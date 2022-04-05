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Бородянки практично немає, рашисти нищили все на своєму шляху, - ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У звільненій від російських окупантів Бородянці на Київщині працюють рятувальники та правоохоронці.

Про це у Telegram повідомив керівник гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Бородянка... На жаль, міста практично немає. Рашисти нищили все на своєму шляху. Цинічно та по-звірячому. Місто зараз закрите - там працюють рятувальники та правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Найгірша ситуація в Бородянці, - Венедіктова про звірства окупантів на Київщині

Автор: Богдан Гуньковський
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Друга БУЧА, на жаль
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05.04.2022 19:44 Відповісти
Там 600-1000 рашистких ,,добровольцев,, сидят без дела.
Пусть в кандалах все и раскапывают.
И могилы роют.
Чтоб это все им всю жизнь снилось.. и в билось в память.
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05.04.2022 19:49 Відповісти
жах...
всюди де була русня така жахлива дійсність...
мертве місто і вбиті і закатовані мирні людоньки...
"руцкий мир"... має запам"ятатися тим хто вижив назавжди....
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05.04.2022 19:50 Відповісти
Саме зараз , в ці хвилини , в РАДІ БЕЗПЕКИ ООН , виступає Небензя , представник лаптєногих і все ,що відбувається в Украіні , цинічно і нагло
відкидає !!

Бреше тварюка так , що на лобі проступили роги ( я не брешу) 😡
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05.04.2022 19:51 Відповісти
Фашист путин может сколько угодно рушить каменные постройки и деревья но никогда не разрушит украинской боевой души. Эму нужно уничтожить весь мир, чтобы победить Славу украинского народа.
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05.04.2022 19:59 Відповісти
********* , Бородянка (Козятичи) старійший за їх "Грязную рєчку" тобто за Москва-улус ....
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05.04.2022 19:59 Відповісти
https://youtu.be/quBCiKsN2l4
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05.04.2022 20:05 Відповісти
.
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05.04.2022 20:23 Відповісти
 
 