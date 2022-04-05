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Виключення Росії з ООН, позбавлення її права вето у Радбезі – це безальтернативний шлях, - Порошенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путінська Росія як держава-агресор має бути позбавлена права вето у Раді Безпеки ООН і взагалі має бути виключена з цієї міжнародної організації – переконаний Петро Порошенко.

В інтерв'ю Радіо Свобода він наголосив, що іншого шляху для гарантування світової безпеки немає, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС.

"Почати процес виключення Російської Федерації з членів Організації Об‘єднаних Націй і позбавлення її права вето. Бо країна, яка скоїла злочини проти людства і порушує принципи створення ООН, не має права перебувати в складі ООН і тим більше мати право вето", – закликає Порошенко.

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"Я вважаю, що це є безальтернативний шлях. Україна не має права діяти по-іншому. Тут я посилаюся не лише на досвід 1939 року, коли після війни в Фінляндії Росію виключили з Ліги Націй. Така карма в неї, така доля в неї, щоб вона коїла злочини проти людства – і це фактично елемент тотальної міжнародної ізоляції не просто країни агресора, а країни, яка коїть злочини проти людства", – зауважує Порошенко.

"Хочу наголосити, що Статут ООН чітко передбачає: країна, яка порушує принципи, які закладені в Статуті, не має права залишатися в Організації", – говорить п’ятий Президент.

"Ми говоримо сьогодні про тотальну, міжнародну, енергетичну, економічну, політичну ізоляцію Росії. Це найкоротший шлях дод миру. Ми маємо натиснути, якщо хочемо примусити Російську Федерацію до миру", – переконаний Порошенко.

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Топ коментарі
+23
Если исключат из ООН, то и из Совбеза тоже, и про право вето можно не говорить.
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05.04.2022 15:26
+21
Це твоє звернення до zeленського?
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05.04.2022 15:30
+16
Різницю між "Пятим" і "пів-шостого" бачите?
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05.04.2022 15:44
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Если исключат из ООН, то и из Совбеза тоже, и про право вето можно не говорить.
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05.04.2022 15:26 Відповісти
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Дякую що пояснив мені та пороху...
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05.04.2022 15:29 Відповісти
І шо воно по факту дасть?за боінг хоть когось засудили?
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05.04.2022 15:29 Відповісти
До цього йде.
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05.04.2022 15:30 Відповісти
Яким чином?ну навіть дадуть вирок і хто поїде затримувати їх?чи бункер будуть штурмувати?
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05.04.2022 15:49 Відповісти
Мілошевич розповість, коли у пеклі з ним зустрінуться.
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05.04.2022 16:12 Відповісти
мілошевич+кадафі+хусейн з чаушеску..можуть ЦЕ підтвердити...
і вони вже на путіна та компанію зачекалися....
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05.04.2022 16:30 Відповісти
жоден з них не мав ядерної зброї, тому до них можна було прийти у гості. з ****** так не вийде.
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05.04.2022 17:15 Відповісти
ви впевненні що там на роSSії щось БУЛО і Є?
я вже бачив "гіраїчіскій АПЛ курск...", авіаносіц кузя...танки армата... та іншу руSSку зброю з путінскіх мультиків 2016-2019 років..
а як ви думаєте для чого руZZкі вбивці тягнули весь цей непотріб з Владивостока та Хабаровська в Україну??....
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05.04.2022 17:50 Відповісти
впевнений. якість та результат використання роzzією ЯЗ викликають сумніви, та для сцикливої Європи цього досить.
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05.04.2022 18:34 Відповісти
тогда уже "мировому сообществу" будет сложно не предпринимать никаких действий. там, миротворцы, поставки оружия гуманитарки и т.п. а сейчас вроде "вето", сори, ничего нельзя сделать. это так удобно... правда есть еще Китай, но там немного могут быть адекватнее. кацапов то мы 100% знаем.
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05.04.2022 15:48 Відповісти
Які миротворці?вони всі очкують воювати з парашою,ця організація може тільки в африку відправляти миротворців
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05.04.2022 16:04 Відповісти
Та ні, то в іншому порядку? Спочатку Радбез, а потім і ООН.
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05.04.2022 15:39 Відповісти
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05.04.2022 15:26 Відповісти
Чепуха то все, дезінформація зараз дуже шкідлива
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05.04.2022 15:30 Відповісти
розкручує свій канал
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05.04.2022 15:45 Відповісти
дещо він "передбачав" завчасно. Але цілком дивний канал і дивна інфа...
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05.04.2022 15:31 Відповісти
Нагадує Гнилятин ТВ. Розказує абсурдні новини серйозним професійним голосом. Але вже не раз прогнози збувалися.. чи так співпадало.. хєр його зна.. тіп мутний
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05.04.2022 15:37 Відповісти
розкручує свій канал
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05.04.2022 15:44 Відповісти
дебил, но у него просмотров больше чем у Бутусова
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05.04.2022 16:09 Відповісти
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Ляпання язиком не зупинить рашистські танки та ракети.
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05.04.2022 15:29 Відповісти
Це твоє звернення до zeленського?
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05.04.2022 15:30 Відповісти
До всіх наших політиків які кричать зараз про переговори, міжнародні організації та договори, зараз значення має лише військова міць.
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05.04.2022 15:34 Відповісти
Вважаєш що твій метеоризм посилить нашу військову міць?
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05.04.2022 15:51 Відповісти
Исключить надо, но войну это не остановит. Возможно, международные суды над российскими военными повлияют на решимость сместить путлера.
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05.04.2022 15:39 Відповісти
навряд(
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05.04.2022 16:10 Відповісти
Перед Второй мировой войной СССР и Германию исключили из Лиги Наций (или кто-то сам ушел, точно не помню), но войну это не предотвратило.
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05.04.2022 16:26 Відповісти
Різниця яка ? Війна і так іде.
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05.04.2022 20:02 Відповісти
ООН має намагатись зупинити війну, якщо не вдалось запобігти.
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05.04.2022 21:06 Відповісти
Все вірно він говорить!
От якби об'єднати розум Пороха,з язиком Зелі!
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05.04.2022 15:43 Відповісти
Устав ООН (полный текст)

