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війна (56913) російська мова (282) Охтирка (18)

"Это жопа должна быть вместо головы, чтобы вот так способствовать изучению русского языка", - мешканець Охтирки про війну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Мешканець Охтирки на Сумщині розповів про руйнування в місті та висловив свою точку зору на війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозапису, що опублікований у соцмережах, чоловік показує глибоку вирву від воронки та зруйнований відрізок тепломережі.

"Це жопа має бути замість голови аби саме так сприяти вивченню російської мови", - каже він російською мовою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти бомбардували Охтирку, у місті великі руйнування, - Живицький

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+48
У русні дійсно жопа замість голови.
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05.04.2022 13:29
+25
да только почему-то ракетами ****** по Харькову, Мариуполю, Чернигову, Сумам, Николаеву, а не по Львову. как ты думаешь почему? потому что рускоязычные украинцы сейчас дают ***** кацапам, а это для них предательство. по сути рускоязычные украинцы для них опаснее, они могут с ними говорить, а потом травить пирожками и стрелять в спину со всего что есть. задумайся... а еще правильно было написать, не на мови, а мовою...
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05.04.2022 13:32
+17
Ще одна жертва пропаганди, яка думала що орки будуть перейматись питаннями мови віри чи національності. Оркам потрібна порожня територія щоб заселяти там нових орків.
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05.04.2022 13:31
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У русні дійсно жопа замість голови.
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05.04.2022 13:29 Відповісти
а в роті замість язика-болт
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05.04.2022 13:38 Відповісти
Головаэжопа у рабссиян с всегда на месте.... Их тепонль
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05.04.2022 13:45 Відповісти
спасибо дедушке, теперь есть лаконичная характеристика "собеседникам из рашки"
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05.04.2022 21:35 Відповісти
да только почему-то ракетами ****** по Харькову, Мариуполю, Чернигову, Сумам, Николаеву, а не по Львову. как ты думаешь почему? потому что рускоязычные украинцы сейчас дают ***** кацапам, а это для них предательство. по сути рускоязычные украинцы для них опаснее, они могут с ними говорить, а потом травить пирожками и стрелять в спину со всего что есть. задумайся... а еще правильно было написать, не на мови, а мовою...
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05.04.2022 13:32 Відповісти
А все логічно.До любителів руцкаго мірра ,руцкій мірр прийшов прямо у квартиру і стеля впала на голову .Все ЧістА па руцкій сто би любілі больше! Нажаль не смішно!
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05.04.2022 13:39 Відповісти
Так ***** прийшло вас узькоізичних рятувати від Бандерівців! на рахунок сірожи лєщєнка(3.14зди), так Україномовні ще більше шкоди роблять, бо кацапи їх не розуміють! ось така фуйня малята.....
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05.04.2022 13:40 Відповісти
Я тебе после войны расскажу про русскоязычных украинцах в окопах Марьинки..и про мордатых таксистах во Львове, которые рассказывают женам наших же воинов, что надо говорить Вікно, а не Окно..но при этом , розмовляючий українською патріот таксуе во Львові, а говорящие на русском месяц держат Марьинку..как то так..
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05.04.2022 13:46 Відповісти
АТО ж!
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05.04.2022 13:48 Відповісти
Я не розумію орковський діалект, можеш англійською відповісти, я її трішки знаю. І на майбутнє, відповідай за свої дії, а не фуйню пишеш якусь....
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05.04.2022 13:57 Відповісти
Ну как бы в 54 бригаде..и нахожусь в Красногоровке, совсем рядышком с Марьинкой..и все ты понимаешь..и знаешь, что это правда..поэтому не надо жопой вилять..это очень патриотично, писать комменты на украинском, жаль в войне помогает мало..но то уж что с тебя взять..тебе 60 лет, ты сходил в военкомат, тебя записали, ты в Терообороне Ужгорода( выбирай любую отмазку)..только вот наших жен и детей, эвакуированных отсюда на Западную трогать не надо, особенно очень патриотичным львовским таксистам...
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05.04.2022 14:51 Відповісти
Мені 48 років, і я зараз нш батальйону, погана з тебе ванга
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05.04.2022 15:07 Відповісти
Пане Сергію,знайшов про кого писати-про патріотичних "грачів".Та тільки Ковід почався,то вони ціни підняли в рази,-не тільки по місту,а і за кордон.Патріотичненько ось так. І війна їх не поміняє...І вони не показник.Треба їздити на трамваях і тролейбусах."Наші люді на таксі в булочную нє єздят"...-класика.
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05.04.2022 16:30 Відповісти
А ти де??може в окопі на передку??? То вже розкажи ,кацап смердючий!!!!
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05.04.2022 18:18 Відповісти
від'їпіться із своїм сраним руцьким язиком. Те, що багато класних українськиї воїнів в силу засилля в їхніх містах отаких як ти ******* як ти не могли в дитинстві вивчити українську мову не робить руцький язик можливим у майбутньому. твої ж діти будуть гидувати ним говорити
