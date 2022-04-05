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"Следуйте за русским кораблем", - прихильницю "русского мира" виселили з готелю "Hilton" в Польщі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Прихильницю "русского мира" виселили з готелю "Hilton" в Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виселення опублікований в соцмережах. Судячи з розмов на записі, жінка прожила в готелі не менше одного тижня і весь цей час розповідала про те, що ЗСУ знищують Харків. Автор відео стверджує, що вона та її чоловік допомагали цій жінці оформляти різноманітні документи. Тож можна припустити, що вона громадянка України і потрапила в Польшу, тікаючи від війни. Є підстави стверджувати, що ця жінка саме з Харкова.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+165
Мразь ватная. Какие они все ублюдки.
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05.04.2022 17:37
+155
Мене більше всього бісить те, що руцькоміровці тікають не в рашку, а в загниваючу гейропу.
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05.04.2022 17:38
+101
Полякам очередной респект!!!!!👍
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05.04.2022 17:38
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Мразь ватная. Какие они все ублюдки.
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05.04.2022 17:37 Відповісти
ця мразь жидоватная (( таких іще пошукати треба .
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05.04.2022 17:45 Відповісти
ця мразота в кінці сказала без акценту українською "не пизхххх бо серце стане". напевно вона совкодрочер зі сходу. От тварина, коли вже вони всі виздихають!
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05.04.2022 18:50 Відповісти
Потрібно і в Україні таку зачистку.

70 лет назад вслед за освобождением от нацизма в Европе началась кампания преследования коллаборационистов

"Знаете, что случится дальше? Ни досудебных слушаний, ни нормального процесса не будет. Меня признают виновным и разделаются со мной еще до выборов". Так, по воспоминаниям его адвоката, в августе 1945 года точно предсказал свою судьбу Пьер Лаваль - премьер-министр Франции при коллаборационистском режиме Виши. Первые выборы в освобожденной Франции были назначены на 21 октября 1945 года. Шестью днями ранее Лаваля расстреляли во внутреннем дворе тюрьмы в городке Френ.

Процесс Лаваля, длившийся всего пять дней, как давно доказано историками, протекал с многочисленными грубыми нарушениями, хотя даже при соблюдении всех правовых формальностей второе лицо режима Виши почти наверняка было бы признано виновным. Иной вопрос, "потянула" ли бы его вина в таком случае на смертную казнь. Лаваль стал одним из самых высокопоставленных европейских политиков, казненных за сотрудничество с нацистской Германией в годы оккупации. Всего же тем или иным преследованиям в первые месяцы и годы после войны подверглись сотни тысяч людей. Тысячи ждала смерть - и не только по приговору суда. Разъяренные толпы, искавшие сразу после освобождения истинных и мнимых прислужников оккупантов, нередко устраивали суды Линча на улицах французских, бельгийских, голландских, датских, чешских городов.

Єрмаки з Арахаміями напряглись...
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05.04.2022 19:20 Відповісти
Мене більше всього бісить те, що руцькоміровці тікають не в рашку, а в загниваючу гейропу.
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05.04.2022 17:38 Відповісти
Так границі закриті!
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05.04.2022 17:46 Відповісти
Так через блокпости на Крим! Хай шурують!
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05.04.2022 17:54 Відповісти
А може, з Польщі в Ізраїль...
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05.04.2022 18:42 Відповісти
Це зразок звичайного расеянського патріотизму-любити батьківщину звіддаля ☺️Багато таких патриотів у Німеччині.Але внутришній голос каже їм-сиди тут бо тут краще
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05.04.2022 17:58 Відповісти
відправити в Бєлорусь
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05.04.2022 18:36 Відповісти
«Работу Путина на посту президента одобряют 79% россиян. Еще каких-то 20% - и будет совсем как у Чаушеску за неделю до расстрела»

Google: запросы «Как уехать из России?» достигли 10-летнего максимума. Запросы по слову «эмиграция» увеличились в 4 раза; «политическое убежище» - в 5 раз.

