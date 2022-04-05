Проєкт "Без цензури": Чичваркін, Кац і не тільки. Як російські "ліберали" брешуть про злочини Росії. ВIДЕО

"Без цензури" повертається!

У першому після вимушеної перерви випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує, як так звані "російські ліберали" брешуть і маніпулюють про злочини російських військових.

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