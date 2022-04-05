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Орбан боїться впливу Росії на Угорщину, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Президент України Володимир Зеленський вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан боїться впливу Росії на свою державу. Він може й надалі загравати з РФ, але довго це не триватиме, бо Угорщина попри все європейська держава.

Про це Глава держави сказав в інтерв’ю українським журналістам, яке транслювалось в телемарафоні, інформує Цензор.НЕТ.

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"Угорщина обрала Орбана своїм прем'єром. На жаль, я хотів з ним знайти відносини. Я сам дзвонив кілька разів, запрошував його на зустріч, пропонував зустріч у нього. Я хотів знайти відносини. Він боявся. Це було ще до виборів. Я впевнений, що він боявся. Він може образитись на мої слова і сказати, що нікого і нічого не боїться, але всі це розуміють. Він боїться впливу рф на свою державу. Цей вплив є. Інша справа, подобається йому цей вплив, чи не подобається, це його особисте... Орбан може продовжувати і далі загравати з Росією, бо йому потрібні дешеві енергоресурси, але довго це не буде", - сказав Президент.

Він зазначив, що яким би не був лідер в тій чи іншій державі, він все одно повинен слухати свій народ, який його обрав:

"Він не може проводити суто свою політику, як би він цього не хотів. А народ угорський виходив на акції протесту, і ми бачили у Будапешті десятки тисяч людей. І мені зрозуміло, як вони ставляться до України. Впевнений, що позитивно".

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Топ коментарі
+14
Много стало Зеленского.Это не к добру
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05.04.2022 12:21
+9
Оце так Янєлох жгьот! Він вже Орбана захищає. Далі буде.
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05.04.2022 12:22
+8
ЩО?
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05.04.2022 12:20
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05.04.2022 12:20 Відповісти
Горбатого ОРБАНА і могила не вирівняє. Згадайте АРПАДА. Звідки він приперся зі своїм кагалом. Це описано в книзі,,Легенди нашого краю,,
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05.04.2022 12:49 Відповісти
Може пуйло ще й війскову допомогу витребує у орбана? За все ж треба платити, наприклад за скидки на газ..
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05.04.2022 20:53 Відповісти
Уточнение: ТРАДИЦИОННАЯ ахинея ...
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05.04.2022 12:24 Відповісти
Много стало Зеленского.Это не к добру
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05.04.2022 12:21 Відповісти
Оце так Янєлох жгьот! Він вже Орбана захищає. Далі буде.
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05.04.2022 12:22 Відповісти
не знаю где ты увидел защиту, когда Орбана просто опустили, назвали трусом главу государства и обратились к венгерскому народу мимо его лидера
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05.04.2022 12:27 Відповісти
А Янєлох всіх захищає, крім України і українців.
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05.04.2022 19:02 Відповісти
Не фанат Зе, але якщо Орбан назвав Вову ворогом, то може варто перекрити конфіскувати мадярський газ в трубі, а потім перекрити постачання (сказати, що кацапи трубу підірвали)?
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05.04.2022 12:28 Відповісти
Яке глибоке умозаключєніє!
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05.04.2022 12:29 Відповісти
пуйло пообещал орбану закарпатье.
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05.04.2022 12:29 Відповісти
А як це мало би відбуватися?
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05.04.2022 12:43 Відповісти
Закарпатська народна республіка у складі мадярії...)))
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05.04.2022 13:00 Відповісти
пам*ятаєм десь в 14-му році
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05.04.2022 13:09 Відповісти
Ху@ло міг обіцяти Орбану Закарпаття перед вторгненням, коли думав що візьме Київ за 2 дні, а обісране НАТО побачивши усу мощь "втарой амії міра" здрисне з східної Європи в ужасі!
Зараз такий сценарій можливий тільки у випадку початку Великої війни у Європі з залученням країн НАТО, що на даний момент виглядає малоімовірно
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05.04.2022 13:16 Відповісти
Орбан комунистический мафиози, ставленик бункерного ** оната, который упорно всё делал чтобы братушки угры были настолько зависимы от братушек финосвинособаковугров насколько это вообще физически возможно, так что... И ему путлер обещал закарпатье, потому что Киев ляжет за 72 часа
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05.04.2022 12:29 Відповісти
Братушки Угри самі походять з УРАЛУ
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05.04.2022 12:50 Відповісти
Ось чим закінчуються перемовини з Колумбією)
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05.04.2022 12:29 Відповісти
вже давно є таке відчуття ,що кабінет Орбана це один з підрозділів фсб рашистів.
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05.04.2022 12:30 Відповісти
Земля ты че распатякался с утра?
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05.04.2022 12:31 Відповісти
Орбан нічого не боїться! А ти зелена вовачка навіть Еспресо боїшся!
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05.04.2022 12:32 Відповісти
Blin , kagda zhe etat ZEblablabla zamalchit , nadajel uzhe ....ukrainci , udivlajus vashemu terpeniju ! I nenada tut ...shchas vaina , patom vsjo patom , eta i tak jasno .
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05.04.2022 12:33 Відповісти
Після спілкування з Колумбією Зєля став щось говорити мало зрозуміле...
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05.04.2022 12:34 Відповісти
як відноситься народ Угорщини до Орбана показали вибори, і поучання і втручання в вибір народу по менший мірі не тактовно, нам своє робить ,а Орбан піде вслід за руським кораблем
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05.04.2022 12:36 Відповісти
На Орбана все плюнули в Европе, даже Польша. Он никогда не поддержит ни поставки оружия, ни вступление Украины в ЕС, ни в НАТО - он будет только вредить. Он давно поставил на Россию и Китай. Венгрия бедная страна, беднее Польши и Чехии, её экономический уровень - это Румыния и Болгария. Поэтому Орбана нужно жестко тролить (и не только Зеленскому), тролить венгерский потешный империализм и лично Орбана - он туповатый и горячий варвар, который порыве мелкой мести будет выставлять себя еще большим олухом.
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05.04.2022 12:38 Відповісти
мадярія економічно найбідніша країна єврозони, навіть українці там не хотять працювати, хіба що закарпатська мадярота з утлевелом...
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05.04.2022 12:56 Відповісти
Мадяри на одному економічному рівні майже з усіма країнами східної Європи що вступили в ЄС в 2004 році, крім Польщі яка за останні 10 років потужно пішли в ріст.
Точно багатша ніж Румунія і Болгарія
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05.04.2022 13:24 Відповісти
Не розказуй казок, ******** москальський, на мадярії ніхто з українців вже робити не хоче не кажучи вже за мадяроту яка вештається світом аби щось заробити, з якого економічного переляку мадярії бути багатшою? нагадай що у економіці цих ханте-мансі є такого особливого аби бути багатшими...
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05.04.2022 15:10 Відповісти
Трохи стала зрозумілою логіка останніх заяв: орбан боїться рф, тому заграє з нею; ми не віримо гарантіям рф, тому ведемо переговори про підписання мирного договору з нею про гарантії нам.
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05.04.2022 12:40 Відповісти
Зеленський повний дебіл це підтверджують слова Моровецького. А тепер із-за тупого зелоха невідомо як відреагує на санкції Орбан.
https://www.slovoidilo.ua/2022/04/04/novyna/polityka/premyer-polshhi-nazvav-nimechchynu-osnovnoyu-pereshkodoyu-posylennya-sankczij-proty-rosiyi