«Яндекс»: запросы «Как уехать из России» за последний год делали 4000 человек в неделю, в последнее время - 40 тыс в неделю.
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05.04.2022 18:41 Відповісти
Мало того,вони паскуди повернуться і знову будуть мати право голосу.
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05.04.2022 19:13 Відповісти
Полякам очередной респект!!!!!👍
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05.04.2022 17:38 Відповісти
То ще жіночка витримана, бо я б ротяку , тій курві, розідрала б
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05.04.2022 17:38 Відповісти
Она на рабочем месте и снимает на камеру. Так зверей снимают...
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05.04.2022 17:40 Відповісти
зоопарк
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05.04.2022 17:50 Відповісти
та тут в києві цеї срані рвати не перервати. а вумний нарід іще навибирає нових кив і шуфричів. зараз вже зе казел позакривав опозиційні канали, натомість проросійкий інтер працює, ахметівський україна 24 працює. наші так звані посадовці дають інтервю страні юа.
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05.04.2022 18:02 Відповісти
Думаю, що киви та шуфричі вже всьо. А от популісти та маріонетки олігархів - це запросто.
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05.04.2022 19:17 Відповісти
Якби ви знали скілки ще такого бидла у Європі!
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05.04.2022 17:38 Відповісти
а чому не в москву?
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05.04.2022 17:39 Відповісти
Москва не резиновая.
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05.04.2022 23:55 Відповісти
ещё бы мокшанке рюкзак на чугунный заменили...
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05.04.2022 17:39 Відповісти
обязательно нужно отметку "негражданин" в паспорте. и в закордонном - тоже.
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05.04.2022 17:42 Відповісти
закордонный вообще надо аннулировать всем кто постоянно живет на территории контролируемой агрессором и годами не выезжает оттуда имея возможность выехать.
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05.04.2022 17:53 Відповісти
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05.04.2022 17:53 Відповісти
Так а чому це ватне чмо не в коханій рашці!!!!????
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05.04.2022 17:43 Відповісти
Я не удивлюсь если оно оттуда и приехало. Крысчане все как один имеют украинские заграны, а ЗЕбилы слишком тупые что бы их аннулировать.
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05.04.2022 17:54 Відповісти
О! Це мабуть ведуча телеканалу "ДОМ", там усі такі!
До речі ,а де подівся Пальчевський, і чи повернув він гроші за свої "Шоумазгов"?
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05.04.2022 17:43 Відповісти
у пальчевского приступ танатоза начался 24 февраля, и он госпитализирован то ли в какую-то свою клинику, то ли немецкую.
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05.04.2022 18:01 Відповісти
Пропаганда рюського мира равнозначно пропаганде войне. Польской стороне нужно было паковать эту мразь и передавать украинской стороне для следствия.
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05.04.2022 17:43 Відповісти
це так напевно не гарно,але в неї на "лиці" написано руцкій мір....
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05.04.2022 17:43 Відповісти
А почему в росеюшку не едут вы спрашиваете? потому что тварь знает что если она будет умирать от голода и холода на улице никто ей куска хлеба не подаст в той любимой расеюшке,а в тёплой Европе всё толерантно, даже если ты последняя мразь тебе не дадут умереть с голодухи.
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05.04.2022 17:44 Відповісти
люди, ви чули те, що чула я?
воно перед закриттям дверей ліфту сказало
НЄ ПІЗДІ, БО СЕРЦЕ СТАНЕ

воно УКРАЇНОМОВНЕ
РАШАНСОКОПАСПОРТНЕ

при тому, що ******** країну, яка його породила

****, ПОРОДИЛА ТО Й ЗАКОПАЄ!
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05.04.2022 17:45 Відповісти
хреново слухали - це кацапокалякаюча жидоватниця з нашим паспортом , а її відгавкування із спробою сказати кілька слів українською мовою не робить її україномовною .
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05.04.2022 17:49 Відповісти
воно жило в Україні, вангую!
як виявиться інше - ставлю щось ХО))
на ваш вибір))
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05.04.2022 18:51 Відповісти
а хто заперечував що ця гнида з України приїхала ? В тому й справа що приїхала і влаштувалася як біженка і відразу почала паскудити наших
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05.04.2022 19:12 Відповісти
фіг воно україномовне..

