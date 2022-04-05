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Через ворожі обстріли знищено харківський екопарк. Великих хижаків, швидше за все, доведеться приспати, - Фельдман. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок російських обстрілів повністю зруйновано харківський екопарк. У зв'язку з цим розглядається варіант із приспанням великих хижаків.

Про це повідомив у зверненні власник екопарку Олександр Фельдман, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після вчорашніх та сьогоднішніх масованих обстрілів і бомбардувань можна говорити про те, що екопарку більше немає. Він зазначив, що сьогодні до кінця дня буде ухвалено рішення про присипання тигрів та левів, їхні вольєри розбиті після обстрілу росіянами.

"Зруйновано вольєри, зруйновано всю інфраструктуру, дивом залишилися живі тигри та леви. Дуже сильно постраждали їхні клітки, вони будь-якої миті можуть вийти на вулицю, пошкоджено споруду, де перебувають ведмеді. Сьогодні ухвалюється рішення, у нас часу до вечора, або всіх умертвити, приспати, або прийняти якийсь момент їхнього перевезення. Жодних шансів, ідей, щоб їх перенаправити, немає", - зауважує власник екопарку.

"Якщо буде знайдено якусь ідею, можливо, когось, врятуємо, маленьких ягуарів, пантер. Але всіх дорослих тварин, швидше за все, доведеться умертвити", — резюмує Фельдман зі сльозами на очах.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Ніколи не пробачу як вбєте тварин! Їх можна годувати мертвими російськими окупантами. Не смійте їх вбивати
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05.04.2022 13:30
+17
Прежде чем усыплять:
1. Связаться с европейскими зоопарками и обществами по защите животных (гугл в помощь)
2. Предложить БЕСПЛАТНО животных при условии самовывоза. Понятно, европейцы сцыканут ехать по Украине. В Украине влегкую можно найти транспорт (за деньги естественно). Проблема с клетками. Необходимые транспортные клетки можно сварить за несколько часов (за деньги естественно). Перегрузку на европейские машины можно осуществить в безопасном месте на границе.
3. Подозреваю, что европейским зоопаркам и обществам по защите животных, весь этот геморой и на не на. Тогда их официальные ответы (отказы) немедленно передавать в западные СМИ. 100% опубликуют.
4. После этого или сразу согласятся, или процесс переходи в долгоиграющую фазу. И если нет возможности ждать неделю/две - усыплять
5. За день такую операцию конечно не провернешь. Но за 2-3 дня вполне реально.
6. На всю операцию потребуется несколько тыщ.$. Тут только Фельдман может помочь. Волонтеры и наши фонды сейчас ВСУ заняты. Приоритеты очевидны.

