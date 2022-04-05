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Десантники 95-ї бригади знищили три російські танки і паливозаправник. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили три танки та паливозаправник російських військ.

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують успішно знищувати озброєння, військову техніку та живу силу російських окупантів. Зокрема, сьогодні в одному з районів виконання завдань, мобільними протитанковими розрахунками 95-ї окремої десантно-шурованої бригади ДШВ ЗС України було знищено три танка та автомобільний паливозаправник підрозділу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

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"Застосувавши для прикриття дими, залишки окупантів почали відступати. Ось так працюють "Марунові берети", – відзначають десантники.
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Топ коментарі
+30
як гарно браво хлопцi та дiвчата продовжуйте
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05.04.2022 17:44
+27
Два дня назад с моря бомбили Одессу. Пусть попробуют сейчас. Противокорабельные ракеты "Гарпун" из Англии уже в Одессе. Дальность 200 км. Норвегия тоже обещала прислать. #RussianWarCrimes

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05.04.2022 17:47
+26
Гарно коптять буряти.
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05.04.2022 17:45
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як гарно браво хлопцi та дiвчата продовжуйте
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05.04.2022 17:44 Відповісти
Гарно коптять буряти.
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05.04.2022 17:45 Відповісти
нравиться не нравиться, а кацапы будут жариться
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05.04.2022 17:47 Відповісти
Дякую вам хлопці!
Ви найкращі!
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05.04.2022 17:46 Відповісти
Красаучікі! Слава ЗСУ! Смерть ****** кацапам!
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05.04.2022 17:46 Відповісти
Раніше мені подобались нові машини., блискучі, чистенькі. Тепер - розбита вщент російська техніка. Мудрішаю !
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05.04.2022 17:46 Відповісти
Два дня назад с моря бомбили Одессу. Пусть попробуют сейчас. Противокорабельные ракеты "Гарпун" из Англии уже в Одессе. Дальность 200 км. Норвегия тоже обещала прислать. #RussianWarCrimes

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05.04.2022 17:47 Відповісти
Ви правда думаєте, що він сторож складу, де лежать ці ракети?
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05.04.2022 18:03 Відповісти
та издевается ж, ****, Вот как теперь мичману с "быкова" заснуть?
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05.04.2022 18:09 Відповісти
кацапы эту тему перетерли сразу после "Эссена" и довольно подробно, так что тут уже никаких секретов.
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05.04.2022 18:44 Відповісти
А скільки з Одеси до севастополя?
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05.04.2022 19:35 Відповісти
230
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05.04.2022 20:27 Відповісти
Три танка и топляк. Учитывая, что топляки на передовую не ездят, делаем выводы
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05.04.2022 17:47 Відповісти
рейдом идут.
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05.04.2022 18:32 Відповісти
ЗСУ «Стугною» збили "***********" російський гелікоптер Ка-52.

https://www.youtube.com/watch?v=R_8bMGxqahg
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05.04.2022 17:49 Відповісти
можливо це борт 665 .бо його шукають
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05.04.2022 18:02 Відповісти
А де взяв інформацію, що його шукають?
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05.04.2022 18:07 Відповісти
та ракете "стугны" всё равно, в какую цель ее запускают. Разве что летит медленнее на на 150 метров в секунду, чем ракета ПЗРК.
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05.04.2022 18:17 Відповісти
"Стугна" наскільки я розумію - це протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження танків та інших броньованих цілей.
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05.04.2022 18:21 Відповісти
ну да. Но ракета РК-2С об этом не знает, и предполагая, что это танк, разрывает вертолёт как тузик грелку.
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05.04.2022 18:29 Відповісти
не тільки броню, все що зможе дістати чи наздогнати.
а це танки, пво, гвинтокрили на малій висоті, командні пункти чи доти.
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05.04.2022 18:29 Відповісти
По вертушке на висении саме то! Підловили хлопці! Ювелірно
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05.04.2022 18:51 Відповісти
та как-то похер на "висение". Главное что бы угловая скорость небольшая была и оператор джойстиком успевал.
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05.04.2022 19:08 Відповісти
Наша Житомирська 95
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05.04.2022 17:50 Відповісти
95-й респект...Не зупиняйтесь...
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05.04.2022 17:53 Відповісти
Такие новости про успехи ВСУ как бальзам на душу!!!! Спасибо Вам за тяжкий труд и успехов в покарании не людей!
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05.04.2022 17:56 Відповісти
Вот такие переговоры должны быть с оккупантами. Спасибо ребята за отличные переговоры. Житомир Вами гордится.
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05.04.2022 17:56 Відповісти
Наша гордість
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05.04.2022 17:57 Відповісти
 
 