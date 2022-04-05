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"Кум сказав, що дітям надо хвоста на дитячу площадку сп##дить, щоб було коло чого гуляться": громадяни розбирають рештки рашистського гелікоптера. ВIДЕО
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Українці розбирають на запчастини рештки знищеної російської техніки, зокрема гелікоптерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кум сказав, що дітям надо хвоста на дитячу площадку сп##дить, щоб було коло чого гуляться", - пояснюють свої дії громадяни.
Дітям якого саме населеного пункту так "пощастить" - невідомо. З огляду на профіль автора, скоріш за все мова про Київщину.
Топ коментарі
+41 Roman I 19915c5b
показати весь коментар05.04.2022 12:48
+25 Влад Шукач
показати весь коментар05.04.2022 12:47
+20 Ned Stark
показати весь коментар05.04.2022 12:42
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(це чорний гумор - але в ньому вся правда життя...нашого сьогодення)
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