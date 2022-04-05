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Російські окупанти понаставляли розтяжок в ЖК "Континент" в Бучі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У місті Буча на Київщині окупанти грабували залишені мешканцями квартири та замінували жилі комплекси.

Відповідне відео із ЖК "Континетн" у Бучі оприлюднив канал Реальній Киев, передает Цензор.НЕТ.

"Буча, ЖК "Континент". російські окупанти понаставляли розтяжок, пограбували квартири. І так у багатьох будинках. Будь ласка, бережіть себе", - йдеться у дописі.

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у вас шесть сотен пленных великой жыдоугрофиннобурятии...хай,блеать,растягиваются помалу на растяжках.
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05.04.2022 16:08 Відповісти
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05.04.2022 16:10 Відповісти
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05.04.2022 16:11 Відповісти
Фата Фатонька. Вірю в ЗСУ!Все буде Україна!🇺🇦
@FataFatula
·
4 год
чому досі немає інфи з Бородянки? Чому тягнуть з оприлюдненням? Щоби що? Шоб не завадити підписати капітуляцію?? Бо якшо світ побачить Бородянку, то вжахнеться так,що будь-що підписати потім буде означати: підписати і собі смертний вирок?
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05.04.2022 16:11 Відповісти
не має там чого тягти. Я думаю, що Маріуполь переплюне і Бучу і Бородянку разом узяті.
Можливо багато заміновано, просто важко працювати. А можливо запустили іноземців і не публікують, щоби орки не накрили їх ракетами..
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05.04.2022 16:16 Відповісти
Якщо там залишаться сліди злочинів. Люди просто набудуть статус зниклих безвісти.
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05.04.2022 16:17 Відповісти
С Мариуполем, к сожалению, может быть непонятно что. Его с большой вероятностью возьмут, а следы всех преступлений сами же скроют.
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05.04.2022 16:51 Відповісти
Схоже на ІМП. Якщо так, то це з метою сигналізації.
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05.04.2022 16:13 Відповісти
 
 