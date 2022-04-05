"Это жопа должна быть вместо головы, чтобы вот так способствовать изучению русского языка", - мешканець Охтирки про війну. ВIДЕО

Мешканець Охтирки на Сумщині розповів про руйнування в місті та висловив свою точку зору на війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису, що опублікований у соцмережах, чоловік показує глибоку вирву від воронки та зруйнований відрізок тепломережі.

"Це жопа має бути замість голови аби саме так сприяти вивченню російської мови", - каже він російською мовою.

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