Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка. ФОТОрепортаж

Фотограф Стас Юрченко опублікував фото звільненого від російської армії Тростянця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуку.

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"Однією з найжахливіших картин, що ми побачили, був цвинтар за 300 метрів від чотириповерхового будинку з діркою від снаряда чи міни. На цвинтарі — закопані люди: частина — ті, кого убило під час обстрілів, багато хто помер не через бойові дії, а через не отриману медичну допомогу. Не могли потрапити до лікарні й мешканці міста, які отримали поранення. Росіяни не дозволяли провозити людей через внутрішні блокпости до лікарні, і люди вмирали, не дочекавшись допомоги. Місцеві не могли хоронити людей нормально — копати могили під обстрілами".







"Біля Центрального автовокзалу — багато знищеної російської військової техніки. Частину вцілілої техніки забрали ЗСУ. Чимало людей у місті користуються велосипедами, зокрема тому, що росіяни відбирали автомобілі. Мешканці розповідали, що росіяни пошкоджували у будинках роутери, комп’ютери, виривали дроти і ламали техніку, щоб у них не було зв’язку. Найжорстокішими, за словами місцевих мешканців, виявилися представники "ДНР", вони казали: "Ми вісім років терпіли, а тепер потерпіть і ви".







"Чимало будинків у місті зруйновані, мешканці залишилися без житла. Під час окупації люди намагалися не виходити з дому, бо боялися за своє життя. Вони жили без світла, газу і води. Всі магазини були закриті, частина — розграбовані росіянами. Люди їли те, що було вдома. За словами мешканців, вони чули про гуманітарну допомогу з Росії, але з тих, з ким вдалося поспілкуватися, ніхто не підтвердив, чи хтось її отримав. Щойно контроль України над містом було відновлено, туди почали доставляти гуманітарну допомогу, і зараз люди поступово повертаються до життя.

Один із місцевих мешканців розповів, що російські військові розстріляли цивільний автомобіль, у якому був він разом зі знайомим. У знайомого потрапило чотири кулі, але він вижив: дві кулі вийняли, дві — залишили".











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