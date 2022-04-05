Бородянки практично немає, рашисти нищили все на своєму шляху, - ОВА. ВIДЕО

У звільненій від російських окупантів Бородянці на Київщині працюють рятувальники та правоохоронці.

Про це у Telegram повідомив керівник гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Бородянка... На жаль, міста практично немає. Рашисти нищили все на своєму шляху. Цинічно та по-звірячому. Місто зараз закрите - там працюють рятувальники та правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

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