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"Это жопа должна быть вместо головы, чтобы вот так способствовать изучению русского языка", - мешканець Охтирки про війну. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Мешканець Охтирки на Сумщині розповів про руйнування в місті та висловив свою точку зору на війну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису, що опублікований у соцмережах, чоловік показує глибоку вирву від воронки та зруйнований відрізок тепломережі.
"Це жопа має бути замість голови аби саме так сприяти вивченню російської мови", - каже він російською мовою.
Топ коментарі
+48 Сірий
показати весь коментар05.04.2022 13:29
+25 Paul Foxen
показати весь коментар05.04.2022 13:32
+17 Stepan Nakonechnyi
показати весь коментар05.04.2022 13:31
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Будь ласка, зачекайте...
І ще одне. У дуже великого відсотку російськомовних громадян бабульки і дєдульки заїхали на місця виморених голодом, або депортованих україномовних. Без образ, кого могло зачепити...
1. "потому что рускоязычные украинцы сейчас дают ***** кацапам" - ти віриш, що тільки солдати зі східних областей воюють? Ти дуже сильно помиляєшся.
2. Чому не напали на західні області? Дуже просто. Їм тут тільки один варіант - повністю знищити міста і населення. На сході вони якраз і розраховують на " предательство", але Україна єдина!
Слава Україні!
Скажи російськомовному, що він російськомовний....
Є маса успішних держав, які не мають власної мови: США, Канада, Австрія, Австралія, Швейцарія ...
Мовне питання це архаїка. Не треба уподоблятись кацапам і робити з нього абсолют.
Виходячи з тої реальності в яку ми намагаємось піти, то потрібна одна мова - англійська, як найбільш універсальна. Друга - українська. Для держслужбовців обов'язкова.
Например я киевлянин коренной и ни разу не использовал укр. яз. в "побуті", потому что его использует 0% киевлян, только приезжие. И я сдам укр. как и англ. яз. получше тебя
З.Ы. И мат не кацапский.
З.Ы. И "я їду в Україну" переводится на кацапский как "я еду НА Украину". Так что если хочешь грамотно говорить на кацапском то НА Украину, НА работу, но В школу, В Польшу, В Крым. И никак не В Украину, В работу, НА школу, НА Польшу, НА Крым.
А то еще и безграмотные, так еще и какие то теории строят типа по ним только приставка "В" означает что Украина независима, дебилы, ну тогда по конченой логике НА Крым надо говорить.
його історична пам'ять, найцінніше надбання століть,
мова - це ще й музика, мелодика, фарби буття, ******* художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу !!
Подавляющее большинство в паРашке общается полностью на МАТЕРНОМ ЯЗЫКЕ!
Большинство да, но не все. Муромо-Рязанское княжество, Ростово-Суздальское, Смоленское, Полоцкое, Новгородская земля, это то, что принято называть Киевской Русью, если я правильно понимаю.
Тому не будьте жопами- переходьте на рідну українську.
Руссій ізик належить рабам та бидлові.
Українофобія важке психічне захворювання з непередбачуваними, часом смертельними наслідками.