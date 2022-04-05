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Обстріл дитячої лікарні в Миколаєві. ВIДЕО камер спостереження
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
В мережі з'явилоя відео, на якому зафіксований обстріл дитячої лікарні в Миколаєві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, його на своїй сторінці в соцмережі опублікував глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. На запису камер спостереження зафіксоване влучання в паркувальний майданчик для швидких.
Топ коментарі
+7 Gal
показати весь коментар05.04.2022 15:50
+5 Vitaliy Khomenko
показати весь коментар05.04.2022 15:49
+4 Дмитрий Иванов b4dbe8ca
показати весь коментар05.04.2022 15:52
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На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
Там самі злісні бандери.