Десантники 95-ї бригади знищили три російські танки і паливозаправник. ВIДЕО

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили три танки та паливозаправник російських військ.

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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"Підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують успішно знищувати озброєння, військову техніку та живу силу російських окупантів. Зокрема, сьогодні в одному з районів виконання завдань, мобільними протитанковими розрахунками 95-ї окремої десантно-шурованої бригади ДШВ ЗС України було знищено три танка та автомобільний паливозаправник підрозділу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

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"Застосувавши для прикриття дими, залишки окупантів почали відступати. Ось так працюють "Марунові берети", – відзначають десантники.