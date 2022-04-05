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війна (56913) полонені (1954)

Брифінг російських військових, які погодилися воювати за Україну у складі легіону "Свобода Росії". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбувся брифінг за участі російських військових, котрі зголосилися воювати за Україну у складі легіону "Свобода Росії".

Цензор.НЕТ пропонує повний запис заходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В полон взято близько 600 російських військових, - Верещук

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+33
Ніякої россії НЕ ІСНУЄ - ЦЕ ВИГАДАНА НАЗВА. Мають перейменувати у свободу Московії чи Тартарії !!!
Немає ніякої россії.
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05.04.2022 14:53
+12
бесполезная трата ресурсов и сил за возможность называть кацапов людьми...
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05.04.2022 15:01
+12
Ніяка «cвободная ...ссия» Україні не потрібна, бо демократична МФ швидко відновить свій економічний та військовий потенціал і знову полізе катувати та вбивати українців. Московська Федерація має бути розчленована на маленькі національні державки, а залишкове Московське господарство має повернутися в кордони 1472 року, де сумирно платитиме репараціі Україні та дань татарам.
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05.04.2022 15:08
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сразу в ген.штаб этих вояк.
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05.04.2022 14:53 Відповісти
Ніякої россії НЕ ІСНУЄ - ЦЕ ВИГАДАНА НАЗВА. Мають перейменувати у свободу Московії чи Тартарії !!!
Немає ніякої россії.
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05.04.2022 14:53 Відповісти
Та, вигнати за Урал,щоб несмерділи
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05.04.2022 15:23 Відповісти
идиот
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05.04.2022 16:08 Відповісти
https://vm.tiktok.com/ZMLQjS6rw/ слушать до конца
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05.04.2022 14:55 Відповісти
Це полонені, військові які самі перейшли на наш бік з числа тих, кого сюди відправили чи вони самі з рашки приїхали?
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05.04.2022 14:55 Відповісти
Нужно использовать любую возможность победить московию !
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05.04.2022 15:03 Відповісти
він в Бучі був? і звідки ми знаємо, чи не є він одним з вбивць?
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05.04.2022 15:06 Відповісти
Полонені.
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05.04.2022 15:19 Відповісти
вони були полонені, здалися в полон, бо побачили що їм тут п..да.
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05.04.2022 15:28 Відповісти
Кто то знает численность этого легиона?
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05.04.2022 14:59 Відповісти
100 чел.
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05.04.2022 15:21 Відповісти
Даякую.
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05.04.2022 16:19 Відповісти
бесполезная трата ресурсов и сил за возможность называть кацапов людьми...
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05.04.2022 15:01 Відповісти
Уже ожидал что такое произойдёт. Посмотрим.
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05.04.2022 15:02 Відповісти
Не вірю.
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05.04.2022 15:43 Відповісти
Ніж в спину "‎а два пальца..."‎
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05.04.2022 15:03 Відповісти
а форму чо не поменял???
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05.04.2022 15:03 Відповісти
Камуфляж російський зберегли правильно - а то не повірять, що "русскіє". А взагалі гарна ідея такого легіона. Лише одна умова - загороджувальний загін ззаду. Щоб у випадку спроби "*******" покарання калібра 7,62 прилетіло миттєво. А там буде видно, яка їх ефективність. Зараз будь-які союзники будуть в нагоді, хто готовий іти в бій проти рашистів. Навіть етнічні росіяни.
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05.04.2022 17:10 Відповісти
Ну чекайте коли вони наших війскових в спину будуть розстрілювати. Давайте ще до Залужного помічка з цих виродків,наче дєрьмака мало.
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05.04.2022 15:04 Відповісти
Ну да , триколор над кремлем навіть Власов не очікував.
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05.04.2022 15:22 Відповісти
Ніяка «cвободная ...ссия» Україні не потрібна, бо демократична МФ швидко відновить свій економічний та військовий потенціал і знову полізе катувати та вбивати українців. Московська Федерація має бути розчленована на маленькі національні державки, а залишкове Московське господарство має повернутися в кордони 1472 року, де сумирно платитиме репараціі Україні та дань татарам.
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05.04.2022 15:08 Відповісти
Перше що мають зробити ці 'російські' військові це згадати своє етнічне походження.і от за це і воювати. 'за свободу бурятії, якутії і ще десятків інших етнічних земель і народів '
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05.04.2022 15:09 Відповісти
як діють ваші тактичні групи то вже всі знають, постійно курва оговорюється, "неоднакратно на територии України", "чем бистрее погибнет". З путінським режимом логічно було боротися в рашці, свою країну будуть робити вільною на території України? до дупи ваших громадян, з їх свідомістю мародерів і людоєдів.
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05.04.2022 15:10 Відповісти
хтось вірить цим "особям"?
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05.04.2022 15:11 Відповісти
навіть слухати їх огидно, і вони тут звісно ж нікого не вбили, да?