«Ситуація у Європі дуже проста. Ви можете побачити це у Європейській Раді. Будь-хто, хто читає стенограми, чудово знає, що Німеччина є головним гальмом дуже жорстких санкцій. Пан Віктор, прем'єр-міністр (Угорщини - ред.) Орбан не став стримувати санкції, і насправді головні перешкоди - це великі країни, які бояться за свій бізнес», - заявив Моравецький.
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05.04.2022 12:41 Відповісти
На окружній в Києві Зеленський не мав би конкурентів.
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05.04.2022 12:43 Відповісти
меле шопопало
його без бумажки взагалі не можна на люди випускати
і зекоманда його така сама, під себе підбирав
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05.04.2022 12:49 Відповісти
Орбан поставил на национальный популизм. Типа будет у нас страна венгров и похрен что в мире происходит. Такой себе лукашизм помягче белорусского. Потому хочет себя показать добрым папой для своих и дружит с Путиным, чтобы купить газ и нефть подешевле. До 1 мая дожал цены на топливо и продовольствие до уровня демпинга, чтобы народу нравилось и его переизбирали. Ну ладно - а когда деньги в казне кончится, тогда что? ЕС не даст, у Путина уже в долг не возмёшь, придётся подмятся код Китаем. Или как?
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05.04.2022 12:50 Відповісти
Не розумію до чого ze згадує народ мадярії як той що вийшов на протести якщо той самий народ у четверте обирає цигана орбана у прем'єри...
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05.04.2022 12:51 Відповісти
У паРашки, Сербии и Венгрии есть общий ЫМПЕРСКИЙ СИНДРОМ (фантомные боли по былой и утерянной ымперии), вот почему они солидарны в вопросе якобы зависимости бывших провинций от метрополий!
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05.04.2022 12:54 Відповісти
Наверно 99% из вас не знает, но у "великой" страны Венгрии аж 48 танков. Не много ли шума от этих пособников русских и немецких фашистов?
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05.04.2022 13:31 Відповісти
Всі меркелі,орбани,штанмари.... міжнародні злочинці,що винні в геноциді України,й інших геноцидах
Повинні бути покарані,як кацапи
Смерть Нацистам
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05.04.2022 15:41 Відповісти
Он боится компромата с советских времён, а не то, о чём говорят
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05.04.2022 20:08 Відповісти
 
 