Успехов. Был там несколько раз с семьей. Рашисты - твари. Не забудем, не простим. Никогда.
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05.04.2022 13:46
+12
Фельдман - взірцевий українофоб.
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05.04.2022 13:29
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Фельдман - взірцевий українофоб.
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05.04.2022 13:29 Відповісти
Ніколи не пробачу як вбєте тварин! Їх можна годувати мертвими російськими окупантами. Не смійте їх вбивати
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05.04.2022 13:30 Відповісти
і то, на відміну від людей, тварини дуже раціональні.
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05.04.2022 13:37 Відповісти
За кормёжку речь не идёт. Речь о том , что их негде содержать , и они могут вырваться на улицы города . А там подумайте ,как поведёт себя ХИЩНИК.... И что ждёт его от тер обороны.
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05.04.2022 13:45 Відповісти
відпускайте у напрямку Бєлгорода
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05.04.2022 14:14 Відповісти
Это то же самое, что и потравить их, только с муками.
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05.04.2022 13:50 Відповісти
так приїдь і годуй .. чи шо ..де ти там сидиш, на ЗУ?
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05.04.2022 14:20 Відповісти
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 13:37 Відповісти
Стоит жирный боров, руками разводит-тебя усыпить нужно!
Второй месяц войны-ты проснулся только, вас, бездумных владельцев, наживающихся на животных в клетках в первую очередь усыплять нужно
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05.04.2022 13:37 Відповісти
випустіть тигрів в росію хай ідуть пішки в свій Амурський край ! приспати можуть тільки кацапи , що повбивали собак і коней .
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05.04.2022 13:43 Відповісти
Цен зовсім не смішно, за таке треба карати, дуже жорстко.
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05.04.2022 13:48 Відповісти
що краще відпустити на волю чи приспати ?
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05.04.2022 14:05 Відповісти
у харьковчан спросите ..
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05.04.2022 14:18 Відповісти
референдум ? на що тоді місцева та обласна влада ?
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05.04.2022 14:47 Відповісти
Краще, полагодити клітки та зберегти тварин, які є заручниками потвор, які вміють тільки заробляти гроші на ціх безгалансних божих творіннях
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05.04.2022 14:20 Відповісти
ти що не розумієш що наступної ночі прилетить кацапська ракета і зруйнує клітку та повбиває тварин ? це не вихід або евакуація або відпустити на волю . а полагодити клітки це не про збереження тварин .
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05.04.2022 14:42 Відповісти
хоть один здравомыслящий на ветке,
прежде чем подымать крик о "гуманости" , так узнали бы лучше сколько там уже погибло смотрителей и волонтёров в экопарке и по дороге к нему...
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05.04.2022 14:53 Відповісти
може тому що окупація в нас закінчилась 3 дні тому ?
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05.04.2022 15:01 Відповісти
..це тому шо ви пережили це зсередини , а не спостерігали зовні...
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05.04.2022 15:25 Відповісти
ти вмієш лагодити чи може родичі є хто може приїхати...?
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05.04.2022 14:46 Відповісти
так приїзди в Харьків и карай , чого сидиш на ЗУ чи де ти там...
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05.04.2022 14:17 Відповісти
Ты в отношении меня-рот закрой!
я -Харьковчанка.
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05.04.2022 14:59 Відповісти
не пи-сти- была бы харьковчанкой такой бы херни не писала...
сидишь где-то на ЗУ и кактельчики потягиваешь, "харьковчанка", плять...
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05.04.2022 15:21 Відповісти
Я тебе повторяю, я родилась в Харькове-я не сижу на ЗУ-как ты назвал Западную Украину. Я закончила Национальную академию имени Ярослава Мудрого в 1997 году , до этого с красным дипломом закончила педагогический университет
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05.04.2022 16:02 Відповісти
А поведение и сленг как у базарной хабалки ...
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05.04.2022 17:26 Відповісти
А ты безграмотное чмо, кОктейличики , это пишется так
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05.04.2022 16:11 Відповісти
это лично для тебя написано , "харькувчанка"...
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05.04.2022 16:42 Відповісти
Прежде чем усыплять:
1. Связаться с европейскими зоопарками и обществами по защите животных (гугл в помощь)
2. Предложить БЕСПЛАТНО животных при условии самовывоза. Понятно, европейцы сцыканут ехать по Украине. В Украине влегкую можно найти транспорт (за деньги естественно). Проблема с клетками. Необходимые транспортные клетки можно сварить за несколько часов (за деньги естественно). Перегрузку на европейские машины можно осуществить в безопасном месте на границе.
3. Подозреваю, что европейским зоопаркам и обществам по защите животных, весь этот геморой и на не на. Тогда их официальные ответы (отказы) немедленно передавать в западные СМИ. 100% опубликуют.
4. После этого или сразу согласятся, или процесс переходи в долгоиграющую фазу. И если нет возможности ждать неделю/две - усыплять
5. За день такую операцию конечно не провернешь. Но за 2-3 дня вполне реально.
6. На всю операцию потребуется несколько тыщ.$. Тут только Фельдман может помочь. Волонтеры и наши фонды сейчас ВСУ заняты. Приоритеты очевидны.

Успехов. Был там несколько раз с семьей. Рашисты - твари. Не забудем, не простим. Никогда.
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05.04.2022 13:46 Відповісти
От і алгоритм дій цьому придурку. Сподівався він тут на цензорі почитає вашу рекомендацію.
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05.04.2022 14:13 Відповісти
Я не надеюсь что прочитают и сделают. Это больше для наглядности того, что кто хочет - тот ищет возможности и делает, а кто не хочет ... усыпить и дело с концом.
Страна должна знать своих "героев". Фельдман - долларовый мультимиллионер. Возможности нет или желания? ...
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05.04.2022 15:12 Відповісти
"самовывоза" ... вы шо там в тылу с катушек послетали ?
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05.04.2022 14:23 Відповісти
Это просто логистический термин. Прицепиться больше не к чему?
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05.04.2022 15:06 Відповісти
я вижу в логистике вы спец.., а где парк находится логист в курсе ??
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05.04.2022 15:27 Відповісти
Я вижу вы читать не умеете. Коммент мой внимательно читали?
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05.04.2022 15:44 Відповісти
вы были в мирное время - на сегодня это передовая , постоянные обстрелы, мост взорван , дорога перелопачена снарядами и минами , за время войны там погибло смотрителей и волонтёров , которые пытались туда доехать... там до Пятихаток надо ещё доехать как-то..
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05.04.2022 16:40 Відповісти
Если вы экспертно заявляете, что туда проехать грузовиком невозможно - тогда только усыплять.
Но если вы этого не знаете точно, то лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть.
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05.04.2022 17:08 Відповісти
не экспертно.. то шо видел неделю назад... а последние два дня вообще утюжат крепко и Пятихатки , и Лесопарк и Жуки...
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05.04.2022 17:33 Відповісти
Понимаю. На Харьков планируется мощное наступление. Поэтому вполне допускаю, что проехать туда просто невозможно.
Мне, как профессиональному проектному менеджеру, не сложно было написать четкий алгоритм действий. Но я не владею всей полнотой информации. На месте, безусловно, виднее.
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05.04.2022 17:46 Відповісти
Це заспрданці. Спамте і баньте.
Воно сміло зо мною сперечатись, ви хватило в писок
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05.04.2022 16:28 Відповісти
Реєстрація 05.04.2022 ... С тобой всё ясно хабалка..
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05.04.2022 17:29 Відповісти
я действительно зарегестрировалась сегодня, правда, не скрываю.
Харьков -мой город, вы безграмотны-это мерзко.
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05.04.2022 18:16 Відповісти
вы хотели, убивать и усыплять, я боролась за жизнь.
да, плюнула на все и зарегистрировалась, ничего не скрываю
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05.04.2022 18:20 Відповісти
веди себя нормально... здесь тебе не харьковские довоенные паблики типа ХС и Труха где можно было людей обкладывать с ног до головы просто так и вешать ярлыки...