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05.04.2022 15:11 Відповісти
легион "паланица"...
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05.04.2022 15:19 Відповісти
яка на ... искренность? в цих скотів? психологи? психолога можна легко обманути, якщо сам психологію знаєш, ці вилупки все одно люблть свою рашку, яка користь з цих в...ів для нас?
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05.04.2022 15:13 Відповісти
Вважаю створення окремого військового підрозділу з тих хто прийшов вбивати в Україну а потім "раптово" "осознал" і зголосився вбивати "своїх" ганебним явищем яке можна поставити в один ряд зі створенням німецькими фашистами РОА з кацапів під час Другої Світової. Це небезпечно для України бо як відомо кацапи це звірі і діяльність їх підрозділів, наприклад підрозділу під командуванням Камінського, викликала навіть у фашистів жах від тієї жорстокості і садизму який вони застосовували. Це вроджені садисти у яких повністю відсутня правова свідомість. Їх діяльність в будь якому випадку буде дискредитувати Україну. Розформувати і негайно обміняти. Нехай у себе в ********** самі формують "легіони звільнення".
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05.04.2022 15:17 Відповісти
кожне слово говорить з натиском, чеканить, в стилі а-ля путін. за родину в...к переживає свою, а за наші не переймався, він же військовий, він знає за що б війна не велася, завжди будуть страждати цивільні і в першу чергу діти. От на дідька нам ці вбивці? і він прямо говорить що ми для нього вороги. Це вони курви вороги на нашій території вони затримують наших війскових.
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05.04.2022 15:19 Відповісти
В мене питання, це ті хто зайшов та зразу здався, чи помародєрів і переобувся?
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05.04.2022 15:22 Відповісти
він побачив що тут демократичні інтелігентні люди і вирішив, що можна за лохів нас мати. він тільки як свідок годиться, але на дідько мудакові давати зброю і довіряти виконувати якісь завдання, у нас своїх вибл..ів повно, навіщо нам ще й чужі?
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05.04.2022 15:23 Відповісти
Російських ...які погодилися???
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05.04.2022 15:24 Відповісти
цікаво тільки якому придурку з офіса прийшла в голову ця тупа ідея...
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05.04.2022 15:26 Відповісти
може дерьмаку?
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05.04.2022 15:35 Відповісти
Та яка різниця, вони там всі імбецили одним миром мазані
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05.04.2022 15:44 Відповісти
Як це? ,які погодилис? Українцям зброю недають, а виродки Погодилися
Яким,чином вони незнищені?????????
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05.04.2022 15:27 Відповісти
вибач, але у виродків який неякий є бойовий досвід, якщо їх правильно використати - сенсу буде набагато більше ніж від необстріляних патріотів
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06.04.2022 01:20 Відповісти
та фігня що вони там балаболять, вони військові і чим є їх грьобана армія - вони з середини краще за всіх знають: гвалтівники, вбивці, мародери. ніякої іншої русской армії ніколи і не було, а він тільки ось тут прозрів? він прозрів, що йому п...да як не тут і зараз то значить потім в тій же рашці, бо в рашці від свідків позбавляються як не прямо то значить просто на смерть вишлють, ось це він і зрозумів.
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05.04.2022 15:27 Відповісти
о про диків плємєна згадав, ви русские несете повну відповідальність за тих, кого захопили, і, якщо вони все ще дикі, то ваша провина.
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05.04.2022 15:32 Відповісти
"Поймал украинец золотую рыбку. -Какое твоё желание? -Хочу чтобы по Днепру плыли гробы с русскими. - Но, есть хорошие русские? - Тогда чтобы в плохих гробах плыли плохие русские, а хорошие - в хороших
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05.04.2022 15:33 Відповісти
Не верю я им, орда есть орда.
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05.04.2022 15:44 Відповісти
та ясно, він військовий і типу не знав, що його армія то мародери, гвалтівники і вбивці, самі безобідні то алкоголіки, вони ж у себе так само поводяться, просто їм дома вбивати цивільних ще не дозволяють, тому русские так ******* війну, коли ще як на сафарі буде людей розстрілювати, а керівництво на цій їх любові профіти має політичні економічні і всякі інші.
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05.04.2022 15:51 Відповісти
хари ныкают,бо за семью страшно...беларусы лиц не прячут...
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05.04.2022 15:46 Відповісти
Не стала дивитись бо щось нудить вiд свобода раисии,це що?правда?та вони будут воювати? Може це такий жарт або трюк щоб показати та щоб в раиске побачили та i все??? Э
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05.04.2022 15:47 Відповісти
Eta chjo za ...., nikakoi raisi , ni takoi kak shchas , ni drugoi ! Eta abrazovanija dalzhno izshcheznuti na veki . Nu jesli toka Maskovije , v ramkah 100 km vakrug kremlja ...
