповісти
Кім! Ти зрадників, що наведення на будівлю ОДА здійснили, знайшов? Такох влучності випадково не існує Точнісенько у центр будівлі
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05.04.2022 12:31 Відповісти
Если этот распиаренный бесполезный кореец говорит что всё будет нормально, оснований для паники нет, то 170+ погибших говорит о другом... да в атаку русня не идёт, но ракеты и грады-смерчи летят, и будут лететь
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05.04.2022 12:35 Відповісти
А можна вас попросити тримати себе в руках? Це НЕ влучання "точнісінько в центр будівлі" - погляньте інші фото з цілою ОДА. Цілили конкретно в певний кабінет, не кажіть що вам не відомо в який саме. Як то не існує такої влучності - КР+БПЛА підсвічування.
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05.04.2022 19:44 Відповісти
не надо меня просить. вы сами написали ... КР+БПЛА підсвічування.. То "подсветчиков" нашли?
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05.04.2022 20:04 Відповісти
согласен,сопли *****.Виталий Вы молодец.
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05.04.2022 12:33 Відповісти
А чого тоді у Миколаїв постійно прилітає й гинуть люди?
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05.04.2022 12:35 Відповісти
С Херсона смерчами стреляют
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05.04.2022 12:36 Відповісти
Ви бачили відстань між Миколаєвом та Херсоном?
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05.04.2022 12:43 Відповісти
Ну насправді, навіть взяти Харків "за 3 дні" в них більше шансів, ніж Миколаїв, судячи з стану назараз. Хоча і Харків їм не світить - навіть у нас раптово взяти Донецьк мабуть що трохи більше шансів, ніж у них на наш Харків. Так, я оптиміст, вибачте
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05.04.2022 12:46 Відповісти
чуєш паніку, не знаєш що робити? упав-віджався і на фортефікаційні роботи.
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05.04.2022 12:47 Відповісти
Да , разгон паники сейчас заметен, даже читая здесь некоторые публикации, вот думаю для чего это делают, подыгрывают врагу или просто по тупости?
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05.04.2022 12:48 Відповісти
Это не паника, а призыв к бдительности и готовности к обороне. Будем слушать успокаивателей, просрем страну.
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05.04.2022 12:54 Відповісти
ботоферми працюють, не кожен же встані визначити правда чи ні.
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05.04.2022 13:43 Відповісти
Кім це наш Стас Міхайлов і Олег Вінник в одному флаконі

Хто його слухає..жах
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05.04.2022 12:50 Відповісти
Лучше перебдеть чем недобдеть. Мы уже слышали о недостаточности группировки кацапов на границе Украины для нападения. Не хочется наступать на грабли. Хотя может это и является истинной целью нашей нынешней власти. Проходы с Крыма зачем то разминировались перед войной.
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05.04.2022 12:53 Відповісти
Лучше перебдеть чем недобдеть.
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05.04.2022 13:10 Відповісти
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 13:13 Відповісти
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 13:44 Відповісти
95 квартал не может жить без видосиков , они уже как наркоманы , дай им дозу популизма.
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05.04.2022 14:13 Відповісти
Ким молодец и Марчелло молодец,но нужно подключать нац.спротив к обороне Николаева.Это огромный резерв который не задействован.Нужно вооружать и правильно задействовать людей,учить их.Нельзя откладывать это в долгий ящик но часто это выше понимания высокопоставленных дураков местного разлива!
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05.04.2022 14:29 Відповісти
Московіти гадять де можуть в Україні!!
Пильнуймо та будьмо розумними!!!
Слава Захисникам України!
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05.04.2022 19:21 Відповісти
 
 