просто кілька фраз завчило..
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05.04.2022 17:50 Відповісти
ніхєра
бо інакше непаляницемовне так не палилося б

сказати без акценту "НЄ ПІЗДІ, БО СЕРЦЕ СТАНЕ" на автопілоті...
при тому, що тебе випиз*довують з готелю???
НЄЄЄЄ

ВОНО **** УКРАЇНОМОВНЕ
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05.04.2022 18:09 Відповісти
підтримую Вас. Це наше лайно, з тих виборці з ППЗДЖ, які гнули за срасею. Тільки чого воно не поїхало в рф, а туди, якщо там на срасєюшке так добре?!
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05.04.2022 18:24 Відповісти
там мабуть занадто для неї добре)
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05.04.2022 18:46 Відповісти
Павлотех, не говори дурню. Прислухайся до останньої її фрази. Якби вона не володіла українською мовою, вона не змогла би походу так вимовити.
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05.04.2022 18:30 Відповісти
Воно з Харкова. Російськомовні з України усі говорять суржиком, вставляють українські слова.
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05.04.2022 18:39 Відповісти
Ця фраза була популярною в срср десь в 70х роках не тільки в Україні, дивлячись на її вік це фраза з її дитинства.
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05.04.2022 18:43 Відповісти
Справжній руський патріот щиро мріє про дві речі:
1) щоб кругом була Роісся
2) жити у ЄС чи США
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05.04.2022 17:45 Відповісти
Замість тролити, ліпше б мовчки копняка для прискорення.
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05.04.2022 17:46 Відповісти
лишний раз, показан, кацапский дебилизм, раньше, на "Тааааааааагииииииииллл", просто морщились и крутили, пальцем, у виска. Сейчас, только, за кацапопаспорт да быдлоязык, отхватят, мгновенно.
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05.04.2022 17:46 Відповісти
Нація нелюдей.
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05.04.2022 17:47 Відповісти
Насколько я помню, Хилтон только на 5 дней максимум разрешал поселение. Но с такими предъявами подругу надо депортировать прямиком в таганрог.
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05.04.2022 17:47 Відповісти
Не исключено что оно оттуда и приехало. Сейчас у крымсчан стало модно доставать украинские заграны и под видом беженцев кататься на халяву по ЕС, попутно максимально обсирая Украину и рассказывая кремлевские методички, от чего европейцы просто не понимают что происходит. До ЗЕбилов никак не дойдет что надо срочно аннулировать их паспорта.
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05.04.2022 17:51 Відповісти
на переход вату к луке....... и пусть пи*дует в магадан пешкарусом
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05.04.2022 17:54 Відповісти
Виноваты зелебобики. Уже не первый случай когда крымсчане пользуясь случаем ездят по украинским паспортам под видом беженцев бесплатно отдыхать в ЕС. Когда уже будет покончено с этим лядством? Необходимо срочно аннулировать все загран. паспорта граждан постоянно проживающих на территориях оккупированных агрессором.
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05.04.2022 17:49 Відповісти
цікаво..

до Пєті претензій жодних?

