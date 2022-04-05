Через ворожі обстріли знищено харківський екопарк. Великих хижаків, швидше за все, доведеться приспати, - Фельдман. ВIДЕО
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Внаслідок російських обстрілів повністю зруйновано харківський екопарк. У зв'язку з цим розглядається варіант із приспанням великих хижаків.
Про це повідомив у зверненні власник екопарку Олександр Фельдман, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після вчорашніх та сьогоднішніх масованих обстрілів і бомбардувань можна говорити про те, що екопарку більше немає. Він зазначив, що сьогодні до кінця дня буде ухвалено рішення про присипання тигрів та левів, їхні вольєри розбиті після обстрілу росіянами.
"Зруйновано вольєри, зруйновано всю інфраструктуру, дивом залишилися живі тигри та леви. Дуже сильно постраждали їхні клітки, вони будь-якої миті можуть вийти на вулицю, пошкоджено споруду, де перебувають ведмеді. Сьогодні ухвалюється рішення, у нас часу до вечора, або всіх умертвити, приспати, або прийняти якийсь момент їхнього перевезення. Жодних шансів, ідей, щоб їх перенаправити, немає", - зауважує власник екопарку.
"Якщо буде знайдено якусь ідею, можливо, когось, врятуємо, маленьких ягуарів, пантер. Але всіх дорослих тварин, швидше за все, доведеться умертвити", — резюмує Фельдман зі сльозами на очах.
Будь ласка, зачекайте...
Второй месяц войны-ты проснулся только, вас, бездумных владельцев, наживающихся на животных в клетках в первую очередь усыплять нужно
прежде чем подымать крик о "гуманости" , так узнали бы лучше сколько там уже погибло смотрителей и волонтёров в экопарке и по дороге к нему...
я -Харьковчанка.
сидишь где-то на ЗУ и кактельчики потягиваешь, "харьковчанка", плять...
1. Связаться с европейскими зоопарками и обществами по защите животных (гугл в помощь)
2. Предложить БЕСПЛАТНО животных при условии самовывоза. Понятно, европейцы сцыканут ехать по Украине. В Украине влегкую можно найти транспорт (за деньги естественно). Проблема с клетками. Необходимые транспортные клетки можно сварить за несколько часов (за деньги естественно). Перегрузку на европейские машины можно осуществить в безопасном месте на границе.
3. Подозреваю, что европейским зоопаркам и обществам по защите животных, весь этот геморой и на не на. Тогда их официальные ответы (отказы) немедленно передавать в западные СМИ. 100% опубликуют.
4. После этого или сразу согласятся, или процесс переходи в долгоиграющую фазу. И если нет возможности ждать неделю/две - усыплять
5. За день такую операцию конечно не провернешь. Но за 2-3 дня вполне реально.
6. На всю операцию потребуется несколько тыщ.$. Тут только Фельдман может помочь. Волонтеры и наши фонды сейчас ВСУ заняты. Приоритеты очевидны.
Успехов. Был там несколько раз с семьей. Рашисты - твари. Не забудем, не простим. Никогда.
Страна должна знать своих "героев". Фельдман - долларовый мультимиллионер. Возможности нет или желания? ...
Но если вы этого не знаете точно, то лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть.
Мне, как профессиональному проектному менеджеру, не сложно было написать четкий алгоритм действий. Но я не владею всей полнотой информации. На месте, безусловно, виднее.
Воно сміло зо мною сперечатись, ви хватило в писок
Харьков -мой город, вы безграмотны-это мерзко.
да, плюнула на все и зарегистрировалась, ничего не скрываю
и за чью ты жизнь "боролась" ? может за жизнь тех ребят-волонтёров шо поехали спасать животных и попали под обстрел и не вернулись ... или смотрителей тела которых не могли вывезти неделю...
Хочешь реально помочь -так поедь и помоги , а не строй из себя здесь "ура-патриота"...
Фельдман-это чмо, которому не жаль никого и ничего, кроме своего рынка.
прежде чем писать про крайности посмотри месторасположение экопарка...
Сьогодні мережею поширилося відео, де власник Фельман Екопарку повідомив про критичну ситуацію в закладі та припустив, що можливо доведеться приспати тварин.
UAnimals вже включилися в порятунок звірів та закликає Олександра Фельдмана не робити поспішних рішень та не вбивати тварин.
Наразі ми сконтактували з керівництвом екопарку та домовились про евакуацію звірів в Притулку диких тварин Наталії Попової, яка готова забрати їх усіх. Також ми знайшли клітки для евакуації та інтенсивно працюємо над вирішенням питання логістики. Наразі ми проводимо переговори стосовно кількості та видів тварин.
Фельдман - кончена ****. Реально шкода, у війну загинула величезна кількість хороших людей, а такі гниди виживуть всюди, я впевнений що навіть в ядерну війну воно б вижило. І канючило шо дайте і допоможіть - доларовому мультимільярдеру, дайте, допоможіть!! Скотиняка.
воно згодне вбивати, коли, вводять цей препарат вони задихаються і в них стає сердце, хто дам йому право на таки тортури