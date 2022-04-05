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Під Черніговом під час зачистки у лісосмузі знайшли позиції окупантів. ВIДЕО
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На Чернігівщині під час зачистки від російських окупантів знайшли їхні позиції. Загарбники окопувалися прямо в лісосмузі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL із посиланням на "Суспільне".
На відео можна побачити місця, з яких окупанти обстрілювали місто Чернігів і де поховали своїх загиблих.
На місці свого перебування росіяни порозкидали залишки сухпайків, а також снарядів.
Окупанти встигли облаштувати собі там і землянки, де спали і які були для них сховищами.
За словами представників територіальної оборони, які здійснюють "зачистку", росіяни розраховували залишитися на цій позиції надовго.
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