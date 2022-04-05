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Під Черніговом під час зачистки у лісосмузі знайшли позиції окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Чернігівщині під час зачистки від російських окупантів знайшли їхні позиції. Загарбники окопувалися прямо в лісосмузі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL із посиланням на "Суспільне".

На відео можна побачити місця, з яких окупанти обстрілювали місто Чернігів і де поховали своїх загиблих.

На місці свого перебування росіяни порозкидали залишки сухпайків, а також снарядів.

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Окупанти встигли облаштувати собі там і землянки, де спали і які були для них сховищами.

За словами представників територіальної оборони, які здійснюють "зачистку", росіяни розраховували залишитися на цій позиції надовго.
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Топ коментарі
+44
Дуже "скрепно" - хрести на могілках своїх загиблих закидані побутовим сміттям. Сміття до сміття...
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05.04.2022 18:13
+28
планово люлей получили вот вне планово и ****...
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05.04.2022 18:15
+25
Їдять, серуть та ховають, і все поруч - ****** кацапи
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05.04.2022 18:19
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Якщо вони планово відходили, "успішно" виконавши перший етап "спецоперації", чому ж стільки снарядів залишили?
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05.04.2022 18:09 Відповісти
планово люлей получили вот вне планово и ****...
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05.04.2022 18:15 Відповісти
Вони навіть планово й не наступали. У них не було ні лінії зачистки, ні груп з інфраструктури. Це малочисленна неорганізована орда. Судячи з такої тактики ведення війни - вони захоплюють деяку територію - потім відступають і окопуються на певних рубежах. І так далі.
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05.04.2022 18:25 Відповісти
Везли речі, які відмарадьорили, для снарядів місць не залишилось.
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05.04.2022 18:33 Відповісти
Дуже "скрепно" - хрести на могілках своїх загиблих закидані побутовим сміттям. Сміття до сміття...
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05.04.2022 18:13 Відповісти
кацапи та цукор <<<
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05.04.2022 18:14 Відповісти
Їдять, серуть та ховають, і все поруч - ****** кацапи
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05.04.2022 18:19 Відповісти
Хрестам не місце на ямах де закопані виродки сатани. Прибрать і зрівнять з землею щоб і сліду не було.
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05.04.2022 18:22 Відповісти
викопать тих двох з під хрестів та ідентифікувати. а потім надіслати мамкам . так буде по християнське правильно
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05.04.2022 18:44 Відповісти
Такі речі якщо потрібно робити тотітькт після дослідження саперів. Ті гнуси здатні на падлянки У мане сусід був досвідченим розвідником в АТО і не вберігся весною 15р біля Попасної. А ті хлопці з ТрО також грають з вогнем. Щось не віриться що там все перевірено саперами.
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05.04.2022 19:30 Відповісти
Ні. Сказати мамкам, щоб ті самі викопували і з ними додому *********. І щоб друзів взяли із собою
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05.04.2022 19:33 Відповісти
Биомусор не идентифицируется, а утилизируется чирваками. ПС. Мардва сроду христианами не была, патаму шо людоеды.
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05.04.2022 20:41 Відповісти
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05.04.2022 21:25 Відповісти
 
 