Статья 6. Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.
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05.04.2022 15:44 Відповісти
и некому это сделать
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05.04.2022 17:02 Відповісти
Ключевое - по рекомендации Совета Безопасности.
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05.04.2022 17:28 Відповісти
ugu, - a tut capa nu nikak ne zarekomenduje sebia vygnatj nafuj.
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05.04.2022 18:11 Відповісти
так отож.
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05.04.2022 18:32 Відповісти
Різницю між "Пятим" і "пів-шостого" бачите?
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05.04.2022 15:44 Відповісти
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Я бачу, що п*ятому не бути сьомим.
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05.04.2022 16:23 Відповісти
Це не головне. Головне в очевидній різниці світоглядів.
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05.04.2022 16:41 Відповісти
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Брехун подал голос!!!!!!!!!!!!!!!
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05.04.2022 15:52 Відповісти
Ідея хороша, але який механізм реалізації? В Лізі націй, якщо що, ні у кого не було права вето, тому там совків (а ще Японію за злочини в Китаї) могли виключити...
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05.04.2022 15:52 Відповісти
Виключення Росії з ООН, позбавлення її права вето у Радбезі - це безальтернативний шлях,

"США ініціюють виключення Росії з Ради ООН з прав людини ?"

Хотеть не вредно!

Особенно, если совсем не уверены в успехе этого "виключення Росії з Ради ООН з прав людини".

Исключение СССР из Лиги Наций - резолюция Ассамблеи и постановление Совета Лиги Наций об исключении Советского Союза из этой международной организации с осуждением «действий СССР, направленных против Финляндского государства», - за развязывание войны с Финляндией - 14 декабря 1939 года.

А ранее еще, намного ранее, 19 октября 1933 германское правительство объявило о выходе страны из Лиги Наций - то есть Германия Гитлера ушла как бы добровольно.

И что потом было в истории человечества? Кто помнит?

А ведь ООНа - это вам не Лига наций.

Т. Сталин учел недостатки внутреннего устройства Лиги наций и сделал ООНу "непобедимой" в ее НЕ противостоянии агрессору - агрессор всегда остается в следователях, адвокатах, судьях, прокурорах и палачах...

Потом там Китай и РФ, - сочувствующие партнеры...- среди постоянных членов СБ ООН, которые имеют право вето, которое позволяет... "накладывать" Устав ООН - пример всемирного уложения синтезированного фарисейства от жестокого и лукавого Дьявола, самой наглой в истории человечества ХУЦПЫ, в обертках неустанной заботы о человечестве.

И почему этот условный Запад в этой битве без правил всегда на стороне... крокодила, которого они как бы пытаются умиротворить, цивилизировать, накормив его сначала соседями...

Конечно сначала дальними...
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05.04.2022 16:18 Відповісти
Давно вже час, не вкладається в голові, як країна-агресор (неодноразовий) навіть теоретично може бути в Раді Безпеки!
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05.04.2022 16:21 Відповісти
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Пепа за свою каденцію казав ,що посольства росії знищувать ніззя ,бо дипломатичні стосунки дуже важливі як і фабрика у Ліпецьку ,як і фури з канахветами їхали у Крим і до нас товарооборот з росії був нехилий ..Було відео як вагоностав повний автомобілів ВАЗ 21213 їхав в Україну ,а в той час в Ілловайську наших оточили ...
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05.04.2022 16:21 Відповісти
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Зараз вам прилетить, та коли то було
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05.04.2022 16:25 Відповісти
Поможет нам примерно так же , как изменение в Конституции помогло Украине вступить в НАТО. Благими намерениями устелена дорога в ад...
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05.04.2022 17:38 Відповісти
Порох мудрый и хитрый политик.
Подсунул Бене и Зе троянского коня ввиде нормы конституции о вступлении в НАТО.
Теперь им очень сложно, ибо североатлантическая интеграция не устраивает ни того ни другого.
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05.04.2022 20:18 Відповісти
Может сначала обговорить это в "нормандском формате" или в "минском"? Особый статус, перемирие, всеобщаяя амнистия, медведчука подключить, чтобы до ***** достучался? Шо Пеця, другого_выхода_нету?
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05.04.2022 20:36 Відповісти
 
 