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05.04.2022 22:41 Відповісти
я учил мову с 4 лет, и спокойно могу разговаривать писать и читать, и ЗНО в 2009 году я сдал на 192 балла по украинской мове и литературе, ни 1 ошибки по литературе, ты мне будешь расказывать про любителей руцкого мира? может тебе скинуть перехват сбу где манкурт-сынок мамаши с Херсона, говорит что он её хотел забрать и тд и тп, и она тоже мовою говорит, и он тоже срывается но сдерживается, НО ОН МАНКУРТ ОН ментально продал Украину, не в мове дело, дело всё в цивилизации и выборе - ты за Европу и Америку и цивилизацию, или ты за ********* и концлагерь. хватит разделять людей, вместе плечем к плечу наши пацаны и мужики, хоть по руски хоть по украински хоть на мове, хоть по закарпатски (вообще хрен поймешь их диалект)
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05.04.2022 13:55 Відповісти
Так, буду тобі розповідати. Я принципово не розмовляю мовою агресора, хоча раніше був російсько мовним. В тебе не має поваги до країни в якій ти живеш. Такі як ти їдуть на заробітки до Польщі , Німеччини, і алілуя! Вивчають їхню мову за декілька місяців, бо вона їм потрібна!
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05.04.2022 14:04 Відповісти
Є ще такий нюанс, кацапи протягом багатьох років вбивали в голови українцям їхню меншовартість. У фільмах, передачах завжди показували україномовного тупим, жадібним, зрадником та неосвіченим, а кацап завжди на його фоні виглядав ідеальним. Так от про що я, коли ти знаєш українську мову, ти свідомо вибрав російську, бо так ти відносиш себе до "еліти".
І ще одне. У дуже великого відсотку російськомовних громадян бабульки і дєдульки заїхали на місця виморених голодом, або депортованих україномовних. Без образ, кого могло зачепити...
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05.04.2022 14:10 Відповісти
всё правильно говоришь, кроме одного. никакой элитой я не считаю рускоязычных, даже наоборот. если манкурты так считают, то я их презираю, в моём окружении таких нет. просто так *исторически сложилось* я живу в Харькове, у нас большинство такое, у меня семья такая, родственники и так далее, с кем я буду разговаривать мовою? они то поймут, но как ты себе это представляешь? да совок голодоморы войны репрессии гулаги выселения всё это выжгли украиноязычных, да такой разрыв, украиномовные прабабушки кто выжил, и вот правнуки как я, и я перейду на мову с удовольствием, я с 2014ого этого хотел. и *думаю* я не на руском, а и на том и на том, и я еще английский хорошо знаю, поэтому мне не принципиально. я за то чтобы уничтожать кацапов безжалостно, в плен не брать. ТОЧКА!
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05.04.2022 14:16 Відповісти
Дякую, що вислухав. Ми переможемо! Слава Україні!
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05.04.2022 14:20 Відповісти
я от читаю ваш російський висер - і мені гидко. А я не люблю коли гидко
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05.04.2022 22:43 Відповісти
Трохи поправлю тебе.
1. "потому что рускоязычные украинцы сейчас дают ***** кацапам" - ти віриш, що тільки солдати зі східних областей воюють? Ти дуже сильно помиляєшся.
2. Чому не напали на західні області? Дуже просто. Їм тут тільки один варіант - повністю знищити міста і населення. На сході вони якраз і розраховують на " предательство", але Україна єдина!
Слава Україні!
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05.04.2022 13:41 Відповісти
Фоксен,якщо тобі стане легко,то"******" і по Луцьку,по Тернополю,по Львову,Ів.Франківську,Коломиї, Хмельницькому,Рівному,Дубно.Є багато жертв.Заспокоївся,філолог ти наш...
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05.04.2022 16:42 Відповісти
Так буТусов перший.
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05.04.2022 13:41 Відповісти
Ще одна жертва пропаганди, яка думала що орки будуть перейматись питаннями мови віри чи національності. Оркам потрібна порожня територія щоб заселяти там нових орків.
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05.04.2022 13:31 Відповісти
хто їх знає у них же і своєї території повно, може хочуть віддати китайцям. Щоб китайці їх не зжерли.
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05.04.2022 13:35 Відповісти
Зараз мене проклянуть, але російська мова, як алкоголізм. Скажи алкашу, що він алкаш, то той зразу починає права качати, кричати, при чому десь в глибині душі він прекрасно розуміє, що він хворий, але прийняти цього не може.
Скажи російськомовному, що він російськомовний....
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05.04.2022 13:33 Відповісти
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 13:34 Відповісти
дуже важливо говорити про це
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05.04.2022 13:40 Відповісти
Жопа вместо головы у 73 процентных избирателей. И у подолляшевок. Ну что ссуки рабссейские, ответе, если сможете, падлы.
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05.04.2022 13:35 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 13:36 Відповісти
Мова наріжний камінь побудови ,самоідентифікації особистості а також створеннюта розвитку держави.PS Хто бачив англомовного француза ,чи німецькомовного італійця а може руцкагаварящего мад'яра?? Я об'їздив всю Європу і таких не бачив! Сьогоднішня війна війна за самоідентифікацію,ми або є або нас українців знищать!!
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05.04.2022 13:36 Відповісти
Мабуть філолог.

