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Бородянки практично немає, рашисти нищили все на своєму шляху, - ОВА. ВIДЕО
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У звільненій від російських окупантів Бородянці на Київщині працюють рятувальники та правоохоронці.
Про це у Telegram повідомив керівник гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Бородянка... На жаль, міста практично немає. Рашисти нищили все на своєму шляху. Цинічно та по-звірячому. Місто зараз закрите - там працюють рятувальники та правоохоронці", - йдеться в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
Пусть в кандалах все и раскапывают.
И могилы роют.
Чтоб это все им всю жизнь снилось.. и в билось в память.
всюди де була русня така жахлива дійсність...
мертве місто і вбиті і закатовані мирні людоньки...
"руцкий мир"... має запам"ятатися тим хто вижив назавжди....
відкидає !!
Бреше тварюка так , що на лобі проступили роги ( я не брешу) 😡