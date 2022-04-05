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Російські окупанти понаставляли розтяжок в ЖК "Континент" в Бучі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У місті Буча на Київщині окупанти грабували залишені мешканцями квартири та замінували жилі комплекси.
Відповідне відео із ЖК "Континетн" у Бучі оприлюднив канал Реальній Киев, передает Цензор.НЕТ.
"Буча, ЖК "Континент". російські окупанти понаставляли розтяжок, пограбували квартири. І так у багатьох будинках. Будь ласка, бережіть себе", - йдеться у дописі.
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@FataFatula
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4 год
чому досі немає інфи з Бородянки? Чому тягнуть з оприлюдненням? Щоби що? Шоб не завадити підписати капітуляцію?? Бо якшо світ побачить Бородянку, то вжахнеться так,що будь-що підписати потім буде означати: підписати і собі смертний вирок?
Можливо багато заміновано, просто важко працювати. А можливо запустили іноземців і не публікують, щоби орки не накрили їх ракетами..