Є маса успішних держав, які не мають власної мови: США, Канада, Австрія, Австралія, Швейцарія ...

Мовне питання це архаїка. Не треба уподоблятись кацапам і робити з нього абсолют.

Виходячи з тої реальності в яку ми намагаємось піти, то потрібна одна мова - англійська, як найбільш універсальна. Друга - українська. Для держслужбовців обов'язкова.
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05.04.2022 14:21 Відповісти
Подивіться карту розповсюдження української мови і кацапського язика і карту окупованих територій і фронтів, потім їх накладіть. Якщо й після цього будете таку нісенітницю писати, тоді ви або ідіот або кацапський провокатор із секти "какая разніца".
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05.04.2022 15:55 Відповісти
А треба як на зорі цивілізацій-говорити мовою жестів і звуків,як мавпи. Одна мудра людина сказала-скільки мов ти знаєш-стільки разів ти людина.Не памятаю хто,але сказано вірно.Тільки в Україні повинно бути так,як написано в Конституції-державна мова-УКРАЇНСЬКА.Треба ще дописати,що за вживання кацапського мату-відрізати язика.
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05.04.2022 16:39 Відповісти
А еще лучше закон про то, что знать и использовать это очень разные вещи, если человек это не понимает - принудительная кастрация, потому что он идиот настолько, что такое не должно размножаться.

Например я киевлянин коренной и ни разу не использовал укр. яз. в "побуті", потому что его использует 0% киевлян, только приезжие. И я сдам укр. как и англ. яз. получше тебя

З.Ы. И мат не кацапский.

З.Ы. И "я їду в Україну" переводится на кацапский как "я еду НА Украину". Так что если хочешь грамотно говорить на кацапском то НА Украину, НА работу, но В школу, В Польшу, В Крым. И никак не В Украину, В работу, НА школу, НА Польшу, НА Крым.