бо він 5 років війни не міг, і ВР "не давала"?
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05.04.2022 17:52 Відповісти
К нему такие же претензии. Но одно дело когда не было войны, и другое сейчас, когда фактически иностранные агенты-пропогандоны ездят с паспортами Украины и под видом украинских граждан всячески ее же обсирают из кремлевских методичек.
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05.04.2022 17:56 Відповісти
Кожному українцю (окрім кацапів) відомо що війна йде з 2014 року.
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05.04.2022 18:46 Відповісти
К нему те же вопросы. Просто во время войны это стало гореть.
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05.04.2022 17:57 Відповісти
Слухайте, та цього добра в нас повно, і вони були з українськими паспортами, - це всі виборці ОПЗЖ,які дуже хотіли мати срасєю тут. І нас позорять закордоном! От тілики якого вони не шурують зі всіма тими, що виїхали в рф. За останніми даними 260 тис особин виїхало з України в срасею..
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05.04.2022 18:22 Відповісти
Какие рыла перекошенные у рускомирских полуживотных... Чё их так карежит?
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05.04.2022 17:50 Відповісти
Місце всіх кацапських свиней в запапєбрікавам свінарнікє...
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05.04.2022 17:55 Відповісти
В паспорті ставити мітку "російська мерзота", щоб вона їхала в росію свою за російським кораблем
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05.04.2022 17:55 Відповісти
Ломайте бедренную кость. Высока вероятность жировой эмболии и попадания в ад к своим.
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05.04.2022 17:55 Відповісти
Скиньте данные этой русиш фашистки.
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05.04.2022 17:56 Відповісти
"Руzzкім і собакам - входу нет" - це не я вигадав.
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05.04.2022 17:57 Відповісти
Дуже прикро що в неї цілий писок залишився
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05.04.2022 17:57 Відповісти
в центрі Берліна у 5000 тисяч писки не натовчені залишились, ви в курсі... і навіть колеса не порізані...
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05.04.2022 19:11 Відповісти
к іпеней матери
на руськом белом катере
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05.04.2022 17:59 Відповісти
в мире животных))))))))
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05.04.2022 18:01 Відповісти
з собаками та рузькими
без намордників вхід заборонено
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05.04.2022 18:02 Відповісти
с таким кульком можно претендовать на израильское гражданство, как жертве зверств нацистов "Азова". В Израиле таких уже много, им хорошо заходит.
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05.04.2022 18:04 Відповісти
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05.04.2022 19:07 Відповісти
кульок не допоможе. лише мати, тато, бабуся чи дiдусь аiди.
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06.04.2022 18:13 Відповісти
FUCK and KILL ALL RUSSIANS !!!!!
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05.04.2022 18:05 Відповісти
pervoe absolutely unnecessary...
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05.04.2022 18:34 Відповісти
Шваброю! Тоді все буде добре.
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05.04.2022 19:26 Відповісти
Гнидятина, на на костях українців, паплюжила їх. Кацапський висер
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05.04.2022 18:11 Відповісти
*******, я прочитав "прихильницю русского міра ВИВЕСИЛИ" вже зрадів, невже почалось, невже люди світу почали розуміти, з ким мають справу, і що треба робити... Нічого, такими темпами скоро і вивішувати дійсно почнуть, не тільки виселяти.
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05.04.2022 18:12 Відповісти
Коли виграємо війну обов'язково приїду подивитися цю дружню країну, люди якої мені стали любі близькі. А поки буду вчити їхню мову.
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05.04.2022 18:13 Відповісти
Я смотрю благодарность этих существ не знает границ... кацапский паспорт должен стать проклятием для орков просочившихся в нормальный мир. А лучшей наградой--принудительная высылка на родину.
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05.04.2022 18:16 Відповісти
А шо ж ти тваринка рюзьгєжопа не побігла у свою омріяну кацапдлію?! Шо ж ти мразота кінчена у "загнівающаю гєйропу" дриснула? Велика дяка полякам! Хай вони цю потвору депортують на "істєрічяскуюродіну" - у парашостан! Там їй знайдуть гарний прихисток: "хотєл" у мухосранську з чудовим видом із вікна на фекалоїдний "сталагміт", і чемно привітають місцеві хабалки : "чьо прієхала к нам хахлуха нєдабітая -у нас саміх жрать нєчьо!" І хай вона їм потім доводить - шо "ана жерюзьгая как і ви"!
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05.04.2022 18:25 Відповісти
Таких тварей нужно отовсюду гнать, после Польши поедет искать комфорт в других странах
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05.04.2022 18:26 Відповісти
Депортувати в Мацкву і ділов то.
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05.04.2022 18:32 Відповісти
а чи не з України це пєрєсєлєнка
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05.04.2022 18:38 Відповісти
в че на райсию не ******** ***** ? 🤔
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05.04.2022 18:46 Відповісти
Оце дивина: вболіває за "русский мир" - а втекла чомусь в кляту "гейропу".
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05.04.2022 18:47 Відповісти
Ось така кацапоморда чухраінська маскальська-сєпарня, рванула в Європу , як біженці від війни і своїх кацапомордих москалів освободітєлей, щоб там теж показати свою культуру і навязати КАКА-РАЗНІЦА, ЧТО-ЧТО, ГДЗЕ-ГДЗЕ і КАК-КАК...!!!
65% цієї чухраінської кацапомордої бидлоти москалів вже повертаються в Україну, бо їм там не подобається, як до них відносяться...!!!
50$ на одну людину, одноразова виплата + безкоштовне проживання та харчування до 1 місяця...!!!
Цей час для них дано, щоб якось їх підтримати та щоб вони знайшли собі роботу...!!!
Уся ця кацапоморда чухраінська бидло маса, скаржиться, що їх там погано годують і недають колбаскі...!!!
Вони думали, що їх там будуть цілий рік НА ШАРУ годувати з проживанням та ще давати кишенькові гроші...!!!
ОНІ очєнь нє довольни, отношенієм до них і тєм, що в них питають, чому вони не розмовляють УКРАЇНСЬКОЇ МОВОЮ, як УКРАЇНЦІ, а далі ЧТОКАЮТ, ГДЗЄКАЮТ і КАКАЮТ...!!!
ОСЬ ТАКА КАЗКА МАЛЯТА...!!!

УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ...!!!
ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНЦІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ МОСКАЛИКИ....!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти москалі, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ СКРЄПОСТАНСЬКІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
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05.04.2022 18:47 Відповісти
Класичний прояв жидобільшовизму. Чиста класика.
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05.04.2022 19:05 Відповісти
кто в Европе или где там ипаште кацапов нах в тихую ...
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05.04.2022 19:08 Відповісти
Ойц! Можна лише здогадуватись, шо буде казати про фашиздів-бандерівців ця ватніца-развратніца у Ізраїлі.
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05.04.2022 19:14 Відповісти
Натурально в шею.
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05.04.2022 19:20 Відповісти
А куди поділась панночка Мендель? Без її маячні, особливо весняної маячні (), якось порожньо...
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05.04.2022 19:23 Відповісти
Ця "красуня" дійсно з Харкова. Вона арендовала квартиру в нашому під'їзді багатоповерхівки. Її поведінка абсолютно мене не здивувала. І до війни вона паскудно ставилася до всіх сусідів. Матюки, образи. Цікаво, як життя все поставило на свої місця - що сіяла, то і назбирала ця жінка.
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05.04.2022 20:03 Відповісти
Дикий респект вам. надо было сразу в Москву депортировать.
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05.04.2022 20:05 Відповісти
******* ,кацапська шльондра,депортувати суку прямо в кацапію
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05.04.2022 20:59 Відповісти
нужно не просто выселить эту тварь, а сделать так чтобы ее имя знали - потому что переселиться в другой отель и будет также себя вести. пусть едет курва в магадан и наслаждается рашкой с удобствами на улице
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05.04.2022 21:24 Відповісти
Что это так смердит: это Русская культура сэр.
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06.04.2022 13:57 Відповісти
уродливая прокацапленная чмошница.))
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06.04.2022 18:10 Відповісти
 
 