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05.04.2022 15:50 Відповісти
Эти же из взятых в плен! Уже повоевали в Украине, стреляли, убивали, мародерили, насиловали...
НЕЛЬЗЯ ИМ ВЕРИТЬ!!! В тюрьме не хотят сидеть. СБЕГУТ!
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05.04.2022 15:53 Відповісти
если останутся в живых, то смогут через пару лет принять участие в гражданских конфликтах на территориях бывшей рф.
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05.04.2022 15:54 Відповісти
Респект. И огромный дизлайк расистским ватникам тут на форуме, мешающим всех россиян в одну кучу и дискредитирующим Украину. В итоге такие как вы - полезные идиоты Путина, ведь именно на таких как вы и ссылаются кремлевские подонки, бредя об украинских нацистах . Адекваты, не молчите, отморозков надо ставить на место, неважно с какой стороны. Нельзя позволять маргиналам, скатывать страну и общество до уровня оккупантов
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05.04.2022 16:15 Відповісти
русский, во-первых, твоего фюрера зовут *****. Во-вторых хороший русский не дышит.
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05.04.2022 17:11 Відповісти
Ожидаемо и нормально, пусть воюют на нашей стороне против бывшего хозяина в Кремле.
Пусть переходят на нашу сторону и побольше и бьют тех, кто воюет против нас.
Покажут себя в бою хорошо, значит полезное дело сделают.
Посмотрим, время очень скоро покажет на что они способны.
Только мало их. Да и там не все военнослужащие, там есть просто люди с российским паспортом, которые не учавствовали непосредственно во вторжении.
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05.04.2022 16:23 Відповісти
Совсем охренели чтоли? Они ж наших предадут и перестреляют как только своих увидят на горизонте!
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05.04.2022 16:27 Відповісти
Гитлер до последнего РОА из в/пл РККА не доверял и на Восточный фронт не отправлял,боялся измены.Возможно, и нам их на передовую не отправлять,а использовать как"хиви"т.е. добровольных помощников ВСУ,или, типа, как стройбат..
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05.04.2022 16:38 Відповісти
Не забувайте, що РОА врятувала Прагу від фашистів. І оборонялись вони завзято.
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29.04.2022 17:45 Відповісти
К выше перечисленному против, добавлю. Повторно использовать пленных в боевых действиях, запрещено. Это себе во вред в том числе. Проще полагатся на их честное слово и отправить во Владивосток, создавать ВНР.
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05.04.2022 16:40 Відповісти
ukraincy, vslušaitesj v razumnye slova byvšego generala bezpeki Litvy Jurgis Jurgelis (esli eto on sam).
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05.04.2022 18:04 Відповісти
This is a bad idea.
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05.04.2022 17:12 Відповісти
фу-фу-фу.... взятые в плен...еще и не на такое согласятся, чтобы спасти свою шкуру...
из предателей редко получается хороший воин...ибо он боится всех... и тех кого предал и тех кому служит... предавший раз предаст второй не задумываясь...
нет...слишком быстро вы им поверили...
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05.04.2022 17:26 Відповісти
Еслибы они были добровольцами то норм, а так очень сомневаюсь в их преданности...
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05.04.2022 17:32 Відповісти
я им не верю!
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05.04.2022 17:50 Відповісти
фу, противно смотреть
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05.04.2022 18:06 Відповісти
Им не надо верить или не верить. Их задача начать гражданскую войну в Московии, на их земле.
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05.04.2022 19:47 Відповісти
Це потрібно для перемоги, це Україна чи Московія. Зрештою, адекватні люди в Росії повинні перемогти Московія, тоді Україна зможе бути оточена демократичними сусідами і матиме мир. Цей процес має початися десь, можливо, тут. Нехай вони нададуть вам інформацію. Подивіться, які вони надійні в полі. Навчіть і озбройте хороших, зрештою їх відправлять до Москви, щоб полагодити свій уряд.
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05.04.2022 19:59 Відповісти
Блін тупі є тупі, підставите наших хлопців, це гівнозагін тільки жде нашу спину
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05.04.2022 22:12 Відповісти
Не знаю как они покажут себя в бою, и насколько кацапам нужна свобода, которую эти вояки хотят им дать (боюсь, что на на свободных выборах победят очередные имперцы, а ограничивать же нельзя), но с точки зрения ПРОПАГАНДЫ - отличный ход. Будем следить за событиями, рассчитываю что ЗСУ не создадут условий чтобы им стреляли в спину.
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06.04.2022 11:36 Відповісти
Вони не для бою. Їх задача - визволяти федерацію. Підуть зі зброєю додому.
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29.04.2022 17:41 Відповісти
На них розраховувати не треба. На українській землі. Хочуть звільняти свою країну - прапор їм у руки. Брянська та Курська область чекають звільнення.
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29.04.2022 17:43 Відповісти
 
 