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Робота "Стугни" проти колони російської броньованої техніки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці ЗСУ показали як працює ПТРК "Стугна". Протитанкова установка була застосована проти колони російської броньованої техніки.

Проєкт "Український свідок" опублікував відео, в якому військові ЗСУ на практиці демонструють роботу "Стугни", передає Цензор.НЕТ.

"Стугна" - протитанковий ракетний комплекс, який знищує броньовану техніку, а також гелікоптери. Ця зброя успішно використовується українськими військовими проти російської армії протягом російсько-української війни. Так, 5 квітня десант ЗСУ збив "Стугною" Ка-52 — російський розвідувальний гелікоптер, вартість якого складає понад 10 мільйонів доларів.

Один з військових зазначив, що постріл зі "Стугни" коштує "двадцять тисяч". Тому застосовувати цю зброю доцільно тільки проти серйозних об’єктів — таких, як танки, бензовози, ППО або системи залпового вогню "Буратіно".

Відео присвячено Юрію Олійнику — Львівському телеоператору, бійцю однієї з бригад ЗСУ. Юрій загинув на Луганщині 27 березня 2022 року.

Також дивіться: Протитанковий розрахунок з ПТРК "Стугна" знищив новітній російський ударний вертоліт Ка-52. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+51
Від Стугни всі кацапські свині стогнуть...
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05.04.2022 19:54
+20
Украинская *прожарка* для всех желающиех свинорусов
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05.04.2022 20:00
+20
Раньше балдел от байрактаровидосов.
Теперь балдеют от стугны и всего современного оружия Украины.
После всего этого думаю нашим надо не в нато а вступать в Укрнато )
Кста думайте над названием.
Польша с Англичанами уже созрели. и прибалты.
С турками просто дружить и производить.

Кста жду фото подбитого эссена )
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05.04.2022 20:05
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Від Стугни всі кацапські свині стогнуть...
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05.04.2022 19:54 Відповісти
Дозвольте з Вами не погодитися. Кацапи,які скуштували "Стугну" вже не стогнуть. Вони вже підсмажені для собачок, яких покинули господарі, і які залюбки посмакують свіжиною
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05.04.2022 22:20 Відповісти
А перший раз видно промахнулись , камера задергалась. 20$ штук коту під хвіст.
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06.04.2022 15:24 Відповісти
Украинская *прожарка* для всех желающиех свинорусов
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05.04.2022 20:00 Відповісти
какому уникалу тут тумблеры не нравились. попробовал бы в таких перчатках по тачскрину потыкать
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05.04.2022 20:00 Відповісти
Куди тому Філіні!!!
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05.04.2022 20:01 Відповісти
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05.04.2022 20:03 Відповісти
Выловили, или нам теперь её в Польше ловить?
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06.04.2022 00:53 Відповісти
Раньше балдел от байрактаровидосов.
Теперь балдеют от стугны и всего современного оружия Украины.
После всего этого думаю нашим надо не в нато а вступать в Укрнато )
Кста думайте над названием.
Польша с Англичанами уже созрели. и прибалты.
С турками просто дружить и производить.

Кста жду фото подбитого эссена )
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05.04.2022 20:05 Відповісти
Бу-ра-ти-но...
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05.04.2022 20:05 Відповісти
Дебилы, нахрена ж лица наших военных светить!
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05.04.2022 20:15 Відповісти
а почему они должны их скрывать в своей родной стране? можно скрывать а можно и не скрывать
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05.04.2022 20:33 Відповісти
плен? родственники? поиск по кацапским базам вк? распознавание лиц? хотя судя по всему после конца войны кацапстана скорее всего не останется.
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05.04.2022 21:11 Відповісти
Esli rodnie bezopastnosti, to skrivat nezachem, eti geroi podut do konca, unichtozaja *****-raciji roZZiji putina *****.
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05.04.2022 21:13 Відповісти
да, работенка нервная.....
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05.04.2022 21:05 Відповісти
До полного опознания цели ещё придётся доработать. Чтобы до джавелина дотянутся. Но ничего - делайте, будет добре.
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05.04.2022 21:15 Відповісти
а танк это наведение может блокировать?
вроде есть которые ищют наводящую оптику
и типа еще всякие облака чтобы наведение не работало
ну на бумаге есть
а есть ли оно на танках не знаю
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05.04.2022 21:38 Відповісти
Видел видео сегодня как со Стугны сбили
Ка-52!
красавчики украинцы. После войны будете экспортировать это чудо во многие страны мира.
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05.04.2022 22:40 Відповісти
Все-таки треба конструкторам подумати над тим, як розділити пускову установку та блок наведення. Тоді можна буде не втрачати постріл через те, що хтось задумав перезарядити, коли ракета ще не долетіла до цілі.
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06.04.2022 10:37 Відповісти
Дрон (БПЛА) або супутникове наведення єдине розумне рішення
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06.04.2022 16:08 Відповісти
Включення у розрахунок ПТРК БПЛА зробить комплекс дорожчим разів у 100 та набагато менш ефективним. Саме тому немає жодного ПТРК з наведенням через безпілотник, не кажучи вже про якесь безумне супутникове.
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06.04.2022 16:52 Відповісти
Класно, що зробили переклад англійською, щоб іноземці розуміли і так само пишались як ми.
Про Галю балувану зачьот ))
Є англомовний коментар , але на іншому каналі, що наші ще і мають преференцію обирати собі жертву
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06.04.2022 14:38 Відповісти
А ці «Стугни» могли б поїхати до арабів, бо для свого війська Міноборони їх не законтрактувало.
Якби не Пашинський…
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06.04.2022 15:57 Відповісти
 
 