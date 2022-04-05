Брифінг російських військових, які погодилися воювати за Україну у складі легіону "Свобода Росії". ВIДЕО

У пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбувся брифінг за участі російських військових, котрі зголосилися воювати за Україну у складі легіону "Свобода Росії".

Цензор.НЕТ пропонує повний запис заходу.

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