Виключення Росії з ООН, позбавлення її права вето у Радбезі – це безальтернативний шлях, - Порошенко. ВIДЕО

Путінська Росія як держава-агресор має бути позбавлена права вето у Раді Безпеки ООН і взагалі має бути виключена з цієї міжнародної організації – переконаний Петро Порошенко.

В інтерв'ю Радіо Свобода він наголосив, що іншого шляху для гарантування світової безпеки немає, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС.

"Почати процес виключення Російської Федерації з членів Організації Об‘єднаних Націй і позбавлення її права вето. Бо країна, яка скоїла злочини проти людства і порушує принципи створення ООН, не має права перебувати в складі ООН і тим більше мати право вето", – закликає Порошенко.

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"Я вважаю, що це є безальтернативний шлях. Україна не має права діяти по-іншому. Тут я посилаюся не лише на досвід 1939 року, коли після війни в Фінляндії Росію виключили з Ліги Націй. Така карма в неї, така доля в неї, щоб вона коїла злочини проти людства – і це фактично елемент тотальної міжнародної ізоляції не просто країни агресора, а країни, яка коїть злочини проти людства", – зауважує Порошенко.

"Хочу наголосити, що Статут ООН чітко передбачає: країна, яка порушує принципи, які закладені в Статуті, не має права залишатися в Організації", – говорить п’ятий Президент.

"Ми говоримо сьогодні про тотальну, міжнародну, енергетичну, економічну, політичну ізоляцію Росії. Це найкоротший шлях дод миру. Ми маємо натиснути, якщо хочемо примусити Російську Федерацію до миру", – переконаний Порошенко.