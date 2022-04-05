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Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка. ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Фотограф Стас Юрченко опублікував фото звільненого від російської армії Тростянця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуку.

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Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 01

"Однією з найжахливіших картин, що ми побачили, був цвинтар за 300 метрів від чотириповерхового будинку з діркою від снаряда чи міни. На цвинтарі — закопані люди: частина — ті, кого убило під час обстрілів, багато хто помер не через бойові дії, а через не отриману медичну допомогу. Не могли потрапити до лікарні й мешканці міста, які отримали поранення. Росіяни не дозволяли провозити людей через внутрішні блокпости до лікарні, і люди вмирали, не дочекавшись допомоги. Місцеві не могли хоронити людей нормально — копати могили під обстрілами".


Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 02
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 03

"Біля Центрального автовокзалу — багато знищеної російської військової техніки. Частину вцілілої техніки забрали ЗСУ. Чимало людей у місті користуються велосипедами, зокрема тому, що росіяни відбирали автомобілі. Мешканці розповідали, що росіяни пошкоджували у будинках роутери, комп’ютери, виривали дроти і ламали техніку, щоб у них не було зв’язку. Найжорстокішими, за словами місцевих мешканців, виявилися представники "ДНР", вони казали: "Ми вісім років терпіли, а тепер потерпіть і ви".


Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 04
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 05

"Чимало будинків у місті зруйновані, мешканці залишилися без житла. Під час окупації люди намагалися не виходити з дому, бо боялися за своє життя. Вони жили без світла, газу і води. Всі магазини були закриті, частина — розграбовані росіянами. Люди їли те, що було вдома. За словами мешканців, вони чули про гуманітарну допомогу з Росії, але з тих, з ким вдалося поспілкуватися, ніхто не підтвердив, чи хтось її отримав. Щойно контроль України над містом було відновлено, туди почали доставляти гуманітарну допомогу, і зараз люди поступово повертаються до життя.

Один із місцевих мешканців розповів, що російські військові розстріляли цивільний автомобіль, у якому був він разом зі знайомим. У знайомого потрапило чотири кулі, але він вижив: дві кулі вийняли, дві — залишили".


Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 06
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 07
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 08
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 09

Читайте також: "Тело Василия было изувечено, лица не было, кисти рук раздроблены, страшные гематомы, ребра неестественно вывернуты": мешканець Бучі Тарасевич надав свідчення щодо злочинів росіян. ДОКУМЕНТ+ФОТО 18+


Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 10
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 11
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 12
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 13
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 14
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 15
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 16
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 17
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 18
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 19
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 20
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 21
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 22
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 23
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 24
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 25
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 26
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 27
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 28
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 29
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 30
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 31
Наслідки російської окупації у Тростянці: могили, руїни та розбита російська техніка 32
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Топ коментарі
+17
Найжорстокішими, за словами місцевих мешканців, виявилися представники "ДНР", вони казали: "Ми вісім років терпіли, а тепер потерпіть і ви". ©

Дуже показовий момент. Уйобки, які закликали кацапський "мір", а в результаті досхочу наїлись кацапського лайна, будь за що намагаються нагодувати тим лайном вільних українців. А скільки ще тієї їбаної вати по Україні! Здають оркам патріотично налаштованих громадян, коригують ворожі обстріли. Деякі просто принишкли до певного часу... Не даремно ж сказано: не так страшні московські воші, як проросійські гниди.
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05.04.2022 13:57
+11
Висловити свої відчуття від всього , що натворили оркі в нашій країні
бракує слів - одні мати 😠
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05.04.2022 13:51
+9
Антибандерівці повільно перетворюються в бандерівців...
Ще трохи і хором заспівають "Батько наш Бандера"
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05.04.2022 13:50
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Антибандерівці повільно перетворюються в бандерівців...
Ще трохи і хором заспівають "Батько наш Бандера"
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05.04.2022 13:50 Відповісти
Висловити свої відчуття від всього , що натворили оркі в нашій країні
бракує слів - одні мати 😠
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05.04.2022 13:51 Відповісти
Уже и матов не хватает.
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05.04.2022 14:16 Відповісти
ось це і є руській мір

собі таке мостіть дома на раші, курвині діти, най би вас шляк трафив!
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05.04.2022 13:52 Відповісти
Найжорстокішими, за словами місцевих мешканців, виявилися представники "ДНР", вони казали: "Ми вісім років терпіли, а тепер потерпіть і ви". ©

Дуже показовий момент. Уйобки, які закликали кацапський "мір", а в результаті досхочу наїлись кацапського лайна, будь за що намагаються нагодувати тим лайном вільних українців. А скільки ще тієї їбаної вати по Україні! Здають оркам патріотично налаштованих громадян, коригують ворожі обстріли. Деякі просто принишкли до певного часу... Не даремно ж сказано: не так страшні московські воші, як проросійські гниди.
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05.04.2022 13:57 Відповісти
Ще один приклад проросійської гниди із зламаною росzомбоящиком психікою. Евакуйована мешканка із Луганської області при оформленні сина в школу сказала вчительці (не дослівно): "Коли Путін переможе, то ми повернемось назад додому". Вчителька не стрималась і запитала: "Чому ж ви приїхали сюди? їхали б зразу в Росію". Мамаша промовчала. Педагоги школи в ступорі. Хлопчик непогано вчиться. Мабуть буде українцем, якщо буде спілкуватись з українськими дітьми.
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06.04.2022 07:37 Відповісти
Новини расєйскАй культур-мультурки :

1. Встановленно їм"я головного вбивці й гвалтівника в Бучі - їм виявився житель дєрєвні Міхайловскоє Алєксандєр Сєргєєвіч Пушкін ...

2. Тако ж індентефікованна особистість пілота , який зкинув бомбу ФАБ-1000 на дитячий драмтеатр в Маріуполі це : ФьодАр МіхайлАвіч ДАстАєвский ...

На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
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05.04.2022 14:24 Відповісти
"Медведев заверяет, что Путин «твёрдо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины» и будет идти к этой цели, поскольку без уничтожения независимой Украины у России не будет «возможности, наконец, построить открытую Евразию - от Лиссабона до Владивостока». Последняя фраза показывает, что планы кремлевского диктатора не ограничиваются Украиной и простираются дальше - на весь европейский континент."
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05.04.2022 14:39 Відповісти
Разруха ,убийства ,невероятное вранье -это русский мир ...
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05.04.2022 15:34 Відповісти
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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05.04.2022 16:22 Відповісти
 
 