Виключення Росії з ООН, позбавлення її права вето у Радбезі – це безальтернативний шлях, - Порошенко. ВIДЕО
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Путінська Росія як держава-агресор має бути позбавлена права вето у Раді Безпеки ООН і взагалі має бути виключена з цієї міжнародної організації – переконаний Петро Порошенко.
В інтерв'ю Радіо Свобода він наголосив, що іншого шляху для гарантування світової безпеки немає, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС.
"Почати процес виключення Російської Федерації з членів Організації Об‘єднаних Націй і позбавлення її права вето. Бо країна, яка скоїла злочини проти людства і порушує принципи створення ООН, не має права перебувати в складі ООН і тим більше мати право вето", – закликає Порошенко.
"Я вважаю, що це є безальтернативний шлях. Україна не має права діяти по-іншому. Тут я посилаюся не лише на досвід 1939 року, коли після війни в Фінляндії Росію виключили з Ліги Націй. Така карма в неї, така доля в неї, щоб вона коїла злочини проти людства – і це фактично елемент тотальної міжнародної ізоляції не просто країни агресора, а країни, яка коїть злочини проти людства", – зауважує Порошенко.
"Хочу наголосити, що Статут ООН чітко передбачає: країна, яка порушує принципи, які закладені в Статуті, не має права залишатися в Організації", – говорить п’ятий Президент.
"Ми говоримо сьогодні про тотальну, міжнародну, енергетичну, економічну, політичну ізоляцію Росії. Це найкоротший шлях дод миру. Ми маємо натиснути, якщо хочемо примусити Російську Федерацію до миру", – переконаний Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
і вони вже на путіна та компанію зачекалися....
я вже бачив "гіраїчіскій АПЛ курск...", авіаносіц кузя...танки армата... та іншу руSSку зброю з путінскіх мультиків 2016-2019 років..
а як ви думаєте для чого руZZкі вбивці тягнули весь цей непотріб з Владивостока та Хабаровська в Україну??....
От якби об'єднати розум Пороха,з язиком Зелі!
Статья 6. Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.
"США ініціюють виключення Росії з Ради ООН з прав людини ?"
Хотеть не вредно!
Особенно, если совсем не уверены в успехе этого "виключення Росії з Ради ООН з прав людини".
Исключение СССР из Лиги Наций - резолюция Ассамблеи и постановление Совета Лиги Наций об исключении Советского Союза из этой международной организации с осуждением «действий СССР, направленных против Финляндского государства», - за развязывание войны с Финляндией - 14 декабря 1939 года.
А ранее еще, намного ранее, 19 октября 1933 германское правительство объявило о выходе страны из Лиги Наций - то есть Германия Гитлера ушла как бы добровольно.
И что потом было в истории человечества? Кто помнит?
А ведь ООНа - это вам не Лига наций.
Т. Сталин учел недостатки внутреннего устройства Лиги наций и сделал ООНу "непобедимой" в ее НЕ противостоянии агрессору - агрессор всегда остается в следователях, адвокатах, судьях, прокурорах и палачах...
Потом там Китай и РФ, - сочувствующие партнеры...- среди постоянных членов СБ ООН, которые имеют право вето, которое позволяет... "накладывать" Устав ООН - пример всемирного уложения синтезированного фарисейства от жестокого и лукавого Дьявола, самой наглой в истории человечества ХУЦПЫ, в обертках неустанной заботы о человечестве.
И почему этот условный Запад в этой битве без правил всегда на стороне... крокодила, которого они как бы пытаются умиротворить, цивилизировать, накормив его сначала соседями...
Конечно сначала дальними...
Подсунул Бене и Зе троянского коня ввиде нормы конституции о вступлении в НАТО.
Теперь им очень сложно, ибо североатлантическая интеграция не устраивает ни того ни другого.