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"Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Мешканка Бучі Ірина Абрамова розповіла про вбивство російськими окупантами свого чоловіка Олега.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеосвідчення жінки опубліковані в соціальних мережах.

"П'ятого березня ми були вдома, коли пролунав вибух поблизу будинку і автоматні черги. Потім окрик : "Выходите!". Ми вийшли з піднятими руками і просили не стріляти". На що солдат каже: "Почему вы прячетесь? Мы - русские, мы пришли вас освобождать! Вы видите у нас георгиевские ленточки".

Потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову. Він весь час лежав на місці розстрілу, допоки росіяни не пішли з міста.

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Топ коментарі
+87
пиздець то якi мирнi угоди можуть бути
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05.04.2022 15:03
+66
Цель империи-освободить Украину от украинцев, особо и не скрывают.
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05.04.2022 15:03
+42
Надо это видео зеленскому показать, который отказывается возвращать наши территории и постоянно хочет, ЛИЧНО, встретиться с Путиным и все решить!
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05.04.2022 15:06
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Рятувальники закликають українців стати добровольцями з цивільного захисту. Робота полягає в тому, щоб ліквідувати наслідки назвичайних ситуацій.

Джерело:
ДСНС
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05.04.2022 15:28 Відповісти
А зелена мерзота тим людям шашлички обіцяла...
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05.04.2022 15:29 Відповісти
З нима вчиняти так само - роздягати в полі і стріляти. Як згниють, то перебора и нах, їх тут нема!
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05.04.2022 15:32 Відповісти
Жалко людей. Это катастрофа.
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05.04.2022 15:41 Відповісти
Зброю, бльть роздайте людям! Або продайте! Жаби ви й*бані зелені! Крокодилячі сльози пускаєте потім! А шо було б якби у сімї Абрамових був калаш, цинк патронів і дві гранати? Здогадуєтесь? Але вам потрібно, щоб було як зараз (((
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05.04.2022 15:42 Відповісти
коментар відмічено як спам
Про зброю кричать явно провокатори - хто хотів той мав, кацапня помародерила купу мисливської з хатів (що з власниками хз). Неорганізований збройний опір малоефективний. Русня просто поміняє тактику при насиченості населення зброєю - жостка зачистка населених пунктів. Тут треба думати між повним вивезенням всього населення і тотальним опором, який не так просто розвернути і вести ( для початку кожен має і усвідомити абсолютність загрози і необхідності опору).
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05.04.2022 16:16 Відповісти
Лахта, йди нахъй, ти вже примількався зі своїми "провокаторами"
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05.04.2022 18:42 Відповісти
В спам троля або ідіота.
Заперечує, що беззбройних набагато легше вбивати, а ніж озброєних.
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06.04.2022 02:20 Відповісти
верно.
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07.04.2022 01:18 Відповісти
****** полный, о каких переговорах может идти речь, надо освободить всю Украину , и ждать когда они предложат репарации.
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05.04.2022 15:47 Відповісти
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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05.04.2022 16:10 Відповісти
Похоже Гитлер был добряк по сравнению с Путиным и его садистами.
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05.04.2022 16:19 Відповісти
Вот нисколько не удивлюсь, если храпатая гнида, выклянчив встречу с бункерной крысой пожмет его морщинистую лапку!

Как можно после всего того, что творили творят рашисткие нелюди вести с ними переговоры, напрашиваться на личную встречу...

Клоун живет в своем мире балагане и для него единственно важно - быть в центре внимания публики.
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05.04.2022 16:37 Відповісти
Шо ж ти в GB сидиш, криса диванна ?
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05.04.2022 19:45 Відповісти
те саме, що ти і я тут робимо.
чи ти з фронту пишеш?
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06.04.2022 18:28 Відповісти
побольше им замкнутых проводок в зимних вишнях, и полные залы детишек в кинотеатрах!
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05.04.2022 17:07 Відповісти
Был такой фильм "Ангел тьмы", в котором демон перед убийством жертвы всегда произносил фразу "Я пришел с миром!". Демон плохо закончил.
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05.04.2022 17:11 Відповісти
А если быть точным, то его упокоили с миром.
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05.04.2022 17:34 Відповісти
Як там закон по зброю, не на часі?
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05.04.2022 17:31 Відповісти
що за Вадім руськощелепний? люди природньо перейшли на українську, а воно "мєня Вадім зовут"
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05.04.2022 18:17 Відповісти
Что тут комментировать? Убей кацапа! Сделай воздух Украины чище, а жизнь безопасней.
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05.04.2022 19:21 Відповісти
Кацапы должны здохнуть
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05.04.2022 21:59 Відповісти
"я в женщин не стреляю" - ****, тварь .. святий, ***.. а в мужчин можна, да? недолюдки кацапи... якщо можна, то вирізати все чоловіче населення Московії.. разом з їх бабами. Бо ми жінок стріляємо - нелюдів, котрі понарожали цих ви***дків і повиховували їх мразотами...
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05.04.2022 22:31 Відповісти
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