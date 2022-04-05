"Следуйте за русским кораблем", - прихильницю "русского мира" виселили з готелю "Hilton" в Польщі. ВIДЕО
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Прихильницю "русского мира" виселили з готелю "Hilton" в Польщі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виселення опублікований в соцмережах. Судячи з розмов на записі, жінка прожила в готелі не менше одного тижня і весь цей час розповідала про те, що ЗСУ знищують Харків. Автор відео стверджує, що вона та її чоловік допомагали цій жінці оформляти різноманітні документи. Тож можна припустити, що вона громадянка України і потрапила в Польшу, тікаючи від війни. Є підстави стверджувати, що ця жінка саме з Харкова.
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Топ коментарі
+165 Garry Grant
показати весь коментар05.04.2022 17:37
+155 Лысый коротышка
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+101 Дмитрий Чечикаай
показати весь коментар05.04.2022 17:38
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Будь ласка, зачекайте...
70 лет назад вслед за освобождением от нацизма в Европе началась кампания преследования коллаборационистов
"Знаете, что случится дальше? Ни досудебных слушаний, ни нормального процесса не будет. Меня признают виновным и разделаются со мной еще до выборов". Так, по воспоминаниям его адвоката, в августе 1945 года точно предсказал свою судьбу Пьер Лаваль - премьер-министр Франции при коллаборационистском режиме Виши. Первые выборы в освобожденной Франции были назначены на 21 октября 1945 года. Шестью днями ранее Лаваля расстреляли во внутреннем дворе тюрьмы в городке Френ.
Процесс Лаваля, длившийся всего пять дней, как давно доказано историками, протекал с многочисленными грубыми нарушениями, хотя даже при соблюдении всех правовых формальностей второе лицо режима Виши почти наверняка было бы признано виновным. Иной вопрос, "потянула" ли бы его вина в таком случае на смертную казнь. Лаваль стал одним из самых высокопоставленных европейских политиков, казненных за сотрудничество с нацистской Германией в годы оккупации. Всего же тем или иным преследованиям в первые месяцы и годы после войны подверглись сотни тысяч людей. Тысячи ждала смерть - и не только по приговору суда. Разъяренные толпы, искавшие сразу после освобождения истинных и мнимых прислужников оккупантов, нередко устраивали суды Линча на улицах французских, бельгийских, голландских, датских, чешских городов.
Єрмаки з Арахаміями напряглись...
Google: запросы «Как уехать из России?» достигли 10-летнего максимума. Запросы по слову «эмиграция» увеличились в 4 раза; «политическое убежище» - в 5 раз.
«Яндекс»: запросы «Как уехать из России» за последний год делали 4000 человек в неделю, в последнее время - 40 тыс в неделю.
До речі ,а де подівся Пальчевський, і чи повернув він гроші за свої "Шоумазгов"?
воно перед закриттям дверей ліфту сказало
НЄ ПІЗДІ, БО СЕРЦЕ СТАНЕ
воно УКРАЇНОМОВНЕ
РАШАНСОКОПАСПОРТНЕ
при тому, що ******** країну, яка його породила
****, ПОРОДИЛА ТО Й ЗАКОПАЄ!
як виявиться інше - ставлю щось ХО))
на ваш вибір))
просто кілька фраз завчило..
бо інакше непаляницемовне так не палилося б
сказати без акценту "НЄ ПІЗДІ, БО СЕРЦЕ СТАНЕ" на автопілоті...
при тому, що тебе випиз*довують з готелю???
НЄЄЄЄ
ВОНО **** УКРАЇНОМОВНЕ
1) щоб кругом була Роісся
2) жити у ЄС чи США
до Пєті претензій жодних?
бо він 5 років війни не міг, і ВР "не давала"?
на руськом белом катере
без намордників вхід заборонено
65% цієї чухраінської кацапомордої бидлоти москалів вже повертаються в Україну, бо їм там не подобається, як до них відносяться...!!!
50$ на одну людину, одноразова виплата + безкоштовне проживання та харчування до 1 місяця...!!!
Цей час для них дано, щоб якось їх підтримати та щоб вони знайшли собі роботу...!!!
Уся ця кацапоморда чухраінська бидло маса, скаржиться, що їх там погано годують і недають колбаскі...!!!
Вони думали, що їх там будуть цілий рік НА ШАРУ годувати з проживанням та ще давати кишенькові гроші...!!!
ОНІ очєнь нє довольни, отношенієм до них і тєм, що в них питають, чому вони не розмовляють УКРАЇНСЬКОЇ МОВОЮ, як УКРАЇНЦІ, а далі ЧТОКАЮТ, ГДЗЄКАЮТ і КАКАЮТ...!!!
ОСЬ ТАКА КАЗКА МАЛЯТА...!!!
УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ...!!!
ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНЦІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ МОСКАЛИКИ....!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти москалі, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ СКРЄПОСТАНСЬКІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!