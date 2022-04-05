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"Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Мешканка Бучі Ірина Абрамова розповіла про вбивство російськими окупантами свого чоловіка Олега.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеосвідчення жінки опубліковані в соціальних мережах.
"П'ятого березня ми були вдома, коли пролунав вибух поблизу будинку і автоматні черги. Потім окрик : "Выходите!". Ми вийшли з піднятими руками і просили не стріляти". На що солдат каже: "Почему вы прячетесь? Мы - русские, мы пришли вас освобождать! Вы видите у нас георгиевские ленточки".
Потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову. Він весь час лежав на місці розстрілу, допоки росіяни не пішли з міста.
Топ коментарі
+87 Алекс Леонов
показати весь коментар05.04.2022 15:03
+66 Валдис Унар
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+42 Дмитрий Сириус
показати весь коментар05.04.2022 15:06
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Джерело:
ДСНС
Заперечує, що беззбройних набагато легше вбивати, а ніж озброєних.
Как можно после всего того, что творили творят рашисткие нелюди вести с ними переговоры, напрашиваться на личную встречу...
Клоун живет в своем
миребалагане и для него единственно важно - быть в центре внимания публики.
чи ти з фронту пишеш?