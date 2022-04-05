Російські окупанти понаставляли розтяжок в ЖК "Континент" в Бучі. ВIДЕО

У місті Буча на Київщині окупанти грабували залишені мешканцями квартири та замінували жилі комплекси.

Відповідне відео із ЖК "Континетн" у Бучі оприлюднив канал Реальній Киев, передает Цензор.НЕТ.

"Буча, ЖК "Континент". російські окупанти понаставляли розтяжок, пограбували квартири. І так у багатьох будинках. Будь ласка, бережіть себе", - йдеться у дописі.