А то еще и безграмотные, так еще и какие то теории строят типа по ним только приставка "В" означает что Украина независима, дебилы, ну тогда по конченой логике НА Крым надо говорить.
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05.04.2022 17:12 Відповісти
Яке ж у тебе коріння у Києві??кацап ти смердючий!!!
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05.04.2022 18:23 Відповісти
Не чувак, не сдашь ты экзамен по языку, потому как тупой и ленивый, ты бы хоть словарь открыл и почитал когда используется "НА" а когда "В". И вот не поверишь, действительно В Крым, но при этом НА Кубу и даже НА Запорожье хотя и В Запорожье тоже )))))))
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05.04.2022 21:14 Відповісти
Были некоторые попытки создать правило, но систематизации полной не вышло. По этому сейчас просто говорят "исторически сложившаяся традиция употребления" и правила ты нигде не найдешь. Или найдешь какой то бред из 5+ пунктов, который тоже в конце концов сведется к "ну как бы просто так говорят, потому что исторически принято"...
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05.04.2022 21:37 Відповісти
Аж ніяк не архаїка.Ви назвали,4 країни і тепер розкажіть (не мені) історію виникнення цих країн!.А потім про рудементи і архаїзми,ok))))
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05.04.2022 18:16 Відповісти
В Швейцарии был?
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05.04.2022 16:57 Відповісти
Як справжній руцкамірській кацап ви а ні ти)) брехун і маніпулятор.Швейцарія -копфедерація!!!!!
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05.04.2022 18:56 Відповісти
"ви будете сміятися", але в ютуб вже тисячі повідомлень від жителів мордора та постсовка, які вчать українську мову, щоб знати правду за їхніми словами. уточнюють нюанси, чи правильно зрозуміли
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05.04.2022 13:38 Відповісти
И начинают со слова "паляниця", как я думаю, но.... не судьба
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06.04.2022 02:07 Відповісти
жопа у тих, хто за 30 років незалежності не вивчив мови
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05.04.2022 13:40 Відповісти
Дійсно має бути срака замість голови, щоб на тридцятому році незалежності розмовляти в Україні мовою окупанта.
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05.04.2022 13:42 Відповісти
"Ашан"частично сворачивает бизнес в России: никаких инвестиций и снабжения.
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05.04.2022 13:44 Відповісти
Вместо "Ашана" будет "Ашот", где на кассах будут сидеть : Симоньянша, Кеосаян, Баба Ян, Колонтарян, Кургинян и прочая ********.
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05.04.2022 13:51 Відповісти
Мова - це всі глибинні пласти духовного життя народу,
його історична пам'ять, найцінніше надбання століть,
мова - це ще й музика, мелодика, фарби буття, ******* художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу !!
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05.04.2022 13:44 Відповісти
А каком вообще языке идеть речь?
Подавляющее большинство в паРашке общается полностью на МАТЕРНОМ ЯЗЫКЕ!
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05.04.2022 13:45 Відповісти
Кацапы будут дальше воевать с Украиной - у них после артобстрелов вместо голов будут не только жопы, но и писюны.
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05.04.2022 13:48 Відповісти
Годі їх називати руснею. Вони до Русі не мають ніякого стосунку. Їхня країна має назву Росія. Тому вони - росня. І треба писати не Russia, a Rossia. Тоді може у них в головах щось проясниться. Одна літера, а значення докорінно змінюється. Вимагати цього на міжнародному рівні! Rossia - ось назва цієї території.
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05.04.2022 13:49 Відповісти
Вони до Русі не мають ніякого стосунку.

Большинство да, но не все. Муромо-Рязанское княжество, Ростово-Суздальское, Смоленское, Полоцкое, Новгородская земля, это то, что принято называть Киевской Русью, если я правильно понимаю.
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05.04.2022 14:38 Відповісти
Не пишите ерунду
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05.04.2022 16:09 Відповісти
Ну напишите не ерунду, покажите карты 9-10 веков, отличные от этих вот



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05.04.2022 19:55 Відповісти
Кацапскую википедию изучать не рекомендую , ибо миксированное вранье. Македонский побывал и в Индии , но это не значит . что Индия - часть древней Греции. Не было ни московской , ни рязанской , ни какой - либо другой Руси . Только Киевская. Изучите вопрос фальсификации исторических документов при екатерине и многое прояснится . Удачи ...
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05.04.2022 20:19 Відповісти
Еще раз, для особо одаренных - В кацапской, ***, Википедии(!) на первой картинке, в правом нижнем углу напротив красной штрих-пунктирной (вот такой ._._._ ) линии написано - "территория, контролируемая Киевом в нач. Х в.". На второй картинке, в левом верхнем углу, напротив жирной розовой линии написано - "Граница Киевской Руси к 1015 году".
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05.04.2022 21:10 Відповісти
Так і є
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05.04.2022 14:13 Відповісти
Кілька разів вже практило.
Тому не будьте жопами- переходьте на рідну українську.
Руссій ізик належить рабам та бидлові.
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05.04.2022 15:04 Відповісти
Там куда не вдарь - везде жопа..
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05.04.2022 15:34 Відповісти
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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05.04.2022 16:23 Відповісти
Лінгвіст ти наш та ще й спеціаліст зі статуправління - "ККК'(карєнной кієвлянінь) а просто УКРАЇНОФОБ!
Українофобія важке психічне захворювання з непередбачуваними, часом смертельними наслідками.
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05.04.2022 19:20 Відповісти
Правильний мем народився. Від світлої і розумної людини.
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05.04.2022 23:31 Відповісти
 
 