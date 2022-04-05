Робота "Стугни" проти колони російської броньованої техніки. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці ЗСУ показали як працює ПТРК "Стугна". Протитанкова установка була застосована проти колони російської броньованої техніки.
Проєкт "Український свідок" опублікував відео, в якому військові ЗСУ на практиці демонструють роботу "Стугни", передає Цензор.НЕТ.
"Стугна" - протитанковий ракетний комплекс, який знищує броньовану техніку, а також гелікоптери. Ця зброя успішно використовується українськими військовими проти російської армії протягом російсько-української війни. Так, 5 квітня десант ЗСУ збив "Стугною" Ка-52 — російський розвідувальний гелікоптер, вартість якого складає понад 10 мільйонів доларів.
Один з військових зазначив, що постріл зі "Стугни" коштує "двадцять тисяч". Тому застосовувати цю зброю доцільно тільки проти серйозних об’єктів — таких, як танки, бензовози, ППО або системи залпового вогню "Буратіно".
Відео присвячено Юрію Олійнику — Львівському телеоператору, бійцю однієї з бригад ЗСУ. Юрій загинув на Луганщині 27 березня 2022 року.
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Теперь балдеют от стугны и всего современного оружия Украины.
После всего этого думаю нашим надо не в нато а вступать в Укрнато )
Кста думайте над названием.
Польша с Англичанами уже созрели. и прибалты.
С турками просто дружить и производить.
Кста жду фото подбитого эссена )
вроде есть которые ищют наводящую оптику
и типа еще всякие облака чтобы наведение не работало
ну на бумаге есть
а есть ли оно на танках не знаю
Ка-52!
красавчики украинцы. После войны будете экспортировать это чудо во многие страны мира.
Про Галю балувану зачьот ))
Є англомовний коментар , але на іншому каналі, що наші ще і мають преференцію обирати собі жертву
Якби не Пашинський…