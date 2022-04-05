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Проєкт "Без цензури": Чичваркін, Кац і не тільки. Як російські "ліберали" брешуть про злочини Росії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Без цензури" повертається!
У першому після вимушеної перерви випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як так звані "російські ліберали" брешуть і маніпулюють про злочини російських військових.
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Топ коментарі
+10 Gar
показати весь коментар05.04.2022 19:01
+8 Gar
показати весь коментар05.04.2022 19:05
+6 Крюк Крановой
показати весь коментар05.04.2022 18:37
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Дырявый хвалится пленными ЗСУ.
WTF?
Или это ему лично Степан Андреич 31 февраля снимал?