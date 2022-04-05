Обстріл дитячої лікарні в Миколаєві. ВIДЕО камер спостереження

В мережі з'явилоя відео, на якому зафіксований обстріл дитячої лікарні в Миколаєві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його на своїй сторінці в соцмережі опублікував глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. На запису камер спостереження зафіксоване влучання в паркувальний майданчик для швидких.

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