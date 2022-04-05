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Брифінг російських військових, які погодилися воювати за Україну у складі легіону "Свобода Росії". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбувся брифінг за участі російських військових, котрі зголосилися воювати за Україну у складі легіону "Свобода Росії".
Цензор.НЕТ пропонує повний запис заходу.
Топ коментарі
+33 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар05.04.2022 14:53
+12 Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар05.04.2022 15:01
+12 Національне Питання
показати весь коментар05.04.2022 15:08
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Будь ласка, зачекайте...
Немає ніякої россії.
Яким,чином вони незнищені?????????
НЕЛЬЗЯ ИМ ВЕРИТЬ!!! В тюрьме не хотят сидеть. СБЕГУТ!
Пусть переходят на нашу сторону и побольше и бьют тех, кто воюет против нас.
Покажут себя в бою хорошо, значит полезное дело сделают.
Посмотрим, время очень скоро покажет на что они способны.
Только мало их. Да и там не все военнослужащие, там есть просто люди с российским паспортом, которые не учавствовали непосредственно во вторжении.
из предателей редко получается хороший воин...ибо он боится всех... и тех кого предал и тех кому служит... предавший раз предаст второй не задумываясь...
нет...слишком быстро вы им поверили...