и за чью ты жизнь "боролась" ? может за жизнь тех ребят-волонтёров шо поехали спасать животных и попали под обстрел и не вернулись ... или смотрителей тела которых не могли вывезти неделю...
Хочешь реально помочь -так поедь и помоги , а не строй из себя здесь "ура-патриота"...
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05.04.2022 19:00 Відповісти
Ну понял наконец-то, что я действительно, Харьковчанка
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05.04.2022 19:10 Відповісти
А почему все нужно делать в последний момент, разве нет мозгов заранее решить вопрос до того, как приходится прибегать к крайностям? Это результат безответвености, разгельдяйства и безхозяйственности (которые нельзя списывать только на войну)!
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05.04.2022 13:54 Відповісти
Киевский зоопарк вывезли!
Фельдман-это чмо, которому не жаль никого и ничего, кроме своего рынка.
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05.04.2022 14:10 Відповісти
ещё один оракул , - ты знал на 100 % шо 24 в 4.40 орки на Харьков пойдут ,
прежде чем писать про крайности посмотри месторасположение экопарка...
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05.04.2022 15:31 Відповісти
Не спасли Мрію, не спасли животных в зоопарках, отключают ТК прямий и пятий, другие мрази продают гуманитарку в магазинках, и беженцы должны ее покупать а не получать бесплатно, в то время как некоторые депутаты в раде укрепляют свои позиции, помогают своим дружкам-олигархам с России обходить санкции. Когда это закончиться ?
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05.04.2022 14:02 Відповісти
рыгоанал вылез.. да он твсю жизнь звал парашу на харьков
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05.04.2022 14:25 Відповісти
Краще фельдмана приспати .
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05.04.2022 14:40 Відповісти
Вывезти втихаря и выпустить на позициях кацапов! Пусть сами кормятся!
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05.04.2022 14:42 Відповісти
UAnimals закликає Олександра Фельдмана не робити поспішних рішень та не присипляти тварин. Ми готові до порятунку!

Сьогодні мережею поширилося відео, де власник Фельман Екопарку повідомив про критичну ситуацію в закладі та припустив, що можливо доведеться приспати тварин.

UAnimals вже включилися в порятунок звірів та закликає Олександра Фельдмана не робити поспішних рішень та не вбивати тварин.

Наразі ми сконтактували з керівництвом екопарку та домовились про евакуацію звірів в Притулку диких тварин Наталії Попової, яка готова забрати їх усіх. Також ми знайшли клітки для евакуації та інтенсивно працюємо над вирішенням питання логістики. Наразі ми проводимо переговори стосовно кількості та видів тварин.
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05.04.2022 14:44 Відповісти
Ну, отож-бо й воно, абсолютно не здивований, що поки g2 фельдманн планує, як би його ото подешевше зробить гєшефт і вирішити питання з тварианми, яких воно запхало в клітки і отримувало за їх кошт собі прибутки, падло кінчене, - українці за влашний кошт врятують тварин, самі все зроблять і вивезуть.
Фельдман - кончена ****. Реально шкода, у війну загинула величезна кількість хороших людей, а такі гниди виживуть всюди, я впевнений що навіть в ядерну війну воно б вижило. І канючило шо дайте і допоможіть - доларовому мультимільярдеру, дайте, допоможіть!! Скотиняка.
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05.04.2022 16:33 Відповісти
От моя шана і повага Вам
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05.04.2022 17:08 Відповісти
прорашитське мурло жаліється, що доведеться приспати тигрів через напад його улюблених російських "тварин". Жорстока іронія. Ну, мабуть, треба було йому гучніше кликати росіян та ще більше розганяти українофобію - може б одразу касаби бомбанули так, що і від самого нього і від його тигрів нічого б не залишилося.
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05.04.2022 16:34 Відповісти
Це мурло не жаліє нікого!
воно згодне вбивати, коли, вводять цей препарат вони задихаються і в них стає сердце, хто дам йому право на таки тортури
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05.04.2022 17:15 Відповісти
Тваринок врятують. Питання вже вирішено.
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05.04.2022 17:34 Відповісти
Себя усыпи,обезьяна!
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05.04.2022 20:53 Відповісти
 
 